Die Schweizer Weltwoche hat mich zum Interview eingeladen

Die Schweizer Weltwoche hat mich letzte Woche interviewt und das Interview am Sonntag online gestellt. Nun ist es auch hier zu sehen.

Die Schweizer Weltwoche hat mich schon vor einiger Zeit um ein Interview gebeten, aber weil mein Terminkalender so eng getaktet war, hat das leider sehr lange nicht geklappt. Letzte Woche war es endlich so weit und ich habe mit der Weltwoche ein einstündiges Gespräch geführt. Für mich war das eine angenehme Erfahrung, denn die Fragen waren in meinen Augen gut.

Ich würde ja auch ARD oder ZDF ein Interview geben, wenn die mir garantieren würden, nichts zu schneiden und mich ausreden zu lassen. Die Weltwoche hat genau das getan, sie hat mich de facto mit den Thesen der westlichen Medien und Politik zu Russland und der Ukraine konfrontiert und mich meine Sicht der Dinge darlegen lassen. Daher bedaure ich es sehr, dass ich mir nicht früher Zeit für ein Gespräch mit der Weltwoche genommen habe.

Nun veröffentliche ich das Interview auch hier.

«Nato-Soldaten kämpfen in der Ukraine, unbestritten»: Anti-Spiegel-Röper über Putin und sein Leben

