Der ehemalige russische Präsident Medwedew fällt in den letzten Jahren dadurch auf, dass er kein Blatt vor dem Mund nimmt. Das zeigte nun wieder der Nachruf, den Medwedew über Joe Biden veröffentlicht hat.

Dmitri Medwedew war russischer Präsident und russischer Ministerpräsident, heute ist er Stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates. In dieser Position fällt er in der Öffentlichkeit vor allem dadurch auf, dass er auf X und auf Telegram sehr deutlich seine Meinung sagt und oft bewusst bewusst provoziert.

Aber Medwedew ist Teil der russischen Regierungselite und daher sollte man seine Posts nicht bloß als unterhaltenden Klamauk ansehen, sondern man sollte sie ernst nehmen.

Medwedew hat am Tag vor Trumps Amtseinführung und Bidens Ausscheiden aus dem Amt des US-Präsidenten auf Telegram so etwas wie einen Nachruf auf Biden veröffentlicht, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

The Walking Dead: Ende der Serie

Am Beispiel des in die Vergessenheit verschwindenden wandelnden Toten Biden können wir sehen, wie sich ein erfahrener und insgesamt nicht dummer Politiker (und er ist sehr erfahren, da er bereits in der Sowjetzeit in hohen Positionen gearbeitet hat) allmählich in einen Senilen ohne Bezug zur Realität verwandelt hat.

Als ich mit ihm gesprochen habe, litt er noch nicht an Demenz. Was schon damals auffiel, war ein ungesundes Interesse an der Ukraine, obwohl er mir das mit der Anweisung von Obama erklärte.

Nach und nach entwickelte sich die Anweisung zu einer fixen Idee. Bei dieser wundersamen Transformation spielten schwere politische Fehler, banale Korruption und einfach eine schlechte Analyse der Situation – Unkenntnis der Geschichte und mangelndes Verständnis für die Natur des „Ukrainismus“ – eine Rolle. Und irgendwann drehte der Alte auf und entfesselte de facto einen Krieg zwischen dem kollektiven Westen und Russland, der beinahe zu einem atomaren Konflikt mit der NATO eskaliert wäre.

In letzter Zeit hat er offensichtlich nicht ganz verstanden, was passierte. Ja, man muss zugeben, dass dieser Krieg für die USA wirtschaftlich vorteilhaft ist. Doch die politischen Kosten und die reale Gefahr eines tödlichen Konflikts sind weitaus gravierender. Aber der Alte war dafür nicht bereit. Dies ist ein Fall, in dem das Staatsoberhaupt der größten Weltmacht mit einer Situation völlig überfordert war. Das Ergebnis war die krachende Wahlniederlage der Demokraten. Wenn Bidens Problem seine Unzurechnungsfähigkeit ist, dann liegt der Fehler seiner Regierung darin, dass sie ihren Nachfolgern in der Russlandfrage bewusst ein sehr schwierige Krise als Erbe hinterlassen hat. Die schädlichen Auswirkungen von Bidens Entscheidungen werden noch lange spürbar sein. Und deshalb werden Gespräche äußerst schwierig. Eine vollständige Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen wird Jahrzehnte dauern.

Allerdings ist das meiner Meinung nach in der gegenwärtigen Realität prinzipiell unmöglich. Und ganz offen gesagt ist nicht klar, ob wir das überhaupt brauchen …

Ende der Übersetzung



