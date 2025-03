Lernen Sie Russland kennen und testen Sie, ob Russland Ihre neue Heimat werden könnte

Auswandern nach Russland

Da ich immer wieder nach dem Thema Auswandern nach Russland gefragt werde, will ich hier sehr konkrete Tipps geben, wie man das Thema angehen und ohne Risiko testen kann, ob Russland zu einem passt.

Ich bekomme immer mehr Fragen von Lesern, die sich dafür interessieren, nach Russland auszuwandern. Da ich keine individuelle Beratung machen kann und will, werde ich hier einen Tipp geben, an wen man sich dazu wenden kann, und auf viele Artikel und Videos verweisen, in denen ich darüber bereits berichtet habe.

Das Wichtigste zuerst

Man kann recht problemlos nach Russland reisen. Seit 2023 kann man ein russisches Touristenvisum als Deutscher bequem online beantragen und bekommt es in wenigen Tagen. Alle Informationen dazu und das Antragsformular finden Sie auf dieser offiziellen Seite des russischen Außenministeriums.

Zwar gibt es keine Direktflüge nach Russland mehr, aber man kann über die Türkei oder Serbien fliegen. Oder man fährt durch Polen nach Kaliningrad (übrigens eine sehr schöne Stadt) und nimmt von dort aus einen russischen Inlandsflug nach Moskau, Petersburg oder wohin auch immer.

Ich empfehle jedem, der mit dem Gedanken spielt, nach Russland auszuwandern, dringend, das Land erst einmal zu besuchen und zu prüfen, ob man sich in Russland wohl fühlt. Bloß weil ich von Russland begeistert bin, muss das nicht für Sie gelten.

Als zweites muss man, wenn man nach Russland auswandern will, Russisch lernen. Ohne Russisch wird man große Schwierigkeiten im Alltag, bei der Arbeitssuche, bei Behörden und so weiter haben. Als Tourist kommt man mit Englisch in den meisten russischen Städten recht problemlos zurecht, aber in einem Land zu leben, ist doch nochmal etwas ganz anderes.

Russland „ausprobieren“

Ich habe über meine gute Freundin Alina Lipp, die sich inzwischen darauf konzentriert, Menschen beim Auswandern nach Russland zu helfen, eine Organisation kennengelernt (hier der Link zu deren Seite), die bei allem, was mit Auswandern zu tun hat, hilft. Mit einer Mitarbeiterin der Organisation habe ich bei Anti-Spiegel-TV letztes Jahr dieses Interview gemacht.

Die Organisation arbeitet mit einer Sprachschule zusammen, die Interessierten ein sehr gutes „Schnupperprogramm“ anbietet. Man kann dabei aus mehreren russischen Städten wählen und dort zwei oder vier Wochen leben, wobei man an jedem Wochentag vier Stunden individuellen Sprachunterricht hat, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob einem Russisch als Sprache liegt.

Untergebracht wird man in Apartments und nicht in Hotels, damit man auch ein Gefühl für das Alltagsleben bekommt, indem man selbst Einkaufen geht und so weiter. Es ist also so etwas wie „Probeleben“ in Russland.

Dabei wird man aber nicht alleine gelassen, denn im Programm sind zwei- bis dreimal pro Woche Halbtagesausflüge mit professionellen Stadtführern enthalten und man besucht auch Stammtische und andere gemeinschaftliche Events mit bereits Eingewanderten. Man kann also auch mit Menschen sprechen, die den Schritt schon gemacht haben und von deren Erfahrungen profitieren.

Und wer sich für die vierwöchige Variante entscheidet, hat im Preis auch einen mehrtägigen Ausflug beispielsweise aus Moskau nach Petersburg inklusive Bahnfahrt, Hotel und Stadtführungen eingeschlossen.

Detaillierte Informationen mit allem, was in der Reise inklusive ist und was noch alles geboten wird, finden Sie hier. Auf der Seite können Sie auch den Preis ihrer individuellen Reise berechnen. Und wenn Sie bei der Buchung angeben, dass Sie über mich von dem Angebot erfahren haben oder einfach „Thomas“ angeben, gibt es sogar einen Rabatt von 5.000 Rubel (derzeit etwa 60 Euro).

Sie können sich mit allen Fragen zu diesen Sprachreisen, zu Rundreisen in Russland und zum Thema Auswandern an die Seite wenden. Die Kollegen dort sprechen übrigens Deutsch.

Zum Schluss will ich noch auf zwei Sendungen von Anti-Spiegel-TV vom letzten Sommer hinweisen, in denen ich mit Deutschen gesprochen habe, die bereits einige Zeit in Russland leben.



