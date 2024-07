Brutale Zwangsmobilisierung

In der Ukraine gibt es schon lange Widerstand gegen die zwangsweisen Einberufungen an die Front. Inzwischen zeigen Meldungen aus der Ukraine, dass der Widerstand in letzter Zeit stark wächst.

Die brutalen Methoden der ukrainischen Einberufungszentren, die Männer oft gewaltsam auf der Straße, im ÖPNV oder in Einkaufszentren entführen, um sie an die Front zu bringen, sind tausendfach in Videos aus der ganzen Ukraine belegt. Trotzdem berichten westliche Medien darüber nicht, weil es das gewollte Bild der hochmotiviert gegen Russland kämpfenden Ukrainer stören würde.

In letzter Zeit wächst in der Ukraine der Widerstand gegen die Zwangsmobilisierungen und es wurden immer öfter Angriffe auf Gebäude und Autos der Einberufungszentren gemeldet. Die russische Nachrichtenagentur hat zusammengestellt, welche Meldungen über Widerstand es aus der Ukraine inzwischen gibt und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Brandanschläge auf Fahrzeuge, Morde und versuchte Bestechung: Wie die Mobilmachung in der Ukraine verläuft

Die zwei Monate verstärkter Mobilisierung in der Ukraine, die am 18. Mai verkündet wurde, sind gekennzeichnet durch eine Zunahme von Brandanschlägen auf Fahrzeuge der territorialen Einberufungszentren und der ukrainischen Streitkräfte sowie durch Versuche, das Land zu verlassen und sich der Einberufung zu entziehen.

Der Widerstand gegen das ukrainische Regime hat ein erhöhtes Maß an Brutalität der Sicherheitskräfte bei dem Versuch, Zivilisten für die ukrainischen Streitkräfte zu mobilisieren, festgestellt, während Anwohner von Fällen berichtet haben, in denen ukrainische Soldaten Wehrdienstverweigerer getötet haben.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen zu diesem Thema zusammengetragen.

Harte Methoden

Die Territorialen Einberufungszentren in der Ukraine sind spürbar härter geworden, seit sie mit der Polizei zusammenarbeiten, so die Untergrundorganisation „Dosor“ gegenüber der TASS. Die Anwesenheit eines Vertreters der Regierung, der die Entführungen unterstützt, habe zu einem aktiveren Vorgehen einzelner Mitarbeiter der Einberufungszentren geführt.

„Kürzlich wurde das Widerstandszentrum von Ukrainern kontaktiert, die gerade für den Krieg mobilisiert wurden. Wir erhalten von ihnen Informationen über die Qualität der mobilisierten Bürger. Von der Gesamtzahl der Mobilisierten entfällt der Löwenanteil auf ältere und recht junge Männer“, so der Gesprächspartner der TASS.

Letzte Woche versuchten Einwohner von Odessa, die Polizei daran zu hindern, einen Mann in der Nähe des Marktes „Priwos“ festzunehmen. Während der Auseinandersetzung gab ein Polizist einen Warnschuss in die Luft ab und setzte gegen eine der Frauen Reizgas ein.

Eine Bewohnerin der Stadt Toretsk, die von russischen Truppen gerettet wurde, berichtete der TASS, dass ukrainische Truppen wegen der Weigerung, auf Seiten der ukrainischen Streitkräften zu kämpfen, auf einheimische Männer geschossen hätten. „Ein Nachbar kam hereingelaufen und schrie, dass jemand getötet worden sei. Es stellte sich heraus, dass sein Sohn getötet worden war. Ukrainische Soldaten kamen in den Keller, wo er sich mit seinem Sohn versteckte, der Mann war etwa 40 Jahre alt. Sie fragten ihn, warum er nicht kämpfe. Dann schleppten sie ihn nach draußen, zogen ihn aus, schlugen ihn und erschossen ihn. Und das alles vor den Augen des alten Vaters“, sagte die Frau.

Ihr zufolge war das nicht der erste Mord in der Stadt, der auf die Verweigerung der Zwangsmobilisierung zurückzuführen war.

Brandanschläge auf Militärfahrzeuge

Die Fälle von Brandanschlägen auf Fahrzeuge der Einberufungszentren und der ukrainischen Streitkräfte haben sich in der Ukraine gehäuft, was auf den Widerstand der Einwohner gegen das derzeitige Regime hinweist, so die Untergrundorganisation „Dosor“ gegenüber der TASS. „In Zukunft erwarten wir nur eine Zunahme unseres Aktivismus, da die Wut des Volkes jeden Tag wächst“, sagte der Gesprächspartner der TASS.

In der Nacht zum 21. Juli setzten Unbekannte in Kiew mehrere Fahrzeuge des Militärs in Brand. Das berichtet das Portal „Strana“, das ein Video der brennenden Fahrzeuge veröffentlicht hat.

In der vergangenen Woche berichteten Medien über Brandstiftungen an Fahrzeuge in Kiew, Winnitsa, Dnjepr, Rowno und Lwow. In Odessa, wo der Widerstand gegen die Zwangsmobilisierung auch zunimmt, brennen massenhaft Fahrzeuge der Einberufungszentren.

Korruption

Einer Studie des Portals „Strana“ zufolge hat die Verschärfung der Mobilisierungsvorschriften in der Ukraine zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach illegalen Grenzübertritten und der entsprechenden Preise geführt.

Während man mit Schleusern im Herbst 2023 noch für 1.000 bis 2.000 Dollar in der „Budget-Option“ oder für 3.000 bis 5.000 Dollar in einem relativ komfortablen Format mit Autotransfer verhandeln konnte, sind die Preise jetzt auf 7.000 bis 8.000 bzw. 10.000 bis 12.000 Dollar gestiegen. Dabei müssen potenzielle Grenzgänger nach einer Vorauszahlung bis zu einem Monat oder länger warten, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Laut „Strana“ „geht es hier um mindestens Hunderte von Menschen pro Tag“.

Dmitri Natalucha, Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung der Werchowna Rada, hatte zuvor erklärt, dass Wehrdienstverweigerer jährlich bis zu zwei Milliarden Dollar an Bestechungsgeldern zahlen, um nicht an die Front zu müssen.

Verschwundene Millionen

Die Zahl der offiziell beschäftigten Ukrainer ist 2023 im Vergleich zu 2021 um 2,5 Millionen auf neun Millionen gesunken, teilte das ukrainische Wirtschaftsministerium mit.

Ende April veröffentlichte die European Business Association die Ergebnisse einer Umfrage, wonach 74 Prozent der Unternehmen in der Ukraine derzeit unter einem Mangel an notwendigen Fachkräften leiden, während weitere 17 Prozent der Wirtschaftsvertreter teilweise mit diesem Problem konfrontiert sind. Am akutesten ist das Problem in Bereichen, in denen überwiegend Männer beschäftigt sind.

Gleichzeitig stellte Natalucha fest, dass fast 600.000 Männer im wehrpflichtigen Alter im Lande vor der Einberufung geschützt sind. Der Ausschussvorsitzende fügte hinzu, dass es in der Ukraine derzeit etwa 2,62 Millionen offiziell Beschäftigte im wehrpflichtigen Alter gibt.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen