Die Pläne, Russland als Staat zu zerschlagen, sind real

Im Westen wird es als russische Propaganda abgetan, dass der Westen die Zerschlagung Russlands als Staat plant und daran arbeitet. Dass das nicht so ist, zeigt ein weiteres, recht neues, formal von Ukrainern gegründetes, aber von westlichen Geheimdiensten geleitetes Projekt.

Die US-Regierung arbeitet vollkommen offen daran, Russland als Staat zu zerschlagen, auch wenn die westlichen Medien das bestreiten. Über ein Beispiel einer von der US-Regierung finanzierten und gelenkten Organisation, die offen an der Zerschlagung des russischen Staates arbeitet, habe ich schon 2022 berichtet. Aber es gibt noch mehr davon.

Ich bin vor kurzem auf eine sehr dubiose Organisation gestoßen, die sich „Forum Freier Staaten Post-Russlands“ („Free Nations of Post-Russia Forum“) nennt. Auf deren Seite findet sich keinerlei Information über deren Finanzierung, aber an der Liste der Veranstaltungen, die das Forum organisiert hat, ist leicht zu erkennen, dass westliche Geheimdienste dahinter stecken, denn ohne deren Hilfe wäre eine erst im Mai 2022 gegründete Organisation kaum in der Lage gewesen, bereits neun internationale Veranstaltungen abzuhalten, unter anderem im Europäischen Parlament, in Japan, Paris, London, beim Hudson Institute in Washington und so weiter.

Offiziell wurde das Forum übrigens von einem Ukrainer gegründet und es hat seinen Sitz in Polen. Sein erklärtes Ziel ist es, den Staat Russland zu zerschlagen und ihn in mittlerweile 41 Kleinstaaten (die Zahl wächst ständig) aufzuteilen, die sich – das wird offiziell gesagt – dem Westen unterwerfen und der Ukraine mindestens zehn Jahre lang Kriegsreparationen zahlen sollen.

Dieses Forum wurde in Russland nun zu einer Terrororganisation erklärt und verboten, was für das russische Fernsehen ein Grund war, darüber in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zu berichten und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Extremisten wollen die „vollständige Defragmentierung“ Russlands

Am Mittwoch verabschiedeten die Abgeordneten der Staatsduma in erster Lesung einen Gesetzentwurf, der es Bürgern, die vom russischen Justizministerium als ausländische Agenten anerkannt sind, untersagt, Einkünfte aus kreativen Tätigkeiten zu beziehen. Derzeit stehen 493 Personen auf der Liste der ausländischen Agenten. Viele von ihnen haben Russland nach dem Beginn der Militäroperation verlassen, sie verbergen ihre feindliche Haltung gegenüber dem Land nicht und finanzieren die Banderisten.

Wjatscheslaw Wolodin, der Präsident der Duma, sagte in der Sitzung des Parlaments: „In der Situation der Militäroperation ist es wichtig, dass wir alles tun, um sicherzustellen, dass diejenigen, die das Land verraten und verlassen haben und aus dem Ausland finanziert werden, sich nicht auf Kosten der Bürger der Russischen Föderation, unseres Staates, bereichern. Sie und ich müssen das Land vor jenen ausländischen Agenten schützen, die dieses Geld heute aus dem Ausland an das kriminelle Kiewer Regime überweisen, es zum Kauf von Waffen und Granaten verwenden und ihrerseits subversive Aktivitäten durchführen, die unser Land zerstören. Sie sprechen ganz offen darüber. Das ist ungerecht gegenüber denen, die ihr Leben für unser Land gegeben haben.“

Wenn das Gesetz in Kraft tritt, wird ein ausländischer Agent verpflichtet sein, ein spezielles Rubelkonto zu eröffnen, auf das Lizenzgebühren und Tantiemen überwiesen werden. Und er kann über diese Mittel erst verfügen, nachdem sein Status als ausländischer Agent aufgehoben wurde.

Diese Maßnahme ist längst überfällig. Wir haben die Verräter, die Russland und die Russen hassen, lange genug gefüttert. Nehmen Sie zum Beispiel das Trio ausländischer Agenten Julia Nawalnaja, Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Mursa, das vor einer Woche eine anti-russische Kundgebung in Berlin organisiert hat. Die Reden der Hauptakteure zeichneten sich jedoch, wie immer bei den Nawalnisten, nicht durch Originalität aus.

„Einer für alle und alle für einen“, rief Nawalnaja.

„Einer für alle und alle für einen. Russland wird frei sein!“, sagte Jaschin.

„Wir, die Bürger Russlands, fordern den Abzug von Putins Okkupanten aus dem Gebiet der Ukraine“, verkündete Kara-Mursa.

Langweilig. Aber es ist ihr Job, ihr Heimatland mit Dreck zu bewerfen.

Den fehlenden Sinn wollten sie mit einprägsamen Bildern und LGBT-Regenbogenflaggen kompensieren. Aber was bei dem anti-russischen Marsch verboten war, war die russische Fahne. Für sie ist sie wie das Kreuz für einen Dämon oder wie Knoblauch für einen Vampir.

Und es gibt keinen Zirkus ohne Freaks. Da gab es eine Dame mit Aluhut, sogar Clowns und einen Mann mit einem überdimensionalen traditionellen russischen Kopfschmuck, den er mit einem weißen Tuch verhängt hat. Solche anti-russischen Aktivitäten wecken Verachtung und können auch strafbar sein.

So hat das Oberste Gericht Russlands am Freitag die Organisation „Forum Freier Staaten Post-Russlands“ und 172 ihrer Untergliederungen als terroristisch eingestuft. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft war es das Ziel der Mitglieder der Organisation, „Russland in einzelne Staaten aufzuteilen, die dem Einfluss unfreundlicher Länder unterliegen“.

Das Thema setzt unser Korrespondent in seinem Bericht fort.

Einsatzkräfte haben im Ural Valeria Martschenko festgenommen. Anstelle einer Damenhandtasche hatte sie zwei schwarze Plastiktüten voller Molotow-Cocktails bei sich. Martschenko, eine gelernte Chemikerin, sollte die Flaschen im Wald verstecken.

Wozu? „Damit sie von anderen abgeholt werden“, gab sie bei der Vernehmung an.

„Was würden diese Leute damit machen?“

„Sie sagten, sie würden damit Feuer legen. Nur, dass es um ein Rekrutierungszentrum geht. Und die Verwaltung, die auch“, antwortete sie.

Den Ermittlungen zufolge wurde Martschenko von einem Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes namens Alexander geführt, und ein gewisser Pavel Sweschentsew zog sie in die subversiven Aktivitäten hinein. Er und sein Freund wurden von Spezialeinheiten festgenommen. Der eine wurde an Tür festgenommen, der andere im Bett.

Die Ermittler fanden heraus, dass der 26 jährige Pawel Sweschentsew auf Anweisung ausländischer Geheimdienste Bürger im Ural rekrutierte. Das gab er selbst bei der Vernehmung zu Protokoll: „Ich habe versucht, ein Uraler Bataillon innerhalb der ukrainischen Streitkräfte zu organisieren.“

„Mit welchem Ziel?“

„Um an der Seite der Ukraine gegen Russland für einen unabhängigen Ural zu kämpfen.“

„Wofür noch mal?“

„Für einen unabhängigen Ural.“

Seine Gruppe war eine Zelle des „Forum Freier Staaten Post-Russlands“. Letztes Jahr wurde es von der Generalstaatsanwaltschaft als Extremist eingestuft, und diesen Freitag wurde der Fall vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt.

Der Oberste Gerichtshof verhandelte den Fall des „Forums Freier Staaten Post-Russlands“ in nicht öffentlicher Sitzung. Es ging um die Anerkennung des sogenannten Forums als Terrororganisation. Journalisten hatten keinen Zutritt, nur die Urteilsverkündung fand öffentlich statt. Dem Forum gehören 172 Untergruppen an. Die Richter haben sie alle als terroristisch eingestuft.

Andrej Iwanow, stellvertretender Leiter der Abteilung für Medienarbeit und Sprecher der russischen Generalstaatsanwaltschaft erklärte: „Die Anführer dieses Forums sind Separatisten, die sich im Ausland verstecken. Sie propagieren die Aufteilung Russlands in separate Staaten, die den unfreundlichen Ländern untergeordnet sind. Um diese Ziele zu erreichen, rufen die Russophoben zum Sturz der Regierung auf, verüben Terroranschläge und Sabotageakte und beteiligen sich auf der Seite der Ukraine an den Kampfhandlungen.“

Das Forum tauchte unmittelbar nach dem Beginn der Militäroperation auf. Es gab Treffen in Prag, Danzig, Washington und Tokio, bei denen sie offen die Zerstörung unseres Landes zum Ziel erklärten. So sagte einer der Teilnehmer: „Ich hoffe auf eine vollständige Katastrophe. Eine vollständige Defragmentierung der Russischen Föderation, damit sie von der geopolitischen Weltkarte verschwindet.“

Sie sind unter den Fittichen des Maidan-Aktivisten Oleg Magaletsky versammelt. Seine Kuratoren haben ihm die Aufgabe gestellt, die nationalen Bataillone der Ukraine mit russischen Extremisten und Überläufern zu füllen.

Eine Teilnehmer des Forums erklärte: „Wir beteiligen uns aktiv, wir stehen heute auf dem Schlachtfeld auf der Seite der Ukraine.“ Und ein anderer sagte: „Den Sieg kann es nur mit der Waffe in der Hand geben.“

Sie sagen offen, dass sie die Völker unseres Landes gegen einander aufbringen wollen. Gemeinsam mit dem offiziellen Kiew verfälschen und verunglimpfen sie die russische Geschichte und bedienen sich der These eines imperialen Staates, den es, wie sie sagen, zu dekolonialisieren gelte. In einem Video wird erklärt: „Seine Wurzeln reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, in die Zeit von Iwan dem Schrecklichen. Später schwappten diese Ideen in die Kunst über. Puschkins Gedichte „An die Verleumder Russlands“ und „Poltawa“. Oder zum Beispiel Lermontows gesamter Kaukasus-Zyklus, das ist buchstäblich ein Zeugnis der Imperialisten gegen sich selbst.“

Zur Entkolonialisierung soll das Land in 17 oder 20 Staaten aufgeteilt werden, jetzt ist schon von 36 die Rede. Die Vereinigte Staaten von Sibirien, die Republik Chabarowsk, Ingermanland und andere, die unter der Kontrolle der westlichen Länder stehen würden.

„Tatsache ist, dass sie sich nicht für die Interessen der russischen Regionen und der Bevölkerung interessieren. Ihr Ziel ist die Zerstörung, die Demontage des russischen Staates, wie sie erklären“, sagte Pavel Potseluew, stellvertretender Direktor des Zentrums für Analyse und Prävention von Informationsbedrohungen bei RTU MRIEA.

Sie haben Karten von nicht existierenden Regionen mit ihren Symbolen erstellt und erklärten sich selbst zu „Exilregierungen“. Und sie gingen sogar politische Verpflichtungen gegenüber ihren Partnern ein, wie alle russischen Atomwaffen an den Westen zu übergeben und die Ukraine zu bezahlen.

Oleg Dunda, ein Abgeordneter der Werchowna Rada und Organisator des Forums, erklärt: „Die neue Führung von Tatarstan, die neue Führung von Inguschetien, die neue Führung von Tjumen werden gerne dem Vorschlag der internationalen Gemeinschaft zustimmen, 10 Jahre lang 15 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Rohstoffexport an die Ukraine zu überweisen, als Bezahlung für ihre Verantwortung für die Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine.“

Sie erzählen ukrainischen und westlichen Medien, wie Russland zerschlagen werden soll, aber ihre Worte sind kaum etwas wert. Unter den Separatisten sind viel alte Kriminelle. Achmed Sakajew, der selbsternannte Premierminister von Itschkeria, war in den 1990er Jahren Feldkommandeur einer Bande. Ilja Ponomarjow, ein ausländischer Agent, ist ein aus Russland geflohener Angeklagter in einem Fall von Hochverrat und ein Organisator ukrainischer Sabotageakte in Russland, der zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Pawel Iwlew aus Chimki bei Moskau, ein Verfechter der Unabhängigkeit des Leningrader Gebiets, wurde wegen Veruntreuung von Jukos-Geldern zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ruslan Gabbasov, ein ausländischer Agent, der die Abspaltung Baschkiriens fordert, er saß wegen Mordes sieben Jahre im Gefängnis. Der ausländische Agent Rafis Kaschapow, der vierfach verurteilte Kurator der Wolgaseparatisten, schickte bereits Anfang der 2000er Jahre Einwohner der Stadt Nabereschnyje Tschelny zu Al-Qaida in den Krieg nach Afghanistan.

„Diese Idee, Russland in Nationalstaaten aufzuteilen, ist nicht neu“, erklärt Oleg Matwejew, Experte am Nationalen Zentrum für historische Erinnerung beim russischen Präsidenten. „Dieses Thema kommt immer dann an die Oberfläche, wenn Russland in irgendeinem bewaffnetem Konflikt ist. Zum ersten Mal tauchte dieses Thema im 20. Jahrhundert während des Russisch-Japanischen Krieges auf, als Pilsudski Vorsitzender der Sozialistischen Partei war. Er äußerte die Idee des Zusammenbruchs Russlands auf der Grundlage der Nationalitäten.“

Der polnische Minister Jozef Pilsudski hat die Faschisten mit seiner Idee bei ihrem Projekt des Zusammenbruchs der Republiken der UdSSR infiziert. Und dann die Mörder der ukrainischen Nationalisten der UPA, die die erste Konferenz der Führer der versklavten Nationen der UdSSR aus selbsternannten Führern zusammenstellten. 1959, so sagen Historiker, haben die USA Initiative übernommen, als dort das Gesetz „Über versklavte Völker“ verabschiedet wurde.

Alexander Djukow, Direktor der Stiftung Historisches Gedächtnis und Forscher am Institut für russische Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, sagt: „Niemand wird dieses Gesetz aufheben. Ursprünglich wurde angenommen, dass die versklavten Völker von der Sowjetunion versklavt wurden. Aber die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Es zeigte sich, dass es Russland war, das sie versklavt hat. Damit wird eine Grundlage für weitere Aktionen gegen unser Land geschaffen, die auf seine Spaltung und Zerstückelung abzielen.“

Also wird das in den USA ansässige Forum Freier Staaten von anderen Stiftungen geführt. Eine dieser Stiftungen ist die Jamestown Foundation, zu deren Führung der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey und der ehemalige Beamte des Außenministeriums Janos Bugajski gehören. Auf Geheiß dieser Schirmherren wurden die unbekannten Hochstapler als Redner ins Europäische Parlament gerufen.

Apollinaria Avrutina, Professorin an der Staatlichen Universität St. Petersburg, sagte zur Geschichte des Themas: „Das Forum wurde von Geheimdiensten der USA und Großbritanniens ins Leben gerufen, es wird von ihnen finanziert, und das Europäische Parlament spielt eine besondere Rolle bei der Gründung und Tätigkeit des Forums, auch finanziell. Daher brauchen sie keine Brücken zu diesen Organisationen zu bauen, sie sind ein Produkt dieser Organisationen.“

Das ist ein direkter Beweis dafür, dass es sich nicht nur um eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes handelt, sondern um einen subversiven Krieg gegen Russland, meinen Experten. Die Koordinatoren haben den Separatisten ausdrücklich das Ziel gesetzt, in Russland nach Saboteuren und Extremisten zu suchen.

Janos Bugajski, ehemaliger Beamter des US-Außenministeriums und Senior Fellow bei der Jamestown Foundation in Washington, sagte: „Der Zerfallsprozess beginnt sehr plötzlich. Sie werden weder von Liberalen, noch von Demokraten, noch von russischen Migranten angeführt werden. Sie werden von Menschen in diesen Republiken und Regionen angeführt werden, die erkannt haben, dass Moskau schwächer wird.“

Als ein anderes Mitglied des Extremistenforums in Russland gefasst wird, erzählte er, wie seine Auftraggeber ihm ausländische Gelder versprachen.

Dazu merkt der pensionierte FSB-Generalmajor Alexander Perelygin an: „Was würden die US-Justiz und die Geheimdienste tun, wenn sich eine ähnliche Versammlung von Randgruppen auf einem rostigen Kahn in neutralen Gewässern als die Regierungen der freien Völker der amerikanischen Staaten ausgeben würde? Ein paar Stunden später würden die Navy SEALs sie alle in das Sanatorium in Guantanamo Bay schicken.“

In Russland sind das Forum und alle seine Unterabteilungen als Terrororganisationen eingestuft. Jeder, der in irgendeiner Weise mit ihnen zusammenarbeitet, läuft Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden. Auf die Unterstützung von Terroristen stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Ende der Übersetzung



