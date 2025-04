CNN hat das Trump-Porträt veröffentlicht, das Putin Trump geschenkt hat

Verhältnis Putin-Trump

CNN hat das Porträt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump veröffentlicht, das er als Geschenk vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erhalten hat. Das Motiv des Porträts spricht Bände.

Wladimir Putin hat dem Sondergesandten des US-Präsidenten Steven Witkoff am 13. März während eines Treffens mit ihm ein Porträt von Trump als Geschenk an den US-Präsidenten mitgegeben. Das Bild wurde von dem russischen Künstler Nikas Safronow gemalt, der in Russland als eine der Ikonen der zeitgenössischen russischen Kunst gilt und Mitglied der Russischen Akademie der Künste ist. Seine Arbeiten sind weithin bekannt, er malt Porträts von Staatsoberhäuptern und anderen Berühmtheiten. Vor kurzem hat er an einer Privataudienz bei Papst Franziskus teilgenommen und ihm zwei Gemälde überreicht, darunter ein Porträt des inzwischen verstorbenen Pontifex.

Das Porträt, das Putin Trump geschenkt hat und durch Witkoff überbringen ließ, zeigt Donald Trump nach dem Attentat auf ihn mit erhobener Faust und blutverschmiertem Gesicht, wobei im Hintergrund die amerikanischen Flagge und die Skyline von Trumps Heimatstadt New York inklusive der Freiheitsstatue zu sehen ist.

Putin hatte bei früheren Gelegenheiten den Mut von Trump bewundernd erwähnt, weil Trumps spontane Reaktion auf das Attentat Putin Respekt abgerungen hat. In so einer Situation, in der man spontan handelt, nicht geplant oder gespielt, zeige sich der wahre Charakter eines Menschen. Und Trump habe angesichts der Tatsache, dass er nur Sekunden zuvor knapp dem Tod entronnen war, Mut und Entschlossenheit anstatt Panik oder Angst gezeigt. Dazu, so Putin, sei bei weitem nicht jeder fähig.

Daher überrascht es nicht, dass Putin Trump ein Bild geschenkt hat, in dem dieses Motiv gezeigt wird. Der Künstler Safronow kommentierte das Porträt bei CNN wie folgt:

„Es war mir wichtig, das Blut, die Wunden und seinen Mut während des Attentats auf ihn zu zeigen. Er brach nicht zusammen und hatte keine Angst, sondern hob die Hand, um zu zeigen, dass er mit Amerika vereint ist und ihm zurückgeben wird, was es verdient.“

Er sagte, er habe für das Porträt kein Geld verlangt, weil das Gemälde Russland und die USA einander näher bringen könne. Safronow bemerkte auch, dass Wladimir Putin ihn später kontaktiert und ihm seine Vermutungen über die Bedeutung des Gemäldes für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern bestätigt habe.

Trump, für den das Attentat verständlicherweise ein wichtiger Einschnitt war, dürfte das Geschenk zu schätzen wissen, auch wenn es meines Wissens keine öffentliche Reaktion aus dem Weißen Haus dazu gab.



