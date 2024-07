Die Rolle der Saudis beim Streit um die Enteignung von im Westen blockierten russischen Vermögenswerten

Wirtschaftskrieg

Laut Bloomberg hat Saudi-Arabien den Euro-Staaten gedroht, im Falle einer Enteignung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte seine Anleihen in Euro auf den Markt zu werfen. Daher hat die EU davon abgesehen und sich auf die Verwendung der Gewinne aus den Vermögenswerten beschränkt.

Die Diskussion über die Frage, wie die in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu Gunsten der Ukraine verwendet werden sollten, hat monatelang für Schlagzeilen gesorgt. Die großen Nicht-EU-Länder des Westens, also vor allem die USA und Großbritannien, hatten die EU gedrängt, die fast 300 Milliarden Dollar, die in der EU eingefroren wurden, zu beschlagnahmen und an Kiew zu überweisen. Offiziell sollte damit vor allem der Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden, aber es ist offensichtlich, dass das Geld in Wahrheit an die amerikanische Rüstungsindustrie gehen sollte, um Waffen für Kiew zu kaufen.

Aber die EU hat sich mit dieser Entscheidung schwer getan, weil eine Enteignung der russischen Vermögenswerte zu einem internationalen Vertrauensverlust des Euro und in die Finanzplätze in der EU geführt hätte. Am Ende hat sich die EU darauf geeinigt, die russischen Vermögen (erst einmal) nicht anzutasten, sondern stattdessen über eine neu erfundene Sondersteuer die Gewinne aus den Vermögenswerten einzuziehen und zur Deckung eines Kredites für Kiew zu verwenden.

Nun wurde bekannt, dass die EU offenbar handfeste Gründe für ihre Befürchtungen hatte, denn Bloomberg berichtet, Saudi-Arabien habe den Euro-Staaten hinter den Kulissen gedroht, im Falle einer Enteignung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte seine Anleihen in Euro auf den Markt zu werfen, was eine ernsthafte Gefahr für den Euro dargestellt hätte.

Das zeigt ein weiteres Mal, dass sich die Länder des globalen Südens vom US-geführten Westen immer weniger Vorschriften machen lassen, zumal es ebenfalls Saudi-Arabien war, dass alle Forderungen aus den USA, die Ölförderung zu erhöhen, um den Ölpreis zu drücken und so Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas zu mindern, ignoriert hat. Saudi-Arabien hat stattdessen seine Ölförderung mit Russland koordiniert, um den Ölpreis stabil zu halten.

Hier übersetze ich zur Information den Artikel von Bloomberg.

Beginn der Übersetzung:

Die Saudis warnten die G-7 davor, Russlands Vermögen einzuziehen und drohten mit dem Verkauf von Staatsanleihen

Die Warnung ging an die EU-Staaten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen

Der Schritt unterstreicht das wachsende diplomatische Gewicht Saudi-Arabiens

Saudi-Arabien hat Anfang des Jahres privat angedeutet, dass es einige europäische Schuldtitel verkaufen könnte, falls die G7 beschließen sollte, die fast 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu beschlagnahmen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Finanzministerium des Königreichs teilte einigen G-7-Kollegen mit, dass es diese Idee, die der Unterstützung der Ukraine dienen sollte, ablehne, wobei eine Person das als versteckte Drohung bezeichnete. Die Saudis erwähnten speziell die von Frankreich ausgegebenen Anleihen, sagten zwei der Personen.

Im Mai und Juni haben die G-7 verschiedene Optionen in Bezug auf die Mittel der russischen Zentralbank geprüft. Die G7 einigte sich schließlich darauf, die erzielten Gewinne anzuzapfen und die Vermögenswerte selbst in Ruhe zu lassen, obwohl die USA und Großbritannien darauf drängten, dass die Verbündeten mutigere Optionen in Betracht ziehen sollten, einschließlich einer direkten Beschlagnahme. Einige Euro-Mitgliedsländer waren gegen diese Idee, da sie befürchteten, dass dies die Währung untergraben könnte.

Saudi-Arabiens Haltung habe wahrscheinlich die Zurückhaltung dieser Länder beeinflusst, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, um private Gespräche nicht zu gefährden.

„Es wurden keine derartigen Drohungen ausgesprochen“, heißt es in einer Erklärung des saudischen Finanzministeriums. „Unsere Beziehung zu den G7 und anderen ist von gegenseitigem Respekt geprägt, und wir sprechen weiterhin über alle Themen, die das globale Wachstum fördern und die Widerstandsfähigkeit des internationalen Finanzsystems stärken.“

Die Bestände des Königreichs an Euro- und französischen Anleihen belaufen sich zwar auf Dutzende von Milliarden Euro, sind aber wahrscheinlich nicht groß genug, um bei einem Verkauf einen großen Unterschied zu machen. Europäische Beamte waren dennoch besorgt, weil andere Länder dem Beispiel Saudi-Arabiens hätten folgen können.

Ein saudischer Beamter sagte, dass es nicht der Stil der Regierung sei, solche Drohungen auszusprechen, dass sie den Mitgliedern der G7 aber möglicherweise die möglichen Folgen einer Beschlagnahmung dargelegt habe.

Die saudische Position änderte sich, nachdem die G7-Staaten einen Vorschlag unterbreitet hatten, der keine Enteignung der Vermögenswerte vorsah, sagte einer der Personen.

Es sei unklar, ob Saudi-Arabien aus Eigeninteresse gehandelt habe – aus Angst, dass eine Beschlagnahmung einen Präzedenzfall schaffen würde, der in Zukunft gegen andere Länder eingesetzt werden könnte – oder aus Solidarität mit Russland. Riad und Moskau unterhalten seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine enge Beziehungen und führen gemeinsam das OPEC-Plus-Kartell der Ölproduzenten an. Die saudische Regierung hat auch Beziehungen zur Ukraine aufgebaut, und Präsident Wladimir Selensky reiste letzten Monat in das Königreich, um Kronprinz Mohammed bin Salman zu treffen.

Unabhängig von den Motiven unterstreicht der Schritt Saudi-Arabiens sein wachsendes Gewicht auf der Weltbühne und die Schwierigkeit der G7, angesichts der russischen Aggression die Unterstützung der Länder des sogenannten globalen Südens für die Ukraine zu gewinnen.

Unter Prinz Mohammed, dem De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens, hat sich Riad zunehmend als diplomatisches Machtzentrum positioniert und erklärt, es wolle zwischen Kiew und Moskau vermitteln.

Die französische Regierung reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

Auf dem Gipfeltreffen in Italien im Juni einigten sich die Staats- und Regierungschefs der G7 nach monatelangen Diskussionen auf eine Finanzstruktur, die der Ukraine rund 50 Milliarden Dollar an neuen Hilfen zur Verfügung stellen wird. Die sieben Mitgliedstaaten und die EU haben sich darauf geeinigt, Darlehen zu gewähren, die mit den Gewinnen aus den von Russland blockierten Geldern in Höhe von rund 260 Milliarden Euro (280 Milliarden Dollar) zurückgezahlt werden, von denen die meisten in Europa liegen.

Es wird erwartet, dass die Fonds jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro einbringen werden.

Die G7 und die EU sind dabei, die Modalitäten des Programms auszuarbeiten. Einige EU-Länder hoffen, dass der Plan ein Schritt in Richtung einer besseren Nutzung der Gelder ist, und solche Forderungen werden wahrscheinlich lauter werden, je länger der Krieg andauert und je mehr die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine steigen.

Das Petrodollar-System

Saudi-Arabien ist der weltgrößte Erdölexporteur und seine Zentralbank verfügt über Nettowährungsreserven in Höhe von 445 Milliarden Dollar. Der Staatsfonds verfügt über ein Vermögen von fast eine Billion Dollar.

Weder die Zentralbank (SAMA) noch der Staatsfonds schlüsseln das Auslandsvermögen nach Währungen oder Ländern auf. Der größte Teil der Bestände ist jedoch in Dollar. Nach den jüngsten Angaben der amerikanischen Regierung besitzt Saudi-Arabien US-Staatsanleihen im Wert von 135 Milliarden Dollar.

Zwei der Quellen stellten die Glaubwürdigkeit der saudi-arabischen Drohung in Frage und wiesen darauf hin, dass es kaum Bewegungen weg von den Währungen der G7 gegeben habe, als die russischen Guthaben kurz nach der umfassenden Invasion in der Ukraine im Februar 2022 erstmals eingefroren wurden. Die G7-Mitglieder sagten auch, dass es für den Golfstaat nicht viele verlässliche Alternativen zum Dollar und zum Euro gebe, die er verfolgen könne.

Saudi-Arabien verkauft sein Öl in Dollar und stärkt damit dessen Status als wichtigste Reservewährung der Welt. Trotz weit verbreiteter Spekulationen über einen Wechsel zu anderen Währungen, einschließlich des chinesischen Yuan, haben saudische Beamte diese Idee stets heruntergespielt und erklärt, dass das Festhalten am Dollar das Beste für die Wirtschaft des Königreichs sei.

Ende der Übersetzung



