Neue AKW geplant

Russland baut seine Position in Afrika weiter aus und entwickelt Nuklearprojekte, die auf dem Kontinent ihresgleichen suchen. In Burkina Faso und Mali will Russland beispielsweise Atom- und Solarkraftwerke bauen.

Russland baut die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern aktiv aus und nutzt seine technologischen und ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten für die Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Trotz der starken Konkurrenz durch Wirtschaftsgiganten wie China und die USA hat sich Russland in der Region zu einem Quasi-Monopolisten bei der Atomenergie entwickelt, ein Gebiet, auf dem Russland weltweit führend ist.

Russische Kernenergie-Projekte in Afrika

2015 unterzeichnete Russland einen Vertrag mit Ägypten über den Bau des Atomkraftwerks El Dabaa. Es war damals das größte Energieprojekt in Afrika und kostete rund 30 Milliarden Dollar, wovon Russland 25 Milliarden Dollar als Kredit zur Verfügung stellte. Auch China war daran interessiert, seinen Einfluss in der Nuklearindustrie in Ägypten und ganz Nordafrika auszubauen. Mit dem Abkommen zwischen Russland und Ägypten verlor Peking jedoch die Möglichkeit, ein Akteur in der ägyptischen Nuklearindustrie zu werden.

Die Idee, ein Kernkraftwerk zu bauen, kam 2007 in Ägypten auf. Unternehmen aus den USA, Frankreich, Japan, Südkorea und China sowie der russische Staatskonzern Rosatom meldeten ihr Interesse an dem Projekt an. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow bezeichnete das Projekt als „das größte russisch-ägyptische Kooperationsprojekt nach dem Assuan-Staudamm“.

Neben Ägypten hat aber auch Uganda bereits mit dem Bau eines Kernkraftwerks begonnen, und auch dort ging der Auftrag an Rosatom. Sieben weitere Länder – Algerien, Ghana, Kenia, Marokko, Nigeria, Sudan und Tunesien – haben Pläne für den Bau von Kernkraftwerken bis 2030 angekündigt.

Eines der ehrgeizigsten Nuklearprojekte von Rosatom ist in Burkina Faso. Das westafrikanische Land hat große Probleme mit der Stromversorgung. Nur 19,5 Prozent der Bevölkerung haben dort Zugang zu Elektrizität. Die Gesamtkapazität der vorhandenen Kraftwerke des Landes beträgt nur 420 Megawatt, was für die mehr als 20 Millionen Einwohner völlig unzureichend ist.

Ein AKW für Burkina Faso

Und natürlich hat das Land keine Perspektiven, ein nennenswertes Wirtschaftswachstum und vor allem eine Steigerung des Lebensstandards zu erreichen, wenn es zu wenig Strom gibt. Seit der Unabhängigkeit von Burkina Faso hat die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die sich dort als Freund und Helfer präsentiert hat, jedoch nichts getan, um dem Land aus der Armut zu helfen, sondern das Land stattdessen nur weiter ausgebeutet. Dem hat die nun an die Macht gekommene Putschisten-Regierung ein Ende gesetzt.

Im Jahr 2024 haben Burkina Faso und Rosatom eine Absichtserklärung unterzeichnet, um mit dem Bau eines Kernkraftwerks zu beginnen. Eine Delegation von Rosatom traf am 6. August in der Hauptstadt Ouagadougou ein, um Gespräche mit dem Energieministerium von Burkina Faso zu führen. Der Energieminister von Burkina Faso, Yacouba Zabre Gouba, sagte , die Gespräche hätten die Voraussetzungen für den Beginn des Projekts geschaffen:

„Das Kernkraftwerk ist für uns sehr wichtig, denn wir glauben, dass die Energie ein Hebel ist, mit dem das Land eine Souveränität in Energiefragen erlangen kann.“

Das Projekt wird nicht nur dazu beitragen, das Energiedefizit zu beheben, sondern ist auch ein Schlüsselelement für die industrielle und landwirtschaftliche Entwicklung des Landes. Der Energieminister von Burkina Faso betonte, dass das Kernkraftwerk die Energieunabhängigkeit des Landes sichern werde, was ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Souveränität des Landes sei.

Entsteht da ein mächtiger energiepolitischer Player?

Wenn man nun noch bedenkt, dass sich Burkina Faso, Mali und Niger zu einer Konföderation mit Namen “Allianz der Sahelstaaten” zusammengeschlossen haben, und dass Niger eines der Länder mit den größten Uranvorkommen ist und gerade erst den französischen Konzern aus dem Land geworfen hat, der das nigrische Uran bisher zu einem Spottpreis abgebaut hat, dann ist es nicht schwierig zu verstehen, dass in der Region ein mächtiger energiepolitischer Player entstehen kann, zumal Rosatom parallel zum Bau von AKW in den Ländern auch die Schaffung der nötigen Ausbildung unterstützt, sodass die Länder später ihre eigene Spezialisten ausbilden können und eine gewisse Unabhängigkeit in dem Bereich erhalten.

Neben Nuklearprojekten entwickelt Rosatom auch aktiv erneuerbare Energiequellen. In Mali, einem Nachbarland von Burkina Faso, baut das Unternehmen in der Nähe der Hauptstadt Bamako ein 200-Megawatt-Solarkraftwerk. Realisiert wird das Projekt von NovaWind, der Windkraftsparte von Rosatom. Das 217 Millionen Dollar teure Solarkraftwerk wird die Stromproduktion des Landes um zehn Prozent erhöhen und damit den Zugang zu Elektrizität deutlich verbessern, der auch dort bisher ein Problem ist.

Die Projekte von Rosatom in den Ländern der Sahelzone sind nicht nur von wirtschaftlicher, sondern auch von geopolitischer Bedeutung. Russland will seine Position in Afrika stärken, indem es den Partnerländern Zugang zu fortschrittlichen Technologien und Infrastrukturlösungen bietet. Diese Chance hat der Westen, der die Länder nur als Lieferanten billiger Rohstoffe sieht und sie weiterhin nur ausbeutet, verpasst.



