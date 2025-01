Der Kampf des Westens gegen Russland im postsowjetischen Raum Teil 4: Moldawien

Rassismus und Geschichtsfälschung

Der US-geführte Westen will einen Keil zwischen Russland und die ehemaligen Sowjetrepubliken treiben und setzt dazu sogenannte "zivilgesellschaftliche" NGOs ein. In dieser Artikelserie werde ich das Vorgehen des Westens in verschiedenen Ländern und die Folgen davon aufzeigen.

Das Ziel des US-geführten Westens ist die Zerschlagung Russlands als Staat. Das klingt nach „russischer Propaganda“ oder nach einer Verschwörungstheorie, aber ich werde gleich aufzeigen, dass das eine Tatsache ist.

Um das Ziel zu erreichen, setzt der US-geführte Westen viele Mittel ein. Eines davon ist es, die Bindungen zwischen Russland und seinen Nachbarstaaten, den ehemaligen Sowjetrepubliken, zu zerstören und einen Keil zwischen Russland und seine Nachbarn zu treiben. Das soll zum Einen Russland schwächen, zum Anderen soll es eine anti-russische Stimmung schaffen, die auf andere Völker im multi-ethnischen Russland übergreifen soll.

In dieser Artikelserie werde ich dieses Vorgehen und seine Folgen in sieben Artikeln am Beispiel von zehn Staaten aufzeigen. In diesem zweiten Artikel geht es um Kirgistan.

Bevor wir dazu kommen, will ich einige allgemeine Informationen zum Verständnis geben, die ich in allen Artikeln dieser Serie an den Anfang stelle. Sollten Sie das schon in einem anderen Artikel der Serie gelesen haben, können Sie den ersten Abschnitt des Artikels überspringen.

NGOs und anti-russische Stimmungsmache

Westliche Regierungen, Medien und NGOs tun alles, um weltweit eine anti-russische Stimmung zu erzeugen, wobei es keineswegs um die russische Politik geht, sondern um Russland selbst. Russland und die Russen werden verteufelt und bei jeder Gelegenheit wird negativ über Russland berichtet. Dafür gibt es auch in Deutschland täglich neue Beispiele, über die ich schon seit langem berichte.

Russland wird dabei als aggressiver und imperialistischer Staat dargestellt und eine der beliebtesten Propaganda-Lügen ist, dass Putin angeblich ein „Großrussland in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen“ will und das angeblich auch offen sagt. Dass das gelogen ist, musste die deutsche Bundesregierung vor einigen Monaten offiziell eingestehen, was deren Vertreter aber nicht daran hindert, diese Lüge immer mal wieder zu wiederholen.

Für die USA war der Zerfall der Sowjetunion ein großer Sieg, aber nicht das endgültige Ziel, denn nun gehen die Bemühungen mit dem Ziel weiter, auch Russland als Staat zu zerschlagen und in unzählige kleine und damit leicht kontrollierbare Staaten aufzuteilen, um erstens den geopolitischen Konkurrenten loszuwerden und zweitens ungehinderten Zugriff auf die russischen Bodenschätze zu bekommen. Dazu finanziert die US-Regierung gleich mehrere NGOs, die dieses Ziel unter dem Begriff der „Dekolonisierung“ Russlands erreichen wollen, über die ich beispielsweise hier und hier berichtet habe.

Das zeigt übrigens, wie verwirrend der Begriff „NGO“, also „Nicht-Regierungsorganisation“, im Westen verwendet wird. Er soll suggerieren, dass diese Organisationen unabhängig von Regierungen sind und angeblich den Willen der „Zivilgesellschaft“ widerspiegeln. Aber wie kann man von Nicht-Regierungsorganisationen sprechen, wenn diese Organisationen von Regierungen gegründet, finanziert und gelenkt werden?

Man mag über den Begriff der „Dekolonisierung Russlands“ lachen, aber er wird aktiv genutzt, um in den ehemaligen Sowjetrepubliken Stimmung gegen Russland zu machen. Den Menschen soll eingeimpft werden, dass ihre Völker von Russland und der Sowjetunion unterdrückt und ausgebeutet wurden, um einen tiefen Graben zwischen Russland und seinen Nachbarn zu ziehen.

Moldawien

Über Moldawien berichte viel und Anti-Spiegel-Lesern ist bekannt, dass die moldawische Präsidentin Maia Sandu ihr Land heruntergewirtschaftet hat. Nach ihrer Machtübernahme als Präsidentin hat sie die guten Beziehungen zu Russland mit aller Gewalt zerstört und durch die Weigerung, aufgelaufene Schulden für russische Gaslieferungen zu bezahlen auch den Zugang des Landes zum billigen russischen Gas abgeschnitten.

In Moldawien gab es danach schwere Proteste, weil das ohnehin bettelarme Land zwischenzeitlich unter einer Inflation von 30 Prozent zu ächzen hatte und viele Menschen nicht mehr wussten, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollten, denn Sandu hatte statt des billigen russischen Gases begonnen, Gas an der europäischen Börse zu kaufen, wo es weitaus teurer ist.

Sandu ist eng an Soros angebunden und in ihrer Regierung sind so viele Personen mit engsten Kontakten in die USA vertreten, dass die Sandu-Regierung im eigenen Land als „Harvard-Regierung“ bezeichnet wird, was keineswegs schmeichelhaft gemeint ist.

Bezeichnend ist, dass Sandu ihren Präsidentschaftswahlkampf 2020 nur deshalb knapp gewonnen hat, weil sie den Menschen in Moldawien, unter denen in Großteil ethnische Russen sind, versprochen hat, dass natürlich niemand ihre Rechte beschneiden werde. Das hat sie sogar auf Russisch versprochen.

Aber kaum war sie im Amt, war all das vergessen und sie begann ihre anti-russische Politik inklusive des Kampfes gegen den für Russen so wichtigen Feiertag am 9. Mai, an dem in Russland der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert wird.

Ihre Partei, die in Deutschland übrigens als „sozial-liberal“ bezeichnet wird, obwohl Sandu nicht eben mit einer Verbesserung des sozialen Lebens aufgefallen ist, ist außerdem ein Sammelbecken für anti-russische Rassisten. Ein führender Abgeordneter ihrer Partei hat Russland beispielsweise öffentlich als Staat „mit einem defekten genetischen Code“ bezeichnet.

Ich weiß, angesichts der anti-russischen Stimmung mag das bei manchem deutschen Leser kaum mehr Erschrecken auslösen, weil sich westliche Politiker und Medien generell mit anti-russischen Ausfällen zu überbieten versuchen. Aber stellen Sie sich einmal vor, jemand würde so etwas beispielsweise über Israel sagen, wie aufgeregt und hysterisch die deutschen Medien und Politiker darauf reagieren würden.

Und wieder einmal Soros

Dass Soros in Moldawien seine Finger im Spiel hat, ist übrigens keine Verschwörungstheorie, wie westliche Medien und selbsternannte „Faktenchecker“ gerne behaupten, wenn es um die Verbindungen zwischen Sandu und Soros geht. Ich habe es in dem Artikel über Kirgistan schon erwähnt, aber ich wiederhole es hier noch einmal. Als George Soros die Leitung seiner Stiftungen 2023 an seinen Sohn Alex weitergab, war es eine seiner ersten Amtshandlungen, die meisten Auslandsaktivitäten der Soros-Stiftungen einstellen und daher 40 Prozent der Mitarbeiter zu feuern, weil Alex Soros sich vor allem auf die USA konzentrieren wollte.

Interessant wurde es, als Anfang 2024 gemeldet wurde, in welchen Ländern Alex Soros weiterhin aktiv bleiben wollte, denn in einer Erklärung hieß es:

„Wir werden uns durch die Arbeit unserer nationalen Stiftungen auch weiterhin in der gesamten Region für Menschenrechte, Demokratie und eine verantwortungsvolle Regierung einsetzen, insbesondere in der Ukraine, in Moldawien, Kirgisistan und auf dem westlichen Balkan“

Die Liste der Länder, in denen Soros weiterhin aktiv sein will, zeigt, dass Soros sich außenpolitisch auf den Kampf gegen Russland konzentriert. Mit dem „westlichen Balkan“ dürfte Serbien gemeint sein, das an seiner Freundschaft zu Russland festhält, während die Arbeit von Soros in der Ukraine, Moldawien und Kirgistan offen gegen Russland gerichtet ist.

Und dafür ist Sandu eine perfekte Wahl.

Was dabei aus Moldawien wird, ist ihr übrigens egal, denn sie hat auch die rumänische Staatsbürgerschaft und tut alles, damit Moldawien zu einem Teil Rumäniens wird. So hat sie beispielsweise in der moldawischen Verfassung festschreiben lassen, dass die offizielle Sprache Moldawiens nicht mehr Moldawisch, sondern Rumänisch ist.

Kein Wunder, dass die Dame die letzten Präsidentschaftswahlen nur mit offener Wahlmanipulation gewinnen konnte.



