Das Handelsblatt bescheinigt der Bundesregierung und der EU-Kommission wirtschaftspolitische Inkompetent

Nun hat auch die Bundesregierung schwarz auf weiß, was jedem längst klar war: Die Russland-Sanktionen sind gescheitert. Um zu dieser offensichtlichen Erkenntnis zu kommen, musste das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie bei vier führenden Instituten in Auftrag geben.

Dass die Russland-Sanktionen der EU und damit auch der Bundesregierung ein Eigentor sind, das Russland sogar geholfen hat, einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung zu generieren, während es in Deutschland und der EU wegen der gestiegenen Energiepreise zur Deindustrialisierung führt, berichten „russische Propagandisten“ wie ich schon seit langem. Deutsche Medien, und vor allem europäische Politiker, setzen stattdessen auf immer neue Sanktionspakete, die alle eines gemeinsam haben: Sie schaden der EU noch mehr und berühren Russland kaum.

Russlands Wirtschaft boomt

Das konnte man nun auch in einem Gastkommentar unter der Überschrift „Sanktionen sind gescheitert – Wir zahlen mehr ohne großen Effekt“ im Handelsblatt nachlesen, der mit folgender Einleitung begann:

„Wer auch immer für die Ausgestaltung der westlichen Sanktionen zuständig ist: Grundwissen über ökonomische Zusammenhänge scheint nicht vorhanden zu sein.“

Das würde ich uneingeschränkt unterschreiben, nur die westlichen Mainstream-Medien und vor allem die westlichen Politiker verstehen das immer noch nicht. Das zeigt sich daran, dass das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie bei vier führenden Wirtschaftsforschungsinstituten (wiiw, ifo, IfW und wifo) in Auftrag gegeben hat, deren Ergebnis für die westliche Politik vernichtend ist.

Kurz zusammengefasst sagt die Studie folgendes aus: Die russische Wirtschaft boomt, die Inflation in Russland ist unter Kontrolle, den Preis für russisches Öl zu drücken, ist dem Westen nur kurzzeitig gelungen, es wird derzeit für etwa 80 Dollar pro Barrel gehandelt, während die Zielmarke des „Preisdeckels“ der EU 60 Dollar ist. Die russischen Importe aus der EU sind von 6,2 Milliarden Dollar im Januar 2022 auf 2,7 Milliarden im November 2023 gefallen, während die russischen Importe aus China von 6 Milliarden Dollar im Januar 2022 auf 8,2 Milliarden im November 2023 gestiegen sind. Bei den russischen Exporten ist es ähnlich, die russischen Exporte in die EU sind von 12,5 Milliarden Dollar im Januar 2022 auf 2,5 Milliarden im November 2023 gefallen, während die chinesischen Exporte nach Russland von 6,5 Milliarden Dollar im Januar 2022 auf 9 Milliarden im November 2023 gestiegen sind. Die russische Industrieproduktion ist 2023 stark gestiegen, der Dienstleistungssektor in Russland ist 2023 sogar noch stärker gestiegen, in einigen Monaten über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kurz gesagt: Die russische Wirtschaft boomt und wächst, China hat die Marktanteile europäischer Firmen auf dem russischen Markt weitgehend übernommen und Russland hat neue Kunden für sein Öl, Gas und andere Exportgüter gefunden, nachdem die EU sie nicht mehr haben wollte. Die Sanktionen der EU sind krachend gescheitert, was noch deutlich sichtbarer er wird, wenn man die russischen Kennzahlen mit denen der EU-Staaten vergleicht.

Russland sollte dem Westen für die Sanktionen danken

Für informierte Menschen ist das alles nicht neu. Ich habe oft berichtet, dass Russlands Wirtschaft boomt. Vor kurzem hat die Weltbank gemeldet, dass Russland nicht nur Deutschland, sondern auch Japan überholt hat und nach Kaufkraftparität inzwischen die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Der Grund für das Wachstum ist keineswegs nur der Rüstungssektor, wie westliche Medien (der Artikel im Handelsblatt ist da keine Ausnahme) behaupten, sondern das starke Wachstum des Dienstleistungssektors in Russland zeigt, dass die Russen heute deutlich mehr Geld in der Tasche haben als noch vor zwei Jahren.

Wie sehr der Dienstleistungssektor in Russland boomt, musste ich gerade wieder feststellen, als ich vor einigen Tagen einen Tisch ein einem Steakhouse in Petersburg für einen netten Abend mit Freunden reservieren wollte. Obwohl das Restaurant wirklich groß ist und die Preise in dem Restaurant wirklich hoch sind (ein Steak kostet dort ab 40 Euro aufwärts), gab es keine freien Tische.

Der wichtigste Grund für den russischen Wirtschaftsboom sind übrigens wohl die Sanktionen selbst, weil Russland nun endlich gezwungen ist, vieles selbst zu produzieren, was es früher einfach im Ausland kaufen konnte. Das hat zu einem Boom beim Bau neuer Fabriken in vielen Branchen geführt.

Ironisch könnte man es so sagen: Der Westen hat mit seinen Sanktionen das geschafft, was die russische Regierung trotz aller Bemühungen in 20 Jahren nicht wirklich geschafft hat, nämlich den Anteil von Öl, Gas und anderen Rohstoffen am russischen BIP zu reduzieren und endlich selbst mehr Waren zu produzieren, anstatt sie zu importieren.

Das Handelsblatt konstatiert der Bundesregierung Inkompetenz

Diese Details erfährt man in dem Artikel des Handelsblattes zwar nicht, aber der Artikel ist für westliche Medien auch so schon sehr deutlich. So schreibt das Handelsblatt beispielsweise:

„Die russische Wirtschaft wächst angesichts des Rüstungsbooms kräftig. Die Experten hoffen nun darauf, dass die „Sanktionen langfristig wie ein schleichendes Gift“ wirken. (…) Auf mittlere und lange Sicht wird Russland ohnehin wieder unbeschränkt am Welthandel teilnehmen, ob uns dies nun gefällt oder nicht. Das langfristig wirkende Gift schadet uns dann möglicherweise selbst, zum Beispiel durch höhere Preise für Öl und Gas. Verwundbar dafür geworden sind wir, weil nicht ausreichend in die Förderinfrastruktur investiert wurde.“

Wenn man das liest, fragt man sich, ob das Handelsblatt zu einem russischen Propagandisten geworden ist, denn sowas liest man sonst nur in russischen Medien.

Außerdem war das eine in deutschen Medien ebenfalls äußerst selten geöußerte Kritik an der Grünen Energiepolitik von Bundesregierung und EU-Kommission, wenn als einer der Gründe für die wirtschaftliche Schwäche der EU genannt wird, dass die EU mehr „in die Förderinfrastruktur“ fossiler Energieträger investieren sollte, anstatt das Geld für den Ausbau der teuren und instabilen „grünen“ Energien auszugeben.

Aber es kam noch besser, denn im Grunde bestätigt das Handelsblatt in freundlichen Worten, was Leute wie ich deutlicher formulieren: Die Politik der EU und der Bundesregierung ist einfach nur saudumm und die handelnden Politiker sind inkompetent. Im Handelsblatt klang das diplomatischer ausgedrückt so:

„Man muss sich fragen, wieso der Westen geglaubt hat, man könne durch die Erhöhung der Preise für Rohstoffe den weltgrößten Exporteur ebendieser Rohstoffe „sanktionieren“. (…) Das geht aber nur, wenn die Nachfrage reduziert oder das Angebot ausgeweitet wird. Beide Wege haben die Politiker des Westens nicht konsequent beschritten. Deutschland hat völlig unnötig die letzten funktionsfähigen Atomkraftwerke abgeschaltet, obwohl unstrittig ist, dass dadurch der Strombedarf anders und eben auch durch Gas gedeckt werden muss. Statt dazu beizutragen, die weltweite Nachfrage zu senken, wurde sie auf diese Weise sogar erhöht. (…) Der Versuch, den Export russischen Öls durch einen Versicherungsausschluss für die Öltanker zu behindern, fällt in die gleiche Kategorie. Erfolgreich umgesetzt wäre der Weltmarktpreis von Öl gestiegen – und damit die Einnahmen Russlands.“

Auch Konfiszierung russischer Vermögenswerte ist kontraproduktiv

Der Westen, und wieder vor allem die EU, ist stolz darauf, nun endlich zumindest die Gewinne aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten an die Ukraine zu überweisen. Dass das für die EU ein sehr gefährlicher Schritt ist, habe ich schon Anfang Juni aufgezeigt, denn das wird das internationale Vertrauen in den Euro und europäische Finanzplätze zerstören.

Das bestätigt nun auch das Handelsblatt:

„Bleibt das Einfrieren der russischen Vermögenswerte, deren Erträge nun zur Finanzierung der Ukrainehilfe herangezogen werden sollen. Auch dies dürfte Russland nur wenig beeindrucken, dafür umso mehr andere Staaten der Welt, die nun befürchten müssen, ebenfalls einmal Ziel einer solchen Sanktion zu werden. Seither läuft das große Umschichten aus europäischen und amerikanischen Staatsanleihen in Gold. Die Bemühungen zum Aufbau eines parallelen Währungssystems in Konkurrenz zum US-Dollar bekamen weiteren Auftrieb.“

Der Schritt führt also einzig und allein dazu, dass mindestens die Staaten der nicht-westlichen Welt sich von Dollar und Euro als Handels- und Reservewährungen trennen, was das größte Machtinstrument des Westen, nämlich die Vorherrschaft seiner Währungen, untergräbt. Wenn die weltweite Nachfrage nach Euro und Dollar nachlässt, weil die Staaten der Welt in anderen Währungen oder zum Beispiel dem Goldpreis als Verrechnungseinheit miteinander Handel treiben, wird es für den Westen viel schwerer, sich weiterhin zu finanzieren. Die negativen Haushaltssaldos der westlichen Staaten wären dann schwerer mit frischen Krediten und Neuverschuldung auszugleichen.

Dass das nicht nur eine theoretische Gefahr ist, hat Saudi-Arabien gezeigt, dass laut Bloomberg der EU gedroht hat, seine Reserven im Falle einer Konfiszierung der russischen Vermögenswerte aus dem Euroraum abzuziehen. Die Drohung soll ausgereicht haben, damit die EU von der Idee der Konfiszierung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte abgerückt ist und sich auf die Konfiszierung der Zinseinnahmen beschränkt hat.

Die Inkompetenz der europäischen Politiker

Der Artikel im Handelsblatt endet mit einem höflich, aber für westliche Medien erstaunlich deutlich formulierten Absatz, in dem das Handelsblatt der EU-Kommission und den europäischen Regierungen, die die Russland-Sanktionen ausgearbeitet haben, de facto wirtschaftspolitische Inkompetenz vorwirft:

„Wer auch immer für die Ausgestaltung der Sanktionspolitik des Westens zuständig ist, Grundwissen über ökonomische Zusammenhänge und die Rolle von Angebot und Nachfrage scheint nicht vorhanden zu sein. Für diese Erkenntnis braucht man kein Gutachten von vier Wirtschaftsforschungsinstituten.“

Man könnte es auch deutlicher formulieren: Die europäischen Politiker haben keine Ahnung von Wirtschaft. Und dass das deutsche Bundeswirtschaftsministerium ein teures Gutachten von vier führenden Wirtschaftsforschungsinstituten braucht, um zu erfahren, dass die Russland-Sanktionen nicht funktionieren und für Deutschland und Europa sogar kontraproduktiv sind, zeigt einmal mehr die geballte Inkompetenz im von Bundeskinderbuchautor geleiteten Bundeswirtschaftsministerium.

Sie hätten dort auch den Anti-Spiegel lesen können, denn dessen Artikel sind kostenlos und ich berichte über all das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute nun bestätigt haben, schon seit zwei Jahren.



