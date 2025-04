Warum Putin zu Ostern einen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen hat

Krieg oder Frieden?

Die Meldung, dass Russland zu Ostern einen einseitigen Waffenstillstand ausruft, kam überraschend. Aber der Waffenstillstand war nach den Ereignissen der letzten Woche nur logisch und wird Kiew und die Europäer unter sehr großen Druck setzen.

Am Freitag hat US-Präsident Trump erklärt, dass er bei mangelnder Kompromissbereitschaft in den Verhandlungen zur Ukraine kein Interesse an einer Fortsetzung seiner Vermittlungsbemühungen habe. Er sagte:

„Wenn nun aus irgendeinem Grund eine der beiden Parteien es sehr schwierig macht, werden wir einfach sagen: Ihr seid dumm. Ihr seid Dummköpfe, ihr seid schreckliche Menschen, und wir werden es einfach lassen. Aber hoffentlich werden wir das nicht tun müssen.“

Das war, wie inzwischen klar ist, eine eindeutige Warnung an Selensky. Entweder der lässt sich nun sehr schnell auf ernsthafte Verhandlungen mit realistischen Verhandlungspositionen ein, oder die USA „sind raus“ – und zwar auch aus der Unterstützung der Ukraine.

Und einen Tag später verkündet Putin den einseitigen Osterwaffenstillstand, was den Druck auf Selensky und die ihn unterstützenden Europäer massiv erhöht hat.

Um zu verstehen, was all das bedeutet, müssen wir und anschauen, wie es dazu gekommen ist.

Die Ukraine verstößt gegen Waffenruhe

Vor einem Monat trat ein beidseitiges 30-tägiges Moratorium für Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Konfliktparteien in Kraft. Ich werde mir hier nicht die Mühe machen, darauf einzugehen, dass die deutschen Medien berichten, Russland habe dagegen verstoßen, denn diese Berichte sind totaler Unsinn.

Die westlichen Medienberichte sind aber vor allem vollkommen unwichtig, denn die USA haben mit ihren Satelliten und anderen Aufklärungsmitteln die Möglichkeit, selbst zu sehen, wer sich nicht an diesen „Energiewaffenstillstand“ gehalten hat. Und es war Kiew, das diesen 30-tägigen teilweisen Waffenstillstand über hundert Mal gebrochen hat.

Übrigens lief das 30-tägige Moratorium am Freitag, dem 18. April, ab und Beobachter hatten erwartet, dass Russland unmittelbar nach dem Ablauf des Moratoriums massiv gegen die ukrainische Energieversorgung zuschlagen würde, was aber nicht passiert ist. Stattdessen hat Putin am Samstag den einseitigen Waffenstillstand zu Ostern verkündet.

Die Gespräche in Paris

Zum Verständnis, warum das vor allem politisch so wichtig ist, müssen wir einen Tag zurück gehen, denn am Donnerstag, dem 17. April, fanden in Paris zum ersten Mal Gespräche statt, an denen die USA (Außenminister Rubio und der Sondergesandet Witkoff), die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens (also die Treiber der „Koalition der Willigen“, die Truppen in die Ukraine schicken wollen) und auch Vertretern der Ukraine (Jermak, der Leiter des Präsidialamts, Außenminister Sibiga und Verteidigungsminister Umerow) teilnahmen. Das war das erste Mal seit dem Amtsantritt von Trump, dass die USA, die wichtigsten Europäer und die Ukraine alle zusammen über den Ukraine-Krieg gesprochen haben.

Das Ergebnis war für die US-Vertreter offenbar ernüchternd. Am 18. April stellte sich US-Außenminister Rubio am französischen Flughafen Le Bourget der Presse. Er begann diplomatisch und erklärte:

„Wenn es beiden Seiten ernst damit ist, Frieden zu erreichen, dann wollen wir helfen. (…) Die Gespräche waren sehr nützlich und konstruktiv. Frankreich, Großbritannien und Deutschland können uns helfen, zu einer Einigung näher zu kommen.“

Aber danach wurde er deutlicher und sagte:

„Aus US-Sicht haben wir drei Jahre lang Milliarden von Dollar für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben und sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir uns auf andere Aufgaben konzentrieren müssen.“

Rubio fügte hinzu, dass die USA sich „so lange wie nötig mit dieser Angelegenheit befassen können, aber nicht auf unendlich lange und nicht ohne Fortschritte“.

Auch die von der Ukraine und den Europäern gewollten Sicherheitsgarantien wollen die USA laut Rubio nicht geben, denn er sagte auch, die USA seien noch nicht bereit, Einzelheiten zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu besprechen.

Danach wurde bekannt, dass Rubio nach dem Treffen in Paris NATO-Generalsekretär Rutte angerufen hat. In einer Erklärung des US-Außenministeriums hieß zu dem Telefonat:

„Der Minister betonte, dass unser Land zwar entschlossen sei, zur Beendigung des Krieges beizutragen, die USA sich jedoch aus ihren Bemühungen um eine Friedensvermittlung zurückziehen würden, wenn sich nicht bald ein klarer Weg zum Frieden abzeichnet.“

Rubio habe Rutte über „den Friedensvorschlag, der gestern der ukrainischen Delegation in Paris und russischen Beamten telefonisch vorgelegt wurde“ informiert und brachte „die Hoffnung von Präsident Trump und den USA zum Ausdruck, dass dieser Vorschlag angenommen wird und zu einem starken und dauerhaften Frieden in der Ukraine führt“.

Bloomberg berichtete parallel dazu unter Berufung auf Quellen, die US-Vertreter hätten bei dem Treffen in Paris erklärt, sie würden sich einen vollständigen Waffenstillstand in der Ukraine innerhalb weniger Wochen wünschen. Über den Vorschlag, den die USA in Paris vorgelegt haben, berichtete Bloomberg, er beinhalte eine Absage an Gespräche über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.

Am Abend des 18. April schaltete sich dann auch Trump ein und bestätigte die Aussagen von Rubio. Er hielt einen Ausstieg der USA aus den Friedensgesprächen für möglich und fügte die schon zitierte Aussage hinzu:

„Wenn nun aus irgendeinem Grund eine der beiden Parteien es sehr schwierig macht, werden wir einfach sagen: Ihr seid dumm. Ihr seid Dummköpfe, ihr seid schreckliche Menschen, und wir werden es einfach lassen. Aber hoffentlich werden wir das nicht tun müssen.“

Axios stellte danach umgehend klar, dass Trumps Aussage sich an Kiew gerichtet habe, nicht an Moskau. Kiew war also plötzlich massiv unter Druck aus den USA geraten und unmittelbar danach verkündete Putin seinen einseitigen Osterwaffenstillstand, um den USA noch einmal zu demonstrieren, wer tatsächlich für Waffenruhe und Frieden ist und wer nicht.

Trumps Friedensvorschlag

Der Friedensvorschlag, den Rubio und Witkoff nach Paris gebracht haben, ist – nach allem, was bekannt ist – für Selensky eine Katastrophe. Über einen NATO-Beitritt der Ukraine will die US-Regierung nicht einmal mehr reden. Offenbar will Trump auch die russischen Gebietsgewinne anerkennen und fordert auch von Kiew deren Anerkennung. Und Bloomberg meldete am 19. April gar, die US-Regierung könne die Krim schon mal als russisch anerkennen.

Die New York Times zitierte US-Verteidigungsminister Hegseth mit den Worten, Russland werde wohl 20 Prozent der Ukraine behalten und außerdem bemerkte die New York Times, dass weder das Weiße Haus noch der Kongress über neue Hilfspakete für die Ukraine sprechen, während die von Biden gelieferten Waffen langsam aber sicher aufgebraucht werden.

Auch wollen die USA offenbar keinerlei Sicherheitsgarantien geben und das Ukraine-Problem den Europäern überlassen, die aber auch US-Sicherheitsgarantien wollen, wenn sie Truppen in die Ukraine schicken. Ob die „Koalition der Willigen“ auch ohne US-Garantien so willig ist, muss sich erst noch zeigen.

Am 19. April legte das US-Außenministerium noch einmal nach und sagte explizit an die Adresse der Europäer:

„Es ist wichtig, dass unsere europäischen Partner uns hören: Wir werden das nicht ein Jahr lang tun, wir werden nicht ein Treffen nach dem anderen abhalten, wir werden nicht abwarten und hoffen. Wir werden keine Anstrengungen zur Lösung des Konflikts unternehmen, wenn die Parteien oder eine der beiden Parteien nicht kooperiert. Ich denke, unsere europäischen Partner haben in Paris gehört, dass alles getan werden muss, um dies zu ermöglichen, dass eine Einigung erforderlich ist und dass ein Waffenstillstand absolut notwendig ist.“

Putins Schachzug

Und unmittelbar danach – ich wiederhole mich – hat Putin den 30-stündigen Waffenstillstand verkündet. Die US-Satelliten und anderen Aufklärungsmittel werden sehr genau hinschauen, wer diesen Waffenstillstand bricht.

Indem Putin demonstriert, dass er sein gegebenes Wort hält und tatsächlich für einen Frieden ist, gelingt ihm vielleicht das, wovon Russland bisher nur träumen konnte: Eine echte Spaltung des ehemals kollektiven Westens. Oder die Europäer kommen zur Vernunft und unterstützen Trumps Friedensbemühungen in der Ukraine.

Die nächsten Tage und Wochen dürften spannend werden.



