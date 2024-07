Afrika

Über Ruanda ist in Deutschland nur wenig bekannt, obwohl das Land in seiner Region eine aufstrebende und moderne Macht ist.

In Deutschland weiß kaum jemand mehr über Ruanda, als dass es dort in den 90ern einen Bürgerkrieg inklusive brutalem Völkermord gab und dass Großbritannien unter der vorherigen Regierung einen Deal gemacht hat, um illegale Einwanderer pauschal nach Ruanda auszufliegen. Daher fand ich einen Artikel einer Afrika-Korrespondentin der russischen Nachrichtenagentur TASS über das aktuelle Ruanda, seine Wirtschaft und seine politischen Interessen ausgesprochen überraschend und interessant und habe ihn übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der „afrikanische Erdogan“: Wie Ruanda zur afrikanischen Schweiz wird

Darja Labutina, TASS-Korrespondentin in Kenia, über die Aussichten des ostafrikanischen Landes nach den Wahlen

Letzte Woche fanden in Ruanda allgemeine Wahlen statt, bei denen Präsident und Parlament gewählt wurden. Mehr als 9 Millionen der 14 Millionen Einwohner Ruandas gaben ihre Stimme ab. Das Ergebnis war keine Überraschung: Paul Kagame, der das Land seit 2000 regiert, gewann mit einem erdrutschartigen Vorsprung von 99 Prozent, und das nicht zum ersten Mal. Seine beiden Gegenkandidaten erreichten weniger als ein Prozent. Die Regierungspartei Ruandische Patriotische Front hat auch im Parlament die Mehrheit wiedererlangt.

Meiner Meinung nach gelingt es Kagame wirklich, ein Gleichgewicht zwischen außen- und innenpolitischen Interessen herzustellen, die Wirtschaft und die Wissenschaft des Landes zu entwickeln und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen sowohl zum Westen als auch zu Russland aufrechtzuerhalten.

Der unabsetzbare Präsident

Der Wahlsieger, der 66-jährige Paul Kagame, ist insgesamt seit 1994 in der Regierung: Bevor er das Land zum ersten Mal führte, war er Vizepräsident und Verteidigungsminister. Viele seiner Anhänger, darunter auch einige führende westliche Politiker, loben ihn dafür, dass er Ruanda nach dem Massaker (dem Völkermord von April bis Juli 1994), bei dem 800.000 Menschen getötet wurden, stabilisiert und wieder aufgebaut hat. Unter Kagame gelang es Ruanda, die Auswirkungen des langwierigen Bürgerkriegs von 1990 bis 1994 zu überwinden und zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften Afrikas zu werden. Seit dem Jahr 2000 ist das BIP des Landes von 1,7 Milliarden Dollar auf 13,3 Milliarden Dollar gestiegen und die Wachstumsrate der Wirtschaft beträgt acht Prozent.

Kagame hängt dem sozioökonomischen Modell Singapurs an, das auf der Entwicklung der Wissenschaft basiert und ausländische Investitionen begünstigt. Auf jeder internationalen Konferenz wiederholt er sein Mantra über die Bedeutung des Humankapitals. Ihm wird auch die Politik der einheitlichen Nation aus „Ruandern“ zugeschrieben, im Gegensatz zur Teilung in Tutsis und Hutus (die übrigens keine wissenschaftliche ethnisch-historische Grundlage hat, sondern ein künstliches Erbe der Kolonialzeit ist).

In vielem wird die Entwicklung des Landes durch die Freundschaft mit dem Westen begünstigt, die nach dem katastrophalen Völkermord von 1994 entstanden ist. In Ermangelung alter Institutionen haben sich die westlichen Partner das Ziel gesetzt, Ruanda zu einem „Vorbild für Afrika“ zu machen, zu einer afrikanischen Schweiz, wie das gebirgige ostafrikanische Land auch genannt wird. „Ruanda ist das Lieblingskind der internationalen Währungs- und Finanzinstitutionen und der westlichen Länder, das erwachsen geworden ist und das sich als unabhängiger erwiesen hat, als es auf den ersten Blick schien“, sagte mir Maja Nikolskaja, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Afrikastudien am Institut für internationale Studien der Moskauer Staatsuniversität. „Die ehemalige deutsche und dann belgische Kolonie unterhielt lange Zeit enge Beziehungen zu Frankreich und begann nach dem Völkermord von 1994 ein neues Leben. Das spiegelte sich im außenpolitischen Kurs des Landes wider: In den letzten 30 Jahren hat Ruanda seine Beziehungen vor allem in Richtung des angelsächsischen Lagers neu ausgerichtet, ist 2009 sogar dem britischen Commonwealth of Nations beigetreten und hat Englisch zur Amtssprache erhoben, obwohl früher Französisch die bevorzugte Sprache war“. Dabei war der ehemalige britische Premierminister Tony Blair eine Zeit lang Berater des ruandischen Präsidenten, so die Expertin.

„Dem Kagame-Regime werden von internationalen Menschenrechtsorganisationen regelmäßig Menschenrechtsverletzungen und mangelnde politische Freiheiten vorgeworfen, was es aber nicht daran hindert, einen konstruktiven Dialog auf der Weltbühne aufzubauen“, sagte mir Ljubow Demidowa, Vorstandsvorsitzende der Strategischen Agentur für die Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern. „Das ist so ein afrikanischer Erdogan, der mit allen eine gemeinsame Sprache findet, um sein Land voranzubringen.“

Ein Beispiel für die ruandisch-britische Zusammenarbeit ist der viel diskutierte, aber nicht verwirklichte Plan, Flüchtlinge aus Drittländern, die in Großbritannien gelandet sind, nach Ruanda zu bringen. Der Vertrag zwischen den beiden Ländern wurde 2022 unter dem britischen Premierminister Boris Johnson unterzeichnet und wurde seitdem wiederholt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angefochten, wobei das britische Parlament ihn nach langen Verhandlungen erst im April 2024 verabschiedete. Insgesamt überwies London im Rahmen des Abkommens 140 Millionen Pfund (170 Millionen Dollar) als Bezahlung für die Aufnahme der Flüchtlinge, die jedoch nie ankamen, an Ruanda. Im Juli kündigte der neu ernannte Premierminister Keir Starmer das Abkommen ganz auf, was aber laut Maja Nikolskaja nicht bedeutet, dass Großbritannien nicht zu dem Abkommen zurückkehren wird. „Schließlich hat sich Ruanda geweigert, die für die Aufnahme von Flüchtlingen erhaltene Vorauszahlung zurückzuzahlen, weil es seinen Teil der Verpflichtungen erfüllt hat“, erinnerte sie.

Investitionen in Innovationen

Laut Nikolskaja ist Ruanda ein einzigartiger Fall von schnellem Leapfrogging (auf Englisch „Sprung“), also dem Übergang von der vorindustriellen Phase zur High-Tech-Phase. Das Pro-Kopf-BIP liegt bei 2.900 Dollar; in der ostafrikanischen Region steht Ruanda bei diesem Indikator an zweiter Stelle nach Kenia und ist fast gleichauf mit Tansania. Gleichzeitig gehört der Löwenanteil des Kapitals in allen High-Tech-Branchen dem Staat: Die Mittel sind in den Händen von Crystal Ventures konzentriert, einem staatlichen Fonds, der ursprünglich für den Wiederaufbau des zerstörten Landes geschaffen wurde. Er bestimmt die Auswahl der Kontrahenten für seine zahlreichen „Tochtergesellschaften“ und ohne ihn wird keine Entscheidung getroffen, die ausländisches Kapital betrifft, erklärte Nikolskaja.

„In mancher Hinsicht ähnelt Ruanda Japan: dieselbe hohe Bevölkerungsdichte bei geografischer Isolierung (in Ruanda spielen Berge und Vulkane die Rolle der umliegenden Meere), dieselbe Konzentration auf Kapitalintensität und Hochtechnologie, deren Hauptlieferant der Westen geworden ist“, erklärte mir die Expertin. Lange Zeit hat das Land, im Gegensatz zu vielen seiner Nachbarn in der Region, von der effektiven Nutzung der internationalen Entwicklungshilfe gelebt. Heute betreibt Ruanda erfolgreich sogenannte Innovationscamps, das sind im Wesentlichen Technologie-Inkubatoren, die von einer speziellen staatlichen Agentur für die Entwicklung von Arbeitskräften betrieben werden. Mehr als 95 Prozent des Landes sind mit einem 4G/LTE-Netz versorgt, wobei private und öffentliche Investitionen in die Verlegung von Glasfaserkabeln im ganzen Land fließen.

In Kigali gibt es in den Bussen kostenloses WLAN. Die Regierung Kagame hat Nokia und SRG als Partner für die Entwicklung der städtischen Gebiete gewonnen. Im Jahr 2009 war Ruanda eines der ersten Länder der Welt, das in den Schulen Unterricht in Wirtschaft und Unternehmertum einführte. Die Eintragung eines neuen Unternehmens in Ruanda dauert höchstens drei Tage. Das Management ist sich bewusst, dass es bei einer dynamischen Wirtschaft nicht nur um Geldinvestitionen geht, sondern um einen bestimmten kulturellen Code, in dem Privatinitiative willkommen ist.

Gleichzeitig bleiben, wie in anderen ostafrikanischen Ländern, Tee, Kaffee und Blumen die wichtigsten Exportgüter. Auf das Land entfallen außerdem 81 Prozent aller Wolframlieferungen an internationale Märkte. Zusammen mit der Demokratischen Republik Kongo und Mosambik werden auch Zinn, Tantal und Niob abgebaut, die in Superlegierungen für die Militär- und Raumfahrtindustrie verwendet werden. Diese Metalle werden für die Herstellung von Batterien für Elektroautos verwendet, die die Grundlage für die nach dem westlichen Modell die moderne „grüne“ Energiewende bilden.

Der Konflikt mit der Demokratischen Republik Kongo

Doch in der ruandischen Außenpolitik läuft nicht alles so glatt, wie es scheinen mag. Nachdem es sich die Unterstützung des Westens gesichert hat, projiziert Ruanda seinen Einfluss auf seine unmittelbare geografische Nachbarschaft: die Demokratische Republik Kongo, Burundi, teilweise Uganda und Mosambik. Seit 2021 führen Ruandas Streitkräfte eine Anti-Terror-Operation gegen Islamisten im Norden Mosambiks, an der Grenze zu Tansania, durch und sind bisher das einzige Kontingent, das wenigstens minimale Erfolge vorweisen kann. „Die ruandische Armee ist gut organisiert, gut ausgerüstet, die Soldaten und Offiziere sprechen Suaheli, was es ihnen erleichtert, Informationen von Einheimischen zu erhalten“, erklärt Nikolskaja.

Ihrer Meinung nach sind eine starke Armee und die Unterstützung des Westens für Kagame der wichtigste Trumpf, falls die Konfrontation mit der Demokratischen Republik Kongo in eine heiße Phase eintritt. Nach der Aufhebung des UN-Waffenembargos gegen den Kongo wiesen die Militärausgaben der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2023 den weltweit höchsten Zuwachs auf: 794 Millionen Dollar, das sind 105 Prozent mehr als 2022.

Für die Konfrontation, die 2021 eskalierte, gibt es mehrere Gründe. Erstens lebt im Ostkongo eine große Diaspora von Ruandern, die seit dem 19. Jahrhundert dorthin ausgewandert sind: Sie werden politisch und gesellschaftlich diskriminiert, regelmäßig verprügelt und sogar gelyncht, erklärt Maja Nikolskaja. Zweitens betrachtet Ruanda die Demokratische Republik Kongo als seinen Einflussbereich. Der derzeitige Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, verhält sich recht unabhängig, auch was seine außenpolitischen Bündnisse angeht, was den Ruandern äußerst missfällt.

Drittens ist der Osten der Demokratischen Republik Kongo ein Gebiet mit sogenannten Konfliktmineralien, die für die ruandische Wirtschaft wichtig sind. Westliche multinationale Unternehmen importieren einen Großteil der Mineralien über Ruanda, was ihnen den legalen Erwerb von Mineralien mit umstrittener Herkunft ermöglicht. Im April verklagte die Demokratische Republik Kongo Apple wegen illegaler Einfuhren von Mineralien und gab indirekt Ruanda die Schuld. „Daher ist die Frage der Kontrolle über den Ostkongo für Ruanda von entscheidender Bedeutung für die Einnahmen aus Importen, ohne die das Land praktisch bankrott sein könnte, während es für die USA, China und die Golfmonarchien, die diese Metalle verwenden, ebenso wichtig ist, wichtige Industrien zu entwickeln“, so Nikolskaja. „Daher würde ich die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts und eines Versuchs, der Demokratischen Republik Kongo beide [Provinzen] des Kivus (Nord und Süd) wegzunehmen, nicht ausschließen.“

Nach Ansicht von Ljubow Demidowa spielt der Westen ein Doppelspiel und versucht, die Lage auf dem Kontinent zu erschüttern, indem er den Konflikt zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo notfalls ausnutzt.

„Wenn die westlichen Partner in dieser oder jener Frage Druck auf Kagame ausüben müssen, nutzen sie in der Regel die kongolesische Frage, indem sie die Gefühle des Grolls der Kongolesen gegen die Aktionen des kleinen und tyrannischen Ruandas ausnutzen und entsprechende Kommuniqués veröffentlichen“, fügte Nikolskaja hinzu. Ihrer Meinung nach spiegelt das nicht die Stimmung im Lande wider. „Kagame hat eine enorme Unterstützung, unter jungen Ruandern sind T-Shirts mit dem Porträt des Präsidenten sogar beliebter als solche mit Jesus. Vielleicht liegt den Ruandern die Sympathie für eine selbstbewusste autoritäre Regierung im Blut: Vor der Kolonialisierung war Ruanda ein Königreich mit einer starren Machtvertikale, in dem alles dem Wort einer einzigen Person unterworfen war – dem Mwami, dem König“, fügt die Expertin hinzu.

Die Beziehungen zu Russland

Kürzlich gab es im Zusammenhang mit Russland Neuigkeiten über Ruanda: Das Land zog seine Unterschrift unter das Abschlussdokument der Schweizer Konferenz zur Ukraine zurück. Das sei eine Bestätigung der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Moskau, meint Demidowa. „Paul Kagame hat es als kluger Staatschef nicht eilig, die Beziehungen zu Russland abzubrechen, was durch die Rücknahme der Unterschrift unter das Abschlussdokument des Schweizer Gipfels zur Ukraine bestätigt wird“, erklärte sie.

Nach Ansicht der Expertin hat die russisch-ruandische Zusammenarbeit ernsthafte Perspektiven. Der Präsident des Landes hat am ersten Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi 2019 teilgenommen. Derzeit führt Ruanda mit Unterstützung von Rosatom ein Projekt zum Bau eines Zentrums für Nuklearwissenschaften und -technologie durch. Die Medizin in Ruanda ist auf einem sehr hohen Niveau, so dass auch in diesem Bereich eine Zusammenarbeit möglich ist.

„In Anbetracht der Tatsache, dass Ruanda sehr ehrgeizig bei der Entwicklung des Raumfahrtsektors ist, gibt es auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Russland etwas, das man anstreben kann. Und natürlich der Tourismus: Ruanda ist einer der wenigen Orte, an denen man Gorillas in ihrem natürlichen Lebensraum sehen kann“, betont die Expertin.

Darüber hinaus ist der ruandische Kaffee für Russland von Interesse. Bei dem richtigen Aufbau der Zusammenarbeit ist das Potenzial für die Entwicklung der russisch-ruandischen Kooperation extrem hoch, fasst Demidowa zusammen.

Ende der Übersetzung



