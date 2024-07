Kiew reduziert die Lieferungen von russischem Öl an Ungarn und andere EU-Länder

Selensky will Orban bestrafen

Die Ukraine hat die Lieferungen von russischem Öl reduziert, das durch die Ukraine nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei fließt. Kiew riskiert mit seinem offensichtlichen Wunsch, den ungarischen Ministerpräsidenten für seine Friedensinitiative zu bestrafen, eine Erhöhung der Benzinpreise in Europa.

Interessanterweise habe ich darüber in deutschen Medien noch keine Meldungen gefunden, während in Russland sogar schon Artikel von Analysten zu dem Thema erscheinen: Am Donnerstag hat Kiew die Lieferungen des russischen Ölproduzenten Lukoil durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei eingestellt, nachdem Kiew entsprechende Sanktionen verhängt hatte, die es Lukoil verbieten, die Ukraine als Transitland für sein Öl zu nutzen.

Die EU hat Lieferungen von russischem Öl über Pipelines nach Europa schon lange per Sanktionen verboten, was seinerzeit auch Probleme in der ostdeutschen Raffinerie Schwedt verursacht hat, die ebenfalls russisches Öl verarbeitet hat. Ungarn hat für seine Raffinerien allerdings eine Ausnahme durchgesetzt und bezieht bis heute russisches Öl über die Druschba-Pipeline, die das russische Öl durch die Ukraine pumpt.

Offenbar will Selensky den ungarischen Ministerpräsidenten Orban für seine Friedensinitiative bestrafen und er dürfte dabei Rückhalt aus Brüssel haben, wo man bekanntlich ebenfalls nicht glücklich über Orbans Initiative ist. Allerdings sind Ungarn und die Slowakei, aber auch Tschechien und Serbien, auf die Lieferungen über die Druschba-Pipeline angewiesen, die sie nicht einfach durch Lieferungen über Tanker ersetzen können, da sie Binnenländer ohne entsprechende Häfen sind.

Sollte die Kiewer Maßnahme dazu führen, dass die Raffinerien in den Ländern ihre Produktion runterfahren müssen, dürfte das zu einer spürbaren Erhöhung der Benzinpreise in ganz Europa führen.

Ich übersetze hier einen russischen Artikel zu dem Thema, der auf dem russischen Expertenportal Vsgjad erschienen ist.

Beginn der Übersetzung:

Welche Folgen hat die Einstellung der Öllieferungen über Druschba?

Kiews Verbot des russischen Öltransits durch die Druschba-Pipeline wird die Ukraine selbst treffen

Die Ukraine hat die Lieferung von russischem Öl durch die Druschba-Pipeline in die Slowakei und nach Ungarn gestoppt, die sie EU 2022 abgerungen haben. Bislang lässt Kiew nur das Öl von Lukoil nicht fließen. Mit welchen wirtschaftlichen Folgen müssen alle Beteiligten rechnen, wenn die Ukraine noch weiter geht und die Druschba-Lieferungen vollständig unterbricht?

Die slowakische Raffinerie mit einer Kapazität von 5,5 Millionen Tonnen pro Jahr gab bekannt, dass sie aufgrund der Sanktionen der Ukraine gegen das russische Unternehmen kein Öl mehr von Lukoil erhält. Das hat auch Ungarn einen Tag zuvor bekannt gegeben. Die Ukraine hat zwar nur gegen Lukoil Sanktionen verhängt und Lukoil ist nicht der einzige Lieferant von russischem Öl in die EU, denn andere russische Unternehmen scheinen ihre Lieferungen fortzusetzen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Ukraine auch gegen diese Unternehmen Sanktionen verhängen wird.

Der Eigentümer der einzigen slowakischen Raffinerie Slovnaft ist das ungarische Unternehmen MOL. In Ungarn besitzt MOL die Donau-Raffinerie mit einer Kapazität von 8,1 Millionen Tonnen pro Jahr. MOL hat mit Lukoil einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2025 über die Lieferung von 4 Millionen Tonnen Öl pro Jahr abgeschlossen, was etwa 5 Prozent der Förderung von Lukoil entspricht. „Unserer Ansicht nach können solche Mengen innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens auf alternative Märkte umgeleitet werden, wenn dies erforderlich ist“, sagte Sergei Kaufman, Analyst bei Finam.

„Wenn die Beschränkungen der Ukraine nur Lukoil betreffen, könnte eine der Lösungen darin bestehen, es durch Öl von anderen russischen Unternehmen zu ersetzen, die nicht auf der Sanktionsliste der Ukraine stehen. Gleichzeitig droht Ungarn, der Slowakei und Tschechien ein völliger Stopp des Transits von russischem Öl durch die Ukraine, da ein Großteil der Raffineriekapazitäten stillgelegt wird und die Treibstoffkrise zunimmt“, so Tamara Safonowa, außerordentliche Professorin am Institut für Wirtschaft, Mathematik und Informationstechnologie der Präsidentenakademie.

„Für Lukoil ist der Ausfall der Lieferungen nach Ungarn und in die Slowakei nicht kritisch, aber es ist für das Unternehmen weniger rentabel, sein Öl auf alternative Märkte umzuleiten, da dies eine Lieferung auf dem Seeweg bedeutet, die aufgrund der hohen Frachtpreise für Tanker teurer ist.“ „Die Öllieferung über Druschba ist kostengünstiger und lukrativer als auf dem Seeweg, daher wird Lukoil an der Möglichkeit festhalten, die Lieferungen über die Pipeline wiederherzustellen“, so Igor Juschkow, Experte an der Finanzuniversität der russischen Regierung und des Nationalen Energiesicherheitsfonds.

„Im Falle eines vollständigen Ausfalls der Öllieferungen über die Druschba-Pipeline wird Lukoil in der Lage sein, die Geografie der Öllieferungen oder die Rohölverkaufskette zugunsten der Raffination zu ändern. Dies wird die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen der Gruppe abmildern, aber die Gewinnspanne könnte aufgrund der hohen Logistikkosten und Rabatte geringer ausfallen“, sagt Michail Nikonow, Direktor für Unternehmensbewertungen bei der Agentur Expert RA. In diesem Fall werden Tschechien, Ungarn und die Slowakei mit einer Verschärfung der Inflationsrisiken und einer Verknappung der Energieressourcen konfrontiert, fügt der Experte hinzu.

Ungarn und die Slowakei haben bereits Verhandlungen mit der ukrainischen Seite aufgenommen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erörterte die Frage der ununterbrochenen Öl- und Gaslieferungen aus Russland auch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Er wies darauf hin, dass derzeit an einer rechtlichen Lösung für die Wiederaufnahme der Lieferungen über das Gebiet von Weißrussland und der Ukraine nach Ungarn gearbeitet wird.

Laut Juschkow wird eine solche Lösung für das Problem gefunden werden:

„Lukoil wird sich bereit erklären, den Punkt der Lieferannahme des Öls von der ungarisch-slowakischen Grenze an die weißrussisch-ukrainische oder sogar an die russisch-weißrussische Grenze zu verlegen. Dann wird aus rechtlicher Sicht nicht mehr das Öl der der sanktionierten Firma Lukoil durch die Ukraine fließen, sondern das Öl der ungarischen Firma MOL.“

Zum Verständnis: Die Druschba-Pipeline beginnt in der Region Samara und erreicht die Verwaltungsgrenze Russlands zu Weißrussland, wo sie sich in der Region Brjansk in einen nördlichen und einen südlichen Strang teilt. Der nördliche Strang der Druschba führt weiter durch Weißrussland nach Polen und Deutschland, doch wurden diese russischen Öllieferungen im Rahmen des elften Pakets der EU-Sanktionen verboten.

Dagegen sind russische Öllieferungen durch den südlichen Strang von Druschba erlaubt und werden fortgesetzt. Hier geht das Öl durch Weißrussland (Mozyr) in die Ukraine (Brody) und weiter nach Ungarn, in die Slowakei und nach Tschechien. „Dass die EU die Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline damals nicht verboten hat, war das Verdienst Ungarns, das sich das Recht erkämpft hat, russisches Öl zu kaufen. Infolgedessen haben auch Tschechien und Serbien, das russisches Öl kauft, das durch Ungarn und Kroatien fließt, gewonnen“, so Juschkow. Ungarn hat die EU 2022 daran gehindert, im Rahmen des sechsten Sanktionspakets ein Verbot zu verhängen. Es legte sein Veto gegen das Sanktionspaket ein, mit dem russische Öllieferungen auf allen Routen verboten werden sollten. Die EU konnte diese Sanktionen nur beschließen, indem sie eine Ausnahme für russische Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline machte.

Warum war es für Ungarn so wichtig, für sich und die Slowakei die Möglichkeit zu erhalten, russisches Öl zu kaufen?

„Die Druschba-Pipeline transportiert Öl nach Ungarn, in die Slowakei und nach Tschechien und führt über Kroatien nach Serbien. Alle diese Länder sind Binnenländer. Wenn also die russischen Öllieferungen gestoppt werden, müssen sie teureres Öl auf dem Markt kaufen und es auf dem Seeweg zu den Häfen ihrer Nachbarn transportieren, um es dann über Landpipelines zu pumpen. Im Falle Ungarns wird dieser Nachbar wahrscheinlich Kroatien sein. Die Kosten werden erheblich steigen“, sagt Igor Juschkow.

„Russisches Öl wird derzeit mit einem Abschlag von etwa 13 Dollar pro Barrel gehandelt, was den Raffinerien, die es importieren, Supergewinne ermöglicht. Jedes andere Öl, das Ungarn oder die Slowakei erhalten könnten, wird zu Marktpreisen verkauft“, sagt Kaufman.

„Zweitens müssen die europäischen Länder eine ähnliche Ölsorte finden, denn die ungarischen und slowakischen Raffinerien sind für schweres Ural-Rohöl mit mittlerem Schwefelgehalt ausgelegt. Zu Sowjetzeiten wurden die Raffinerien so gebaut, als Endpunkte der Druschba-Ölpipeline, und es ist sehr schwierig, sich einen effizienteren Weg für den Öltransport vorzustellen als den durch eine Pipeline. Sie heißt so, weil wir die befreundeten sozialistischen Länder des Warschauer Pakts mit Öl versorgt haben“, sagt Igor Juschkow.

Interessanterweise ist die Ukraine selbst nicht weniger daran interessiert, dass dieses Problem gelöst wird und die russischen Ölströme weiterhin durch ihr Gebiet fließen.

„Auch für die Ukraine ist es unrentabel, russisches Öl zu verbieten, denn wenn dieses Öl die europäischen Raffinerien erreicht, wird es zu Erdölprodukten verarbeitet, die die Ukraine selbst kauft. Der Hauptlieferant von Benzin und Diesel für die Ukraine ist Polen, aber auch andere Länder liefern es“, sagte Juschkow.

Wenn das Öl die Raffinerien in der Slowakei und in Ungarn nicht erreicht, kommt es zu einer Verknappung der Erdölprodukte und zu einem Preisanstieg, der sich auf den gesamten europäischen Markt auswirken wird.

„Wenn die Ukraine die Raffinerien in Ungarn, Tschechien und der Slowakei leerlaufen lässt, muss die Ukraine selbst auf eine Kraftstoffknappheit vorbereitet sein“, so Juschkow. Außerdem profitiert die Ukraine davon, Öl durch Druschba zu pumpen, da sie Geld für den Transit erhält.

„Einer der Gründe, warum die Ukraine jetzt Sanktionen gegen Lukoil verhängt hat, könnte darin liegen, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu bestrafen, der die Präsidentschaft der EU übernommen hat und sich sofort auf den Weg nach Russland, China und in die USA gemacht hat. Orban versucht, die Initiative für eine friedliche Beilegung des Konflikts zu ergreifen, aber die Ukraine selbst will die erste Geige spielen, um zu zeigen, dass sie aus eigener Kraft dazu gekommen ist und nicht, dass wieder alles für sie entschieden wurde“, schließt Igor Juschkow nicht aus.

Allerdings treibt Kiew ein gefährliches Spiel. „Ungarn und die Slowakei haben ebenfalls Druckmittel auf die Ukraine. Diese Länder können mit einem Veto gegen EU-Beschlüsse zur Unterstützung der Ukraine drohen, wenn die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob sie dieses Druckmittel einsetzen“, so Kaufman.

Ende der Übersetzung



