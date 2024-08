Westliche Werte

In Moldawien war es eine Tradition, jedes Jahr am 24. August die Befreiung von den Nazis zu feiern. In diesem Jahr, dem 80. Jahrestag der Ereignisse, hat die moldawische Regierung es abgelehnt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Moldawien ist ein russisch geprägtes Land, weshalb man dort den Tag des Sieges über die Nazis am 9. Mai feiert und das einer wichtigsten Feiertage des Jahres ist. Außerdem wird in dem Land auch die Befreiung von den Nazis gefeiert, die sich am 24. August zum 80. Mal gejährt hat. Allerdings wurden in diesem Jahr keine Ewigen Flammen gezündet und die Regierung hat die offiziellen Feierlichkeiten abgesagt.

Das ganze Land feiert…

In der Hauptstadt Chisinau trugen Zehntausende von Menschen zu den Klängen eines Orchesters eine Kopie der Fahne der Befreiung von Chisinau durch die Straßen der Stadt, die vor 80 Jahren im Stadtzentrum der moldawischen Hauptstadt gehisst worden war.

Zu den Teilnehmern der Gedenkfeier gehörten die ehemaligen moldawischen Präsidenten Wladimir Woronin und Igor Dodon, ehemalige Präsidentschaftskandidaten, der ehemalige Ministerpräsident Wassili Tarlew und der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexander Stojanoglo, sowie Abgeordnete aller Oppositionsparteien, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Diplomaten. Auch in Balti, der zweitgrößten Stadt des Landes, sowie in Orhei und Gagausien fande aus Anlass der Befreiung des Landes vom Faschismus Gedenkmärsche statt. Und auch im nicht anerkannten Transnistrien wurde der Jahrestag ausgiebig gefeiert.

2023 schlugen Präsidentin Sandu und ihre Regierungspartei vor, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges vom 9. Mai auf den 8. Mai zu verlegen und ihn in „Tag der Erinnerung und der Versöhnung“ umzubenennen. Dieser Vorschlag stieß in der Öffentlichkeit auf so viel Protest, dass er auf Eis gelegt wurde.

Nach unterschiedlichen Schätzungen haben etwa 400.000 Moldaiwer in der Roten Armee gekämpft, 50.000 von ihnen wurden mit Auszeichnungen geehrt, 20 erhielten den Titel des Helden der Sowjetunion. Der Krieg hat auch in Moldawien fast jede Familie berührt und der 9. Mai ist dort, wie auch in Russland, einer der wichtigsten Feiertage, weshalb trotz aller Versuche der moldawischen Regierungspolitiker, die Feierlichkeiten zu unterbinden, am Tag des Sieges jedes Jahr Hunderttausende zu den Gedenkstätten kommen.

… nur die Regierung will nicht feiern

Entsprechend wenig Verständnis hat vor einigen Tagen die Entscheidung der moldawischen Regierung hervorgerufen, die ebenfalls traditionellen offiziellen Feierlichkeiten zur Befreiung Moldawiens von den Nazis am 24. August abzusagen und nicht einmal das Ewige Feuer zu entzünden, das zuvor zumindest zu solchen Anlässen noch entzündet wurde.

Ilan Shor, Vorsitzender der Vereinigung der Oppositionsparteien, denen gerade die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen verboten wurde, kritisierte die moldawische Präsidentin Maia Sandu und ihre Partei, weil sie sich weigern, den 80. Jahrestag der Befreiung des Landes vom Faschismus zu feiern. Auf Telegram schrieb er aus Moldawisch und Russisch, den beiden in Moldawien dominierenden Sprachen:

„Das offizielle Chisinau feiert den 80. Jahrestag seiner Befreiung nicht. Der zentrale Platz wird für den Auftritt des Siegers des Wettbewerbs der Freaks von Eurovision vorbereitet. Andere Zeiten, andere Helden.“

Er beendete seinen Post mit den Worten:

„Die Erinnerung ist stärker als die aus dem Ausland geschickten Politiker, stärker als die aus der EU geschickten Kuratoren, die uns beibringen wollen, wir leben sollen. Die Verbindung zwischen den Zeiten und die Erinnerung an das, was war und was sich nicht wiederholen darf, behalten wir!“

Für Moldawien ist die Sowjetunion die Geburtsstunde des eigenen Landes, denn bevor die Moldawische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen wurde, hat es nie eine moldawische Staatlichkeit gegeben und es ist fraglich, ob das kleine Land heute unabhängig wäre, wenn es die Moldawische Sozialistische Sowjetrepublik nicht gegeben hätte. Wahrscheinliche wäre das Gebiet heute Teil seiner Nachbarstaaten, weshalb viele Menschen dort – anders als in der Ukraine, die in der Geschichte auch nie ein eigener Staat war und ihre Existenz auch nur der Tatsache verdankt, dass sie in der Sowjetunion zu einer Sowjetrepublik gemacht wurde – diese Wurzeln in Ehren halten.



