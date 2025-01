Die US-Marionette hat Probleme

Die von Trump angeordnete Aussetzung der Finanzierung von Programmen in der Ukraine hat einen bemerkenswerten Effekt. Kiew meldet nun Probleme, da praktisch alle ukrainischen Medien von USAID finanziert wurden und nun nicht wissen, wie sie weiterarbeiten sollen.

Letzte Woche hat der neue US-Außenminister Marco Rubio angeordnet, die Finanzierung fast aller Programme zur Finanzierung von Projekten im Ausland sofort für 90 Tage auszusetzen. Die Entscheidungen über die Fortsetzung, Änderung oder Beendigung von Programme würde von den Ergebnissen einer Überprüfung des Außenministers abhängen, denn US-Präsident Trump hatte die Aussetzung zuvor angeordnet, um die Programme darauf zu überprüfen, ob sie dem, was er als die Interessen der USA betrachtet, entsprechen.

Die einzige Ausnahme betraf Programme für Israel und Ägypten, was offenbar mit Trumps Plänen zur Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen zusammenhängt, wie ich hier aufgezeigt habe.

USAID

Etwas später wurde berichtet, dass USAID auch die Hilfsprojekte für die Ukraine ausgesetzt hat.

USAID ist eine Behörde, die im US-Außenministerium angesiedelt ist und die Zuschüsse für Projekte “zur Förderung der Demokratie” gewährt, so die offizielle Legende. Tatsächlich ist USAID eine Behörde, die nur eine Augabe hat, nämlich der US-Wirtschaft (also den großen US-Konzernen) Zugang zu ausländischen Märkten zu verschaffen. Dabei kann es sowohl um Absatzmärkte gehen, als auch um Zugang zu Bodenschätzen und Rohstoffen. Dafür hat USAID ein Milliardenbudget, mit dem es in den entsprechenden Ländern NGOs, Medien, Influencer und so weiter finanziert, damit die im Sinne der US-Politik berichten und die US-Politik unterstützen.

Dabei geht es per Definition um Propaganda. Alleine 2019 hatte USAID ein Sonderbudget von knapp 600 Millionen Dollar für anti-russische Propaganda und vor kurzem habe ich berichtet, wie USAID die öffentliche Meinung in Armenien gegen Russland und für eine Annäherung an den Westen aufbringt. Das waren nur Beispiele, so geht USAID weltweit vor.

USAID moduliert die öffentliche Meinung in den Ländern, die USAID bei sich arbeiten lassen. Dazu finanziert USAID Medien, NGOs, Blogger, Influencer, selbsternannte Faktenchecker und so weiter und so fort.

Ohne USAID geht in der Ukraine nichts

Wie sehr das Regime in Kiew von dem Geld der USA, namentlich von USAID, abhängig ist und wie sehr Kiew unter der Kontrolle der USA steht, wurde nun deutlich. Nicht mal eine Woche nach der Einstellung der Programme von USAID haben erste ukrainische Medien mitgeteilt, dass sie nach der Aussetzung der USAID-Programme einige ihrer Projekte aufgrund fehlender Mittel eingefroren hätten, und begannen, ihre Abonnenten um Spenden zu bitten.

Oxana Romanjuk, die Leiterin des ukrainischen „Instituts für Masseninformation“, hat am Mittwoch erklärt, dass fast 90 Prozent der ukrainischen Medien in den letzten Jahren auf Kosten von Zuschüssen aus dem Ausland gearbeitet haben, mehr als 80 Prozent davon auf Kosten von Programmen von USAID.

Das sagte sie im ukrainischen Radiosender Hromadskoje und erklärte, dass die Werbeeinnahmen nicht ausreichten, um den Sendebetrieb zu finanzieren. Sie stellte fest, dass „fast alle von ihnen Zuschüsse erhielten“, aber bei einigen machten sie 100 Prozent der Finanzierung aus, während sie bei anderen etwa 40 bis 60 Prozent ausmachten.

Demzufolge erhielten mindestens 80 Prozent der ukrainischen Medien Mittel aus USAID-Programmen, aber auch EU-Strukturen und andere internationale Organisationen gaben Zuschüsse, Romanjuk betonte jedoch:

„Die amerikanischen Zuschüsse waren der Schlüssel. <…> Die europäische Institutionen bleiben. Ich hoffe, dass sie ihre Rolle weiterhin wahrnehmen und den ukrainischen Medien Angebote machen werden, um uns zu unterstützen und zu schützen.“

Das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, hat Konsultationen mit ihren europäischen Kollegen über die Möglichkeit aufgenommen, die Hilfe, die die Ukraine durch die Programme von USAID erhalten hat, zu ersetzen. In einer auf der Website der Rada veröffentlichten Erklärung des Parlamentsausschusses für humanitäre Hilfe und Informationspolitik heißt es:

„Während das Audit fortgesetzt wird, sollte die Ukraine umgehend Maßnahmen ergreifen. <…> Auf parlamentarischer Ebene haben bereits Konsultationen mit europäischen Kollegen über eine mögliche Substitution der US-Hilfe begonnen – zumindest bis in Washington endgültige Entscheidungen getroffen werden.“

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ausmaß der Probleme, mit denen die Ukraine aufgrund der Aussetzung der US-Hilfe konfrontiert ist, „viel größer ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag“, und dass die Normalisierung der Prozesse aufgrund der Pause drei bis sechs Monate dauern könnte. Der Ausschuss betont, dass die Gelder von USAID für die Ukraine sehr wichtig seien, und unterstreicht „die Notwendigkeit, diese Projekte aufrechtzuerhalten, um weitere Fortschritte in der Entwicklung des Landes zu gewährleisten“. Außerdem wurde betont, dass die Zuschüsse das Rückgrat vieler ukrainischer Medien bilden und „fast die einzige Möglichkeit für das Funktionieren von Projekten in den Bereichen Kultur und Medien“ seien.

Kiew ist eine US-Marionette

Diese Meldungen zeigen, wie sehr das Regime in Kiew von den USA abhängig ist, und sie zeigen gleichzeitig, dass alle Behauptungen aus dem Westen, die Ukraine sei ein unabhängiger und souveräner Staat, nichts anderes als dummes Zeug sind.

Das Regime in Kiew hat große Probleme damit, seine Bevölkerung bei der Stange zu halten, wie die Massenflucht aus der Ukraine gezeigt hat und wie vor allem der wachsende Widerstand gegen die gewaltsamen Zwangsrekrutierungen an die Front zeigt. Die Medien in der Ukraine sind schon lange gleichgeschaltet, was man sogar im Spiegel im letzten Oktober mal mehr oder weniger offen erfahren konnte.

Alle abweichenden Meinungen sind in ukrainischen Medien streng zensiert, trotzdem hat das Regime in Kiew derartige Probleme mit der öffentlichen Meinung im eigenen Land.

Und nun erfahren wir, dass die ukrainischen Medien nicht von Kiew, sondern aus Washington finanziert und damit kontrolliert werden. Das bedeutet, dass die ukrainischen Medien nicht unabhängig sind – das war ohnehin klar -, sondern dass es Washington ist, das den medialen Diskurs und die öffentliche Meinung in der Ukraine lenkt.

Und das wiederum bedeutet, dass die ukrainische Regierung den USA auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, weil die USA jederzeit eine Medienkampagne starten können, um das Regime in Kiew hinwegzufegen und durch ein anderes zu ersetzen.



