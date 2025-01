Rassismus und Geschichtsfälschung

Der US-geführte Westen will einen Keil zwischen Russland und die ehemaligen Sowjetrepubliken treiben und setzt dazu sogenannte "zivilgesellschaftliche" NGOs ein. In dieser Artikelserie werde ich das Vorgehen des Westens in verschiedenen Ländern und die Folgen davon aufzeigen.

Das Ziel des US-geführten Westens ist die Zerschlagung Russlands als Staat. Das klingt nach „russischer Propaganda“ oder nach einer Verschwörungstheorie, aber ich werde gleich aufzeigen, dass das eine Tatsache ist.

Um das Ziel zu erreichen, setzt der US-geführte Westen viele Mittel ein. Eines davon ist es, die Bindungen zwischen Russland und seinen Nachbarstaaten, den ehemaligen Sowjetrepubliken, zu zerstören und einen Keil zwischen Russland und seine Nachbarn zu treiben. Das soll zum Einen Russland schwächen, zum Anderen soll es eine anti-russische Stimmung schaffen, die auf andere Völker im multi-ethnischen Russland übergreifen soll.

In dieser Artikelserie werde ich dieses Vorgehen und seine Folgen in sieben Artikeln am Beispiel von zehn Staaten aufzeigen. In diesem zweiten Artikel geht es um Kirgistan.

Bevor wir dazu kommen, will ich einige allgemeine Informationen zum Verständnis geben, die ich in allen Artikeln dieser Serie an den Anfang stelle. Sollten Sie das schon in einem anderen Artikel der Serie gelesen haben, können Sie den ersten Abschnitt des Artikels überspringen.

NGOs und anti-russische Stimmungsmache

Westliche Regierungen, Medien und NGOs tun alles, um weltweit eine anti-russische Stimmung zu erzeugen, wobei es keineswegs um die russische Politik geht, sondern um Russland selbst. Russland und die Russen werden verteufelt und bei jeder Gelegenheit wird negativ über Russland berichtet. Dafür gibt es auch in Deutschland täglich neue Beispiele, über die ich schon seit langem berichte.

Russland wird dabei als aggressiver und imperialistischer Staat dargestellt und eine der beliebtesten Propaganda-Lügen ist, dass Putin angeblich ein „Großrussland in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen“ will und das angeblich auch offen sagt. Dass das gelogen ist, musste die deutsche Bundesregierung vor einigen Monaten offiziell eingestehen, was deren Vertreter aber nicht daran hindert, diese Lüge immer mal wieder zu wiederholen.

Für die USA war der Zerfall der Sowjetunion ein großer Sieg, aber nicht das endgültige Ziel, denn nun gehen die Bemühungen mit dem Ziel weiter, auch Russland als Staat zu zerschlagen und in unzählige kleine und damit leicht kontrollierbare Staaten aufzuteilen, um erstens den geopolitischen Konkurrenten loszuwerden und zweitens ungehinderten Zugriff auf die russischen Bodenschätze zu bekommen. Dazu finanziert die US-Regierung gleich mehrere NGOs, die dieses Ziel unter dem Begriff der „Dekolonisierung“ Russlands erreichen wollen, über die ich beispielsweise hier und hier berichtet habe.

Das zeigt übrigens, wie verwirrend der Begriff „NGO“, also „Nicht-Regierungsorganisation“, im Westen verwendet wird. Er soll suggerieren, dass diese Organisationen unabhängig von Regierungen sind und angeblich den Willen der „Zivilgesellschaft“ widerspiegeln. Aber wie kann man von Nicht-Regierungsorganisationen sprechen, wenn diese Organisationen von Regierungen gegründet, finanziert und gelenkt werden?

Man mag über den Begriff der „Dekolonisierung Russlands“ lachen, aber er wird aktiv genutzt, um in den ehemaligen Sowjetrepubliken Stimmung gegen Russland zu machen. Den Menschen soll eingeimpft werden, dass ihre Völker von Russland und der Sowjetunion unterdrückt und ausgebeutet wurden, um einen tiefen Graben zwischen Russland und seinen Nachbarn zu ziehen.

Armenien

Das kleine Land Armenien mit seinen nur rund drei Millionen Einwohnern ist für die USA äußerst wichtig, weil es als strategisches Mittel zur Schwächung Russlands in seiner Umgebung dienen kann. Die Wichtigkeit Armeniens für die USA wird dadurch erstens deutlich, dass die US-Botschaft in Armenien mit über 90.000 Quadratmetern die zweitgrößte US-Botschaft weltweit ist, nur die in Bagdad ist größer. Zweitens sind in wohl kein anderes Land so viele amerikanische NGOs und Stiftungen aktiv, um die öffentliche Meinung in Armenien zu beeinflussen und die Regierung auf einen pro-amerikanischen Kurs zu bringen, wie ich im Juli in einem detaillierten Artikel aufgezeigt habe.

Trotz der Bedeutung Armeniens für die USA und die EU berichten westlichen Medien nur selten über das Land

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die sogenannte Politik des Komplementarismus zu einem festen Bestandteil der armenischen Außenpolitik. Diese Politik sah vor, dass Armenien eine gewisse Distanz zu den Großmächten hielt. Nikol Paschinjan hat diese Politik nach seiner Machtübernahme im Zuge eine Farbrevolution im Jahr 2018 schrittweise beendet.

Da er seinen Posten westlichen NGOs verdankt, die seine Oppositionsarbeit und den Machtwechsel in Armenien finanziert haben, hat er damit begonnen, eine konsequente Beziehung zum sogenannten kollektiven Westen aufzubauen. Infolgedessen befinden sich die Beziehungen zwischen Armenien und dem Westen auf einem noch nie dagewesenen Niveau, während die armenisch-russischen Beziehungen extrem abgekühlt sind.

Paschinjan begann das Jahr mit positiven Gesten gegenüber dem Westen: Neben der Verabschiedung des Gesetzes über den EU-Beitritt unterzeichneten der armenische Außenminister Ararat Mirzojan und Anthony Blinken ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft, das eine Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur vorsieht. Armenien ist neben der Ukraine der einzige GUS-Staat, der ein solches Abkommen abgeschlossen hat.

Wie Soros Armenien gekapert hat

Als Paschinjan im Zuge der vor allem von Soros finanzierten, sogenannten „Samtenen Revolution“ an die Macht kam, wurden viele ehemalige Mitarbeiter von westlichen NGOs Minister in seiner Regierung, was zeigt, wer in Armenien tatsächlich regiert. Das will ich mit Beispielen aufzeigen.

Sos Avetisjan, der zuvor die Programme der Soros-Stiftung in Armenien beaufsichtigte , wurde in den ersten Jahren der Regierung Paschinjan stellvertretender Minister für Bildung und Wissenschaft und vertritt nun die Paschinjan-Fraktion „Mein Schritt“.

Der amtierende stellvertretende Minister für Bildung und Wissenschaft, Arewik Anapiosjan, leitet seit vielen Jahren eine von der Soros-Stiftung finanzierte Organisation, die allein in den Jahren 2016-2017 einen Zuschuss in Höhe von 196.000 US-Dollar von der Stiftung erhalten hat.

Auch die Abgeordnete Gayana Abrahamjan, die Paschinjans Block „Mein Schritt“ vertritt, profitierte von der Soros-Stiftung und erhielt im selben Zeitraum 210.000 US-Dollar für die Projekte ihrer Organisation „For Equal Rights“.

Ihre Parlamentskollegin Tagui Ghazarjan leitet zahlreiche von der Stiftung finanzierte Projekte.

Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Lena Nazarjan, die Stabschefin des Premierministers Liana Daltakhchjan und der Direktor des staatlichen Immobilienkatasters Sarhat Petrosjan koordinieren aktiv die Programme des „Zentrums für Regionalentwicklung“, das mehr als zwei Millionen Dollar von der Soros-Stiftung erhält.

Darüber hinaus wurde Sos Chatschaturjan, der Bruder von David Chatschaturjan, dem Vorstandsvorsitzenden der Soros-Stiftung, zum Leiter des armenischen Sonderermittlungsdienstes ernannt . Rustam Badasjan, von 2019 bis 2021 armenischer Justizminister und heute Chef der Steuer- und Zollbehörde, wurde von der Geschäftsführerin der Soros-Stiftung in Armenien, Larisa Minasjan, unterstützt.

Leiter des Staatlichen Kontrolldienstes von Armenien wurde David Sanasarjan, ein ehemaliges Mitglied der „Heritage“-Partei, organisierte regelmäßig Kundgebungen vor der russischen Botschaft in Armenien, bei denen er antirussische Slogans rief, die sich seine amerikanischen Kollegen ausgedacht hatten. Er beteiligte sich auch an Aktionen gegen den russischen Militärstützpunkt in Armenien, warf unter anderem Eier auf das Botschaftsgebäude und forderte den Abzug der russischen Truppen.

Nikol Paschinjan hat Daniel Ioannisjan, den Leiter der NGO Union der informierten Bürger, mit der Leitung der Überarbeitung des armenischen Wahlgesetzes beauftragt. Ioannisjan ist als Aktivist bekannt, der bei den letzten Parlamentswahlen Informationen über Schuldirektoren veröffentlichte, die andere Parteien unterstützten.

Bereits 2014 verbreitete Ioannisjan in russischen sozialen Medien antirussische Propaganda im Zusammenhang mit den Ereignissen im Donbass und auf der Krim. Im Jahr 2019 drohte er bereits damit , Wladimir Putin ins Gefängnis zu bringen, und nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten in Bergkarabach, ging er so weit, Russland zum Feind Armeniens zu erklären.

Auf seinen Social-Media-Accounts beschuldigte Ioannisjan die Regierung Bergkarabachs, mehr Waffen zu besitzen als Armenien selbst, aber sich Aserbaidschan auf Befehl Moskaus zu ergeben. Die armenische Regierung solle sofort alle russischen Besitztümer in Armenien verstaatlichen, den Zugang zu russischen Medien unterbinden und den russischen Stützpunkt in Armenien angreifen.

Babken Ter-Grigorjan wurde zum stellvertretenden Minister für Angelegenheiten der armenischen Diaspora ernannt. Der in Paris geborene Ter-Grigorjan arbeitete für Transparency International und koordinierte Programme der Soros-Stiftung. Er wurde auch zum Berater des stellvertretenden Premierministers in Wirtschaftsfragen ernannt.

Mane Sandiljan, ehemalige Ministerin für Arbeit und Soziales, arbeitete viele Jahre als Buchhalterin für das US-Unternehmen Synopsys Inc. Sie vertritt pro-westliche Ansichten und glaubt, dass der Austritt Armeniens aus der Eurasischen Wirtschaftsunion neue Möglichkeiten eröffnen und das Interesse an armenischen Produkten auf dem europäischen Markt steigern wird.

Der armenische Politiker Wladimir Poghosjan hat Russen kürzlich als Affen bezeichnet. Er sagte, dass Armenien bis 2023 russische Städte wie Sotschi, Armawir und die Krim, die zu 70 Prozent armenisch seien, zurückerobern sollte.

Araik Harutyunjan, Leiter des Büros des Premierministers, ehemaliger Programmmanager der Helsinki Human Rights Association, einer Unterorganisation der International Helsinki Federation for Human Rights, die weitgehend unter der Kontrolle von Soros steht.

Yerignaz Tigranjan, Abgeordneter der Paschinjan-Fraktion „Mein Schritt“ und auch Artak Manukjan waren die Leiter westlicher NGOs.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie zeigt anschaulich, wie Soros es geschafft hat, in Armenien de facto die Macht zu übernehmen. Wie schädlich das für Armenien vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht ist, habe ich vor einigen Tagen aufgezeigt.



