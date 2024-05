Wie der Spiegel über die Entscheidung der UN-Generalversammlung zu Palästina „informiert“

Propaganda

Die UN-Generalversammlung hat mit großer Mehrheit für die Anerkennung Palästinas als Staat gestimmt. Nur die Staaten des US-geführten Westens haben sich widersetzt, was erneut die internationale Isolation des Westens gezeigt hat. Das wollte der Spiegel aber nicht so deutlich sagen.

Ich habe gerade erst berichtet, dass die UN-Vollversammlung mit 143 Ja-Stimmen für eine Resolution gestimmt hat, in der der UN-Sicherheitsrat aufgefordert wird, die Frage der Aufnahme Palästinas als Vollmitglied in die UNO erneut zu prüfen. Nur 50 Staaten, und zwar die Satelliten der USA, haben nicht dafür gestimmt. Neun Länder, darunter Argentinien, Ungarn, Israel, die USA und Tschechien, stimmten dagegen und 25 Staaten enthielten sich. Daraus folgt, dass 16 Staaten offenbar nicht zu der Abstimmung erschienen sind.

Vor allem aber bedeutet das, dass der Westen international sehr isoliert ist, wenn die gesamte nicht-westliche Welt in der UNO gegen den Willen des US-geführten Westens stimmt. Aber dass der Westen international isoliert ist, würden deutsche Medien nie berichten.

Das gilt auch für den Spiegel, der überraschenderweise schnell über die Abstimmung der UN-Generalversammlung berichtet hat. Normalerweise brauchen der Spiegel und andere deutsche Medien immer einige Tage, bevor sie über für den Westen derartig unangenehme Abstimmungen in der UNO berichten.

Der Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Vollversammlung in New York – Uno stärkt Rechte der Palästinenser und fordert ihre Mitgliedschaft“ ist im Grunde nur eine leicht umformulierte Meldung der DPA, aber er zeigt, wie das deutsche Publikum „informiert“ wird, denn dass die Abstimmung eine direkte Ohrfeige für den Westen ist, erwähnt der Spiegel nicht.

Aber immerhin schreibt der Spiegel, die Resolution sei mit „überwältigender Mehrheit“ angenommen worden. Der Spiegel nennt auch das Abstimmungsergebnis und teilt mit, Deutschland habe sich der Stimme enthalten, während die USA gegen die Resolution gestimmt haben. Aber eine Einordnung, die dem Leser die Bruchlinie in der internationalen Politik in der Palästina-Frage erklärt, fehlt. Merkwürdig, denn normalerweise ordnet der Spiegel Informationen gerne ein, damit seine Leser wissen, was sie denken sollen. Aber dies war ja auch kein redaktioneller Artikel, sondern nur eine etwas bearbeitete DPA-Meldung.

Unruhe bei Russland und China?

Ganz ohne Einordnung ging es dann aber doch nicht, denn der letzte Absatz des Spiegel-Artikels war der Versuch, von der in dem Artikel ohnehin bestenfalls angedeuteten Isolierung des Westens abzulenken:

„Die Abstimmung in der Vollversammlung hatte unter den einflussreichsten Ländern USA, China und Russland auch deshalb für Unruhe gesorgt, weil diese einen Kontrollverlust bei der Aufwertung von Regionen fürchten, deren Staatlichkeit umstritten ist. In diesem Zusammenhang fielen Namen wie das Kosovo, Taiwan oder Bergkarabach. In dem Text des angenommenen Resolutionsentwurfs wird deshalb betont, dass es sich im Fall Palästinas um eine Ausnahme handelt, »ohne einen Präzedenzfall zu schaffen«.“

Dass Russland und China mit Verweis auf „Kosovo, Taiwan oder Bergkarabach“ ein Problem mit der Palästina-Resolution haben könnten, ist selten dummer Unsinn. Kosovo wird ja noch nicht einmal von allen EU-Staaten als unabhängiger Staat anerkannt und kein größeres Land außerhalb des Westens hat zum Kosovo diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und das ist in absehbarer Zeit auch nicht zu erwarten.

Taiwan ist ein noch dümmeres Beispiel, denn offiziell haben nicht einmal die Staaten des Westens Taiwan als unabhängigen Staat anerkannt, sondern stehen offiziell zur Ein-China-Politik, auch wenn sie diese ständig unterlaufen. Taiwan hat aktuell nur mit elf UN-Mitgliedsstaaten diplomatische Beziehungen und dabei handelt es sich fast ausschließlich um Mini-Inselstaaten im Pazifik oder der Karibik.

Und Bergkarabach fällt vollkommen unter den Tisch, denn der Streit um Bergkarabach ist offiziell beendet. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbeidschan, was inzwischen sogar Armenien anerkannt hat. Die Ereignisse um Bergkarabach waren zwar eine Tragödie und ihre Heilung wird noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber die Staatlichkeit von Bergkarabach ist keineswegs mehr umstritten, wie der Spiegel behauptet.

Ob es ein Praktikant der DPA oder des Spiegel war, der diesen letzten Absatz in den Artikel geschrieben hat, ist unbekannt, aber die Behauptung, die „Abstimmung in der Vollversammlung“ habe bei „China und Russland für Unruhe gesorgt“, weil sie eine „Aufwertung von Regionen fürchten, deren Staatlichkeit umstritten“ sei, zeigt, dass diese Behauptung frei erfunden sein muss, denn mindestens bei Bergkarabach ist gar nichts mehr umstritten, weshalb Bergkarabach in diesem Zusammenhang sicher von niemandem genannt wurde, sondern die Aussage der Fantasie eines Redakteurs entspringt.

Bei der UNO arbeiten, im Gegensatz zu den Redaktionen deutscher Medien, nämlich Experten, die über die Entwicklungen in Bergkarabach (und anderen Regionen der Welt) informiert sind.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen