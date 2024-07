Die Macht der NGOs

Prowestliche Nichtregierungsorganisationen regieren de facto Armenien und kontrollieren alle Bereiche der armenischen Gesellschaft. Und sie waren erfolgreich, denn die Zahl der Armenier, die die Beziehungen zu Russland abbrechen und mit den USA zusammenarbeiten wollen, wächst.

Das kleine Land Armenien mit seinen nur etwa drei Millionen Einwohnern ist für die USA extrem wichtig, weil Armenien ein Hebel sein kann, um Russland in seiner Peripherie zu schwächen. Wie wichtig Armenien ist, zeigen zwei Fakten. Erstens ist die US-Botschaft in Armenien mit über 90.000 Quadratmetern die zweitgrößte US-Botschaft der Welt, größer ist nur die US-Botschaft in Bagdad.

Der zweite Punkt ist, es wohl kein anderes Land gibt, in dem so viele amerikanische NGOs und Stiftungen aktiv sind, um die öffentliche Meinung in Armenien in die gewollte Richtung zu lenken und die Regierung auf einen pro-amerikanischen Kurs zu bringen.

Die Bemühungen der USA tragen Früchte

Premierminister Nikol Paschinjan, der Armenien seit sechs Jahren regiert, führt sein Land in Richtung Westen und distanziert sich vom traditionellen Verbündeten Russland, dem er alle negativen Folgen seiner eigenen Entscheidungen anlastet und versucht, im Land eine antirussische Stimmung zu schüren.

Seine Bemühungen tragen Früchte: Kürzlich wurde in Armenien eine Umfrage durchgeführt , um die Einstellung zum Militärblock der OVKS, dem auch Russland angehört, zu ermitteln. Demnach sprachen sich 29 Prozent der Armenier für einen Austritt aus der Organisation und einen Beitritt zur NATO aus, während nur 17 Prozent für die OVKS stimmten. Da Armenien und die Armenier Russland traditionell nahe stehen, hat mich das Ergebnis überrascht. Über die Hintergründe der Entwicklungen in Armenien habe ich ausführlich in dem Artikel „ Wie Armenien in wenigen Jahren zerstört hat, was es jahrzehntelang aufgebaut hat “ geschrieben.

Dieser Meinungsumschwung in Armenien ist das Ergebnis der Aktivitäten von NGOs, die von amerikanischen und europäischen Stiftungen finanziert werden. Jedes Jahr fließen Milliarden von Dollar aus dem Westen in die GUS-Länder, um die Aktivitäten von NGOs mit dem Ziel zu finanzieren, unter dem Deckmantel des „Schutzes von Demokratie und Meinungsfreiheit“ eine Destabilisierung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Situation in diesen Ländern herbeizuführen.

Das ist ein integraler Bestandteil der Public Diplomacy, die seit langem die Grundlage der außenpolitischen Propaganda der USA in Armenien bildet. Armenien ist für die USA aufgrund seiner geopolitischen Lage im Transkaukasus von Interesse, um die dominante Position Russlands in der Region zu schwächen.

Vor diesem Hintergrund findet man Antworten auf viele Fragen – wer dient in Armenien ausländischen Interessen, wer hat Nikol Paschinjan an die Macht gebracht und wer hat letztlich zur Aufgabe Bergkarabachs und zum völligen Scheitern der Militärpolitik gegenüber Aserbaidschan beigetragen.

Anders als das benachbarte Georgien versucht Armenien nicht, den Einfluss der westlichen NGOs in irgendeiner Weise zu begrenzen. Im Gegenteil: Die Zahl der NGOs in Armenien wächst von Jahr zu Jahr und hat inzwischen die 9.000er-Marke überschritten, was bedeutet, dass auf 300 Einwohner eine (vom Ausland finanzierte) NGO kommt . Diese Dichte ist wohl einmalig in der Welt und zeigt, wie wichtig Armenien dem Westen ist.

Wie die USA die öffentliche Meinung in Armenien beeinflussen

USAID, eine Behörde der US-Regierung, ist in Armenien tätig und gewährt Zuschüsse für Projekte “zur Förderung der Demokratie”, so die offizielle Legende. Tatsächlich ist USAID eine Behörde, die nur einen Auftrag hat, nämlich der US-Wirtschaft (also den großen US-Konzernen) Zugang zu ausländischen Märkten zu schaffen. Dafür hat USAID ein Milliardenbudget, mit dem es in den Ländern NGOs, Medien und so weiter finanziert, damit die pro-amerikanisch berichten.

Die finanzielle Unterstützung fließt auch in die Ausbildung öffentlicher und politischer Persönlichkeiten, die die politischen Ziele der USA unterstützen und die öffentliche Meinung in den jeweiligen Ländern, in diesem Fall Armenien, beeinflussen sollen.

In den letzten acht Jahren hat die USAID in Armenien rund 200 Millionen Dollar in verschiedene Bereiche investiert, wie die Unterstützung von Unternehmen und Banken, angeblicher Schutz der Menschenrechte, Finanzierung von NGOs und angeblich unabhängigen Medien, und auch in die Bildungsprogramme an Hochschulen. Da Armenien nur etwa 2,8 Millionen Einwohner hat, ist das eine ungeheure Summe, die zeigt, wie wichtig Armenien der US-Regierung ist.

Um ein klareres Bild über den Umfang der Aktivitäten westlicher Stiftungen in Armenien zu bekommen, hilft eine Auflistung der wichtigsten von ihnen und woher sie kommen:

USA: USAID, Soros Open Society Foundation, National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

EU: Europäische Stiftung für Demokratie, International Crisis Group

Schweden: Schwedische Behörde für internationale Entwicklung

Tschechien: Man in Need

Polen: Internationaler Visegrad Fonds

Großbritannien: UK Conflict, Stability&Security Fund, UK Department for International Development

Deutschland: Friedrich-Ebert-Stiftung; Konrad-Adenauer-Stiftung; Friedrich-Naumann-Stiftung; Heinrich-Böll-Stiftung

Schweiz: Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

2023 veröffentlichte der Expertenclub „Voice of the People“ einen Bericht über die Herkunft der Mittel für die wichtigsten in Armenien tätigen NGOs. Das Team führte eine umfassende Recherche durch, deren Ergebnis war, herausfand, dass die meisten dieser Organisationen von der Soros-Stiftung mitfinanziert werden. Die vollständige Liste der Organisationen finden Sie unter diesem Link .

Wie viel Geld pro-westliche NGOs in Armenien bekommen

Die Hauptaktivitäten westlicher NGOs in Armenien sind die Förderung von LGBT- und Frauenrechten, die Schaffung einer Spaltung der armenischen Gesellschaft durch die Unterstützung bestimmter Gruppen der politischen Elite gegen andere, die Propagierung einer pro-westlichen Politik für Armenien und vor allem die Diskreditierung des Bündnisses mit Russland. Hier zeige ich einige Beispiele , wie viel Geld ausgewählte NGOs dafür bekommen haben:

Union of Informed Citizens 1.070.000 Dollar, davon 144.932 Dollar vom National Endowment for Democracy und 282.505 Dollar von Soros.

Ecolur (Informationskampagnen, ökologische Expertise) 3.430.000 Dollar, davon 17.970 Dollar von Soros.

Media Initiatives Centre (Unterstützung bei der Digitalisierung der Medien, Ausbildung von Journalisten) 2.560.000 Dollar.

Boon Foundation 1.060.000 Dollar, davon 78.300 Dollar von Soros.

Vanadzor-Büro der Helsinki Citizens‘ Assembly 1.160.000 Dollar, davon 655.992 Dollar von Soros und 36.396 Dollar vom National Endowment for Democracy.

Journalistenklub „Asparez“ (Gjumri) 1.180.000 Dollar, davon 68.210 Dollar von Soros.

Presseclub Jerewan 1.980.000 Dollar.

Armenisches Zentrum für humanitäre Studien 1.090.000 Dollar, davon 29.000 Dollar von Soros.

Investigative Journalisten (Nachrichten- und Analyse-Website Hetq.am) 1.180.000Dollar , davon 98.850 Dollar von Soros.

Zentrum für Informationsfreiheit 2.490.000 Dollar.

Internationales Journalistennetzwerk „Umbrella“ (Nachrichten- und Analysewebsite MediaLab.am, Produktion politischer Satire) 1.740.000 Dollar, davon 53.410 Dollar vom National Endowment for Democracy.

Fonds für die Entwicklung und Verteidigung der Legalität 1.020.000 Dollar, davon 45.500 Dollar von Soros.

Armavir Development Centre (Förderung der Demokratie auf lokaler Ebene) 1.600.000 Dollar.

Helsinki Human Rights Association 1.190.000 Dollar, davon 55.080 Dollar von Soros.

Verteidigung der Rechte ohne Grenzen (Reform des Justiz- und Strafvollzugssystems) 1.020.000 Dollar, davon 162.200 Dollar von Soros.

Zentrum für regionale Studien 926.667 Dollar.

Informationszentrum Faktor 450.407 Dollar von Soros.

Zentrum zur Unterstützung von Frauen (Schutz der Frauenrechte, Bekämpfung häuslicher Gewalt) 682.433 Dollar, davon 26.260 Dollar von Soros.

Stiftung „RESTART“ (Unterstützung von Jugendaktivismus) 290.300 Dollar, davon 36.700 Dollar von Soros.

„PINK Armenien“ (Verteidigung der Interessen der LGBT-Gemeinschaft) 267.975 Dollar.

„Right Side“ (Verteidigung der Interessen der LGBT-Gemeinschaft) 259 300 Dollar.

LGBT als Propagandainstrument für westliche Werte

Die Armenier stehen LGBT-Propaganda und nicht heterosexuellen Menschen seit jeher sehr ablehnend gegenüber, aber das hindert die (pro-)westlichen NGOs nicht daran, das Thema in Armenien zu propagieren.

Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass eine LGBT-Parade organisiert werden sollte. Die Veranstaltung wurde von der (von der Soros-Stiftung finanzierten) NGO „New Generation“ organisiert. Im Jahr 2017 erhielt die Organisation fast 30.000 US-Dollar von Soros, während PINK Armenia fast 24.000 US-Dollar erhielt. Das mag nach nicht viel klingen, aber ich erinnere daran, dass Armenien hat nur 2,8 Millionen Einwohner hat und es gibt viele solcher kleinen Organisationen. Die Propaganda ist daher allgegenwärtig in Armenien.

Ein Jahr nachdem Paschinjan an die Macht kam, sprach ein Transgender im armenischen Parlament und hielt eine „herzzerreißende“ Rede darüber, wie toll das Leben für Transgender unter Pashinjan ist:

„Noch vor wenigen Monaten war es unmöglich, sich vorzustellen, was heute im postrevolutionären Armenien Realität ist. Ich, eine Transgender-Frau, spreche zu Ihnen von der Tribüne der Nationalversammlung.“

Der Vorfall löste im konservativen Armenien einen Skandal aus, der hohe Wellen in der Gesellschaft schlug. Aber letztlich hat die LGBT-Propaganda in jedem Land mit Provokationen angefangen, die dann begleitet von wohlwollender Medienberichterstattung über Jahre zur Normalität gemacht wurden.

Nach dem Amtsantritt von Paschinjan wurde in Armenien auch ein gemeinsames Programm mit den USA zur Unterstützung von Waisenkindern ins Leben gerufen. Amerikanische Spezialisten wurden in Waisenhäuser in Dörfern fernab der Städte geschickt, um mit den Waisen zu reden und sie zu unterrichten. Das wäre ja alles schön und gut, aber die Amerikaner waren Männer mit für Armenien extrem unkonventionellem Aussehen wie bunt gefärbten Haaren, lackierten Fingernägeln und Piercings, die meist aus der LGBT-Gemeinschaft kamen.

Die NGOs erreichen alle Bereiche der Gesellschaft

Die pro-westliche Propaganda wird unter anderem durch öffentliche Aktivitäten betrieben : Seit 2005 gibt es in Armenien sogenannte „American Corners“. Dieses Programm wird vom US-Außenministerium finanziert, dem auch USAID untersteht und veranstaltet Kurse für Englisch, Programmierung und Robotik, über Unternehmertum, Vorträge und Diskussionsrunden.

Die US-Botschaft führt eine Vielzahl von Bildungs- und Kulturprogrammen durch, um die Beziehungen zu armenischen Gemeinschaften zu vertiefen. Allein im Bereich des Bildungsaustausches werden folgende Programme angeboten (Future Leaders Exchange Programme (FLEX), Studentenaustausch (Global UGRAD), Humphrey, Professional Fellows Programme (PFP), International Visitor Leadership Programme (IVLP), Work and Travel USA, Teaching Excellence and Achievement (TEA)).

Bemerkenswert ist, dass jedes der Programme trotz seiner spezifischen Ausrichtung darauf abzielt, „das Wissen über die USA zu erweitern“, und sorgfältig konzipiert wurde, um Armenier anzusprechen und sie von Russland weg und hin zu den USA zu lenken.

Das machen die USA generell, wie ich immer wieder an sehr banalen Beispielen feststelle. Jedes Kind kennt beispielsweise den Grand Canyon, aber wer kennt das Altai-Gebirge in Russland, das weit beeindruckendere und vielfältigere Natur zu bieten hat, als der Grand Canyon?

Die Auswirkungen der amerikanischen Öffentlichkeitsarbeit zeigen sich in Armenien besonders deutlich sowohl in der veränderten Ausrichtung der Außenpolitik als auch in der sich wandelnden öffentlichen Meinung, wie beispielsweise die aktuelle Umfrage über die Mitgliedschaft in der NATO zeigt.

Paschinjans Regierung besteht aus ehemaligen Mitarbeitern der NGOs

Als Pashinjan an die Macht kam, änderte sich natürlich auch die Zusammensetzung der Regierung. Viele seiner Minister waren vorher Leiter oder Mitglieder pro-westlicher NGOs.

Leiter des Staatlichen Kontrolldienstes von Armenien wurde David Sanasarjan, ein ehemaliges Mitglied der „Heritage“-Partei, die mit Raffi Hovhannisjan, einem in den USA lebenden Armenier, in Verbindung steht. Sanasarjan organisierte regelmäßig Kundgebungen vor der russischen Botschaft in Armenien, bei denen er antirussische Slogans rief, die sich seine amerikanischen Kollegen ausgedacht hatten. Er beteiligte sich auch an Aktionen gegen den russischen Militärstützpunkt in Armenien, warf unter anderem Eier auf das Botschaftsgebäude und forderte den Abzug der russischen Truppen.

Nikol Paschinjan hat Daniel Ioannisjan, den Leiter der NGO Union der informierten Bürger, mit der Leitung der Überarbeitung des armenischen Wahlgesetzes beauftragt. Ioannisjan ist als Aktivist bekannt, der bei den letzten Parlamentswahlen Informationen über Schuldirektoren veröffentlichte, die eine andere Partei unterstützten.

Bereits 2014 verbreitete Ioannisjan in russischen sozialen Medien antirussische Propaganda im Zusammenhang mit den Ereignissen im Donbass und auf der Krim. Im Jahr 2019 drohte er bereits damit , Wladimir Putin ins Gefängnis zu bringen, und nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten in Bergkarabach, ging er so weit, Russland zum Feind Armeniens zu erklären.

Auf seinen Social-Media-Accounts beschuldigte Ioannisjan die Behörden Bergkarabachs, mehr Waffen zu besitzen als Armenien selbst, aber sich Aserbaidschan auf Befehl Moskaus zu ergeben. Die armenische Regierung solle sofort alle russischen Besitztümer in Armenien verstaatlichen, den Zugang zu russischen Medien unterbinden und den russischen Stützpunkt in Armenien angreifen.

Am 25. Mai wurde Babken Ter-Grigorjan zum stellvertretenden Minister für Angelegenheiten der armenischen Diaspora ernannt. Der in Paris geborene Ter-Grigorjan, der wie Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Armen Grigorjan in den USA studiert hat, arbeitete für Transparency International und koordinierte Programme der Soros-Stiftung. Er wurde auch zum Berater des stellvertretenden Premierministers in Wirtschaftsfragen ernannt.

Mane Sandiljan, ehemalige Ministerin für Arbeit und Soziales, arbeitete viele Jahre als Buchhalterin für das US-Unternehmen Synopsys Inc. Sie vertritt pro-westliche Ansichten und glaubt, dass der Austritt Armeniens aus der Eurasischen Wirtschaftsunion neue Möglichkeiten eröffnen und das Interesse an armenischen Produkten auf dem europäischen Markt steigern wird.

Das Heilsversprechen EU im Praxistest

Das hatten seinerzeit auch die Minister von Saakaschwili in Georgien behauptet, was fast zur Zerstörung des georgischen Agrarsektors geführt hat, weil sich Georgien unter Saakaschwili von seinem traditionellen Absatzmarkt Russland abwandte und auf die EU setzte. Da die EU aber kein Interesse an fremder Konkurrenz auf ihren Märkten hat, ging das schief und am musste man Russland biten, seinen Markt wieder für georgische landwirtschaftliche Produkte zu öffnen.

Die armenische Politik erinnert auch an die Ukraine, die nach dem Maidan verkündet hat, den Handel mit Russland einstellen zu wollen und sich wirtschaftlich dem Westen zuzuwenden, was danach innerhalb von zwei Jahren zu einer Halbierung des BIP führte, weil die Ukraine vor dem Maidan etwa 50 Prozent ihres Außenhandels mit Russland und anderen GUS-Staaten betrieben hat. Die vollmundigen Versprechen der pro-westlichen Regierungen haben sich im post-sowjetischen Raum nie erfüllt, wie aktuell auch das Beispiel Moldawien zeigt.

Paschinjans geschicktes Vorgehen

Paschinjan hat nicht sofort nach seiner Machtübernahme mit einer antirussischen Politik begonnen, weil das in Armenien noch vor einigen Jahren äußerst unpopulär gewesen wäre. Er hat im Gegenteil verkündet, die Beziehungen zu Russland verbessern zu wollen, aber wie er das mit diesem Personal machen wollte, blieb natürlich sein Geheimnis.

Stattdessen haben die vom Westen kontrollierten Medien und NGOs mit antirussischen Kampagnen auf die öffentliche Meinung eingewirkt und dann hat Paschinjan den Konflikt um Bergkarabach genutzt, um sich offen gegen Russland zu stellen und alle russischen Vermittlungsversuche, auf die Kriegsgegner Aserbeidschan sogar eingegangen ist, zu sabotieren.

Noch ein antirussischer Schachzug bestand darin, das Römische Statut zu ratifizieren und dem sogenannten „Internationalen Strafgerichtshof“ (IStGH) beizutreten, während das Gericht seinen illegalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausstellte, der deshalb illegal ist, weil das Gericht nur für Mitgliedsstaaten des Römischen Statutes zuständig ist und weder Russland noch die Ukraine Mitglieder des Statutes ist. Aber dieser Haftbefehl ist ein ganz eigenes Thema .

Der Oberste Richter des Landes, Arman Dilanjan, entschied offiziell, dass das „nicht im Widerspruch zur armenischen Verfassung“ stehe, und ebnete damit den Weg für die Ratifizierung des Römischen Statuts durch das Parlament.

Damit wäre Armenien verpflichtet, Putin zu verhaften, sollte er das Land besuchen. Da beide Länder Mitglieder des Militärbündnisses OVKS sind, dem auch Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan angehören, war dieser Schritt eine offene Provokation gegen ein Land, mit dem Armenien formell verbündet ist.

Aber da Paschinjan die OVKS verlassen und zur NATO will, war das natürlich eine gewollte und kalkulierte Provokation.

Paschinjan verramscht armenische Interessen

Jetzt will Paschinjan im Interesse der USA Frieden mit Aserbaidschan und greift dafür zu für Armenien äußerst demütigenden Maßnahmen. Kürzlich erklärte der türkische Präsident Erdogan, dass die letzte und wichtigste Bedingung für eine Versöhnung zwischen Armenien und Aserbaidschan die Öffnung des sogenannten Sangesur-Korridors sei. Dabei geht es um den Bau einer Straße durch die armenische Region Sjunik an der Grenze zu Aserbaidschan, die Aserbaidschan mit der Autonomiezone Nachitschewan und der Türkei verbinden soll.

Ankara strebt außerdem einen Sonderstatus für die Region an, wodurch Armenien die Kontrolle über die Infrastruktur in einem Teil seines eigenen Landes entzogen würde. Erdogan fügte hinzu, dass „Entscheidungen über diesen Weg unverzüglich getroffen werden sollten“.

Armenische Medien behaupten , dass die Karte mit dem Sangesur-Korridor bereits bei einem Briefing des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums gezeigt wurde.

Wie hängt das mit den Interessen des Westens zusammen? In den vergangenen Monaten wurde Sjunik aktiv von Vertretern des Westens besucht. Im Juni war beispielsweise die Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums Nina Hachikjan dort, im Mai Vertreter der EU-Beobachtungsmission und gleichzeitig der rumänische Botschafter. Daraus kann man schließen, dass die Vorbereitung der Übergabe von Sjunik für den Sangesur-Korridor einer der Gründe für die ständigen Besuche der Amerikaner in Armenien ist.

Die Delegation von Senator Walker und die Leiterin von USAID, Samantha Power, besuchten Armenien in den letzten zwei Wochen, und jetzt ist die stellvertretende US-Außenministerin Usra Zea in Eriwan, um sich mit Vertretern armenischer NGOs zu treffen und über den Kampf für Menschenrechte, freie Medien und Korruption zu sprechen.

So finanziert die Regierung Paschinjan heute die Arbeit eines ganzen Netzwerks von NGOs in Armenien, die in verschiedenen Bereichen der Medien, der Menschenrechte und der Bürgerbewegung tätig sind. Auch die reale Macht im Land ist heute weitgehend in ihren Händen konzentriert. Und alle aktuellen Ereignisse, die Forderungen der Bevölkerung nach radikalen Maßnahmen und dem Abbruch aller Beziehungen zu Russland sind das Ergebnis der langjährigen Aktivitäten dieser NGOs, die immer mehr Einfluss auf die armenische Gesellschaft gewinnen.



