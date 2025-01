Wie der Spiegel über den desolaten Zustand der ukrainischen Armee berichtet

Mit 3 "nur" Monaten Verspätung

Inzwischen berichten auch westliche Medien über den desolaten Zustand der ukrainischen Armee und über die massenhaften Desertationen. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist die mit viel PR in Frankreich ausgebildete 155. mechanisierte Brigade "Anna von Kiew".

Es ist immer wieder faszinierend, wie lange deutsche Medien wie der Spiegel brauchen, bis sie ihren Lesern mitteilen, was russische Medien bereits seit Wochen oder Monaten berichten. Ein Beispiel dafür ist das Problem mit Deserteuren in der ukrainischen Armee und deren genereller Zustand, wofür die in Frankreich mit viel PR-Begleitung ausgebildete 155. mechanisierte Brigade „Anna von Kiew“ ein Paradebeispiel ist.

Der Spiegel und die ukrainischen Deserteure

Auf dem Anti-Spiegel habe ich bereits im September und Oktober berichtet, dass die Zahl der Deserteure in der ukrainischen Armee bei 30 Prozent oder weit über 100.000 liegt. Zu dieser Zeit haben deutsche Medien wie der Spiegel noch regelmäßig die hohe Motivation und Kriegsbereitschaft der Ukraine und ihrer Streitkräfte gelobt, von den tatsächlichen Zuständen dort hat man in deutschen Medien wie dem Spiegel nichts erfahren. Wer das erfahren wollte, musste schon russische Medien konsumieren (was wegen der Sprache und der Zensur russischer Medien in der EU natürlich schwierig ist), oder den Anti-Spiegel lesen.

Der Spiegel hat die Probleme erst am 2. Januar in einem Artikel mit der Überschrift „Fahnenflucht und Ausrüstungsmangel – Ukrainische Militärexperten kritisieren Armeeführung“ thematisiert. Der Artikel beleuchtet die Probleme nicht allzu genau, aber immerhin werden die Kernfakten mal genannt. Zum einen schreibt der Spiegel:

„Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft des Landes wurden seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 mehr als 100.000 Soldaten wegen Desertion angeklagt. Das berichtet die Nachrichtenagentur »AP«. Fast die Hälfte von ihnen hat allein im vergangenen Jahr Fahnenflucht begangen. Die tatsächliche Zahl der Deserteure dürfte noch viel höher sein.“

Da ist der Spiegel mal wieder sehr langsam, denn dass in der Ukraine mehr als 100.000 Soldaten wegen Desertion angeklagt wurden, wurde in Kiew schon Ende Oktober mitgeteilt. Und dass die Zahl noch viel höher sein dürfte, ist noch länger bekannt, denn sogar schon Anfang Oktober wurde in der Ukraine die Zahl von geschätzten 170.000 Deserteuren genannt.

Es ist dem Spiegel natürlich hoch anzurechnen, dass er überhaupt mal Teile der Wahrheit berichtet, aber es bleibt die Frage, warum er das mit drei Monaten Verspätung tut.

Die ukrainische 155. mechanisierte Brigade „Anna von Kiew“

In dem Artikel berichtet der Spiegel auch über das Beispiel der 155. mechanisierte Brigade „Anna von Kiew“:

„Der Journalist Jurij Butussow schildert auf dem ukrainischen Portal »Censor.net« den Fall der neuen 155. mechanisierten Brigade, Prestigeprojekt einer Kooperation mit Frankreich. Noch bevor die Brigade an die Front kam, seien 1700 ihrer Soldaten desertiert – darunter angeblich 50 schon während der Ausbildung in Frankreich. In der Aufstellungsphase seit März 2024 seien zudem 2500 Soldaten der Brigade erst zugeteilt, dann aber wieder in andere Einheiten abkommandiert worden. Die Brigadeführung habe in Frankreich kaum mit ihren Soldaten üben können.“

Der Spiegel erwähnt in seinem Artikel auch, dass die Brigade schlecht ausgerüstet in den Kampf geschickt wurde, hohe Verluste hatte und dass außerdem Soldaten der Brigade auf andere Einheiten verteilt wurden.

Die Ausbildung der Brigade war ein Prestigeprojekt von Präsident Macron, der der Ukraine versprochen hatte, eine Elitebrigade auszubilden und auszurüsten. Dass das ein Reinfall werden würde, konnte man in russischen Medien schon Monate vorher erfahren. Ich habe immer wieder Berichte des russischen Fernsehens aus Europa übersetzt, in denen die Brigade Thema war. Dass die Brigade unterbesetzt war und dass Soldaten der Brigade auf andere Truppenteile verteilt wurden, hat das russische Fernsehen schon Mitte November berichtet. Und Mitte Dezember hat das russische Fernsehen bereits über den Kampfeinsatz der Brigade, die Verluste und die Desertationen berichtet.

Wieder fragt man sich, warum der Spiegel Wochen oder Monate braucht, bis er seinen Lesern berichtet, was längst bekannt ist.

Inzwischen wird klar, dass die in Frankreich ausgebildete Brigade keine Elitetruppe, sondern wohl eine der schwächsten Einheiten der ukrainischen Armee ist, was in Russland auch schon vor Wochen berichtet wurde, weil die Ausbildung in Frankreich geradezu lächerlich war. Sie fand auf gepflegtem Rasen in brusthohen Schützengräber ohne Drohnen statt und alle Fahrzeuge fuhren auf sauber asphaltierten Straßen an die simulierte Front. Dass die Realität an der Front eine vollkommen andere ist, konnte ich bei meinen Reisen an die Front mehr als einmal erleben.

Aktuell wird aus der Ukraine gemeldet, wie schlimm der Zustand der Brigade tatsächlich ist. Schon während der Ausbildung in Frankreich sind mindestens 55 Soldaten desertiert. In der ukrainischen Armee sind seit Beginn der Eskalation 2022 30 Prozent der Soldaten desertiert, diese Brigade hat die Quote von 30 Prozent Deserteuren schon nach etwa einem Monat an der Front erreicht. Sogar ein Kompaniechef der Brigade hat seine Soldaten zum Desertieren aufgefordert und er selbst ist ebenfalls desertiert.

Natürlich geht es nicht ohne Geschichtsfälschung

Ach so, ich hätte es fast vergessen, aber auch der Name der Brigade ist ein schlechter Witz, denn die aus der Dynastie der Rurikiden stammende Prinzessin „Anna von Kiew“ hieß tausend Jahre lang in allen Dokumenten und Geschichtsbüchern Anna von Russland. Sie wurde mit Heinrich I. von Frankreich verheiratet und war von 1051 bis 1060 Königin von Frankreich. Die damals in Kiew herrschenden Rurikiden werden im deutschen Wikipedia übrigens immer noch als „russisches Fürstengeschlecht“ bezeichnet.

Aber da Russland heute bekanntlich ganz böse ist und die Ukraine behauptet, sie habe eine ganz lange zurückreichende Geschichte, schreibt man kurzerhand die Geschichte um und gibt historischen Persönlichkeiten neue Namen, die zum heutigen politischen Narrativ passen. Daher muss Anna von Russland nun „Anna von Kiew“ heißen und so als Namensgeberin der in Frankreich ausgebildeten ukrainischen Brigade herhalten.

Ob der Spiegel das jemals erwähnen wird, ist allerdings fraglich.



