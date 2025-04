Trump vs. Selensky

Die letzte Woche war in den USA ausgesprochen spannend, denn die US-Regierung droht offen damit, die Unterstützung für Kiew einzustellen und die Ukraine und die EU mit Russland alleine zu lassen, wenn Selensky nicht auf Trumps Friedensbedingungen eingeht, die den russischen sehr ähnlich sind.

Ich habe bereits darüber berichtet, wie wichtig und interessant die Ereignisse seit den Verhandlungen in Paris am letzten Donnerstag gewesen sind. De facto droht die Trump-Regierung der Ukraine und den Europäern sehr offen damit, sich aus dem Ukraine-Konflikt zurückzuziehen und die Ukraine und die EU mit Russland alleine zu lassen.

Das war auch das wichtigste Thema im Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich auch diese Woche übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Mit Trumps Ankunft im Weißen Haus verwurzeln sich traditionelle Werte

US-Präsident Donald Trump hat seinem Land zu Ostern gratuliert. Für viele dort waren die Feiertagswünsche ein weiteres Ärgernis. „Gemeinsam werden wir Amerika größer, besser, stärker, reicher, gesünder und religiöser machen als je zuvor“, versprach Trump.

Außergewöhnliche Umstände und besondere Anlässe: Am Osterwochenende brach der US-Präsident mit seiner eigenen Tradition und flog nicht nach Mar-a-Lago. Bei einem Festessen im Blauen Saal des Weißen Hauses nahm Donald Trump zusammen mit seinen engsten Vertrauten an einem gemeinsamen Gebet teil, das wie ein beliebtes italienisches Lied klang, dessen Text für den Anlass abgeändert wurde.

Mit dem Einzug der neuen Regierung ins Weiße Haus verankern sich traditionelle christliche Werte immer stärker. Im Westflügel wurde ein spezielles Büro für Glaubensangelegenheiten eingerichtet. Und Donald Trump verdankt nach seinen eigenen Worten sowohl sein wundersames Überleben bei dem Attentat als auch seinen Wahlsieg der „Vorsehung Gottes“. Auch die Nachrichten aus Übersee ließen an diesem Festtag auf das Beste hoffen.

US-Medien überboten sich mit Meldungen: „Eilmeldung! Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Osterwaffenstillstand in der Ukraine angekündigt.“ „Heute Abend hat der russische Präsident Wladimir Putin zu einem vorübergehenden Waffenstillstand über Ostern in der Ukraine aufgerufen, und heute waren wir Zeugen des größten Gefangenenaustauschs des Krieges mit mehr als 500 Menschen.“

Eine offizielle Reaktion Washingtons auf den von Moskau verkündeten Osterwaffenstillstand gibt es bislang nicht, doch amerikanische Fernsehsender und Zeitungen machten die Aussage von Wladimir Putin zu Schlagzeilen auf den Titelseiten. Die New York Times schrieb: „Russland macht einen Schritt in Richtung Frieden und zeigt Verhandlungsbereitschaft. Putin befahl seinen Streitkräften, von Samstagnacht bis Sonntag sämtliche Militäraktionen gegen die Ukraine einzustellen, und verkündete einen Osterwaffenstillstand, der der ungeduldigen Trump-Regierung offenbar zeigen soll, dass Moskau weiterhin für Friedensgespräche offen ist.“

Das Wall Street Journal bezeichnet die Ankündigung des russischen Präsidenten, zu Ostern einen Waffenstillstand mit der Ukraine zu schließen, als einen diplomatischen Sieg für Wladimir Putin. Und die Washington Post lenkt die Aufmerksamkeit auf die Reaktion Kiews und kommt zu dem Schluss, dass Selensky mit seiner ersten Erklärung den russischen Vorschlag im Grunde zurückgewiesen habe. Als er jedoch abschätzte, wie das in Washington aufgenommen werden würde, beschloss er schnell, die Situation zu retten und sich als Unterstützer des Friedens zu zeigen, insbesondere in den Augen von Donald Trump. Vor allem, weil die US-Regierung bereits klargestellt hat, dass sie bereit sei, sich in den nächsten Tagen aus dem Konflikt zurückzuziehen, falls keine diplomatische Lösung für den Ukraine-Konflikt gefunden werden könne.

Die Aussage von US-Außenminister Marco Rubio über einen möglichen Rückzug der USA aus den Verhandlungen wird von Donald Trump selbst bestätigt, als er sagte: „Außenminister Rubio sagte, die USA müssten innerhalb weniger Tage entscheiden, ob ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine geschlossen werden kann oder ob man sich einfach weiterbewegen kann.“

Auf die Frage, wie viel Zeit bleibe, antwortete Trump: „Ja, sehr bald. Es gibt keine bestimmte Anzahl von Tagen, aber es geht schnell. Wir wollen das bis zum Ende durchziehen. Wenn eine der Parteien sich aus irgendeinem Grund verweigert, werden wir sagen: „Ihr seid Narren, ihr seid Idioten, ihr seid schreckliche Menschen“, und wir werden einfach gehen. Aber ich hoffe, dass wir das nicht tun müssen. Und Marco hat recht, wenn er sagt, wir wollen, dass das aufhört.“

Die Erklärungen von Trump und Rubio sind ein schlimmes Signal an diejenigen, die Washingtons Friedensinitiativen sabotieren. Die Warnung richtet sich nicht nur an Kiew selbst, sondern auch an die Europäer, genauer gesagt an Brüssel und die sogenannte „Koalition der Willigen“, der das Weiße Haus Selensky und das sinkende Schiff Ukraine überlassen will.

Die Sprecherin des US-Außenministeriums Tammy Bruce sagte das sehr deutlich: „Für die europäischen Partner ist es wichtig zu hören, dass wir das nicht ein Jahr lang tun werden. Wir werden keine Treffen über Treffen abhalten. Wir werden nicht warten, hoffen und große Anstrengungen nur um der Anstrengungen willen unternehmen.“

Diese Aussagen erfolgten, nachdem Marco Rubio, Steven Witkoff und Keith Kellogg die Verhandlungen in Paris abgeschlossen hatten. Die nächste Runde findet in London statt und Washington hofft, dass sie entscheidend dazu beitragen wird, die Positionen der USA, Europas und der Ukraine auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.

Mittlerweile tauchen in westlichen Medien immer mehr Informationen über die Einzelheiten des sogenannten „Verhandlungsrahmens“ und die Schritte auf, die Washington zur Erreichung des Friedens plant. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen, dass die USA im Rahmen eines umfassenderen Friedensabkommens zwischen Moskau und Kiew bereit seien, die russische Kontrolle über die Krim anzuerkennen. Und nach den Pariser Gesprächen bestätigte der Sondergesandte des Präsidenten, Keith Kellogg, erneut öffentlich: Die USA haben Kiew klar gemacht, dass von einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine keine Rede mehr sei.

Auch Kellogg war sehr eindeutig: „Wir haben es glasklar gesagt: Die NATO ist vom Tisch. Sie werden nicht Teil der NATO. Das ist keine neue Idee, wir sagen das seit 2008, als Burns Condoleezza Rice sagte, dies sei ein unerreichbares Ziel.“

Der andere Sondergesandter des amerikanischen Präsidenten, Stephen Witkoff, erklärte erneut, dass Kiew territoriale Zugeständnisse machen müsse: „Bei dem Abkommen geht es um die fünf sogenannten Gebiete, aber es geht um viel mehr. Es geht um Sicherheit, um ‚keine NATO‘ und Artikel 5 der NATO. Darüber hinaus geht es um den Wiederaufbau der gesamten amerikanisch-russischen Beziehungen aufgrund der sehr wichtigen Handelsmöglichkeiten, die der Region wiederum Stabilität bringen werden. Partnerschaft schafft Stabilität.“

Um diese stabile Partnerschaft voranzutreiben, erwägen die USA westlichen Medien zufolge eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland. Bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung weigerte sich die US-Delegation erneut, für eine Resolution zu stimmen, die Anschuldigungen gegen Russland enthielt, da sie diese „für die Sache des Friedens nutzlos“ finde.

Auch die einfachen Bürger nehmen diese Signale der Trump-Regierung bereits wahr: Die Zahl der Amerikaner, die Russland als Feind Amerikas betrachten, ist auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen. Eine Umfrage des Pew Research Center ergab einen Rückgang des Anteils derer, die unserem Land feindlich gegenüberstehen, von 70 auf 50 Prozent. Besonders deutlich sind die Veränderungen unter Trumps republikanischen Anhängern. Die negativen Bewertungen sanken von 69 auf 40 Prozent. Überrascht von diesem „Windwechsel“ fragen Journalisten sogar Trump selbst, ob das ein geheimes Spiel der Russen sei.

„Ich kann erkennen, wann mit uns gespielt wird und wann nicht. Und ich brauche echtes Engagement, um dem ein Ende zu setzen. Und ich glaube, ich sehe diesen Wunsch“, antwortete Trump.

„Wenn Sie sich entscheiden, weiterzumachen und die Teilnahme an den Verhandlungen abzulehnen, werden Sie der Ukraine dann weiterhin militärische Unterstützung gewähren?“, fragten Journalisten den Präsidenten.

„Ich werde nicht einmal darüber reden. Ich glaube, dass wir diese Sache zu einem Ende bringen können“, antwortet der amerikanische Präsident.

Derzeit gibt es weder im Weißen Haus noch im Kongress Pläne, neue Mittel für die Aufrüstung der Ukraine bereitzustellen, und Kiew ist gezwungen, die alten Reserven aufzubrauchen, die noch von der Biden-Regierung übrig sind.

Selensky kann diese Tatsache jedoch nicht akzeptieren und erklärte in einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS, er sei bereit, irgendwo 15 Milliarden aufzutreiben, um Patriot-Systeme von den USA zu kaufen. Das verärgerte Trump noch mehr, da Selensky ernsthaft glaubt, er könne Trump so kaufen.

„Haben Sie mit Selensky über seinen Vorschlag gesprochen, weitere Patriots zu kaufen?“, fragten Reporter den US-Präsidenten.

„Na ja, er will immer Raketen haben. Aber hören Sie, wenn Sie einen Krieg beginnen, müssen Sie wissen, dass Sie den Krieg gewinnen können. Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der zwanzigmal größer ist als man selbst, und hofft dann, dass andere einem Raketen geben“, antwortete Trump.

Den Konflikt mit Russland auszuweiten, war laut Trump ein Zeichen der Dummheit sowohl von Biden als auch von Selensky. Dennoch hat das Weiße Haus Kiew gezwungen, ein Memorandum über den Zugang ukrainischen Bodenschätzen zu unterzeichnen, und sicherte sich damit die Rückzahlung der ausgegebenen Gelder auch im Falle eines Rückzugs aus dem ukrainischen Projekt.

Giorgia Meloni hatte in Washington eine unmögliche Mission: Er sollte sich über die Zölle einigen, nicht nur für Italien, sondern für ganz Europa. Ein unsichtbarer Teilnehmer an diesen Verhandlungen war zweifellos China, das die EU bereits als mögliche Alternative zu den Handelsbeziehungen mit den USA in Betracht zieht. Doch Trump ist nicht bereit, irgendjemanden aus seinem Einflussbereich zu lassen, nicht einmal inmitten eines Zollkriegs.

„Können Sie uns einen Eindruck davon geben, in welchem Stadium sich die Verhandlungen mit China befinden?“, fragten Journalisten.

„Ich denke, wir werden einen Deal mit China machen. Wir werden mit allen Deals machen. Wir sind ein großer, schöner Laden und jeder möchte ein Stück von diesem Laden abhaben“, antwortet Trump.

Aber der Präsident selbst hat bereits eine neue Offensive gestartet, den Kampf gegen die wichtigsten amerikanischen Universitäten. Weil sie aktiv die liberale Agenda gefördert und antiisraelische Stimmungen geschürt hat, strich er der Harvard University die Haushaltsmittel. Amerikas älteste Universität muss sich nun anderweitig umsehen, um jährlich 2,3 Milliarden Dollar aufzubringen. Und das alles nur, weil sich die Harvard-Administration weigerte, Trumps den „zehn Forderungen“ nachzukommen. Dazu gehörten die Schließung der Inklusionsprogramme, ein verstärkter Kampf gegen Antisemitismus und obligatorische Überprüfungen der Mitarbeiter.

„Donald Trump hat schriftlich gefordert, dass er die Einstellung aller Mitarbeiter in Harvard kontrolliert, vom Professor bis zum Servicepersonal, vom Kantinenkoch bis zum Footballtrainer“, bemerkte der Journalist Lawrence O’Donnell.

Es steht ein langer Rechtsstreit bevor, denn die amerikanischen Universitäten werden Trumps Anweisungen nicht Folge leisten. Bei diesem Widerstand werden sie von ihren demokratischen Verteidigern unterstützt. Barack Obama hat bereits einen Appell zur Unterstützung von Harvard gestartet und der inzwischen von der Bildfläche verschwundene Joe Biden hielt sogar ein nichtöffentliches Treffen mit Studenten ab. Die Demokraten witterten eine Gelegenheit zur Rache und kamen an die Oberfläche. Ein wichtiger Meilenstein steht bevor und die Demokraten bündeln ihre Kräfte. Der stillschweigende Waffenstillstand, der nach den Wahlen geschlossen wurde, könnte innerhalb weniger Tage in eine offene politische Konfrontation umschlagen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen