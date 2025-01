Trump

Trump hat zur Amtseinführung einen virtuellen Memecoin herausgegeben und damit offenbar über Nacht einige Milliarden verdient. Da der Memecoin und das Drumherum im Netz kontrovers diskutiert wird, zeige ich hier, wie ein russischer Experte das Thema sieht.

Trumps Memecoin wird im Netz kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass er Trump Milliarden in die Kasse gespült hat. Aber ob es sich dabei de facto um einen simplen Betrug handelt, oder ob Trump eine neue, wertvolle Währung geschaffen hat, darüber wird gestritten.

Generell scheint Trump der Meinung zu sein, die finanziellen Probleme der USA mit Coins lösen zu können, was ich für mehr als fragwürdig halte.

Hier übersetze ich einen Artikel eines russischen Experten, den die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Die Kryptomonetisierung der Macht: Was bringt der Memecoin des 47. US-Präsidenten?

Michail Beljaew über die Vakanz des Anstands in der neuen wunderbaren Weltordnung unter Trump

Nur wenige amerikanische Präsidenten haben ihr Amt in einer Atmosphäre solcher Diskussionen, Prognosen, Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Ängste angetreten – kurz gesagt, in einem Strudel verschiedener Emotionen. Die Erklärung ist offensichtlich: Die Welt befindet sich in einem epochalen geopolitischen Umbruch und die USA nehmen nach wie vor einen führenden Platz in der Welt ein und haben einen erheblichen Einfluss auf Wirtschaft und Politik. Auch das sozioökonomische Umfeld des Landes gerät zunehmend in Turbulenzen, die der neuen Regierung radikale Entscheidungen abverlangen. Die Figur des Donald Trump, der im Wahlkampf, als gewählter Präsident und in den ersten Stunden seiner Amtszeit als Staatschef viel versprochen hat, sorgt natürlich für zusätzliche Brisanz.

Man kann endlos debattieren und damit Fernseh- und Radiosendungen füllen, aber bisher gibt es keine konkreten Entscheidungen, ihr Wert geht nicht über Spekulationen von Experten hinaus, deren Chancen auf Umsetzung mehr als vage sind. Inzwischen hat der neu gewählte Präsident der Welt zumindest eine Lösung präsentiert. Es geht um die Rolle von Computer- und Softwaretechnologien in der Finanzwelt. Trump, der sich mit den entsprechenden Beratern umgeben hat, glaubt offenbar, dass die aktuellen wirtschaftlichen Probleme des Landes mit Hilfe technischer Innovationen, vor allem der Kryptowährung, der wundersame Eigenschaften zugeschrieben werden, gelöst werden können. Es wurden sogar Pläne bekannt, eine spezielle Verwaltungsstelle zur Förderung von Kryptowährungen zu schaffen, was den Markt für virtuelles Geld wiederbelebt hat.

Der Wert

Kryptowährungen haben wundersame Eigenschaften, allerdings nur im Hinblick auf die persönliche Bereicherung erfolgreicher Geschäftemacher. Besonders, wenn sie mit Hilfe von gestohlenem Strom gewonnen werden. Aber auf der Ebene der Volkswirtschaft sieht das Bild ganz anders aus.

Kryptowährungen sind nur so wertvoll, wie ihre Besitzer an ihren Wert und ihre Bedeutung glauben. Und die Quelle der Investorengewinne ist Geld, das in der Realwirtschaft verdient wird. Mit anderen Worten: Kryptowährungen tragen nichts zur Volkswirtschaft bei, sondern spielen die Rolle einer Art Kanal für die Umverteilung von Werten (Geld), die in der realen Produktion geschaffen wurden. Daher ist die Erwartung, dass Kryptomaßnahmen die Wirtschaft auf den Weg einer beschleunigten und effizienten Entwicklung bringen, zum Scheitern verurteilt.

Die Befürworter des virtuellen Geldes, die behaupten, dass die Welt unter den modernen Bedingungen von demjenigen regiert wird, der die Kryptosphäre beherrscht, sollten sich an die jüngste wirtschaftliche Vergangenheit erinnern. In den 1960er und 1970er Jahren klangen die Schlussfolgerungen der Experten, dass die Welt ins Informationszeitalter eingetreten sei und die Führung denen gehören würde, die die Finanz- und Informationsströme beherrschten, sehr überzeugend. Es klang logisch, und die Produktion wurde aus den USA weitgehend in Entwicklungsländer verlagert. Jetzt macht sich Trump ernsthafte Sorgen um die Reindustrialisierung seines Landes, obwohl der Zug wahrscheinlich unwiderruflich vom amerikanischen Bahnhof auf den Bahnsteig in Südostasien abgefahren ist.

Krypto von Trump

Aber das sind die Angelegenheiten und Sorgen von Staaten. Trump wäre kein Geschäftsmann, wenn er so massive Dinge unbeachtet lassen würde. Auf keinen Fall.

So verkündete Trump die Schaffung einer eigenen Kryptowährung, des Memecoin. Die moralische und ethische Frage, den Status des Präsidenten für seine persönlichen Interessen zu „monetarisieren“, stellt sich jetzt natürlich nicht. Natürlich kann (und muss) dieser Coin als eine Art Kuriosität wahrgenommen werden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist er genauso leer wie all seine anderen „Klassenkameraden“. Aber der Hunger nach Profit, nach schnellem Geld bleibt in der Marktwirtschaft und wird auch in naher Zukunft bleibt.

Und es hat funktioniert. Die Spekulanten des Kryptomarktes, die sich rechtzeitig orientiert haben, haben vernünftigerweise erkannt, dass man das Produkt kaufen sollte, solange es noch frisch ist, und haben ihre Mittel auf den Kauf des gewinnversprechenden Instruments gerichtet. Dementsprechend sorgte die erhöhte Nachfrage, die durch die Autorität des Emittenten angeheizt wurde, für den erfolgreichen Verkauf der Kryptowährung und ihr Kurs stieg über Nacht um das Hundertfache, so dass der Gesamtbetrag elf Milliarden Dollar überstieg. Am Rande sei bemerkt, dass die First Lady nicht außen vor gelassen wurde und Operationen für vier Milliarden Dollar durchführte.

Memecoin für Investoren

Es ist klar, dass die geschicktesten Spekulanten ihre Gewinne gemacht haben. Aber was ist mit dem neuen Memecoin? Was erwartet die Investoren? Und schließlich, was bedeutet er für die US-Wirtschaft?

Die Antworten sind recht einfach und eindeutig. Der Glanz der Sensation und der Neuheit wird der Vergangenheit angehören und ein rasantes Wachstum des Kurses und der Verkäufe ist nicht nur nicht zu erwarten, sondern bereits rückläufig. Die elf Milliarden Dollar, die von den Anlegern investiert wurden, sind nichts weiter als Zahlen auf den Konten, die den Besitz einiger zweifelhafter Memecoins bezeugen. Das ist alles.

Die Argumentation, dass man damit etwas bezahlen oder Schulden tilgen kann, macht einfach keinen Sinn. Um etwas mit Memecoins bezahlen zu können, muss sich jemand bereit erklären, sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und das wird ein Problem sein. Das gilt auch für die Umwandlung in nationales Geld und weiter verbreitete Krypto-Coiins. Kurz gesagt, es ist nichts, es ist Luft. Oder ein Experiment eines exzentrischen Präsidenten. Ein Milliardär kann sich das leicht erlauben, aber ein Staatsoberhaupt, das sogar die Weltherrschaft beansprucht?

In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an den alten Witz über den Schneider, der auf die Frage, was er tun würde, wenn er Zar würde, antwortete, dass er Zar wäre, aber auch ein bisschen nähen würde. Übertragen auf die heutige Zeit, die USA und das Amt des Präsidenten, könnte die Antwort lauten: „Ich wäre Präsident, aber ich würde auch ein bisschen mit Kryptowährungen handeln.“

Aber für die Träger der russischen Staatsführungskultur gibt diese kleine Episode meines Erachtens Anlass zu der Befürchtung, dass die Kategorie des gewöhnlichen menschlichen Anstands aus der „technischen Aufgabe“ des Aufbaus einer neuen wunderbaren Weltordnung unter der Führung der wiedererweckten Größe der USA herausfallen könnte, nach der Trump so hungrig ist.

Ende der Übersetzung



