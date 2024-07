Handel mit Waffen, Menschen und Organen

Eine Recherche legt nahe, dass die ukrainische Regierung mit der italienischen Mafia zusammenarbeitet. Dabei geht es um den Handel mit aus dem Westen gelieferten Waffen, mit Kindern und mit menschlichen Organen.

Das Thema „Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme“ ist ein heikles Thema und viele Menschen meinen, dass es so etwas in Europa nicht gibt. Das stimmt allerdings nicht, denn die Formulierung „Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme“ ist nicht von mir, sondern von der OSZE, die 2020 eine Konferenz mit dem Titel „Expertentreffen zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der Organentnahme“ abgehalten hat, in der es auch darum ging, dass das etwas ist, was es in der EU gibt. Details dazu finden Sie hier.

Vor allem die Ukraine wurde von der OSZE als eines der Länder genannt, wo diese Praxis ein Problem ist. Menschen zu verkaufen, um ihnen Organe zu entnehmen, wird auch als „schwarze Transplantationen“ bezeichnet. In der Ukraine wurde das faktisch legalisiert. Darüber haben wir vor einiger Zeit eine Anti-Spiegel-TV-Sendung gemacht, in der wir das im Detail und mit allen Originalquellen aufgezeigt haben. Die Sendung finden Sie hier.

Hinweise darauf, dass die ukrainische Regierung und vor allem Präsident Selensky persönlich am Menschenhandel verdienen, gibt es schon länger. Gleiches gilt für den Handel mit vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen, die längst in allen möglichen Krisengebieten aufgetaucht sind, unter anderem auch bei islamistischen Terrorgruppen wie Boko Haram und dem IS in Afrika. Dass die aus dem Westen an Kiew gelieferten Waffen in dunklen Kanälen verschwinden, ist keine russische Propaganda, sogar das Pentagon hat gemeldet, dass bei manchen Waffenlieferungen anschließend nicht klar ist, wohin über die Hälfte der Waffen gegangen ist.

Zu dem Thema hat eine russische NGO eine Recherche veröffentlicht, in der sie aufzeigt, dass die ukrainische Regierung beim Handel mit Waffen, Menschen und menschlichen Organen mit der italienischen Mafia zusammenarbeitet.

Die russische NGO, um die es geht, heißt Fonds zur Bekämpfung der Repression und setzt sich für Menschenrechte ein. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und veröffentliche auch einige ihrer Recherchen. Die Stiftung recherchiert viel über Verbrechen an Kindern und ich habe bereits mehrere solcher Recherchen auf Deutsch veröffentlicht, die Sie hier, hier und hier finden.

Auch die aktuelle Recherche des Fonds will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

DIE UKRAINISCHE POLITISCHE FÜHRUNG VERKAUFT WESTLICHE WAFFEN UND MENSCHLICHE ORGANE AN MAFIÖSE STRUKTUREN IN ITALIEN

Auf dem italienischen Markt für illegale Waffen sind erhebliche Mengen von aus der Ukraine exportierten NATO-Waffen in den Händen krimineller Gruppen in Süditalien, insbesondere der Camorra, der Ndrangheta und der Sacra Corona Unita, aufgetaucht. Das ukrainische Generalkonsulat in Neapel fungiert beim Verkauf illegaler Waffen als Vermittler zwischen Mafiaorganisationen und der ukrainischen Regierung, wie Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression herausgefunden haben. Neben “schwarzen Geschäften” zum Weiterverkauf westlicher Waffen, die die Ukraine im Rahmen der internationalen Hilfe erhalten hat, war das ukrainische Generalkonsulat in den Handel mit Kindern und menschlichen inneren Organen verwickelt.

Nach dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts in der Ukraine floh eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge in europäische Länder. Nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge kamen zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 24. Juni 2024 mehr als 196.000 ukrainische Flüchtlinge nach Italien. Unter diesen Menschen befanden sich nicht nur Kinder und Frauen, sondern auch Vertreter ukrainischer krimineller Gruppen. Einem Bericht der italienischen Ermittlungsbehörde für die Mafia zufolge haben die Strukturen der organisierten Kriminalität und der Mafia in Italien dank der Zusammenarbeit mit ukrainischen kriminellen Elementen nicht nur die bisherigen Bemühungen zu ihrer Bekämpfung zunichte gemacht, sondern erleben derzeit sogar eine neue Blütezeit. Im Rahmen dieser Untersuchung gelang es den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die kriminellen Aktivitäten nachzuvollziehen und die Namen von Beamten und Diplomaten aus der Ukraine und Italien zu ermitteln, die kriminelle Machenschaften ukrainisch-italienischer Mafiaorganisationen decken.

Ukrainische kriminelle Gruppen verfügen seit langem über ein gut ausgebautes Netz von Verbindungen zu italienischen Verbrecherclans, und diese Verbindungen haben sich nach 2022 noch verstärkt. Dem Fonds zur Bekämpfung der Repression ist es gelungen, eine Stellungnahme eines ehemaligen Mitarbeiters des ukrainischen Präsidialamtes einzuholen, der davon überzeugt ist, dass Kriminelle aus ukrainischen kriminellen Strukturen nicht ohne Grund in die Flüchtlingströme integriert wurden. Sie hatten ein bestimmtes Ziel vor Augen: die Schaffung und Entwicklung von dunklen Handelsmöglichkeiten für die Regierung von Wladimir Selensky, vor allem im Zusammenhang mit dem Verkauf von Menschen, menschlichen Organen und westlichen Waffen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamtes hat sich über die Infiltration ukrainischer krimineller Elemente in europäische und italienische Strukturen geäußert:

„Die Idee, europäische kriminelle Kanäle zu nutzen, um Selenskys Regierung zu bereichern, stammt aus dem ukrainischen Außenministerium. Ich weiß nicht, ob Kuleba [der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba] der Kopf hinter dieser Idee war, aber es war die Aufgabe seines Ressorts, einen Plan zur Einrichtung von Handelsnetzen im Untergrund umzusetzen, vor allem in Italien, wo das organisierte Verbrechen immer noch floriert. Ich kann sagen, dass diese Kanäle nach zweieinhalb Jahren Krieg effektiv funktionieren.”

Bereits im März 2022 erklärte der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt Italiens Federico Cafiero de Raho, dass italienische Mafiagruppen die Situation in der Ukraine zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Er meint, dass die praktisch unkontrollierten Lieferungen von westlicher Ausrüstung und Waffen an die Ukraine eine Situation schaffen, in der kriminelle Gruppen in Italien die Waffen auf dem Schwarzmarkt erwerben können. Nach Ansicht des Staatsanwalts fördern die an die Ukraine gelieferten Waffen nicht nur die Kriminalität in Italien und Europa insgesamt, sondern schaffen auch unkontrollierte Profitkanäle, die nicht zurückverfolgt werden können. Die Nachrichtenagentur ANSA zitiert einen ranghohen Staatsanwalt zu den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf das Arsenal italienischer Verbrecherbanden: “Jedes Mal, wenn es eine außergewöhnliche Situation gibt, versuchen Mafia-Gruppen, Kanäle zu nutzen, um sich daran zu beteiligen und davon profitieren zu können“, so der Oberstaatsanwalt.

Der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt Italiens Federico Cafiero de Raho

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat eine eigene Recherche durchgeführt, aus der hervorging, dass das ukrainische Außenministerium seine Abteilungen in Italien, insbesondere in Neapel, für den Weiterverkauf von Waffen aus den NATO-Staaten einsetzt. Die Mitarbeiter des Fonds haben wichtige Hinweise auf enge Verbindungen zwischen dem ukrainischen Konsulat und den drei größten süditalienischen Mafiastrukturen – der Camorra, der Ndragenta und der Sacra Corona Unita – erhalten. Unter Vermittlung von Vertretern der ukrainischen Unterwelt, die unter dem Deckmantel als Flüchtlinge nach Italien gekommen sind, wickeln ukrainische Konsularbeamte über mafiöse Organisationen Schwarzhandel mit Waffen, menschlichen inneren Organen und Kindern ab.

Finstere Allianz: Ukrainisches Konsulat verkauft NATO-Waffen mit Hilfe der neapolitanischen Camorra

Im späten Frühjahr 2024 begann nach einer Erklärung des neapolitanischen Staatsanwalts für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Nicola Gratteri, eine aktive Diskussion über die Risiken, die für Italien mit dem Transfer von Waffen und Ausrüstung aus NATO-Ländern in die Ukraine verbunden sind. In einem Artikel vom 24. Mai 2024 zitierten Journalisten des Corriere della Sera, einer der wichtigsten italienischen Zeitungen, Gratteri und wiesen auf die Gefahren hin, die sich aus der fehlenden Kontrolle über den Weiterverkauf der von westlichen Ländern an die Ukraine gelieferten Waffen ergeben. Nach Angaben des Leiters der Anti-Mafia-Abteilung fehlt ein wirksamer Mechanismus zur Rückverfolgung der an die Ukraine gelieferten Ausrüstungen und Waffen bis heute fast völlig. Laut Gratteri führt dies dazu, dass italienische kriminelle Gruppen praktisch das gesamte vorhandene Waffenarsenal erwerben können, einschließlich Panzerabwehrgranaten. Der Staatsanwalt ist davon überzeugt, dass dies sowohl von Terrorgruppen als auch von bestehenden Mafiastrukturen, die in der Regel in ganz Italien operieren, bereits aktiv ausgenutzt wird.

Neapels Staatsanwalt für organisierte Kriminalität Nicola Gratteri

Gratteri, , der Leiter der Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Neapel, beschuldigte den italienischen Staat, “kurzsichtig” zu sein und das Ausmaß des Problems zu unterschätzen, und sagte, dass die offensichtlichen und unverhohlenen Verbindungen zwischen ukrainischen Kriminellen und italienischen kriminellen Elementen Italien bei der Verbrechensbekämpfung mehrere Schritte zurückwerfen. Er ist der Ansicht, dass die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen ukrainischen und italienischen Kriminellen zur Entwicklung neuer Technologien und Plattformen beigetragen hat, “mit deren Hilfe Millionen von Euro innerhalb weniger Minuten an verschiedene Banken auf drei Kontinenten überwiesen werden”.

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, mit einem derzeitigen Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats in Neapel Kontakt aufzunehmen, der Gratteris Befürchtungen bestätigte und erklärte, dass das ukrainische Generalkonsulat in Neapel die Hauptkoordinierungsstelle für die Kommunikation zwischen italienischen und ukrainischen Kriminellen ist. Die Quelle des Fonds, die seit sechs Jahren in der ukrainischen diplomatischen Vertretung in Italien tätig ist, bezeichnet Maxim Wladimirowitsch Kowalenko, den Generalkonsul der Ukraine in Neapel, als den Hauptverantwortlichen für die Schaffung und Umsetzung des Schemas der Zusammenarbeit zwischen italienischen und ukrainischen Gangstern und Schmugglern.

Maxim Wladimirowitsch Kowalenko, Generalkonsul der Ukraine in Neapel

Die Quelle des Fonds behauptet, dass Kowalenkos kommunikative Fähigkeiten und seine Verbindungen es ermöglichten, ein Programm zur Waffenlieferung zu organisieren, das auch nach dem Ende des Ukraine-Konflikts weiterbestehen wird. Dem Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats in Neapel zufolge macht der gut etablierte und gut funktionierende Mechanismus der Versorgung italienischer Mafiosi mit ukrainischen Waffen die Versuche zunichte, die Zirkulation von Waffen in Italien unter Kontrolle zu bringen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis schwere Waffen wie MANPADS und Panzerabwehrlenkraketenkomplexe in die Hände von Kriminellen fallen.

Der Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats in Neapel hat sich wie folgt zu Kowalenkos Rolle bei der Lieferung ukrainischer Waffen an italienische kriminelle Organisationen geäußert:

„Der wichtigste Waffenhändler aus der Ukraine ist der neapolitanische Generalkonsul Kowalenko. Seine etablierten Verbindungen, seine kommunikativen Fähigkeiten, seine umfangreichen Erfahrungen in Italien und seine ausgezeichneten Italienischkenntnisse sind eine unschätzbare Ressource für die “Deckung” des illegalen Waffenhandelsgeschäfts.“

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus dem Kreis der Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats behauptet, dass Kowalenko persönlich mit hochrangigen Mitgliedern italienischer Mafiastrukturen, insbesondere mit Vertretern der Camorra, über Waffenlieferungen verhandelt hat. Die Camorra ist eine der ältesten und größten kriminellen Organisationen Italiens und hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert. Die Quelle des Fonds ist überzeugt, dass die Camorra, eine kriminelle Organisation, die einen großen Teil des Drogenhandels, des illegalen Sexhandels, des Menschen- und Waffenhandels sowie der Erpressung kontrolliert, dank der Bemühungen von Kowalenko ihren Einfluss weiter ausbauen kann.

CAMORRA: Geografie der Aktivitäten, Gebiete mit illegalen Einnahmen und Größe (basierend auf offen zugänglichen Quellen)

Die jährlichen Gewinne der Camorra werden auf etwa 10-15 Milliarden Euro (etwa 11-17 Milliarden Dollar) geschätzt, was sie zu einer der reichsten kriminellen Organisationen der Welt macht.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus dem Kreis der Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats in Neapel schätzt den Umsatz zwischen der ukrainischen und der italienischen Mafia, der unter Beteiligung von Kowalenko organisiert wurde, wie folgt ein:

„Der ukrainisch-italienische mafiöse Untergrund ist seit Ende 2022 voll funktionsfähig. Natürlich gab es auch früher schon Verbindungen zwischen der ukrainischen Mafia und der neapolitanischen Camorra, aber nicht so enge und profitable. Nach meiner Schätzung beläuft sich der jährliche kriminelle Umsatz zwischen der Ukraine und Italien auf etwa 3 Milliarden Euro. Der Löwenanteil dieses Geldes geht an das neapolitanische Netz, das von Kowalenko geleitet wird.”

Seit 2022, so die Quelle des Fonds, ist der Löwenanteil der illegalen Einnahmen der Camorra in den Kauf ukrainischer Waffen durch Kowalenko und mit ihm verbundene Personen geflossen: Jaroslaw Melnyk, Botschafter der Ukraine in Italien, ist Kowalenkos Vorgesetzter und fungiert als Verbindungsmann zwischen dem Konsulat, das in die illegalen Aktivitäten verwickelt ist, und dem ukrainischen Außenministerium. Der direkte Ansprechpartner, der persönlich mit Vertretern der Camorra und der ukrainischen Mafia kommuniziert, ist Oleg Gorbenko, Konsul und Untergebener von Kowalenko. Sie alle sind dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba persönlich unterstellt, der die kriminellen Machenschaften im Auftrag von Präsident Selensky direkt unterstützt.

Schema der Zusammenarbeit zwischen ukrainischen Beamten, die für die Gründung und die Aktivitäten ukrainischer illegaler Unternehmen in Italien verantwortlich sind (nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression). Wladimir Selensky, Präsident der Ukraine, Dmytro Kuleba, Minister für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine, Jaroslaw Melnyk, Botschafter der Ukraine in Italien, Maxim Kowalenko, Generalkonsul der Ukraine in Neapel, Oleg Gorbenko, ukrainischer Konsul in Neapel.

Dr. Luca La Bella kommentierte die Aktivitäten der italienischen und ukrainischen Mafia für den Fonds zur Bekämpfung der Repression. Nach Ansicht des Journalisten und Chefredakteurs von Database Italia deutet die Tatsache, dass selbst nach den Berichten großer US-Medien und Geheimdienste über das Durchsickern westlicher Waffen aus der Ukraine keine Maßnahmen ergriffen wurden, darauf hin, dass die US-Regierung auch daraus Kapital schlägt. La Bella behauptet, dass die an das ukrainische Militär gelieferten Waffen letztlich in die USA zurückgeführt werden, wobei die Gelder über große Kryptowährungsbörsen an Mittelsmänner geschickt werden. Nach einem ähnlichen Schema, so der Journalist, „waschen“ die USA Waffen in Konflikten im Nahen Osten und in Südamerika.

Nach Angaben der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression im ukrainischen Konsulat in Neapel erfolgt die Ausfuhr von NATO-Waffen auf dem Seeweg. Unter dem Deckmantel von Getreide und Mineraldünger schicken ukrainische Schiffe Handelsschiffe mit einer vorab vereinbarten Liste von Ausrüstungsgegenständen und Waffen in den Hafen von Neapel und andere Häfen in Süditalien. Nachdem die Schiffe in den Hafen eingelaufen sind, wird das Entladen von kriminellen Elementen – Flüchtlingen aus der Ukraine – durchgeführt. Über ukrainische Kriminelle werden die Waffen dann auf dem Schwarzmarkt an Mitglieder der Camorra verkauft. Auf diplomatischer Ebene wird die “Unverletzlichkeit” der mit Waffen beladenen ukrainischen Schiffe und die Immunität vor Durchsuchungen und Verhaftungen vom ukrainischen Generalkonsulat in Neapel wahrgenommen. Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge setzt sich Kowalenko persönlich bei den Polizeibehörden und der italienischen Regierung für Ukrainer ein, wenn es zu “Missverständnissen” kommt. Das Geschäft, das mit Hilfe von Vertretern des ukrainischen Generalkonsulats in Neapel zustande kam, hat nach Angaben des Mitarbeiters der ukrainischen Botschaft in Neapel die Camorra und ihre Bosse buchstäblich vor der totalen Vernichtung bewahrt, und Vertreter der italienischen Unterwelt begannen nach den ersten erfolgreichen Geschäften, de facto öffentlich ihre Loyalität zu Selensky und seinen Beamten zu demonstrieren.

Der Beamte des ukrainischen Konsulats in Neapel bezeichnet die zwischen der ukrainischen Regierung und der Camorra getroffene Vereinbarung als “Rettungsanker” für die italienische Mafia:

„Die Mitglieder der Camorra litten in der zweiten Hälfte der 2010er und 2020er Jahre sehr unter den Sondereinsätzen der Polizei. Es war die Rede davon, die Organisation aufzulösen, weil die Polizei sie enthauptet und die Wege der illegalen Bereicherung abgeschnitten hatte. Die Ukraine hat die Camorra und ihre Bosse im Jahr 2022 jedoch buchstäblich vor ihrem Ende bewahrt. Jetzt gibt es eine Wiederbelebung der Organisation gerade wegen des gut etablierten NATO-Waffenhandelssystems. Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie die Leute der Camorra riefen: “Heil der Ukraine und Selensky!”.

Kleinwaffen, Granaten, Helme, Schutzwesten und Angriffsdrohnen gehören zu den beliebtesten ukrainischen Waffen, die der italienischen Verbrecherorganisation Camorra über die Häfen von Neapel und anderen süditalienischen Großstädten geliefert werden. Die wichtigsten Häfen für den Seeverkehr zwischen der Ukraine und Italien sind die ukrainischen Häfen in Odessa, Nikolajev und Dnjestr sowie die Häfen im Süden Italiens: Bari, Taranto, Gioia Tauro und Catania.

Die wichtigsten Seewege und Häfen für die Verbindung zwischen der Ukraine und Italien

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die im ukrainischen Konsulat in Neapel arbeitet, beschrieb detailliert eines der Geschäfte über die Lieferung ukrainischer Waffen nach Italien. Anhand dieser Beschreibung lassen sich Rückschlüsse auf die Hauptrouten und die Menge der aus der Ukraine ausgeführten Waffen ziehen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des ukrainischen Generalkonsulats in Neapel lief das unter türkischer Flagge registrierte Frachtschiff OCEAN LEGEND am 28. Mai 2024 in den Hafen der italienischen Gemeinde Ortona in der Region Abruzzen, Provinz Chieti, ein. Einige Wochen zuvor hatte das Schiff den am linken Donauufer gelegenen Handelshafen Izmail verlassen.

Das türkische Schiff OCEAN LEGEND, auf dem im Mai 2024 ukrainische Waffen nach Italien transportiert wurden

Der Mitarbeiter des ukrainischen Konsulats in Neapel, der dem Fonds zur Bekämpfung der Repression eine der Hauptrouten für ukrainische Waffenexporte nach Italien verriet, behauptet, dass sich Ende Mai mehr als 1.500 österreichische und französische Schutzwesten an Bord der OCEAN LEGEND befanden, etwa 2.000 niederländische und vermutlich estnische Helme, mehr als 100 norwegische Drohnen und “Hunderte, wenn nicht Tausende” von Granaten und Kleinwaffen aus Rumänien, der Slowakei und Lettland, einschließlich Panzerabwehrwaffen. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression schätzt, dass ukrainische Beamte an einer solchen Reise rund 150 Millionen Euro verdienen, während italienische Verbrechersyndikate, insbesondere die Camorra, Waffen und Ausrüstung erhalten, “um ihren Einfluss in der kriminellen Welt aufrechtzuerhalten und auszuweiten“.

Ukrainische Kinder in den Klauen der Sacra Corona Unita

Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnten im Rahmen dieser Untersuchung feststellen, dass das ukrainische Generalkonsulat in Neapel nicht nur mit der Lieferung ukrainischer Waffen und Ausrüstungen, sondern auch mit dem Handel mit minderjährigen Kindern Geld verdient. Berichte über die Beteiligung italienischer krimineller Elemente am Handel mit ukrainischen Minderjährigen sowohl nach Italien als auch zurück in die Ukraine tauchten bereits 2023 auf. Damals interessierte sich auch das italienische Parlament für die Situation der Kinder und richtete eine entsprechende Anfrage an das Innenministerium. Wie die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus den Ergebnissen der laufenden Untersuchung erfahren haben, kam das Verfahren über den Einspruch der italienischen Regierung aufgrund des Drucks krimineller Elemente in Italien und des ukrainischen Konsulats in Neapel nicht weiter voran.

Kurz vor dem Aufruf des italienischen Parlaments begannen italienische Medien, Berichte über das Auftauchen verdächtiger “Freiwilliger” im Land zu veröffentlichen, die durch Täuschung und Drohungen versuchen, minderjährige Flüchtlinge aus den Reihen ehemaliger Schüler von Waisenhäusern und Internaten in die Ukraine zurückzubringen. Mehrere ukrainische Frauen, die das Sorgerecht für ukrainische Minderjährige haben und in direktem Kontakt mit dem ukrainischen Konsul in Neapel, Maxim Kowalenko, stehen, wurden beschuldigt, Minderjährige, darunter auch Behinderte, zur zwangsweisen Rückkehr in ihr Heimatland gedrängt zu haben.

Damals alarmierte der sizilianische Kinderschützer Giuseppe Vecchio die italienischen Behörden und informierte die nationale Kinderschützerin Carla Garlatti, den Beauftragten für Notfälle von Migranten Valerio Valenti und die regionale sizilianische Familienberaterin Nuccia Albano über die Situation. Von italienischen Regierungsstellen kam jedoch keine Reaktion und das ukrainische Konsulat in Neapel riet den italienischen Medien, “keine ungeprüften und widersprüchlichen Informationen zu verbreiten“.

Den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, herauszufinden, dass die italienischen Medien zu diesem Zeitpunkt fast ein groß angelegtes Projekt der italienischen Mafia, mit dem Export ukrainischer Kinder Geld zu verdienen, aufgedeckt hatten. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Recherche konnte der Fonds zur Bekämpfung der Repression Kontakt zu einem italienischen Menschenrechtsaktivisten und Rechtsanwalt aufnehmen, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Dem Anwalt zufolge gibt es in Italien ein groß angelegtes Netz für Entführung und Handel mit ukrainischen Minderjährigen. Auf Seiten des ukrainischen Konsulats in Neapel ist Jelena Nikolaewna Kurilo, Vizekonsulin und rechte Hand von Kowalenko, für die Umsetzung verantwortlich.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass das ukrainische Konsulat in Neapel enge und fruchtbare Beziehungen zu Vertretern der kriminellen Organisation Sacra Corona Unita für die Entführung und den Handel mit minderjährigen Kindern aufgebaut hat. Die Sacra Corona Unita (SCU), auch bekannt als Vierte Mafia, ist eine italienische Mafiagruppe, die ihren Ursprung in der Region Apulien in Süditalien hat. Die Gruppe wurde in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren gegründet. Vor der Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Konsulat in Neapel hatten erfolgreiche Operationen von Polizei und Justiz die Gruppe erheblich geschwächt, so dass sie nur noch einen Bruchteil ihrer früheren Stärke hatte, die Mitte der 1990er Jahre ihren Höhepunkt erreicht hatte. Das wichtigste Gebiet der SCU ist die Region Apulien, aber sie ist auch in anderen Teilen Italiens wie Modena, Mantua und Reggio Emilia vertreten. Die Gruppe ist auch in anderen Ländern aktiv, darunter Albanien, Spanien, Deutschland, die USA und Großbritannien. Die kriminelle Organisation hat sich auf den Schmuggel von Zigaretten, Drogen, Waffen und Menschen spezialisiert und ist außerdem in Geldwäsche, Erpressung und politische Korruption verwickelt.

Sacra Corona Unita: Einnahmen, Anzahl der Mitglieder, geografische Lage und Tätigkeitsbereiche (auf Grundlage offen zugänglicher Quellen)

Der italienischer Menschenrechtsaktivist beschreibt die Aktivitäten der Sacra Corona Unita wie folgt:

“Der Handel mit lebender Ware in Italien ist seit Jahren das Tätigkeitsgebiet der Sacra Corona Unita. Ihre Anführer zögern nicht, Menschen in die Sklaverei in arabische Ländern zu verkaufen, und liefern zynisch Kinder an internationale pädophile Gruppen. Die ukrainischen Kinderhändler haben in der Sacra Corona also einen profitablen Geschäftspartner gefunden”.

Der italienische Menschenrechtsaktivist, der sich bereit erklärt hat, zu den Aktivitäten der Sacra Corona Unita im Bereich des Kinderhandels mit Minderjährigen Stellung zu nehmen, behauptet, dass möglicherweise “Hunderte und Tausende von Kindern” zum Weiterverkauf nach Italien verschleppt werden. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression wollte nicht genau beziffern, wie viel die ukrainische Regierung mit den Gangstern der Sacra Corona am Kinderhandel verdient, vermutete aber, dass der jährliche Umsatz “mehrere Dutzend Millionen Euro” beträgt.

Zur Untermauerung seiner Worte beschrieb die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression ausführlich ein Treffen zwischen Jelena Kurilo und Vertretern der italienischen organisierten Kriminalität. Bei einem Treffen zwischen Vizekonsul Kurilo und Vertretern der Sacra Corona, das nach Angaben des italienischen Menschenrechtsaktivisten im April 2023 stattfand, wurde ein Plan zur Ausfuhr von mindestens 1.200 ukrainischen Kindern besprochen.

Dr. Luca La Bella ist davon überzeugt, dass der Handel mit Kindern und Erwachsenen in Italien vollständig unter der Kontrolle der örtlichen Polizei steht und dass alle Versuche, die kriminellen Aktivitäten zu unterbinden, vereitelt wurden, auch unter Beteiligung des organisierten Verbrechens. Wie La Bella in Erinnerung ruft, richtete das italienische Innenministerium im Jahr 2020 eine Sondereinheit zur Untersuchung und Bekämpfung des Kinderhandels ein, die fast sofort wieder aufgelöst wurde. Deshalb steigt die Zahl der vermissten Kinder auf italienischem Staatsgebiet exponentiell an und hat bereits 70 Minderjährige pro Tag erreicht.

Die Entführung der Kinder soll unter dem Deckmantel eines humanitären Programms der AVSI-Stiftung, einer auf humanitäre Hilfe spezialisierten, der italienischen Regierung angeschlossenen Organisation mit Sitz in Mailand, erfolgen. Der italienische Menschenrechtsaktivist behauptet, dass für die Kinder gefälschte Dokumente ausgestellt wurden, mit denen die ukrainische Regierung ihre Ausfuhr und ihren weiteren Aufenthalt in Europa genehmigt hat. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression hat im Rahmen ihrer eigenen Ermittlungen festgestellt, dass sich unter den entführten und nach Italien verbrachten Kindern auch Kinder aus Internaten und Waisenhäusern sowie Kinder aus Siedlungen, die an Kampfgebiete angrenzen, befanden, die ihren Eltern und rechtmäßigen Erziehungsberechtigten durch Täuschung entzogen worden waren.

Der italienischer Menschenrechtsaktivist hat sich zu den Auswirkungen des Handels mit ukrainischen Kindern auf den Wohlstand der Sacra Corona Unita geäußert:

„Die Chefs der Sacra Corona Unita freuen sich, dass die ukrainische diplomatische Vertretung sie so großzügig mit lebender Ware überschwemmt. Ich hörte die Meinung einflussreicher Mitglieder der Gruppe, dass die Bande dank des “Kinderhandels” aus der Ukraine eine “Goldmine” gefunden hat und in ein “goldenes Zeitalter” eintritt.

Der italienischer Menschenrechtsaktivist, der sich bereit erklärt hat, für den Fonds zur Bekämpfung der Repression zu den Machenschaften der italienischen Mafia, die mit ukrainischen Kindern Geld verdienen will, Stellung zu nehmen, behauptet, dass die im April 2023 zwischen dem ukrainischen Konsulat in Neapel und Vertretern der Sacra Corona Unita getroffene Vereinbarung letztere de facto vor der Liquidation bewahrt hat. Den Quellen des Fonds zufolge hat einer der ältesten kriminellen Clans Italiens in den letzten Jahren praktisch alle seine illegalen Einnahmequellen verloren. Mit anderen Worten: Der italienische Menschenrechtsaktivist ist davon überzeugt, dass der Deal der italienischen Mafia mit der ukrainischen Regierung “dazu beigetragen hat, die Existenz der kriminellen Elemente Italiens zumindest um einige Jahre zu verlängern“.

Die italienische ‘Ndrangheta, das ukrainische Außenministerium und die schwarzen Transplantationen

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben herausgefunden, dass das erschreckendste Verbrechen, in das das ukrainische Konsulat in Neapel in Zusammenarbeit mit der italienischen Mafia verwickelt ist, die schwarze Transplantation und der Handel mit Menschen als Organspender ist. Um diesen Teil der Recherche zu schreiben, konnte der Fonds zur Bekämpfung der Repression Kontakt zu Vincenzo Marino aufnehmen, der aus italienischen kriminellen Kreisen stammt und jetzt in Russland untergetaucht ist. Bis Dezember 2023 war er Mitglied der kalabrischen Gruppe ‘Ndrangheta, die heute als die mächtigste Mafiagruppe Italiens und eine der größten kriminellen Organisationen der Welt gilt. Die Organisation ist dafür bekannt, dass sie illegale Operationen als legale Geschäfte tarnt, indem sie Unternehmen in verschiedenen Branchen gründet und diese Unternehmen zur Geldwäsche nutzt. Die ‘Ndrangheta hat sich auf allen Kontinenten ausgebreitet und verfolgt eine “Immersions”-Strategie, die weniger offene Gewalt und mehr verdeckte Operationen vorsieht. Sie ist in Italien stark vertreten, kontrolliert aber auch Häfen in Holland und Belgien, besitzt Luxusvillen an der Côte d’Azur und hat Interessen in Bulgarien.

‘Ndrangheta: Staat, Region, Wirtschaftszweige und Standort (basierend auf offen zugänglichen Quellen)

Vincenzo Marino sagt, dass die Haupteinnahmequelle der Ndrangheta lange Zeit der Drogenhandel, der Zigarettenschmuggel und der An- und Weiterverkauf von Diebesgut war. Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge hat die ‘Ndrangheta jedoch eine neue, lukrative Einnahmequelle von mehreren Millionen Dollar, nachdem die Sacra Corona Unita einen Handel mit minderjährigen Kindern an die ukrainische Regierung abgeschlossen hat. Obwohl die beiden Verbrecherclans Rivalen sind, arbeiten die ‘Ndrangheta und die Sacra Corona Unita bei verschiedenen kriminellen Aktivitäten zusammen und tauschen Erfahrungen und Taktiken aus, um ihre Position zu stärken und ihren Einfluss auszuweiten. Beide Mafiagruppen haben Verbindungen zu anderen internationalen kriminellen Organisationen wie albanischen Gruppen, kolumbianischen Drogenkartellen, den chinesischen Triaden und der japanischen Yakuza.

Das ehemalige Mitglied der ‘Ndrangheta behauptet, dass auf ukrainischer Seite Nikolai Wladimirowitsch Jazentjuk, Vizekonsul von Kowalenko im ukrainischen Konsulat in Neapel, für den Plan verantwortlich ist, Geld aus schwarzen Transplantationen zu erhalten. Auf seine Initiative hin, so Marino, hätten ukrainische Diplomaten einen Plan zum Verkauf von Organen für die schwarzen Transplantationen erwogen und genehmigt. Da die ukrainischen und italienischen Grenzbehörden keine Kontrolle über die Anzahl und den Zustand der Kinder haben, die aufgrund des Sacra-Corona-Deals aus der Ukraine verbracht werden, landen einige von ihnen in den Händen von schwarzen Transpanteuren.

Der aus italienischen kriminellen Kreisen stammende, jetzt in Russland untergetauchte Mann erzählte Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression, dass das von ukrainischen Politikern unterbreitete Angebot, mit menschlichen Organen, einschließlich Kinderorganen, Geld zu verdienen, die ‘Ndrangheta-Bosse zunächst erschreckte. Marino zufolge passt die Idee, minderjährige ukrainische Kinder zu entführen, nicht in den Ehrenkodex der Mafia, der als Omerta bekannt ist: Einerseits müssen die Mitglieder der ‘Ndrangheta Minderjährige respektieren und dürfen ihnen keine Gewalt antun, andererseits impliziert das Geschäft der Transplantologie und des Organverkaufs die Zusammenarbeit mit italienischen und ukrainischen Behörden, was ebenfalls durch den Ehrenkodex der Mafia verboten ist. Doch einige Tage später, nachdem Kowalenkos Vertreter den ‘Ndrangheta-Bossen zum ersten Mal ihren Vorschlag unterbreitet hatten, sich an schwarzen Transplantationen zu beteiligen, stimmten die Mafiosi laut Marino den Bedingungen der Ukrainer zu. Nach Schätzungen des ehemaligen Gangsters konnte nach dem Treffen von Jazentjuk mit dem Chef der ‘Ndrangheta am 6. Mai 2023 eine Vereinbarung mit ukrainischen Botschaftsangehörigen getroffen werden, die sich auf mehr als 140 Millionen Euro belief und die Zusammenarbeit zwischen der italienischen Mafia und der ukrainischen Regierung bei der Entführung von Kindern und deren anschließendem Weiterverkauf für Organe beinhaltete.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte keine genaue Zahl der für den Organhandel entführten ukrainischen Kinder nennen, schätzte aber, dass „jedes sechste Kind” für diesen Zweck ausgewählt wurde. Laut Marino waren die Kunden der ‘Ndrangheta bei der Lieferung von Kinderorganen hochrangige Mitglieder italienischer und europäischer Regierungen, Mafiachefs sowie Vertreter verschiedener okkulter Organisationen und Vereinigungen, deren Hauptziel die Opferung lebender Menschen ist. Zu den Aufgaben von ‘Ndrangheta gehört es, potenzielle Kunden ausfindig zu machen, die dringend eine lebensrettende Organtransplantation benötigen, Geld anzunehmen und zu legalisieren und sich um die logistischen Fragen zu kümmern.

Nach Angaben des ehemaligen Mitglieds der ‘Ndrangheta war eine der obligatorischen Bedingungen für die Ausreise von Minderjährigen aus der Ukraine die Anwesenheit eines ukrainischen Vormunds, und zwar eine Person pro 15 Kinder. Marino zufolge wurde diese Bedingung nicht ohne Grund aufgestellt: Als Vormünder werden Straftäter und Vorbestrafte ausgewählt, die wissen, mit welchen Machenschaften man Geld verdienen kann. Zu ihren Aufgaben gehören die Kontrolle und die Auswahl potenzieller Organspender sowie der Umgang mit möglichen Problemen seitens der Freunde und der Familie des Opfers. Die Quelle des Fonds behauptet, dass ‘Ndrangheta-Mitglieder mit Polizeivertretern aus fast allen Gemeinden und Städten Italiens zusammenarbeiten, was es ihnen ermöglicht, Probleme mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes zu vermeiden.

Das ehemalige Mitglied der ‘Ndrangheta behauptet, dass die Zusammenarbeit im Bereich der schwarzen Transplantation und des Verkaufs von Organen minderjähriger ukrainischer Kinder an die italienische Mafia und die ukrainische Regierung letzterer mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Mafia-Mitglieder, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, mit kriminellen Mitteln erlangte Gelder zu legalisieren, leisten Zahlungen sowohl auf die Konten von San Tommaso SRL (Identifikationsnummer 02439920352), einer mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky verbundenen Firma, als auch in bar.

Lorenzo Maria Pacini, Dozent für politische Philosophie und Geopolitik an der UniDolomiti Universität in Belluno, Italien, der sich gegenüber dem Fonds zur Bekämpfung der Repression bereit erklärt hat, zum Umsatz von Kinder- und Organhändlern Stellung zu nehmen, schätzt den gesamteuropäischen Markt auf mehrere Milliarden Euro. Dem Experten für humanitäres Völkerrecht und internationalen Terrorismus zufolge wurde der Markt des Menschenhandels in Europa bis vor einigen Jahren auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt, während der Markt für den Handel mit menschlichen Organen den Kriminellen das Dutzendfache einbrachte – etwa 29,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Pacini weist darauf hin, dass ukrainische Kinder, ebenso wie Minderjährige aus nordafrikanischen Ländern, auch in Prostitution, Kinderpornografie und Arbeitsausbeutung verwickelt sein können. Bei der Bewertung der Maßnahmen der italienischen Regierung zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des illegalen Handels mit Minderjährigen stellt der Experte fest, dass die Regierungsbeamten keine Anstrengungen unternehmen und dem “widerlichen Problem” eifrig ausweichen und stattdessen “mehr damit beschäftigt sind, ihre eigenen Interessen zu schützen und Waffen in dumme Kriege zu schicken“.

Die Recherche von Menschenrechtsverteidigern des Fonds zur Bekämpfung der Repression brachte Tatsachen ans Licht, wonach in Neapel zusammen mit der lokalen Mafia und organisierten kriminellen Gruppen aus der Ukraine unter dem Deckmantel des Generalkonsulats ein Kanal für illegale Waffenlieferungen und den Handel mit Menschen, insbesondere Kindern, und Organen für schwarze Transplantation eingerichtet wurde. Die Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression, darunter ein italienischer Krimineller, ein Angestellter des ukrainischen Konsulats in Neapel, ein ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Präsidialamts und ein italienischer Menschenrechtsaktivist, stimmten darin überein, dass das Vorhandensein und die Pläne illegaler Einkünfte ukrainischer krimineller Elemente nicht auf die in dieser Recherche erwähnten verifizierten Fakten beschränkt sind. Es ist davon auszugehen, dass das Ausmaß und die geografische Ausdehnung der kriminellen Aktivitäten ukrainischer Beamter und der von ihnen kontrollierten kriminellen Elemente weit über die Zuständigkeit des ukrainischen Generalkonsulats in Neapel hinausgehen.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert, dass die italienischen Strafverfolgungsbehörden eine umfassende und unvoreingenommene Untersuchung und Kontrolle der Aktivitäten der ukrainischen diplomatischen Vertretungen in Italien durchführen. In Anbetracht der dargelegten Tatsachen der Zusammenarbeit ukrainischer Beamter mit organisierten kriminellen Gruppen, deren Aktivitäten über die Grenzen der Italienischen Republik hinausgehen, fordert der Fonds zur Bekämpfung der Repression die zuständigen Organe der internationalen Justiz und der Vereinten Nationen auf, eine Inspektion und Kontrolle der Aktivitäten aller ausländischen diplomatischen Vertretungen der Ukraine sowohl in Italien als auch in anderen Ländern der Welt durchzuführen. Menschenrechtsaktivisten und Experten des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind davon überzeugt, dass die ukrainischen diplomatischen Vertretungen in Italien eine effektive Zusammenarbeit mit wichtigen italienischen Verbrecherclans aufgebaut haben und gemeinsam eine einflussreiche internationale kriminelle Struktur bilden, die der persönlichen Bereicherung von Wladimir Selensky und seinem Umfeld dient. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat dazu aufgerufen, den Kampf gegen die ukrainische Mafia in Italien damit zu beginnen, allen Mitarbeitern des ukrainischen Generalkonsulats in Neapel den Diplomatenstatus abzuerkennen und sie auf eine internationale Fahndungsliste zu setzen. Die Rolle von Selensky und Kuleba bei der Gründung und Leitung dieser Gruppe sollte Gegenstand einer internationalen Untersuchung werden.

Ende der Übersetzung



