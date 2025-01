Trumps Kampf gegen den Tiefen Staat und das Vermächtnis der Biden-Jahre

Tag 1

Donald Trump hat angekündigt, den Tiefen Staat austrocknen zu wollen und direkt nach seiner Amtseinführung einen Berg von Dekreten zu unterschreiben. Schauen wir uns einmal an, was Trump am ersten Tag alles in die Wege geleitet hat.

Donald Trump hat angekündigt, am ersten Tag seiner Amtszeit einen ganzen Berg von Dekreten unterschreiben zu wollen, um mit dem Erbe der Biden-Jahre, mit dem LGBT- und Genderwahn und anderem neoliberalen Unsinn aufzuräumen. Die unter Trump neu erstellte Seite des Weißen Hauses listet über 40 Meldungen über Trumps Amtshandlungen und Dekrete von seinem ersten Tag im Amt auf. Hier will ich auf die in meinen Augen interessantesten eingehen.

Bevor wir zu der Liste kommen, müssen wir uns allerdings erst die Frage stellen, ob es den „Tiefen Staat“ überhaupt gibt und was das ist.

Gibt es den Tiefen Staat?

Tiefer Staat bedeutet nichts anderes, als dass Behörden, Ministerien und andere Strukturen von Leuten dominiert werden, die einer bestimmten politischen Linie folgen und diese notfalls auch gegen ihre gewählte Regierung umsetzen, indem sie bürokratische Hürden aufbauen, um Entscheidungen der Regierung zu sabotieren.

Das haben wir bei Trumps erster Präsidentschaft gesehen, als Trump an der Umsetzung vieler seiner außenpolitischen Entscheidungen gehindert wurde. Das extremste Beispiel war, als Trump Ende Dezember 2019 verkündete, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen und das Pentagon diese Entscheidung verhinderte. Bekanntlich besetzen US-Truppen bis heute völkerrechtswidrig Teile Syriens, obwohl der US-Präsident der Oberste Befehlshaber der US-Streitkräfte ist, aber trotzdem hat sich das US-Verteidigungsministerium geweigert, eine Anweisung seines Obersten Befehlshabers Trump umzusetzen. Das ist ein klassisches Beispiel für den Tiefen Staat in Aktion.

Ein anderes, nicht so bekanntes Beispiel war die Ukraine, denn Trump hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit keinen Schimmer davon, welche Rolle die Ukraine im Kampf der US-Demokraten gegen ihn gespielt hat. Daher hat er beispielsweise in der US-Botschaft in Kiew keine personellen Veränderungen vorgenommen, sondern die von der Obama-Regierung eingesetzten Leute weiter arbeiten lassen, die jedoch klar gegen Präsident Trump gearbeitet haben. Diese wirklich sehr spannende Geschichte ist ein wichtiger Bestandteil meines Buches „Das Ukraine-Kartell“.

Trump greift den Tiefen Staat an

Daher verwundert es nicht, dass schon einen Tag vor Trumps Amtseinführung berichtet wurde, dass Trump den Rauswurf vieler hoher Beamter des US-Außenministeriums plant, denn er hat aus den Fehlern seiner ersten Amtszeit gelernt.

Den Berichten zufolge sollten am Mittag des 20. Januar „Dutzende Diplomaten“ entlassen werden, nachdem sie die entsprechende Anweisungen von Trumps Mitarbeitern erhalten haben. Zu den Betroffenen gehören demnach der stellvertretende US-Außenminister für politische Angelegenheiten John Bass und der stellvertretende US-Außenminister für Energieressourcen Geoffrey Pyatt, der in dem berühmten „Fuck-the-EU-Telefonat“ übrigens der Gesprächspartner von Victoria Nuland war.

Auch Strafverfolgungsbehörden sind betroffen, denn die gewöhnlich in Trumps Umfeld gut informierte New York Post berichtete, dass Trump an seinem ersten Tag im Amt 51 Beamten den Zugang zu Geheimdienstinformationen entziehen wolle, weil sie im Wahlkampf 2020 behauptet hatten, die Berichte über den Laptop von Hunter Biden seien ein „klassisches Zeichen russischer Desinformation“. Laut Fox News würde Trump eine Anordnung bezüglich „lügender Spione“ erlassen.

Die Personalabteilung des Präsidenten habe mit der Entlassung von mehr als 1.000 Personen begonnen, die unter der vorherigen Regierung von Joe Biden ernannt worden sind, schrieb Trump auf Truth Social:

„Meine präsidiale Personalabteilung arbeitet aktiv daran, über 1.000 vom Präsidenten der vorherigen Regierung ernannte Personen zu identifizieren und zu entfernen, die nicht mit unserer Vision von Make America Great Again übereinstimmen. Jose Andres vom President’s Council on Physical Fitness Health and Sport, Mark Milley vom National Infrastructure Advisory Council, Brian Hook vom Woodrow Wilson Center und Keisha Lance Bottoms vom President’s Export Council – Sie sind gefeuert!“

Insgesamt hat Trump am ersten Tag übrigens 78 Dekrete von Biden außer Kraft gesetzt.

Begnadigung der „Kapitolstürmer“

Die Hexenjagd, die die Biden-Regierung gegen die Menschen eröffnet hat, die an der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 beteiligt waren, wollte Trump umgehend beenden. Daher kam es nicht überraschend, dass zu seinen ersten Dekreten eine Begnadigung vieler Verurteilter gehörte. Die Rede ist von etwa 1.500 Verurteilten, wobei aber Gewalttäter von der Begnadigung ausgenommen sein sollen.

Austritt aus der WHO

Schon in seiner ersten Amtszeit hat Trump die USA aus der WHO austreten lassen. Das hat er nun in einem seiner ersten Dekrete wiederholt.

Die WHO ist eine Organisation, die Bill Gates de facto gekapert hat und beherrscht, wie ich in meinem Buch „Inside Corona“ im Detail aufgezeigt habe. Über die WHO steuert Gates große Teile des weltweiten Gesundheitswesens und verdient so Unsummen an Geld, indem Gates Mittel der WHO in Projekte lenken lässt, an denen Firmen verdienen, an denen er beteiligt ist.

Es gab vor kurzem ein Treffen von Gates und Trump, bei dem ich gerne Mäuschen gespielt hätte, weil Trump so ziemlich gegen alles ist, wofür Gates steht. Seien es die „Gesundheitsprojekte“ von Gates inklusive mRNA-„Impfungen“ und der WHO, sei es der angebliche Kampf gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel, an dem Gates Milliarden verdient, oder sei es die gesamte liberale Agenda bis hin zum LGBT- und Genderwahn.

Genderwahn

Außerdem hat Trump ein Dekret unterzeichnet, das die Abschaffung sämtlicher Diversitäts- und Inklusionsprogramme der US-Regierung vorsieht. In dem Dekret mit dem Titel „Beendigung radikaler und verschwenderischer DEI-Programme und -Präferenzen“ hat Trump das Office of Management and Budget angewiesen, die Beendigung aller „diskriminierenden Programme“ zu koordinieren, auch im Bereich „Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit“, unabhängig davon, unter welchem Namen sie durchgeführt werden. Er ordnete außerdem die Abschaffung aller entsprechenden Abteilungen in Bundesbehörden sowie der Stelle eines Chief Diversity Officer an.

Außerdem unterzeichnete Trump ein Dekret, in dem in den USA zwei unveränderliche Geschlechter – männlich und weiblich – anerkannt werden und der Genderwahn abgelehnt wird. In dem Text, den das Weiße Haus dazu veröffentlicht hat, heißt es:

„Es ist die Politik der USA, zwei Geschlechter anzuerkennen, männlich und weiblich. Das Geschlecht des Mannes ist unveränderlich und basiert auf einer grundlegenden und unbestreitbaren Realität.“

Es wird klargestellt, dass sich der Begriff „Geschlecht“ (Englisch „Sex“) auf die unveränderliche biologische Klassifizierung eines Individuums bezieht und nicht gleichbedeutend mit dem Begriff „Geschlechtsidentität“ (Englisch „Gender“) ist. Das Dekret besagt außerdem, dass sich die Wörter „Frau“ und „Mädchen“ auf erwachsene oder minderjährige weibliche Personen beziehen, während sich „Mann“ und „Junge“ jeweils auf männliche Personen beziehen.

Das Dekret kritisiert die Gender-Ideologie, die Geschlecht als ein Konzept betrachtet, das nach dem Willen des Einzelnen verändert werden kann. Trump ordnete außerdem an, dass private Räume, die für Frauen oder Männer reserviert sind, nur von Personen des entsprechenden Geschlechts genutzt werden dürfen, und zwar auf der Grundlage biologischer Merkmale und nicht der subjektiven Identität.

Auch die Unart, dass Jungs und Männer im Frauensport antreten können, hat Trump per Dekret beendet.

Darüber hinaus hat er alle Bundesbehörden verpflichtet, sämtliche Informationen zu entfernen, die die Genderideologie fördern oder aufzwingen, und es ihnen untersagt, staatliche Mittel zur Förderung derartiger Ideen zu verwenden. Verboten ist zudem die Durchführung medizinischer Eingriffe zur Geschlechtsumwandlung mit öffentlichen Mitteln.

Außenpolitik

Nachdem die Biden-Regierung Kuba von der Liste der Staaten, die laut der US-Regierung den Terrorismus finanzieren, gestrichen hatte, hat Trump Kuba in einem seiner ersten Dekrete wieder auf diese Liste gesetzt.

Außerdem hat Trump ein Dekret unterzeichnet, dass sämtliche Unterstützung für andere Staaten für 90 Tage aussetzt, um die Programme daraufhin zu überprüfen, ob sie den USA Nutzen bringen. Ob das auch für schon per Gesetz genehmigte Programme gilt, ist fraglich, weil dazu eigentlich die Gesetze geändert werden müssen.



