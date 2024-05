Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte verlagern Reserven, die EU baut Kriegswirtschaft auf: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Direktion für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte meldet die Verlegung von Reserveeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Charkow und schließt eine weitere Aufrüstung der Gruppe nicht aus.

Um die Ukraine weiter zu unterstützen, haben die Länder der EU ihre Rüstungsindustrie teilweise auf Kriegswirtschaft umgestellt, die Effektivität der ukrainischen Luftabwehr nimmt ab, und Kiew gelingt es, weniger russische Raketen abzufangen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte beliefen sich auf insgesamt 1.455 Kämpfer, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Zum ersten Mal wurden Abschussrampen eines kroatischen Mehrfachraketenwerfers RAK-SA-12 und eine italienischen Haubitze Melara Mod 5 getroffen.

Außerdem wurden 33 ukrainische Drohnen und ein Su-27-Flugzeug zerstört.

Verlegung von Reserven

Nach Angaben ukrainischer Medien wurde Brigadegeneral Michail Drapatoy zum Befehlshaber des Einsatzverbandes in Charkow ernannt. Gleichzeitig bekleidet er weiterhin den Posten des stellvertretenden Chefs des ukrainischen Generalstabs. Im September 2023 setzte das russische Innenministerium Drapatoy und einen weiteren ukrainischen General, Viktor Nikoljuk, auf die Fahndungsliste, weil sie mehr als 150 Menschen getötet und verwundet haben sollen.

Wie die Pressestelle der ukrainischen Streitkräfte berichtet, wurden außerdem ukrainische Reserveeinheiten nach Charkow verlegt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Aufbau der Gruppe je nach der Entwicklung der Situation fortgesetzt wird“. Gleichzeitig stellte die New York Times fest, dass sich die ukrainischen Kommandeure gegenseitig die Schuld an den Niederlagen in der Region Charkow geben. Der Zeitung zufolge glauben viele Ukrainer, dass sich die Position ihres Landes im Konflikt mit Russland deutlich verschlechtert hat.

Appell aus der Rada

Der Abgeordnete der Werchowna Rada Alexej Gontscharenko forderte Präsident Wladimir Selensky auf, die Partnerländer zu bitten, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Gontscharenko erklärte, er habe „einen entsprechenden Appell an den Präsidenten gerichtet“ und stellte fest, dass „diese Entscheidungen gestern hätten getroffen werden müssen“.

Inkompatibilität der Waffen

Die Wirksamkeit der ukrainischen Luftabwehrsysteme nimmt ab, und Kiew kann immer weniger russische Raketen abfangen, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Statistiken des ukrainischen Luftwaffenkommandos. Die Zeitung zitiert einen ungenannten Vertreter der ukrainischen Luftwaffe. Ihm zufolge führt das Abfangen vieler Raketen zu einer Verringerung der Munition und „intensives Sperrfeuer birgt das Risiko, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu verringern, da die Luftabwehrsysteme manchmal Zeit zum Nachladen benötigen“.

Darüber hinaus steht die Ukraine vor dem Problem der Zersplitterung und der Inkompatibilität der verschiedenen Geschoss- und Waffentypen, die von den EU-Ländern hergestellt werden. Nach Angaben von Rob Bauer, dem Leiter des NATO-Militärausschusses, verfügt die NATO über 16 verschiedene Typen von 155-mm-Artilleriesystemen, deren Geschosse nicht austauschbar sind. Darüber hinaus produziere Europa etwa 172 verschiedene Waffensysteme, viele verschiedene Flugzeugtypen, Fregatten und Panzer, so Bauer, der den Ländern, die auf diese Weise ihre Rüstungsindustrie schützen wollen, „übermäßige nationale Interessen“ vorwirft.

Kriegswirtschaft

Die Länder der EU haben die Rüstungsindustrie teilweise auf Kriegswirtschaft umgestellt, um die Ukraine weiter zu unterstützen, und planen, dieses Prinzip auf den gesamten militärisch-industriellen Komplex auszudehnen, sagte der EU-Kommissar für den Binnenmarkt Thierry Breton. Er wies darauf hin, dass es den EU-Ländern in weniger als einem Jahr gelungen sei, ihre Produktionskapazitäten für Munition zu verdoppeln, und dass sie sie im nächsten Jahr noch einmal verdoppeln würden. Die Herausforderung bestehe nun darin, „den Übergang zur Kriegswirtschaft in allen Segmenten der europäischen Rüstungsindustrie und natürlich auf europäischer Ebene zu schaffen“, sagte er.

Breton betonte, dass die EU die Ukraine im Konflikt mit Russland unbedingt unterstützen müsse, da für Kiew „gefährliche Zeiten“ herrschten.

Verweigerung von Erklärungen

Die EU-Kommission betrachtet die Aussage von Sergej Lawrow, die EU wolle den Sieg in der Ukraine auf dem Schlachtfeld, als „Desinformation und Verzerrung der Realität“, sagte der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, obwohl EU-Chefdiplomat Josep Borrell diesen Satz zuvor geschrieben hatte.

Der Leiter des Pressedienstes der Europäischen Kommission, Eric Mamer, sagte seinerseits, dass „Russland den Sieg auf dem Schlachtfeld will“ und betonte, dass die EU „eine Organisation ist, die auf der Philosophie des Friedens basiert“. Borrell war der erste europäische Spitzenbeamte, der sagte, dass der Konflikt in der Ukraine „auf dem Schlachtfeld gewonnen werden muss“, als er das am 9. April 2022 im sozialen Netzwerk X schrieb. Dieser Satz wurde von europäischen Politikern bis Mitte 2023 ständig wiederholt, verschwand dann aber aus ihrem Wortschatz.

