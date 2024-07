Teil 3: Die Renten in Deutschland und in Russland

Sozialstaat Russland

Im Westen wird der Eindruck vermittelt, Russland sei arm und es gäbe keinen Sozialstaat. Ich veröffentliche eine Serie von Artikeln, in denen ich über verschiedene soziale Bereiche wie Gesundheitsversorgung, Renten, Bildung und Kriminalität in Russland berichte.

In Russland sind die Renten niedrig, das ist allgemein bekannt, und es wird immer gesagt, dass man von ihnen eigentlich nicht leben kann. Ich wollte das einmal überprüfen und habe einen russischen Durchschnittsrentner mit einem deutschen Durchschnittsrentner verglichen. Das Ergebnis ist überraschend.

Der Punkt ist nämlich, dass Rentner in Russland sehr viele Vorteile genießen, die es in Deutschland nicht gibt. Und da wollte ich wissen, wie groß der Unterschied zwischen den deutschen Renten und den russischen Renten tatsächlich ist, wenn man all diese Dinge mit einbezieht. Vorweg sei gesagt, dass ich hier eine Beispielrechnung gemacht habe, die keinen Anspruch darauf erhebt, vollständig oder auf den Cent korrekt zu sein. Mir ging es einfach darum, diese Dinge einmal prinzipiell gegenüber zu stellen.

Die Idee dazu kam mir mal wieder bei einer Diskussion mit russischen Freunden. In Russland herrscht noch das Bild der deutschen Rentner vor, deren Renten so hoch sind, dass sie in den Urlaubsorten am Mittelmeer die Strände bevölkern, während die Renten in Russland kaum zum Überleben reichen. Beide Phänomene gibt es natürlich, aber ich begann mir im Laufe des Gespräches mit meinen Freunden die Frage zu stellen, wie denn die tatsächliche Kaufkraft der durchschnittlichen Rentner in Deutschland und Russland aussieht, wenn man die monatlichen Festkosten (vor allem in Deutschland) berücksichtigt und vergleicht, was einem Rentner tatsächlich zum Leben bleibt.

Unsere durchschnittlichen Beispielrentner

Die durchschnittliche Rente liegt in Russland bei ca. 210 Euro monatlich. Das ist in der Tat sehr wenig. In Deutschland hat die durchschnittliche Rente keine Aussagekraft, weil die Renten von Männern und Frauen sehr unterschiedlich hoch sind und weil sich auch noch die Renten in Ost- und Westdeutschland voneinander unterscheiden.

Damit wird schon klar, dass ein objektiver Vergleich zwischen einem deutschen und deinem russischen Durchschnittrentner schwierig ist, weil es in beiden Ländern regionale Unterschiede und in Deutschland auch unterschiedlich hohe Renten von Männern und Frauen gibt. In Russland ist der Unterschied zwischen der Frauen- und der Männerrente übrigens nicht gravierend, weil in Russland die meisten Frauen durchgehend berufstätig waren, die hohe Dichte an Kitas macht es möglich.

Ich habe mich daher dafür entschieden, für meine Beispielrechnung zwei fiktive männliche Rentner in Hamburg und St. Petersburg zu vergleichen. Beide leben in wichtigen Großstädten ihrer Länder. Einen Mann für Deutschland als Berechnungsgrundlage zu nehmen, hat den Vorteil, dass er mehr Rente bekommt, als eine Frau. Also rechne ich schon mit einem Vorteil für Deutschland und für meinen Rentner in Hamburg habe ich die Hamburger Durchschnittsrente von 1.305 Euro angenommen, die ich der Einfachheit halber auf 1.300 Euro abrunde.

Den russischen Rentner habe ich ebenfalls bei der Petersburger Durchschnittsrente von derzeit umgerechnet etwa 225 Euro angesetzt.

Wir sehen also, dass die Rente in Deutschland viel höher ist, als in Russland. Aber die Rechnung beginnt erst.

Der Unterschied bei den Wohnungen

Der Rentner in Russland hat nämlich eine schuldenfreie Wohnung, weil jeder Mensch in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion seine Wohnung „privatisieren“ konnte. Das kostete damals praktisch nichts und so wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion alle Wohnungen zu schuldenfreien Eigentumswohnungen. Unser russischer Rentner hat also keine Mietkosten.

Der durchschnittliche Rentner in Deutschland ist Mieter und ich gehe für unsere beiden Rentner von 70 Quadratmeter-Wohnungen aus. So eine Wohnung kostet in Hamburg derzeit von 700 Euro Miete monatlich aufwärts, aber da unser Hamburger Rentner kein neuer Mieter ist, gehe ich für ihn mal von 500 Euro monatlich an Mietkosten aus.

Damit bleiben dem deutschen Rentner von seinen 1.300 Euro nur noch 800, während unser russischer Rentner noch seine 225 Euro hat.

Staatliche Abgaben

In Deutschland werden auf Renten Steuern und Sozialabgaben fällig. Unser deutscher Rentner müsste allerdings keine Steuern zahlen, dafür ist seine Hamburger Durchschnittsrente zu niedrig, aber die Sozialabgaben schlagen derzeit mit 10,35 Prozent zu Buche, was ich auf 10 Prozent, also 130 Euro, abrunde.

In Russland zahlen Rentner auf ihre Rente keinerlei Abgaben.

Damit bleiben dem Hamburger Rentner nach Abzug von Kaltmiete und Sozialabgaben von seinen 1.300 Euro nur noch 670 Euro, von denen er auch noch seine Wohnnebenkosten zahlen muss, die in Hamburg derzeit bei drei Euro pro Quadratmeter liegen, in unserem Fall also 210 Euro ausmachen.

In Petersburg bekommen Rentner auf die (in Russland ohnehin sehr niedrigen) Wohnnebenkosten einen Rabatt von 50 Prozent. Rentner über 80 Jahre sind in Petersburg übrigens von den Wohnnebenkosten befreit, die übernimmt die Stadt. Aber wir gehen in unserem Beispiel von jüngeren Rentnern aus, weshalb unser russischer Rentner für seine 70 Quadratmeterwohnung für Heizung, Wasser und Strom etwa 30 Euro bezahlt.

Nun hat unser deutscher Rentner von seinen 1.300 Euro Rente nur noch 460 Euro übrig, während unser russischer Rentner noch 195 Euro übrig hat.

Damit ist der Unterschied zwischen den beiden Renten von ursprünglich 1.075 Euro auf nur noch 265 Euro geschrumpft.

Öffentlicher Nahverkehr

Ich gehe für unser Beispiel davon aus, dass unsere beiden Rentner kein Auto haben, sondern den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Seniorenkarte für das gesamte Hamburger Netz kostet monatlich 147,40 Euro (ich runde für die Berechnung auf 145 Euro ab), damit hat unser Hamburger Rentner noch etwa 315 Euro übrig.

Der öffentliche Nahverkehr ist für unseren russischen Rentner gratis, denn Rentner bekommen die Monatskarte in St. Petersburg umsonst.

Damit hat unser Hamburger Rentner noch 315 Euro übrig, unser Russe hat immer noch seine 195 Euro.

Internet, Telefon und GEZ

Für Telefon und Internet fallen in Russland insgesamt weniger 10 Euro im Monat an, Sparfüchse finden Tarife für 5 Euro. Bei der Deutschen Telekom kostet ein Breitbandanschluss 37 Euro monatlich, wobei mir klar, ist dass man Internet und Handy in Deutschland auch billiger bekommen kann. Aber ein Unterschied von 10 Euro bleibt immer, was einfach daran liegt, dass Internet und Mobilfunk in Russland billiger sind als in den meisten Ländern der Welt .

Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass dem deutschen Rentner nach Abzug von Internet und Telefon 290 Euro bleiben, dem russischen 185.

In Russland gibt es keine GEZ, die müssen wir dem deutschen Rentner auch noch abziehen, womit aus den 1.100 Euro Unterschied zwischen der deutschen und der russischen Rente, die tatsächlich zum Leben bleiben, nun weniger als 100 Euro geworden sind.

Das Leben ist in Russland generell billiger

Hinzu kommt, dass die Preise für fast alles in Russland generell niedriger sind als in Deutschland und dass es in Russland beispielsweise Supermarktketten gibt, die Rentnern, die um die Mittagszeit einkaufen (wenn im Laden in der Regel wenig los ist), Rabatte anbieten. Aber auch ohne Rabatte habe ich einfach mal nach Beispielen geschaut: Ein Kilo Schweinenacken kostet in Russland etwa 4,50 Euro, bei Metro in Deutschland aktuell 5,70 Euro, ein Kilo frische Pfirsiche kosten in Russland einen Euro, bei Metro in Deutschland 1,79 Euro, 500 Gramm geschnittenes Vollkornbrot kosten in Russland weniger als einen Euro, bei Metro 1,77 Euro. Und so weiter.

Und wenn unsere Rentner es mal eilig haben, dann wird unser deutscher Rentner es sich zweimal überlegen, ob er ein Taxi ruft. In Petersburg kann man mit dem Taxi für unter 8 Euro vom Stadtrand ins Stadtzentrum fahren.

Das zeigt, dass der Unterschied, der zwischen den Renten nach Abzug der Festkosten bleibt, in der Realität fast verschwindet, weil das Leben in Russland einfach günstiger ist.

Wenn unsere Rentner Autos hätten, wäre die Rechnung wieder eine andere, denn in Russland sind vor allem Kfz-Steuer und Benzin viel billiger als in Deutschland, und der Liter Benzin kostet in Russland nur etwa 60 Cent, Diesel ist noch billiger.

Das Fazit unseres kleinen Zahlenspiels

Auch wenn der Unterschied der russischen und deutschen Rente in nackten Zahlen gigantisch aussieht, zeigt diese Beispielrechnung, dass die realistische Kaufkraft unserer beiden Rentner ungefähr gleich ist.

Wie gesagt, mir geht es hier gar nicht um die einzelnen Zahlen, vielleicht ist zum Beispiel die Wohnung in Hamburg billiger oder teurer, mir ging es darum, aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Systeme sind. In Deutschland sind die Renten viel höher als in Russland, aber komischerweise ist der Lebensstandard der Rentner heute in beiden Ländern identisch. Das liegt einfach daran, dass bei den Renten in Deutschland viele Abzüge fällig werden, in Russland aber nicht, und dass das Leben in Deutschland teurer ist als in Russland.

Das zeigt, dass es hat keinerlei Aussagekraft hat, wenn man nur die nackten Zahlen vergleicht, zum Beispiel die Höhe der Renten oder auch die Bruttolöhne, man muss auch das „Drumherum“ mit einbeziehen, um den tatsächlichen materiellen Lebensstandard zu vergleichen.

Daher soll meine kleine Zahlenspielerei hier auch nicht auf den Cent korrekt sein, sondern einfach nur das Prinzip aufzeigen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist.



