Politische Gefangene in Europa

Nachdem in Rumänien der Favorit bei den Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen und in Moldawien die führende Oppositionspolitikern verhaftet wurde, hat nun Frankreich zugeschlagen und Le Pen zu einer Haftstrafe verurteilt. In Europa werden politisch motivierte Prozesse normal.

Europa wendet sich inzwischen sogar von simulierter Demokratie ab. In Rumänien wurde der bei Umfragen führende Kandidat unter fabrizierten Vorwürfen von den Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen, weil er der politischen Linie Brüssels nicht folgen will. In Moldawien wurde gerade die führende Oppositionspolitikerin verhaftet, weil sie bei den im Sommer anstehenden Parlamentswahlen den Wahlsieg der pro-Brüsseler Regierungspartei von Präsidentin Sandu gefährdet.

Und nun Frankreich, wo Le Pen jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. In Europa werden politisch motivierte Prozesse gegen beliebte Oppositionskandidaten zur Normalität, die politische Linie Brüssels lässt sich offensichtlich nur noch mit politischer Repression aufrecht erhalten.

Ich werde zunächst kurz zusammenfassen, was über die Verurteilung von Le Pen bekannt ist und wie die ersten Reaktionen waren. Anschließend erinnere ich daran, dass es in Frankreich seit über zehn Jahren normal ist, politisch unliebsame Präsidentschaftskandidaten mit fingierten juristischen Tricksereien an der Teilnahme an Wahlen zu hindern.

Die Verurteilung von Le Pen

Le Pen wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einer sofortigen Aberkennung Rechts auf politische Ämter für fünf Jahre verurteilt. Le Pen muss zwei der vier Jahre eine elektronische Fußfessel tragen, zwei Jahre sind auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss sie 100.000 Euro Strafe zahlen und darf nicht an den Präsidentschaftswahlen 2027 teilnehmen

Die Ermittlungen gegen Le Pen begannen 2014. Das Europäische Büro für Betrugsbekämpfung (OLAF) verlangte damals von Le Pen eine Rückerstattung von 339.000 Euro. Ihr wurde vorgeworfen, der Chefin ihres Sekretariats, Katrin Griese, und dem Wachmann Thierry Legier, aus Mitteln des Europäischen Parlaments Gehälter gezahlt zu haben, es habe sich jedoch um Scheinanstellungen gehandelt.

Le Pen Hat die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und sagte während der gerichtlichen Anhörung, hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft stecke der „Versuch, die Partei zu zerstören“. Nach dem Urteil sprach sie von einer „politischen Entscheidung“ des Gerichts. Le Pen will im Berufungsverfahren eine Entscheidung vor den Wahlen 2027 erreichen. Um Begnadigung will sie Präsident Macron hingegen nicht ersuchen.

Der Kreml hält die Situation um das Urteil von Le Pen für eine innere Angelegenheit Frankreichs. Aber insgesamt könne man feststellen, dass Europa in politischen Prozessen immer weniger auf Demokratie setze, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf eine Frage der TASS.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat Le Pen unterstützt. Das US-Außenministerium erklärte, man solle in Europa nicht genehme Politiker nicht von politischen Prozessen ausschließen.

Die Bananenrepublik Frankreich

Schon im letzten November hat das russische Fernsehen aus Anlass der Anklagen gegen Le Pen einen Bericht darüber gebracht, wie in Frankreich in den letzten mehr als zehn Jahren Präsidentschaftskandidaten mit juristischen Tricks an der Teilnahme von Wahlen gehindert werden. Ich habe den Bericht damals übersetzt und zitiere hier einige Teile aus dem russischen Bericht vom letzten November:

Der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy wurde im Jahr 2020 mit Hilfe eines Strafverfahrens wegen angeblicher Bestechung in Höhe von 50 Millionen Euro durch den libyschen Staatschef Muammar Gaddafi auf den politischen Müllhaufen geworfen. Damals kritisierte er regelmäßig Macrons Handeln und blieb eine sehr einflussreiche Figur im politischen Leben Frankreichs. Für Macron hätte er bei den Wahlen ein echter Konkurrent sein können, also beeilte man sich zwei Jahre vor der Wahl, Sarkozy loszuwerden. Ja, dann hat sich alles gewendet, Sarkozy ist frei, aber er sitzt nicht auf dem Präsidentensessel. Er hört zu Hause zu, wie Carla Bruni singt.

2017 verlor der Mitte-Rechts-Kandidat, der ehemalige Premierminister Francois Fillon, seine Siegchancen, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe seine Frau in der französischen Nationalversammlung als Sekretärin beschäftigt, was dort ganz normal ist.

Er war Macrons wichtigster Kurrent um die Präsidentschaft, aber der Fall wurde so aufgeblasen, dass Fillon in der ersten Runde nur den dritten Platz belegte.

Im Jahr 2012 scheiterte Dominique Strauss-Kahn, Chef des IWF, bei der Kandidatur für die französische Präsidentschaft. Er war ein kluger Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und laut Umfragen der unangefochtene Spitzenreiter im Präsidentschaftsrennen. Er wurde, wie man sagt, beim Start abgeschossen. Ein Jahr vor der Wahl beschuldigte ein schwarzes Zimmermädchen in einer weißen Schürze in einem New Yorker Hotel Strauss-Kahn der Vergewaltigung.

Der IWF-Chef wurde buchstäblich aus dem Flugzeug gezerrt und hinter Gitter geworfen, in einen Knast mit verschwitzten New Yorker Pennern. Dann wurde er gegen eine Kaution von einer Million Dollar und mit einem elektronischen Fussband in den Hausarrest entlassen. Am Ende fiel der Fall in sich zusammen. Aber der Ruf des Politikers war ein Jahr vor der Wahl ruiniert und Strauss-Kahn kandidierte nicht für das Präsidentenamt.

Französischer Präsident wurde der farblose und pro-amerikanische Hollande. Die vielleicht auffälligste Errungenschaft seiner Präsidentschaft waren seine heimlichen Fahrten mit dem Motorroller zu seiner Geliebten. Die Paparazzi erwischten ihn, aber die Dame meldete keine sexuelle Belästigung, also war alles in Ordnung.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen