Ein Denkanstoß zum Thema Sozialismus und Kapitalismus

Wer Probleme ignoriert, geht unter

Vorweg sei gesagt, dass ich kein Sozialist bin und dass dieser Artikel kein Plädoyer für den Sozialismus sein soll. Dieser Artikel soll ein Denkanstoß sein, das Thema „Sozialismus oder Kapitalismus“ einmal ganz ohne ideologische Scheuklappen zu sehen und zu analysieren. Das Wort „Sozialismus“ ist nun einmal ein Triggerwort, das bei vielen Menschen (vor allem im Westen) das analytische Denken aus- und die Emotionen einschaltet.

Sozialismus als Kampfbegriff im Westen

Wir sehen das ganz extrem in den USA, wo Trump den Demokraten publikumswirksam vorwirft, sie seien Sozialisten oder gar Kommunisten, weil diese Worte für viele Menschen in den USA aufgrund des Kalten Krieges immer noch Kampfbegriffe sind. Dabei sind die US-Demokraten das exakte Gegenteil von Sozialisten oder gar Kommunisten, denn sie werden von US-Oligarchen finanziert, um eine Politik umzusetzen, von denen diese profitieren. Das hat per Definition nichts mit Sozialismus oder gar Kommunismus zu tun, sondern ist das exakte Gegenteil davon.

Trump ist übrigens nicht besser, hinter ihm stehen nur andere Oligarchen. Hinter Trump stehen vor allem die „alten US-Oligarchen“, also Rüstungs- und Ölkonzerne, sowie die klassische Wall Street, während die Demokraten vor allem von den „neuen Oligarchen“ unterstützt und finanziert werden, also von Big Pharma, Hedgefonds und Internetkonzernen, wobei sich darunter die heute mächtigsten US-Oligarchen Gates und Soros, sowie der Ford- und der Rockefeller-Clan hervortun.

Diese Einteilung ist zwar eine sehr vereinfachte Darstellung, aber grob gesagt kann man die Frage, welche Partei in den USA wofür steht und wessen Interessen vertritt, so einteilen.

Und auch in Deutschland funktioniert das Triggern mit dem Wort Sozialismus, denn in Westdeutschland wirkt die Erziehung des Kalten Krieges immer noch nach und die meisten Westdeutschen denken beim Wort Sozialismus sofort an Mangelwirtschaft mit Schlangen vor Kaufhäusern, an Unterdrückung und die Mauer, die nun einmal in erster Linie gebaut wurde, und den Exodus von DDR-Bürgern in die wohlhabendere BRD zu stoppen. Und wer seinen Bürgern das Reisen verbietet, der muss böse sein, denn ein freies und wohlhabendes Land hat es nicht nötig, seinen Bürgern das Reisen zu verbieten, damit sie nicht sehen, wie schön das Leben in anderen Ländern ist.

In Ostdeutschland funktioniert es oft anders herum, denn da erinnert man sich aufgrund der bitteren Erfahrungen mit der Wiedervereinigung (die in Ostdeutschland von vielen als Annexion der DDR durch die BRD bezeichnet wird) oft in teilweise rosaroten Farben an die DDR.

Beides ist aus meiner Sicht falsch und einseitig. Daher weiß ich jetzt schon, dass ich für diesen Artikel sicher viel Kritik von beiden Seiten bekommen werde. Aber lesen Sie ihn bis zum Ende, damit Sie verstehen, worauf ich wirklich heraus will. Das wird nämlich erst am Ende dieses Artikels klar.

Wer seine Probleme nicht kennt…

Dass der „realexistierende Sozialismus“ des Kalten Krieges nicht funktioniert hat, ist offensichtlich, wie sein Zusammenbruch Ende der 1980er Jahre gezeigt hat. In meinen Augen lag das vor allem an dem Wirtschaftssystem der unflexiblen Planwirtschaft und an den politischen Strukturen des Systems. Es fehlten Flexibilität und Ehrlichkeit im Umgang mit Problemen, weshalb die Führung der DDR von vielen Problemen im Lande gar nichts wusste, weil jeder in der Hierarchie versucht hat, „nach oben“ nur Erfolge zu melden.

Ich erinnere mich noch an die Wende, denn ich bin von 1989 bis 1991 sehr oft nach Ostdeutschland gefahren und habe gesehen, wie verfallen dort damals alles war. Und ich habe auch gesehen, wie relativ gut die Gegenden ausgesehen haben, die den Mitgliedern des Politbüros gezeigt wurden. Wenn Parteichef Honecker irgendwo hinkam, wurden schnell die Fassaden entlang seiner Route gestrichen, dafür wurden mir reichlich Beispiele gezeigt.

Aber ein System, in dem die Führung vor den Problemen des Landes oder der Menschen die Augen verschließt oder in dem die Führung von den Problemen gar nichts weiß, weil sie ihr verheimlicht werden, kann auf Dauer nicht funktionieren. Daher ist meine Einschätzung, dass der „realexistierende Sozialismus“ des Kalten Krieges vor allem deshalb gescheitert ist, weil der Führung die tatsächliche Lage im Land nicht bekannt war. Denn wer vor seinen Problemen die Augen verschließt oder sie nicht kennt und sie nicht ehrlich benennt und dann nach Lösungen sucht, der muss am Ende scheitern. Das gilt für alle Lebensbereiche und auch für die große Politik.

Das gilt übrigens auch für das heutige System im Westen, wie wieder das Beispiel Deutschland zeigt. Deutschland befindet sich de facto seit 2019 in der Rezession. Laut der Weltbank lag das deutsche BIP 2018 bei 3,974 Billionen Dollar. Das ging 2019 auf 3,889 Billionen zurück und lag 2022 bei 4,082 Billionen, was inflationsbereinigt ein deutlicher Rückgang ist. Und seit der Explosion der Energiepreise ab Sommer 2021 ist Deutschland ganz offiziell in der Rezession.

Aber die Bundesregierung – und vor allem die angeblich freien, kritischen und von der Regierung ach so unabhängigen deutschen Medien – ignorieren die Probleme der Menschen und ihre Ursachen konsequent. Stattdessen machen Politik und Medien fröhlich weiter, während immer größere Teile der Bevölkerung verarmen, und setzen auf Ideologie anstatt Pragmatismus, siehe zum Beispiel die irrsinnige „grüne“ Energiepolitik, oder sie behaupten rundweg, es gäbe gar kein Problem und deutschen Wirtschaft gehe es gut.

Und wer etwas anderes sagt, wird schnell zum Staatsfeind erklärt, als „Querdenker“ oder „russischer Propagandist“ bezeichnet und vom Verfassungsschutz überwacht.

Das Déjà-vu

Ich kann daher verstehen, wenn viele ältere Ostdeutsche gerade ein Déjà-vu erleben, denn in der DDR war es Ende der 80er Jahre nicht anders. Wer die offensichtlichen Fehlentwicklungen kritisierte, wurde als „Konterrevolutionär“ oder „Klassenfeind“ bezeichnet, während die tatsächlichen Probleme ignoriert wurden.

Die DDR hat damals westliche Medien zensiert, der Westen zensiert heute russische Medien. Zensur wird unter anderem dann nötig, wenn die Wirklichkeit, die die Menschen erleben, immer weniger mit dem gemeinsam hat, was die Medien berichten. In der DDR waren das beispielsweise die angeblichen Erfolge bei der Erfüllung des Fünfjahresplans. Heute sind das beispielsweise die angeblichen Erfolge der grünen Energiewende, die laut Politik und Medien zu sinkenden Energiepreisen, einer boomenden Wirtschaft und zu Wohlstand führen soll. Die Themen sind heute andere, aber das Prinzip ist das gleiche, wie damals in der DDR.

Und auch Reisebeschränkungen gibt es heute wieder, denn die westlichen Regierungen tun alles, um ihren Bürgern das Reisen zum „Feind“ unmöglich zu machen. Es gibt heute zwar noch keinen Schießbefehl an den Grenzen der EU zu Russland, aber die EU hat Direktflüge nach Russland verboten und es werden immer mehr Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Hinzu kommt eine Propaganda, die den Menschen einredet, nach Russland zu reisen, wäre gefährlich, weil man als Westler dort sofort verhaftet und als politisches Druckmittel missbraucht wird, was schlicht Unsinn ist. Aber die Propaganda funktioniert und sogar Menschen, die Russland schon lange kennen, haben heute Angst, das Land zu besuchen.

Die Einschränkung der Reisefreiheit funktioniert heute etwas geschickter als in der DDR, indem die EU (noch) keine Reiseverbote und Mauern einsetzt, sondern stattdessen auf Erschwerung des Reisens und auf Horrorgeschichten setzt, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben.

Und das hat einen Grund, denn in Russland ist das Leben heute bereits mindestens so gut, wie im angeblich goldenen Westen. Ich würde sogar sagen, dass der Lebensstandard in Russland gefühlt heute höher ist als im Westen. Hinzu kommen Städte, die sauberer sind als die Städte in Europa und ein Gefühl der Sicherheit, denn die Kriminalität beträgt pro Kopf gerechnet nur ein Drittel der Kriminalität in Deutschland, weshalb man sich auf russischen Straßen und sogar Nachts in dunklen Parks sicher fühlt.

Ich schweife hier bewusst vom Thema ab, denn das heutige Russland ist kein sozialistischer Staat, aber ich will aufzeigen, dass jedes System scheitern muss, wenn es seine Probleme ignoriert. Das galt für den Sozialismus des Kalten Krieges genauso, wie für das heutige System im Westen. Und man kann der russischen Regierung gerne vorwerfen, was man will, aber eines definitiv nicht: Sie nennt Probleme beim Namen und sucht nach echten Lösungen, wie die Tatsachen zeigen, dass Russland wirtschaftlich wesentlich besser durch die Covid-Zeit gekommen ist als der Westen, oder dass Russland mit den westlichen Sanktionen bestens klarkommt, unter denen die EU so leidet.

Ein funktionierender Sozialismus

China macht vor, dass Sozialismus auch funktionieren kann. China hat es geschafft, laut den Definitionen der UNO 800 Millionen Menschen aus der extremen Armut befreien und ist damit das einzige Land der Welt, in dem es laut dieser Definition keine extreme Armut mehr gibt.

China ist kein kommunistisches Land, denn es hat eine gewinnorientierte Privatwirtschaft und in China gibt es viele Superreiche mit Milliardenvermögen. Aber für die chinesische Regierung ist die Wirtschaft nur Mittel zum Zweck. Die Wirtschaft soll den Menschen dienen und ihnen Wohlstand bringen, während es im Westen so ist, dass die Menschen der Wirtschaft dienen sollen, weil das angeblich Wohlstand bringt. Ich sage bewusst, dass das „angeblich Wohlstand bringt“, denn die Ergebnisse dieser neoliberalen Politik der letzten 20 bis 30 Jahre zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist und im Westen immer mehr Menschen verarmen, während in China (und auch Russland) das Gegenteil der Fall ist und eine wohlhabende Mittelschicht wächst, die im Westen wie Schnee in der Sonne zusammenschmilzt.

Aber ist das, was China macht, noch Sozialismus? Ich würde sagen ja, denn ich definiere Sozialismus als ein System, in dem alles auf das Ziel ausgerichtet ist, dass Menschen aus der Armut geholt werden und dass ein wohlhabender Mittelstand entstehen kann, denn was ist sozialer als ein Land, in dem es den Menschen wirtschaftlich gut geht, in dem niemand in extremer Armut vegetieren muss, in dem Bildungs- und Gesundheitswesen funktionieren und so weiter? Das hat der „realexistierende Sozialismus“ im Kalten Krieg ja auch zu erreichen versucht, aber er hat auf die falschen Instrumente gesetzt und ist gescheitert.

In China funktioniert auch das Feedback von unten nach oben, weshalb die dortige Regierung die Probleme im Land kennt, offen beim Namen nennt und dann auch löst. Das fehlte im „realexistierenden Sozialismus“ des Kalten Krieges. Und das fehlt übrigens auch im heutigen Westen, wie wir beispielsweise beim EU-Gipfel im März beobachten konnten, denn trotz der massiven wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Probleme in der EU wurde bei dem Gipfel über die Themen Wirtschaft und Soziales nicht einmal gesprochen, wie die Abschlusserklärung unzweideutig gezeigt hat.

In China funktioniert dieses Feedback von unten so gut, dass eine Studie des European Council on Foreign Relations 2023 erstaunt festgestellt hat, dass die Chinesen ihr Land für das demokratischste Land der Welt halten. Für die Studie wurde in verschiedenen Ländern gefragt, von welchem Land die Menschen sagen, es komme einer echten Demokratie am nächsten: von ihrem eigenen oder von Frankreich, Großbritannien oder den USA? Die Chinesen führen dabei weltweit, denn 77 Prozent der Chinesen sind der Meinung, ihr Land komme einer echten Demokratie am nächsten. Und das hat ein transatlantischer Thinktank berichtet, keine russische oder chinesische Propaganda.

Demokratie ist per Definition die Herrschaft des Volkes, von Parteien steht da nichts. Das Beispiel China zeigt, dass die Menschen sich demokratisch regiert fühlen, wenn die Regierung umsetzt, was die Menschen wollen. Und das geht offenbar auch ohne viele Parteien, sagen zumindest über eine Milliarde Chinesen.

Die Angst der westlichen Eliten vor dem Sozialismus

Dass das Wort Sozialismus im Westen so negativ besetzt ist, kommt nicht von ungefähr. Das westliche System ist das Gegenteil von Sozialismus, im Westen herrscht „das Kapital“, also die Großkonzerne, oder besser gesagt, deren Eigentümer, die man im Westen aber nicht als „Oligarchen“ bezeichnen darf, obwohl sie es per Definition sind.

De facto ist der Westen eine Oligarchie oder eine Plutokratie. Plutokratie ist eine Herrschaftsform, in der Vermögen die entscheidende Voraussetzung für die Teilhabe an der Herrschaft ist, es ist also die Herrschaft des Geldes, wobei die politischen Entscheidungsträger von den Plutokraten abhängig sind – beispielsweise durch Wahlkampfspenden, wie in den USA, oder indem sie nach der politischen Karriere mit lukrativen Posten in der Wirtschaft belohnt werden, was im Westen generell üblich ist.

Daher ist die Angst der westlichen Eliten, denen ja auch die westlichen Medien gehören, vor dem Sozialismus nur allzu verständlich, denn man stelle sich einmal vor, in irgendeinem Land der Welt würde Sozialismus tatsächlich funktionieren und eine Regierung würde tatsächlich den Wohlstand und das Lebensniveau der eigenen Bürger an erste Stelle stellen und die Wirtschaft diesem Ziel unterordnen. Und die Menschen im Westen würden das erfahren. Das wäre das Ende von Oligarchie oder Plutokratie, je nachdem, welcher Begriff Ihnen für das westliche System besser gefällt.

Daher wird China in den westlichen Medien so verteufelt, denn damit sollen die Menschen im Westen von den offensichtlichen Erfolgen Chinas bei der Bekämpfung der Armut und dem Aufbau eines sehr breiten Mittelstandes abgelenkt werden. Es wäre ja eine Katastrophe, wenn die Menschen im Westen anfangen würden, ihre Regierungen zu fragen, warum der Wohlstand der Menschen in China (oder auch in Russland) wächst und der Lebensstandard in den Ländern den westlichen Lebensstandard erreicht (oder sogar überholt) hat, während er im Westen schrumpft.

Russland ist kein sozialistisches Land. In Russland wurden die Oligarchen Anfang der 2000er Jahre entmachtet und die russische Regierung tut alles, um das Leben und den den Lebensstandard der Menschen zu verbessern. Dass das so ist, sieht man in russischen Umfragen, die zeigen, dass 75 Prozent der Russen mit dem Kurs ihres Landes zufrieden sind, 73 Prozent den Kurs ihrer Regierung und 87 Prozent den Kurs ihres Präsidenten unterstützen.

Im Westen fallen die Antworten auf diese Fragen bekanntlich etwas anders aus. In Deutschland sind nur etwa 20 Prozent mit dem Kurs der Regierung zufrieden und in den anderen Ländern des Westens sind die Werte nicht viel besser.

Ganz aktuell hat eine Umfrage übrigens ergeben, dass 68 Prozent der Deutschen mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland unzufrieden sind. Das ist das Gegenteil von dem, was die Menschen in China über ihre Demokratie sagen, was jenen durchaus zu denken geben sollte, die gerne reflexartig über die Zustände in China schimpfen, obwohl sie noch nie da gewesen sind

Aus diesem Grund tun die westlichen Medien alles, um Länder wie Russland und China zu verteufeln, damit möglichst wenig Westler auf die Idee kommen, da mal hinzufahren und es sich selbst anzuschauen. Denn wenn die Menschen im Westen wüssten, dass es auch anders geht und dass es Regierungen gibt, die wirklich etwas für ihre Bevölkerung tun und das umsetzen, was die Mehrheit der Bevölkerung will, dann könnten die Menschen im Westen anfangen, dumme Fragen zu stellen. Und das muss ja nun wirklich nicht sein.

Das Beispiel Venezuela

Ich bin beim Schreiben dieses Artikels buchstäblich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, denn eigentlich wollte ich am Beispiel von Venezuela darüber schreiben, warum der Westen sozialistische Länder mit Sanktionen bekämpft und warum sogar kritische Menschen im Westen der Meinung sind, beispielsweise im sozialistischen Venezuela herrsche Misswirtschaft und das sei der Grund für die dortige Armut. Schließlich ist Venezuela eines der Länder mit den größten Erdölreserven der Welt, und wenn so ein reiches Land bettelarm ist, muss die Regierung Misswirtschaft betreiben.

Und weil Venezuela ein sozialistisches Land ist, so die daraus folgende Logik, zeigt das ein weiteres Mal, dass Sozialismus nicht funktionieren kann.

Ich behaupte beim Beispiel von Venezuela jedoch das exakte Gegenteil. Der Grund für die desolate Situation in Venezuela ist nicht die dortige Regierung oder die (echte oder angebliche) Misswirtschaft, der Grund sind die Sanktionen der USA, die es Venezuela fast unmöglich machen, sein Öl zu verkaufen und auch so ziemlich alle anderen Lebensbereiche betreffen, sogar den Import von lebenswichtigen Medikamenten unterbinden die westlichen Sanktionen.

Damit sage ich nicht, dass die venezolanische Regierung perfekt ist und dass es dort keine Misswirtschaft gibt, die gibt es überall. Ich sage nur, dass das nicht der Hauptgrund für die Krise in Venezuela ist, der Hauptgrund dafür sind die westlichen Sanktionen.

Und damit komme ich nach der sehr langen Vorrede zu der Frage, um die es mir in diesem Artikel geht: Wenn der Sozialismus ein System wäre, das per Definition nicht funktionieren kann, wozu braucht der US-geführte Westen dann Sanktionen gegen Venezuela und andere sozialistische Länder? Wenn der Sozialismus wirtschaftlich so zerstörerisch wäre, wie im Westen behauptet wird, dann könnte sich die US-Regierung doch entspannt zurücklehnen und abwarten, wie sozialistische Regierungen vor aller Welt demonstrieren, dass ihr System nicht funktioniert.

Die Tatsache, dass die US-Regierung das Gegenteil tut, ist in meinen Augen ein Beleg dafür, dass der Sozialismus funktionieren kann. Und wir erinnern uns: Dass Sozialismus irgendwo auf der Welt funktionieren könnte und dass sich das im Westen herumspricht, ist die größte Angst der westlichen Eliten, weil sie befürchten müssen, dass die Menschen in ihren Ländern dann anfangen würden, lästige Fragen danach zu stellen, warum es den Menschen in sozialistischen Länder gut geht.

Aus diesem Grund bekämpft der US-geführte Länder wie Venezuela mit aller Macht. Und aus diesem Grund wird China, das vorgemacht hat, dass (s)eine Art von Sozialismus funktionieren kann, in den westlichen Medien mit aller Macht verteufelt. Es geht um die Systemfrage, nicht darum, ob irgendeine Form von Sozialismus funktioniert, oder nicht.

Das Beispiel Venezuela zeigt das deutlich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das südamerikanische Land hat durch die gegen die venezolanische Ölindustrie verhängten US-Sanktionen mehr als 232 Milliarden Dollar verloren, die von den Sanktionen verursachten Gesamtverluste für die venezolanische Wirtschaft belaufen sich auf über 642 Milliarden Dollar. Und Goldreserven im Wert von 30 Milliarden Dollar, die Venezuela gehören, wurden in westlichen Banken blockiert.

Man stelle sich einmal vor, Deutschland wäre in so einer Lage wie Venezuela. Das würde damit beginnen, dass Deutschland keine neuen Kredite mehr aufnehmen könnte, weil alle Banken das aufgrund von Sanktionen ablehnen. Das, was aktuell vom deutschen Wohlstand übrig geblieben ist, gibt es ja nur aus einem Grund: Die Bundesregierung macht ständig neue Schulden, um die Misere irgendwie zu übertünchen. Ohne diese geliehenen Gelder wäre die Lage in Deutschland schon jetzt ungleich schlimmer.

Und nun stelle man sich weiter vor, die Sanktionen würden Deutschland fast 700 Milliarden Dollar an Schaden für die Wirtschaft und an geklauten Goldreserven kosten. Was würde in so einer Lage von der deutschen Wirtschaft übrig bleiben und wie wäre wohl der Lebensstandard in Deutschland?

Aber die Medien würden behaupten, dass die Schuld für die Misere nicht bei den Sanktionen liegt.

Ein Plädoyer für den Sozialismus?

Wie eingangs gesagt, soll dieser Artikel kein Plädoyer für den Sozialismus, sondern nur ein Denkanstoß sein. Ich plädiere für eine politische und wirtschaftliche Staatsform, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die Wirtschaft oder Ideologien.

Im Westen steht die Wirtschaft im Mittelpunkt, also die Profite einiger weniger Superreicher, die aufgrund des westlichen Systems immer reicher werden, weil sie ihre Konkurrenten schlucken oder mit ihnen fusionieren dürfen, was die Zahl der Anbieter von Waren reduziert und zwangsläufig zu Preisabsprachen und damit höheren Preisen führt.

Oxfam hat das im Januar sehr anschaulich aufgezeigt, die westlichen Medien fanden die alarmierenden Erkenntnisse von Oxfam jedoch nicht allzu erwähnenswert. Von 2020 bis Ende 2023 haben die fünf reichsten Menschen der Welt, alles westliche Oligarchen, ihre Vermögen verdoppelt, aber die westlichen Medien haben darüber nur kurz berichtet und das dann schnell wieder vergessen, anstatt nach den Gründen zu fragen und im Interesse ihrer im gleichen Zeitraum ärmer gewordenen Leser irgendwelche Veränderungen zu fordern.

Es ist höchste Zeit, etwas zu ändern, wenn man nicht will, dass die Menschen im Westen weiter verarmen, ein Prozess der vor 20 bis 30 Jahren schleichend begann, indem die Reallöhne kaum mehr gestiegen sind, und der nun an dem Punkt angekommen ist, an dem die Reallöhne beispielsweise in Deutschland so schnell zurückgehen, wie noch nie in der Nachkriegszeit.

Aber Politik und Medien im Westen thematisieren die Probleme kaum, sondern bestreiten oft sogar, dass es überhaupt Probleme gibt. Und wenn sie die Probleme mal ansprechen, dann sind immer andere Schuld: Mal Putin, mal Covid, mal der Klimawandel, mal die Rechten und so weiter.

Das ist es, was mich an den Sozialismus der DDR erinnert, denn damals gab es den ironischen Spruch: „Die vier größten Feinde des Sozialismus sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter“, womit gesagt wurde, dass die Regierung immer einen Schuldigen findet, wenn was schief läuft, aber nie auf die eigenen Fehler schaut.

Um beim Beispiel Russland zu bleiben: Die russische Regierung könnte sich derzeit entspannt zurücklehnen und die Probleme auf die westlichen Sanktionen schieben. Stattdessen hat sie die Probleme analysiert und gelöst und die russische Wirtschaft boomt, was die selbsternannten „Russland-Experten“ im Westen bis heute nicht wirklich verstehen.

Aber wer die Schuld bei wem oder was auch immer sucht, anstatt seine Probleme ohne ideologische Scheuklappen anzugehen und darüber nachzudenken, wie man ein Problem lösen kann, der wird zwangsläufig scheitern. Und genau das beobachten wir gerade beim westlichen System. Zumindest, wenn es aus der Sicht der einfachen Leute sieht, denn aus Sicht der Superreichen, die ihr Vermögen derzeit in kaum vier Jahren verdoppeln, läuft es natürlich hervorragend.

Ist es schon eine Forderung nach Sozialismus, wenn man daran etwas ändern möchte? Aus Sicht der Superreichen wahrscheinlich ja, aber wie Sie das sehen, darüber dürfen Sie selbst nachdenken.



