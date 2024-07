Neue Informationen über die Vorgänge von Butscha, aber kein Bericht in westlichen Medien

Westliche Propaganda

Vor einem Gericht in Tschechien hat ein Söldner ausgesagt, bei den Ereignissen in Butscha dabei gewesen zu sein. Er berichtet von Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden durch Söldner und ukrainische Nationalisten in Butscha. Westliche Medien berichten darüber nicht.

In Tschechien steht ein Mann vor Gericht, weil er sich als Tscheche ukrainischen Einheiten angeschlossen hat, um gegen Russland zu kämpfen. Das dürfen Tschechen nur mit einer Sondergenehmigung des tschechischen Präsidenten tun. Der Angeklagte hat im Zuge der gerichtlichen Befragungen auch über die Vorgänge in Butscha ausgesagt, jedoch ignorieren westliche Medien diese Meldungen.

Berichte über das Gerichtsverfahren sind schwer zu finden. Alle nicht-tschechischen Medienberichte stützen sich auf Artikel des tschechischen Portals Seznam Zprávy. Das Portal ist nicht groß, hat aber laut dem tschechischen Wikipedia in der Tschechei den Ruf, sehr seriös zu arbeiten. Demnach gehört es zur Seznam-Gruppe, die laut Similarweb die zweithäufig besuchte Webseite in der Tschechei mit fast 300 Millionen Klicks pro Monat hat. Seznam Zprávy ist also nicht irgendein kleiner Blogger, der sich wilde Geschichten ausdenkt.

Der Prozess

Vor einem Gericht in Prag läuft ein Verfahren gegen den 27jährigen Tschechen Filip Siman. Er wird beschuldigt, ohne die dafür erforderliche Sondergenehmigung des Staatspräsidenten in einer ausländischen bewaffneten Einheit gekämpft zu haben. Er hat sich nach der Eskalation in der Ukraine dem von der faschistischen Swoboda-Partei aufgestellten Bataillon »Karpaten-Sitsch« angeschlossen. Alleine dafür droht ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.

Das ist aber längst nicht alles. Im Zuge der Ermittlungen wurden bei einer Hausdurchsuchung bei Siman eine Markensonnenbrille, Gold- und Silberbarren, Bargeld in Euro und Dollar sowie fremde Eheringe gefunden, weshalb ihm auch Plünderung und Störung der Totenruhe vorgeworfen werden. Siman ist laut den tschechischen Berichten im wesentlichen geständig, behauptet aber, dass er nicht in die Ukraine gegangen sei, um sich zu bereichern, sondern um den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen.

Vor Gericht bestreitet Siman, geplündert zu haben. Er habe lediglich Befehle ausgeführt und die Vorgesetzten hätten erlaubt, aus verlassenen Häusern, in denen die Söldner einquartiert wurden, Dinge mitzunehmen, „damit sie nicht den Russen in die Hände fallen“. Die Gucci-Sonnenbrille sei allerdings ein Andenken an einen gefallenen Kameraden. Siman habe aber zugegeben, Wertsachen von Leichen genommen zu haben, weil seine Vorgesetzten ihm befohlen hätten, alles Wertvolle mitzunehmen und ins Hauptquartier zu bringen.

Siman in Butscha

Offenbar unfreiwillig brachten die Aussagen von Siman auch Licht in das angeblich von der russischen Armee begangene Massaker von Butscha. Er sagte vor Gericht nämlich aus, von Ende März bis Anfang April drei Wochen lang als Kommandeur einer 12-köpfigen Einheit in Butscha und Irpin gewesen zu sein, um die Städte von Russen zu säubern.

Zur Erinnerung noch einmal die Chronologie der Ereignisse von Butscha: Am 31. März 2022 meldete der Bürgermeister in einer fröhlichen Videobotschaft, in der er kein Wort über Massaker sagte, den Abzug der Russen. Erst am 2. April rückte die ukrainische Armee in Butscha ein, den Aussagen von Siman zu Folge war er dabei. Der Befehl, über den damals auch ukrainische Medien berichtet hatten, lautete, eine „Säuberungsaktion“ durchzuführen und Butscha von „Komplizen Russlands“ zu säubern. Am nächsten Tag gingen die Bilder der Leichen auf den Straßen Butschas um die Welt, wobei die Leichen weiße Armbinden trugen, die das Erkennungsmerkmal pro-russischer Leute sind. Die Details dazu, inklusive aller damals veröffentlichten und heute nicht mehr im Netz verfügbaren Videos, finden Sie in dieser Ausgabe von Anti-Spiegel-TV ab Minute 22.

Zurück zu Siman, der vor Gericht über seinen Einsatz in Butscha aussagte:

„Wir waren die Polizei, wir waren das Gericht, wir waren das Erschießungskommando, wenn es darauf ankam.”

Außerdem schilderte Siman, wie Seznam Zprávy berichtet:

„Siman schilderte dem Richter, dass er traumatische Erlebnisse aus der Ukraine mitgenommen habe, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Mord oder Vergewaltigung gesehen habe.“

Da Siman nicht bei den Russen war, bedeutet seine Aussage, dass es die ukrainischen Kräfte waren, die gemordet und vergewaltigt haben.

Siman hatte sicherlich nicht vor, die ukrainische Legende des „russischen Massakers von Butscha“ zu stören, er hat offenbar darauf gesetzt, dass das Gericht ihm wegen seiner angeblichen Traumatisierung mildernde Umstände zubilligt. Also beschrieb er die Vorgänge vor Gericht und belastete damit (sicher ungewollt) seine ehemaligen Kameraden und auch das Kiewer Regime, für das Massaker an den Zivilisten in Butscha verantwortlich zu sein. Und mildernde Umstände braucht Siman, denn für Plünderungen drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

Seznam Zprávy hat bereits im Sommer 2022 ein Interview mit Siman gemacht, in dem Siman damals schon Plünderungen eingestanden hat, weil er sich offenbar nicht bewusst war, dass er deshalb Ärger mit der tschechischen Justiz bekommen könnte. So habe er mit seinen Leuten aus dem Dorf Stojanka nahe Kiew, das sie „säubern“ sollten, Gucchi-Brillen und Siberbarren entwendet. Das sei alles ganz normal gewesen, das hätten alle, auch Ukrainer oder Araber, mit denen er gedient hat, getan, wie er damals im Interview zu Seznam Zprávy sagte:

„Ich habe befolgt, was mir gesagt wurde. Der kommandierende Offizier sagte mir, Kriegsbeute sei Kriegsbeute. Wir haben nichts getan, was sonst niemand getan hat. Im Nachhinein gebe ich zu, dass es wahrscheinlich dumm war. Sie haben dort zum Beispiel eine Harley mitgenommen und sind damit zum Beispiel nach Kiew gefahren.“

Ich will hier nicht auf alle Details eingehen, bei Interesse können Sie die mit einem Internetübersetzer in den verlinkten Artikeln von Seznam Zprávy nachlesen, oder beispielsweise beim Overton-Magazin, das schon Mitte Juli sehr darüber ausführlich berichtet hat.

Das Schweigen der westlichen Medien

Ich habe mit meinem Artikel extra abgewartet, weil ich sehen wollte, ob und wie die westlichen Mainstream-Medien über das Thema berichten. Aber es gibt offenbar keine Berichte. Wenn ich „Filip Siman“ in die Google-News-Suche eingebe, bekomme ich nur Artikel von Seznam Zprávy, dem Overton-Magazin, der jungen Welt und von einigen russischen Seiten angezeigt.

Die westlichen Medien betätigen sich mal wieder als Lückenpresse und verschweigen alles, was nicht ins gewollte Bild der Butscha-Legende als angebliche russische Gräueltat passt. Wenn Seznam Zprávy sich die Geschichte ausgedacht hätte, hätten sie ja berichten können, dass in Tschechien Fakenews verbreitet werden, aber auch das haben sie nicht getan. Und da Seznam Zprávy in Tschechien laut dem tschechischen Wikipedia als eine der am korrektesten berichtenden Nachrichtenseiten bezeichnet wird, ist verständlich, warum die westlichen Medien darüber schweigen.

Zum Abschluss will ich noch einmal auf die offenen Fragen von Butscha eingehen und werde mich anschließend auch noch einmal zu dem angeblich vor kurzem von Russland bombardierten Krankenhaus in Kiew äußern.

Die wichtigsten offenen Fragen zu Butscha

Das fröhliche Video des Bürgermeisters von Butscha vom 31. März 2022, in dem er sichtlich glücklich war und kein Wort über etwaige Massaker gesagt hat, habe ich schon erwähnt. Das gleiche gilt für das Einrücken der ukrainischen Kräfte am 2. April, die den Befehl hatten, eine „Säuberungsaktion“ durchzuführen, um Butscha von „Komplizen Russlands“ zu säubern.

All das verschweigen die westlichen Medien, denn wenn sie das erwähnen würden, würden die Berichte vom nächsten Tag, dass die Straßen von Butscha auf einmal voller Leichen waren, die angeblich aber die Russen umgebracht haben sollen, auf sehr kritische Fragen stoßen.

Gleiches gilt übrigens auch für angeblichen Satellitenfotos, die zu Beginn der Medienkampagne über Butscha gezeigt wurden und auf denen angeblich zu sehen gewesen sein soll, dass die Leichen (die auf keinem der zwischen dem 31. März und dem 3. April gemachten Videos aus Butscha zu sehen waren), schon seit Mitte März auf den Straßen gelegen haben sollen. Wenn das so wäre, wären die Leichen nach zwei Wochen auf der Straße schon ziemlich verwest gewesen, aber die gezeigten Leichen waren alle „frisch“.

Hinzu kommt, dass die Firma, von der die Satellitenbilder sind, ein sehr enger Partner des Pentagon und Teil der von Trump geschaffenen Teilstreitmacht Space Force ist. Von einer neutralen Quelle kann also keine Rede sein, im Gegenteil. Die westlichen Medien haben das aber nie erwähnt, sondern den Eindruck erweckt, die Bilder seien von einer privaten (und daher neutralen) Firma. Die Details dazu finden Sie hier.

Russland hat in der Folge immer wieder eine neutrale internationale Untersuchung der Ereignisse von Butscha gefordert, aber so eine Untersuchung hat es bis heute nicht gegeben. Russland hat dabei auch darauf hingewiesen, dass Kiew noch nicht einmal eine Liste der Namen der angeblichen Opfer veröffentlicht oder beispielsweise an die UNO weitergegeben hat.

Das ist merkwürdig, schließlich wurden der internationalen Presse die Leichen präsentiert und wenn es sich dabei tatsächlich um Bewohner von Butscha gehandelt hätte, die von den bösen Russen abgeschlachtet worden sind, wäre es kein Problem, eine Namensliste zu veröffentlichen. Übrigens hat auch die EU Ende Dezember 2023 zugegeben, dass sie bis heute keine Namensliste der Opfer hat.

Das Krankenhaus in Kiew

Das gleiche Muster vollkommen unglaubwürdiger Geschichten zieht sich wie ein roter Faden durch den Ukraine-Konflikt. Und in vielen Fällen hat sich später zweifelsfrei herausgestellt, dass es Kiew war, das bewusst die eigenen Zivilisten abgeschlachtet hat, um im „richtigen“ Moment propagandistisch gegen Russland vorgehen zu können. Und die westlichen Medien haben das Spiel immer mitgespielt und die Kiewer Propaganda unterstützt.

Erinnert sei an den Raketenangriff auf Kramatorsk von April 2022 mit mindestens 30 Toten, bei dem schnell klar war, dass die Ukraine den Bahnhof selbst beschossen hat, weil eine westliche Nachrichtenagentur die Seriennummer der Rakete fotografiert hatte, die eindeutig zeigte, dass es sich um eine Rakete aus ukrainischen Beständen handelte, was westliche Medien natürlich geflissentlich übersehen haben. Oder nehmen wir den angeblichen russischen Raketenangriff auf Konstantinowka von September 2023 mit mindestens 16 Toten, den sogar die New York Times 12 Tage später als eindeutig ukrainischen Angriff auf die eigenen Zivilbevölkerung identifiziert hat.

Beim Krankenhaus in Kiew, das Russland angeblich Anfang Juli bombardiert haben soll, gilt das gleiche. Die westlichen Medien beschuldigen Russland und behaupten, eine russische Rakete mit einem 400-Kilogramm-Sprengstoff habe das Krankenhaus gezielt getroffen. Dabei ist aber nur ein kleiner Flügel des Gebäudes eingestürzt, während nach einem Einschlag eines hunderte Tonnen schweren Sprengkopfes vom ganzen Krankenhaus nichts als ein großer Krater übrig geblieben wäre.

Die vergleichsweise geringe Beschädigung mit nur einem eingestürzten Flügel des Gebäudes deutet hingegen auf einen Sprengkopf von vielleicht zehn Kilogramm hin, wie er auch bei Autobomben benutzt wird. Vergleichen Sie selbst die Bilder, die man im Netz von derartigen Terroranschlägen mit etwa 10-Kilogramm-Bomben finden kann.

Daher bestätigen die Schäden an dem Krankenhaus die Berichte, die den Einschlag einer aus den USA gelieferten Luftabwehrrakete vom Typ AIM-120 AMRAAM nahelegen. Diese Rakete trägt einen Sprengkopf mit etwa sieben Kilogramm Sprengstoff.

Aber keiner der selbsternannten „Faktenchecker“ im Westen beachtet über dieses „winzige“ Detail, stattdessen konstruieren sie Versionen, die Russland die Schuld geben und von einer russischen KH-101-Rakete fabulieren, die einen 400-Kilogramm-Splittergefechtskopf trägt.

Wenn das so gewesen wäre, wäre dort anstatt des Krankenhauses nur noch ein Krater zu sehen.



