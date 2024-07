Jemen beschießt Israel, Israel bombardiert den Jemen

Naher Osten

Die Huthis, die im Jemen an der Macht sind, haben Tel Aviv mit einer Drohne beschossen. Als Antwort hat die israelische Luftwaffe die jemenitische Stadt Hudaida angegriffen, wobei Öllager im Hafen und ein Kraftwerk zerstört wurden.

In Israel war man fassungslos darüber, dass eine von den Huthis im Jemen gestartete Kampfdrohne Tel Aviv erreichen und ein Haus treffen konnte. Die Drohne explodierte in der Nacht zum Freitag nahe der dicht bebauten Strandpromenade und tötete einen 50 Jahre alten Mann in seiner Wohnung. Zehn weitere Menschen erlitten Verletzungen.

Die Huthis bekannten sich zu dem Angriff. Die Langstreckendrohne „Yafa“, benannt nach der palästinensischen Stadt Jaffa, sei in eigener Entwicklung hergestellt worden, meldete Al Mayadeen. Die Huthis verfügten demnach über eine „sehr große“ Anzahl dieses Drohnentyps, der über 2.000 Kilometer zurücklegen kann.

Die israelische Armee erklärte, die Luftverteidigung habe die Drohne zwar geortet, aber nicht für eine Gefahr gehalten und sie daher nicht abgeschossen.

Die israelische Armee reagierte auf den Angriff, indem sie die jemenitische Stadt Hudaida bombardiert hat. Wie Al-Masirah TV berichtet, waren Öllager und ein Kraftwerk das Ziel. Es sei ein Feuer ausgebrochen, das auch auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Laut dem saudischen Sender Al Hadath sind wurden mindestens drei Menschen getötet.

Al-Hadat meldet auch, dass acht F-35 und fünf F-16 an dem Angriff beteiligt waren. Auch die Streitkräfte der USA und Großbritanniens sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein und die israelischen Flugzeuge in der Luft betankt haben.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant erklärte nach dem Angriff:

„Das Feuer, das jetzt in Hudaida brennt, ist im gesamten Nahen Osten sichtbar, und seine Bedeutung ist klar.“ Die Huthis haben uns mehr als 200 Mal angegriffen. Als sie das erste Mal israelischen Bürgern Schaden zugefügt haben, haben wir zurückgeschlagen. Und wir werden es wieder tun – wo immer es nötig ist. Das Blut israelischer Bürger hat einen Preis.“

Da die Huthis ebenfalls bereits Vergeltung angedroht haben, dürfte eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu erwarten sein.



