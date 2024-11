Westliche Werte

In Frankreich drohen Marine Le Pen, der Favoritin bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, bis zu fünf Jahre Gefängnis. Dem System nicht genehme Politiker unter Missbrauch der Justiz kaltzustellen, hat vor allem in Frankreich, aber nicht nur dort, eine lange Tradition, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick in einem sehr interessanten Beitrag aufgezeigt hat, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Loswerden nach französischer Art: Die Favoritin bei den Präsidentschaftswahlen soll 5 Jahre Gefängnis bekommen

Wie das Gesetz in Frankreich gegen das Gesetz eingesetzt wird. Wie die Rechtsinstitutionen zum Instrument der illegalen Verfolgung von Politikern ersten Ranges und sogar gegen die Menschen, die sie unterstützen, geschärft werden.

Am Freitag forderte die Pariser Staatsanwaltschaft vor Gericht, die Vorsitzende der Partei „Rassemblement Nationale“, Marine Le Pen, zu fünf Jahren Gefängnis, einer Geldstrafe von 300.000 Euro und einem fünfjährigen Verbot zu verurteilen, bei Wahlen anzutreten. Le Pen und 26 ihrer Mitstreiter werden beschuldigt, zwischen 2004 und 2016 Gelder des Europäischen Parlaments durch die fiktive Beschäftigung von Assistenten von Abgeordneten veruntreut zu haben.

Marine Le Pen bestreitet die Vorwürfe und besteht darauf, dass die Partei nicht gegen die für alle geltenden Regeln verstoßen hat. Doch das Schwungrad der Verfolgung lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Gerichtsverhandlungen werden bis zum 27. November dauern und das Pariser Gericht wird sein Urteil im nächsten Jahr verkünden, zwei Jahre vor den Präsidentschaftswahlen.

Sollte Le Pen für schuldig befunden werden, kann sie nicht mehr kandidieren. Sie ist im kommenden Präsidentschaftswahlkampf jedoch die klare Favoritin.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban war einer der ersten, der Le Pen seine Unterstützung zusicherte: „Ich konnte die gestrigen Nachrichten über Marine Le Pen nicht glauben. Marine, denk bitte daran, dass wir in diesem Kampf an Ihrer Seite sind. Und vergiss nicht, dass die Verfolgung der Gerechtigkeit ein entscheidender Schritt zum Sieg von Präsident Trump war.“

Auch die Franzosen merken, wohin die Reise geht. Eine Petition zur Unterstützung der rechtsgerichteten Parteichefin hat begonnen, Unterschriften zu sammeln. Und hier ist die Meinung der einfachen Pariser Bürger: „Sie wollen Marine Le Pen und ihre Partei loswerden.“ „Dies ist keine gewöhnliche Bestrafung.“ „Wir wissen, warum. Es geht um die Präsidentschaftswahlen.“ „Sie wollen die Partei Rassemblement Nationale liquidieren.“

Überhaupt ist es sehr französisch, einen Fall zu fälschen und den klaren Favoriten der kommenden Präsidentschaftswahlen vor Gericht zu stellen. Dieses Kampfinstrument ist bereits normal, es ist zur Gewohnheit geworden und überrascht niemanden mehr. Das sind politische Attentate, und das Gericht ist wie ein geschärftes Messer.

Der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy wurde im Jahr 2020 mit Hilfe eines Strafverfahrens wegen angeblicher Bestechung in Höhe von 50 Millionen Euro durch den libyschen Staatschef Muammar Gaddafi auf den politischen Müllhaufen geworfen. Damals kritisierte er regelmäßig Macrons Handeln und blieb eine sehr einflussreiche Figur im politischen Leben Frankreichs. Für Macron hätte er bei den Wahlen ein echter Konkurrent sein können, also beeilte man sich zwei Jahre vor der Wahl, Sarkozy loszuwerden. Ja, dann hat sich alles gewendet, Sarkozy ist frei, aber er sitzt nicht auf dem Präsidentensessel. Er hört zu Hause zu, wie Carla Bruni singt.

2017 verlor der Mitte-Rechts-Kandidat, der ehemalige Premierminister Francois Fillon, seine Siegchancen, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe seine Frau in der französischen Nationalversammlung als Sekretärin beschäftigt, was dort ganz normal ist.

Er war Macrons wichtigster Kurrent um die Präsidentschaft, aber der Fall wurde so aufgeblasen, dass Fillon in der ersten Runde nur den dritten Platz belegte.

Im Jahr 2012 scheiterte Dominique Strauss-Kahn, Chef des IWF, bei der Kandidatur für die französische Präsidentschaft. Er war ein kluger Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und laut Umfragen der unangefochtene Spitzenreiter im Präsidentschaftsrennen. Er wurde, wie man sagt, beim Start abgeschossen. Ein Jahr vor der Wahl beschuldigte ein schwarzes Zimmermädchen in einer weißen Schürze in einem New Yorker Hotel Strauss-Kahn der Vergewaltigung.

Der IWF-Chef wurde buchstäblich aus dem Flugzeug gezerrt und hinter Gitter geworfen, in einen Knast mit verschwitzten New Yorker Pennern. Dann wurde er gegen eine Kaution von einer Million Dollar und mit einem elektronischen Fussband in den Hausarrest entlassen. Am Ende fiel der Fall in sich zusammen. Aber der Ruf des Politikers war ein Jahr vor der Wahl ruiniert und Strauss-Kahn kandidierte nicht für das Präsidentenamt.

Französischer Präsident wurde der farblose und pro-amerikanische Hollande. Die vielleicht auffälligste Errungenschaft seiner Präsidentschaft waren seine heimlichen Fahrten mit dem Motorroller zu seiner Geliebten. Die Paparazzi erwischten ihn, aber die Dame meldete keine sexuelle Belästigung, also war alles in Ordnung.

Aber wenn wir einmal von Frankreich absehen, ist der Rekordhalter bei der Zahl der gegen einen Präsidentschaftskandidaten eingeleiteten Strafverfahren natürlich der alte Trump.

In den letzten vier Jahren wurde er buchstäblich durch die Gerichte geschleift. Ihm wurden Dutzende von Straftaten vorgeworfen, von Belästigung, Vergewaltigung und illegalen Zahlungen an eine Pornodarstellerin bis hin zur Organisation des Sturms auf das Kapitol, der unsachgemäßen Aufbewahrung von Geheimdokumenten und Steuerhinterziehung. Alles in allem drohen Trump bis zu 600 Jahre Gefängnis. Aber es gibt keine einzige strafrechtliche Verurteilung.

Wenn wir nach Europa zurückkehren, so hat beispielsweise auch die deutsche Regierung beschlossen, das Rechtssystem zur Bekämpfung politischer Gegner einzusetzen.

Der Rücktritt der Regierung Scholz und Parlamentswahlen stehen unmittelbar bevor. Die AfD wächst stetig. Es herrscht Panik! Aber es gibt einen Trick: 113 Bundestagsabgeordnete, die meisten von ihnen Grüne, wollen das Verfassungsgericht anrufen, um die Aktivitäten der AfD als verfassungswidrig und extremistisch anzuerkennen. Wenn das so ist, gibt es keine AfD mehr, die Partei wird verboten.

So lange hat man uns aus dem Westen gesagt, was man tun darf und was nicht. Und jetzt sowas.

Ende der Übersetzung



