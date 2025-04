Warum müssen ukrainische Soldaten kanadische Organspenderbögen ausfüllen?

Organhandel

Am Dienstag habe ich mit ukrainischen Kriegsgefangenen gesprochen, von denen mir einer erzählt hat, dass in Frankreich ausgebildete ukrainische Soldaten eine "Krankenversicherung" abgeschlossen haben, die in Wahrheit eine Zustimmung zur Organentnahme war.

Ich bin derzeit im Gebiet Kursk, weil mir angeboten wurde, hier mit ukrainischen Kriegsgefangenen zu sprechen. Das ist eine seltene Gelegenheit, die ich natürlich wahrgenommen habe. Deshalb bin ich spontan nach Kursk gefahren und am Dienstag war ich in einem Kriegsgefangenenlager. Darüber werde ich bei Anti-Spiegel-TV demnächst berichten und auch einige Interviews mit Kriegsgefangenen zeigen, denn die waren ausgesprochen interessant.

In dem Lager sind ukrainische Kriegsgefangene, die zwangsmobiliert wurden und dankbar sind, dass sie noch leben. Dort geht es erstaunlich locker zu und die Soldaten haben sogar Zugang zum Internet und können regelmäßig mit ihren Verwandten in der Ukraine telefonieren. So geht es natürlich nicht in jedem russischen Kriegsgefangenenlager zu, warum das hier so ist, werde ich später berichten.

Generell erlaubt die russische Armee übrigens allen ukrainischen Kriegsgefangenen nach der Gefangennahme, ihre Verwandten in der Ukraine über Videotelefonat anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass sie am Leben und in Sicherheit, wenn auch nicht in Freiheit sind.

Zwischen den Interviews, die ich mit den Kriegsgefangenen geführt habe, hatten wir viele lockere Gespräche bei einer Zigarette oder einem Kaffee. Und dabei hat mir ein Ukrainer, der in Deutschland ausgebildet wurde und dann zusammen mit in Frankreich ausgebildeten Soldaten in eine Einheit gekommen ist, etwas erzählt, worüber ich hier berichten will.

„Versicherungspolicen“

In Frankreich wurde mit viel PR-Tamtam die ukrainische Brigade „Anna von Kiew“ ausgebildet, über die ich schon berichtet habe. Die Brigade hat sich im Kriegseinsatz als vollkommen untauglich erwiesen und schon während der Ausbildung in Frankreich sind dort ukrainische Soldaten verschwunden, der Spiegel berichtete beispielsweise von 50 in Frankreich desertierten ukrainischen Soldaten. Allgemein ging man davon aus, dass diese ukrainischen Soldaten desertiert und in Europa untergetaucht sind, aber anscheinend gibt es noch eine andere Erklärung.

Die ukrainischen Soldaten, die in Frankreich ausgebildet wurden, haben dort eine angebliche Versicherungspolice zur Unterschrift vorgelegt bekommen. Angeblich haben sie eine französische Krankenversicherung unterschrieben und abgeschlossen. Das haben sie geglaubt, denn Französisch haben sie nicht verstanden und sie konnten nicht lesen, was sie da unterschrieben haben.

Tatsächlich aber, so stellte sich später heraus, haben sie eine Einwilligung zur Organspende unterschrieben. Da sie in Frankreich auch medizinisch untersucht wurden, vermutet man, dass sie quasi als Organspender vorgemerkt wurde. Auch dass einige Soldaten in Frankreich verschwunden sind, erklären die Soldaten nun nicht mehr mit Desertation, denn sie haben sich ohnehin gefragt, wohin die verschwundenen Kameraden ohne Geld, Papiere und Sprachkenntnisse denn desertiert sein sollen.

Der Verdacht, den sie haben, ist, dass einige ukrainische Soldaten direkt in Frankreich zu unfreiwilligen Organspendern wurden, was ihr Verschwinden erklären würde. Das sind natürlich Spekulationen, über die ich eigentlich nicht berichten wollte und die ich leider auch nicht auf Video festgehalten habe, was ich bei Bedarf aber nachholen kann.

Als ich am Abend zurück ins Hotel kam und die Nachrichten durchgeschaut habe, da stieß ich eine Meldung des russischen Verteidigungsministeriums, in der ein ukrainischer Kriegsgefangener eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hat.

Ein gewaltsam zum Kriegsdienst Eingezogener ukrainischer Soldat berichtete in einem Video, unmittelbar bevor seine Einheit zu ihren vorgesehenen Stellungen bei Sudscha im russischen Gebiet Kursk abrückte, hätten die ukrainischen Offiziere allen Soldaten Bögen zum Ausfüllen in die Hand gedrückt. Ihnen wurde gesagt, das sei eine französische Krankenversicherungspolice und sollten sie verwundet werden, würden sie in die besten französischen Kliniken kommen. Ausfüllen und zurückgeben sollten die Soldaten die angeblichen Versicherungspolice in den Fahrzeugen auf dem Weg zu den Stellungen.

Da das Fahrzeug, in dem dieser Soldat war, unter Mörserbeschuss geriet, kam er nicht dazu, sein Formular zu unterschreiben und zurückzugeben. Also blieb es in seiner Tasche und geriet bei seiner Gefangennahme in die Hände der russischen Armee. Tatsächlich handelte es sich bei dem Formular um keine französische Krankenversicherung, sondern um eine kanadische Einverständniserklärung zur Organspende, wie sich dann schnell herausstellte.

Das passt erstaunlich gut zu der Geschichte, die mir am gleichen Tag der andere Soldat in dem Gefangenenlager im Kursker Gebiet erzählt hat, weshalb ich die Geschichte interessant genug fand, nun doch über sie zu berichten.

Da die Geschichte ziemlich unglaublich klingt, will ich noch einmal daran erinnern, dass es schon lange den sehr begründeten Verdacht gibt, dass ukrainische Verwundete als Organspender „ausgeschlachtet“ und ihre Organe in den Westen verkauft werden.

„Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme“

Wenn Sie diese Hintergrundinformationen lieber anschauen als lesen möchten, können Sie sich diese Folge von Anti-Spiegel-TV anschauen, in der wir das Thema detaillierter behandelt haben, als ich es hier jetzt schriftlich tun werde.

Die westlichen Medien berichten darüber fast nicht, aber das Thema „Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme“ ist keine Verschwörungstheorie, denn die internationale Organisationen thematisieren das immer wieder, wie zum Beispiel auf der Konferenz der OSZE von 2020 mit dem Titel „Expertentreffen zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der Organentnahme“, deren Einleitung wie folgt begann:

„Obwohl Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme (THB/OR) in der international anerkannten Definition von Menschenhandel (THB) explizit erwähnt wird, handelt es sich dabei um die Form von Menschenhandel, die weltweit am wenigsten bekannt ist und um die es am wenigsten Bemühungen gibt.“

Weiter hieß es in der Einleitung:

„Im Weltbericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zum Menschenhandel aus dem Jahr 2018 wird betont, dass Menschenhandel zum Zwecke der Organentnahme hauptsächlich in Nordafrika, Zentral und Südosteuropa sowie Osteuropa aufgedeckt werde, was darauf hinweist, dass die OSZE Region vor dieser Form des Menschenhandels nicht gefeit ist. Zwar ist die Anzahl identifizierter Opfer des Menschenhandels zum Zweck der Organentnahme nach wie vor beschränkt, den Anzeichen nach wird diese Form von Menschenhandel allerdings von organisierten kriminellen Netzwerken über längere Zeiträume hinweg betrieben, wodurch hohe Opferzahlen entstehen, ehe die TäterInnen gefasst werden. Zudem ist Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme Berichten zufolge eine höchst lukrative Form von Menschenhandel“

Die OSZE nennt bewusst Osteuropa als eines der betroffenen Gebiete und in internationalen Berichten wird dabei immer wieder die Ukraine genannt. Sogar der Spiegel hat 2009 mal einen Artikel mit der Überschrift „Lukratives Geschäft – Deutsche Firma handelt mit ukrainischen Leichenteilen“ veröffentlicht, in dem es zwar nicht um den Handel mit Organen ging, sondern darum, dass in der Ukraine ohne Wissen der Angehörigen Leichen auseinandergenommen wurden, „um daraus medizinische Produkte zu gewinnen.“

Organhandel in der Ukraine außer Kontrolle

Russland weist immer wieder darauf hin (siehe zum Beispiel hier), dass in der Ukraine im Dezember 2021, also unmittelbar vor Beginn der russischen Militäroperation, die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wurde, dass Verstorbenen Organe auch ohne Erlaubnis des Spenders oder seiner Hinterbliebenen entnommen werden können. In einem hochgradig korrupten Land wie der Ukraine ist das geradezu eine Einladung, Verstorbenen ungefragt Organe zu entnehmen und sie dann für viel Geld zu verkaufen.

Und als wäre das noch nicht genug, hat die Ukraine im April 2022, also unmittelbar nach Beginn der russischen Militäroperation, sogar die Mehrwertsteuer auf Organtransplantationen abgeschafft. Dass es dabei faktisch um die Legalisierung des Handels mit Organen geht, liegt auf der Hand, denn welchen Sinn hat eine solche Gesetzesänderung sonst? Wozu sollte ein Land, dass der Welt verkündet, es kämpfe in einem Krieg um sein Überleben, sich mit solchen Gesetzen befassen, wenn nicht, um mit den Organen gefallener Soldaten Handel zu treiben?

Für den Handel mit den Organen gefallener ukrainischer Soldaten gibt es viele Hinweise aus der Ukraine, es gibt sogar Meldungen, dass schwer verletzte Soldaten bewusst getötet werden, wenn ein passender Spender auf ihre Organe wartet. Das lässt sich im Krieg leicht verschleiern, denn nach den vorliegenden Informationen werden die Leichen anschließend entsorgt und die Opfer nicht als gefallen, sondern als vermisst gemeldet.

Auch hier gilt, dass die ganze Kette der Vorgänge, also wer den Organhandel deckt und daran verdient, noch nicht vollständig geklärt oder bewiesen ist, aber auch hier führen die vorhandenen Spuren in die EU.

Auch dafür, dass diese Machenschaften in der EU „von oben“ gedeckt werden, gibt es schon lange Hinweise. Es sei nur daran erinnert, dass auch die damalige Chefanklägerin des Internationalen Tribunals für das ehemalige Jugoslawien Carla Del Ponte zu dem Thema ermitteln wollte, weil es solche Fälle schon in dem damaligen Krieg gab. In ihren Memoiren hat sie geschrieben, dass sie wegen des illegalen Organhandels ermitteln wollte, aber dabei auf Widerstand des Westens gestoßen ist, der die Ermittlungen verhindert hat.

Der Verdacht, dass Organe von ukrainischen Soldaten in den Westen verkauft werden, ist also nicht absurd und die Aufforderung an sie, französische und/oder kanadische Einverständniserklärungen zur Organspende zu unterschreiben, kann darauf hindeuten, dass man diese Organspende damit in diesen Ländern legalisieren will – frei nach dem Motto, er hat ja zugestimmt.



