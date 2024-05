Bloomberg bestätigt, dass russische Exilanten in Massen nach Hause zurückkehren

Russische Exilanten

Die westliche Propaganda hat es sehr ausgeschlachtet, als nach der Eskalation in der Ukraine etwa eine Million Russen ins Ausland geflohen sind. Nun kehren die meisten von ihnen desillusioniert nach Hause zurück, worüber allerdings nur wenige westliche Medien berichten.

Ich erzähle immer wieder, dass die Lage in Russland trotz aller Wirtschaftssanktionen gut ist, dass die Russen laut Umfragen – also nicht meiner subjektiven Meinung nach – zu über 80 Prozent hinter dem Kurs der Regierung und des Präsidenten stehen und dass viele, die Russland im Jahr 2022 in Panik verlassen haben, inzwischen desillusioniert nach Russland zurückkehren. Das wird im Westen, wo die wirtschaftliche Lage alles andere als rosig ist, gerne als russische Propaganda bezeichnet.

Nun hat Bloomberg meine Aussagen im Großen und Ganzen bestätigt. In einem Artikel hat Bloomberg etwas ratlos darüber berichtet, dass so viele Russen nach Hause zurückkehren und „Putins Kriegswirtschaft beleben“. Wie kann das sein? Schließlich ist Russland in den Augen westlicher Redakteure doch die Ausgeburt des Bösen, schließlich wollte der Westen Russlands Wirtschaft doch mit einem Braindrain, also einer massenhaften Abwanderung von Fachkräften, schaden. Und außerdem kann doch niemand freiwillig zurückgehen ins „Reich des Bösen“.

Ich habe den Bloomberg-Artikel übersetzt, Sie finden ihn am Ende dieses Artikels. Bevor wir zu der Übersetzung kommen, will ich aber erklären, was man bei Bloomberg nicht erfährt.

Die enttäuschten Hoffnungen im „goldenen Westen“

Die geflüchteten Russen lebten in der in Russland früher weit verbreiteten Illusion, im Westen würden Milch und Honig fließen. Das waren Russen, die der westlichen Propaganda glaubten und die den Westen nur von Urlaubsreisen und aus westlichen Filmen kannten, in denen der durchschnittliche Westler in einem schicken Haus wohnt und keine echten wirtschaftlichen Probleme hat. Probleme haben in westlichen Filmen (ich übertreibe etwas) nur Kellnerinnen und andere „einfache Leute“, aber wer was im Kopf hat und arbeiten will, der kommt im Westen problemlos zu Wohlstand, vermitteln die meisten westlichen Filme unterschwellig.

Für die Russen, die das geglaubt haben und ohnehin immer mit dem Gedanken gespielt hatten, in den „goldenen Westen“ auszuwandern, war die Eskalation in der Ukraine die große Chance. Der Westen propagierte, dass er russischen Regierungskritiker und Kriegsdienstverweigerern aufnehmen würde – und so haben viele die Chance am Schopf ergriffen.

Aber die Realität, die sie dann erlebt haben, war eine andere, denn was in den wenigsten westlichen Filmen gezeigt wird und was man auch im Urlaub im Westen nicht bemerkt, ist, wie teuer das Leben im Westen ist. Steuern, Wohnnebenkosten, Benzin, Bustickets und so weiter kosten ein Vielfaches von dem, was sie in Russland kosten und lassen zum Leben nur wenig Geld übrig. In Russland sind die Gehälter geringer als im Westen, aber das Leben ist dafür viel billiger und daher ist der Lebensstandard in Russland inzwischen sogar höher als in vielen europäischen Ländern.

Aus dem Traum vom schönen Leben im „goldenen Westen“ wurde für viele Russen ein Alptraum, weil sie ohne Sprachkenntnisse kaum Jobs finden konnten, weil ihre Geschäftsideen, mit denen Kleinunternehmer in Russland gut leben konnten, aufgrund der Bürokratie und der hohen Steuern im Westen nicht funktionierten und so weiter. Ich kenne persönlich die Geschichte eines aufstrebenden Rocksängers, der seine „Chance“ genutzt hat, und heute im Westen als Straßenmusikant sein Geld zusammenbetteln muss, während seine Auftritte in Bars in Petersburg ausverkauft waren und die hübschen Mädchen ihm nachgelaufen sind.

Anfeindungen im Alltag

Hinzu kommt die anti-russische Stimmung im Westen. Aufenthaltsgenehmigungen, die Anfang 2022 leicht zu bekommen waren, wurden später nicht verlängert. Plötzlich waren die Geflohenen gezwungen, sich wieder ein neues Gastland zu suchen, weil Länder wie die baltischen Staaten, Finnland, Polen und andere sie nicht mehr haben wollten. Es sei nur an den im Westen gefeierten, regierungskritischen russischen Fernsehsender Doschd erinnert, der Anfang 2022 mit seiner gesamten Redaktion aus Russland ins Baltikum geflohen ist und seine anti-russische Propaganda von dort weiter betrieben hat, nur um dort wenig später aufgrund der vorherrschend anti-russischen Politik verboten zu werden. Die Redaktion musste dann nach Holland umziehen.

Und es kamen die geflohenen Ukrainer hinzu, die den russischen Auswanderern, die ja selbst gegen die russische Politik waren, mit ihrem anti-russischen Hass das Leben schwer machten. Es gab aufgrund der anti-russischen Hetze in westlichen Medien ungezählte Fälle von Tätlichkeiten gegen Russen, sodass viele Russen in Europa sich in ihrer Not als Ukrainer vorstellten, wenn sie Menschen kennenlernten.

Dann kamen die Schikanen der Sanktionen hinzu, dass beispielsweise Autos mit russischen Nummernschildern in der EU einfach beschlagnahmt werden können, und so weiter.

Zeitreise in die Steinzeit

Was viele der Auswanderer überrascht haben dürfte, war, dass sie das Leben in Europa als regelrechte Zeitreise erlebten, denn der öffentliche Dienst und die Bürokratie in Europa sind im Vergleich zum komplett digitalisierten öffentlichen Dienst in Russland wie eine Reise zurück in die Steinzeit. Gleiches gilt für alltägliches wie Kurierdienste, die in Russland teil des Alltags geworden sind, denn in Russland kann man auch nachts um drei Uhr eben mal schnell beispielsweise Zwiebeln (oder Batterien für eine Fernbedienung, oder was auch immer) bestellen, wenn zu Hause etwas ausgegangen ist, und es wird innerhalb von 20 Minuten an die Haustür geliefert. Kurz und gut, das Leben in Russland ist in Vielen weitaus bequemer und komfortabler als im Westen.

All das war das exakte Gegenteil von dem, wie sich die in Russland – übrigens abschätzig – als „Liberale“ bezeichneten Russen die Ankunft und das Leben im „goldenen Westen“ vorgestellt haben. Aus diesem Grund, und weil sie aus der Heimat wissen, dass dort die Wirtschaft blüht und dass – im Gegensatz zur Ukraine – nach der einen Teilmobilmachung im Herbst 2022 niemand in Russland zwangsweise in die Armee eingezogen wird, ist über die Hälfte der Auswanderer inzwischen nach Russland zurückgekehrt.

Das bedeutet nicht, dass die nun alle Putin-Fans geworden sind. Aber sie haben, wie fast alle Russen, inzwischen begriffen, dass der „goldene Westen“ ein Märchen ist und dass Putin zumindest in einem immer Recht gehabt hat: Es geht dem Westen nicht um Putin, der Westen ist gegen Russland selbst und bestraft alle Russen pauschal mit Sanktionen und Diskriminierung dafür, dass sie Russen sind, auch wenn sie Putin-Gegner sind.

Das Eigentor des Westens

Das ist es, was ich immer sage: Mit den Sanktionen und der absolut anti-russischen, ja regelrecht hasserfüllten Rhetorik im Westen gegen alles Russische – sogar Sportler, Künstler und so weiter – hat der Westen Putin ein regelrechtes Geschenk gemacht, denn der Westen hat alle Russen gegen sich aufgebracht. Und auch wenn manche Putin deshalb immer noch nicht mögen, so verstehen sie doch, dass Putin in vielem Recht hatte und dass Figuren wie Nawalny eine Gefahr für Russland gewesen sind.

Ja, vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten zwei Jahre haben sogar viele früher eingefleischte Nawalny-Fans erkannt, dass der vom Westen finanzierte Nawalny für Russland nichts Gutes bedeutet hätte. Das habe ich in vielen persönlichen Gesprächen in Russland selbst erlebt.

Damit hat der Westen sich jede Chance genommen, innerhalb Russlands eine Farbrevolution anzuzetteln, denn der Westen steht in Russland für praktisch niemanden mehr für Wohlstand, Freiheit und Ähnliches, was noch Ende 2021 vollkommen anders war.

Kommen wir nun zu dem Artikel von Bloomberg, der zwar all die westlichen Propaganda-Formulierungen enthält, dessen nackte Fakten aber exakt das bestätigen, was ich seit Jahren erzähle.

Beginn der Übersetzung:

Ins Ausland geflohene Russen kehren zurück und beleben Putins Kriegswirtschaft

Russen hatten im Ausland Probleme mit der Aufenthaltsgenehmigung und der Arbeit

Repatriierte arbeiten in der Heimat oft in Jobs mit hoher Wertschöpfung

Im ersten Jahr nach dem Einmarsch des Kremls in der Ukraine sind bis zu einer Million Russen ins Ausland geflohen. Jetzt kehren Tausende in ihre Heimat zurück und bescheren Präsident Wladimir Putin einen Propagandasieg und einen Schub für seine Kriegswirtschaft.

Da der Krieg noch immer wütet und der Mann, der ihn begonnen hat, kurz vor einer weiteren sechsjährigen Amtszeit steht, stehen viele Russen vor einer schwierigen Entscheidung. Angesichts von Ablehnungen bei der Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen, Schwierigkeiten bei der Überweisung von Arbeit und Geld ins Ausland und einer begrenzten Zahl von Reisezielen, die sie noch aufnehmen, entscheiden sie sich dafür, ihr selbstgewähltes Exil zu beenden.

„Das Geschäft hat nicht funktioniert, im Ausland wartet niemand wirklich auf uns“, sagte Alexej, ein 50-jähriger ehemaliger Politikberater aus Moskau, der nach Georgien zog, um als Unternehmer zu arbeiten, nachdem er bei einer Antikriegskundgebung in der russischen Hauptstadt festgenommen worden war. Er kehrte zurück, als die finanziellen Mittel seines Unternehmens erschöpft waren, so Alexej. Er und andere von Bloomberg befragte Personen baten darum, ihre Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht zu nennen.

Der Einmarsch im Februar 2022 löste eine Massenflucht aus Russland aus, wie es sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr gegeben hat. Viele verließen das Land, um ihre Ablehnung gegen den Krieg zu bekunden, aber auch aus Angst vor einer Mobilmachung. Als Putin im September 2022 die Einberufung von 300.000 Reservisten anordnete, löste dies eine neue Abwanderungswelle von Hunderttausenden von Menschen aus.

Die Abwanderung hat sich verlangsamt, wenn auch nicht umgekehrt. Im Juni prahlte der Kreml damit, dass die Hälfte aller damals Geflüchteten bereits zurückgekehrt sei, und das scheint sich in den verfügbaren Statistiken der beliebtesten Zielländer sowie in den Daten von Relocation-Unternehmen widerzuspiegeln. Ausgehend von den Kundendaten einer Relocation-Firma, Finion in Moskau, sind schätzungsweise 40-45 Prozent derjenigen, die 2022 ausgereist sind, nach Russland zurückgekehrt, sagte der Leiter des Unternehmens, Wjatscheslaw Kartamyschew.

Putin lobte die Rückkehr von Geschäftsleuten, Unternehmern und hochqualifizierten Fachkräften als einen „guten Trend“. Er wertet den Zustrom als Zeichen der Unterstützung für seine Politik, unabhängig von den tatsächlichen Gründen für ihre Rückkehr, und als Beweis dafür, dass die Russen „ein Gefühl der Zugehörigkeit haben, ein Verständnis für das, was geschieht“.

Die Geschichten über die Rückkehr werden in der Propaganda aktiv als Bestätigung der „Russophobie“ im Westen genutzt, so Tatjana Stanovaja, Gründerin der politischen Beratungsfirma R.Politik und Senior Fellow am Carnegie Russia Eurasia Center. Für Putin ist das wichtig, weil es ihn antreibt und ihm zusätzliche Beweise dafür liefert, dass er Recht hatte“, sagte sie.

Tausende von zurückkehrenden Auswanderern helfen Russland auch, die Kriegssanktionen zu überstehen und eine solide Wirtschaftsleistung zu erbringen. Nach Schätzungen von Bloomberg Economics dürfte die Rückwanderung zwischen einem Fünftel und einem Drittel zum jährlichen Wirtschaftswachstum Russlands von 3,6 Prozent im Jahr 2023 beigetragen haben.

Dennoch machen die zurückkehrenden Arbeitnehmer nur schätzungsweise 0,3 Prozent der Gesamtzahl der Beschäftigten aus. Das trägt wenig dazu bei, die akute Knappheit auf dem Arbeitsmarkt zu lindern, unterstreicht aber den überragenden Beitrag der Rückkehrer zur Wirtschaftstätigkeit.

Was Bloomberg Economics sagt…

„Erstens erzielen die zurückkehrenden Migranten tendenziell höhere Löhne und sind in Branchen mit hoher Wertschöpfung beschäftigt – Erhebungen zeigen, dass das Einkommensniveau stark mit der Wahrscheinlichkeit korreliert, das Land zu verlassen, um eine Mobilmachung im Jahr 2022 zu vermeiden. Zweitens kurbeln die zurückkehrenden Arbeitnehmer die Tätigkeit in verbraucherorientierten inländischen Branchen wie Haushaltsdienstleistungen, Einzelhandel und Immobilien an, anstatt ihr Einkommen im Ausland auszugeben. Letzteres bedeutete auch eine Abschwächung des Kapitalabflusses aus Russland im Laufe des Jahres 2023.“

Alex Isakow, Wirtschaftsexperte für Russland

Für einige bietet Russland heute bessere Chancen und Arbeitsbedingungen als vor dem Krieg, weil das Land versucht, die knappen Fachkräfte zurückzuholen. Der IT-Programmierer Evgeny und seine Familie kehrten nach einem Jahr in Almaty, Kasachstan, zurück, als er ein Angebot erhielt, in Russland zu arbeiten, und zwar mit einem Gehalt und unter Bedingungen, von denen er „vorher nicht einmal träumen konnte“.

„Das ist ein Geschenk für uns“, sagte der Präsident des Nationalen Forschungszentrums des Kurtschatow-Instituts, Michail Kowaltschuk, nachdem das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, die für das Projekt Large Hadron Collider bekannt ist, angekündigt hatte, die Zusammenarbeit mit russischen Spezialisten in diesem Jahr einzustellen. Das bedeutet die Rückkehr der Wissenschaftler nach Russland, sagte er.

Keine andere Wahl, als zurückzukehren

Während die Schätzungen über die Zahl der Abwanderer stark variieren, schätzten Ökonomen der Alfa Bank in Moskau, dass Russland im Jahr 2022 etwa 1,5 Prozent seiner gesamten Arbeitskräfte verloren hat, also rund 1,1 Millionen Menschen. Einige gingen nach Europa, viele aber auch in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Thailand und Indonesien, also in Staaten, die den USA und ihren Verbündeten bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland nicht gefolgt sind, sowie in benachbarte Länder der ehemaligen Sowjetunion.

Laut Kartamyschew von Finion hatten russische Bürger Schwierigkeiten oder wurden abgelehnt, wenn sie versuchten, ihre auslaufenden Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern. Die meisten derer, die dies tun, entscheiden sich schließlich für die Rückkehr nach Russland, sagte er.

Die Daten von Finion zeigen, dass die Russen selbst in meist freundlichen Ländern wie Armenien und Kirgisistan stärker unter Beobachtung stehen. Mehrere europäische Länder, insbesondere im Osten, haben es Russen sehr viel schwerer gemacht, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten oder zu verlängern, ebenso wie die Türkei, was Zehntausende von Russen überraschte, die dann vor der Wahl standen, nach Hause zurückzukehren oder sich ein anderes Land zu suchen, so Kartamyschew.

Die Zahl der kurzfristigen Aufenthaltsgenehmigungen für Russen in der Türkei liegt derzeit bei etwa 60.000 und hat sich damit von 132.000 im Jahr 2022 halbiert, wie aus offiziellen Daten hervorgeht.

Daten des georgischen Statistikamtes zeigen, dass die Zahl der Russen, die das Land verlassen haben, um das Sechsfache auf 35.344 im Jahr 2023 gestiegen ist, während die Zahl der ankommenden Migranten gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent zurückgegangen ist. Kasachstan meldete für Ende 2022 146.000 Neuankömmlinge aus Russland, aber ein russischer Diplomat in Almaty behauptete, dass nach einem Jahr nicht mehr als 80.000 geblieben seien.

Der Repatriierungsprozess wird wahrscheinlich weitergehen. Laut einer Studie von Politikwissenschaftlern unter der Leitung von Emil Kamalow und Ivetta Sergejewa am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz halten nur 41 Prozent der russischen Migranten, in einigen Ländern sogar nur 16 Prozent, ihren Status in ihren Gastländern für stabil oder einigermaßen stabil. Diese Unsicherheit wird noch dadurch verschlimmert, dass 25 Prozent über Erfahrungen von Diskriminierung berichten, entweder von Einheimischen oder von Institutionen.

Sie stellten fest, dass sich „die Welt buchstäblich gegen sie verschworen hat“, so Anna Kuleschowa, Soziologin bei der Social Foresight Group, die russische Einwanderer befragt. „Sie kehrten mit einem Gefühl der Verbitterung und dem Gefühl zurück, dass ‚Putin doch nicht so falsch lag. Die hassen uns wirklich.'“

Zu Hause angekommen, sehen sich viele Rückkehrer, die wegen ihrer Ablehnung des Krieges ausgereist sind, anderen Herausforderungen gegenüber. Alexander, 35, ein IT-Spezialist aus dem Bankwesen, kehrte aus Aserbaidschan nach Russland zurück, weil sich seine Familie dort nicht wohl fühlte. Er fand eine Stelle bei einer großen russischen Bank, wo er sagt, dass die meisten seiner Kollegen Putin unterstützen und die Propaganda über den Krieg glauben.

Er diskutiert mit seinen Kollegen nicht über dieses Thema. „Es ist nicht sicher, Kollegen zu überzeugen“, sagte er. „Ich warte darauf, dass dieser Alptraum ein Ende hat.“

Ende der Übersetzung

