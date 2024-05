Zerstörung laut UNO größer als in der Ukraine

Gazakrieg

Im kleinen Gazastreifen sind die Zerstörungen laut der UNO größer als in der gesamten Ukraine. Etwas vergleichbares habe es laut der UNO seit 1945 auf der Welt nicht mehr gegeben. Aber der Westen nimmt Israel trotzdem weiterhin in Schutz und fabuliert von einem "brutalen Krieg" Russlands.

Dass Israel in Gaza einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser führt, ist keine Neuigkeit. Die Ausmaße der Zerstörung sind schockierend, wie der Minenräumdienst der Vereinten Nationen (UNMAS)gemeldet hat. Der Leiter des UNMAS-Programms in Palästina, Charles Mungo Birch, hat in einem Video von schätzungsweise 37 Millionen Tonnen Trümmern infolge der israelischen Angriffe gesprochen. Dies wären 300 Kilogramm pro Quadratmeter im äußerst dicht besiedelten Gazastreifen. In dem Video sagte Birch unter anderem:

„Um das in einen Kontext zu setzen: In Gaza gibt es mehr Trümmer als in der Ukraine.“

In der Ukraine reden wir von Kampfhandlungen, die seit über zwei Jahren andauern und entlang einer etwa tausend Kilometer langen Frontlinie stattfinden. In Gaza reden wir von einem Krieg, der ein halbes Jahr dauert und auf einem Gebiet stattfindet, das nur etwa 40 Kilometer lang ist. Allein das zeigt, wie unglaublich brutal und rücksichtslos die israelische Armee in Gaza vorgeht.

Ich habe die Zerstörungen in Mariupol und anderen Städten mit eigenen Augen gesehen und kann mir kaum vorstellen, um wie viel schlimmer die Lage in Gaza sein muss.

Das zeigt auch die Doppelmoral der westlichen Politiker und Medien, die Russland für seinen angeblich so „brutalen Angriffskrieg“ verdammen, Israel aber weiterhin in Schutz nehmen, es finanziell und mit Waffen unterstützen und in den USA zum Beispiel hart gegen Demonstranten vorgehen, die das israelische Vorgehen kritisieren. CNN hat über 1.500 Verhaftungen bei Demonstrationen in 14 Tagen gemeldet.

Der Leiter des UNMAS-Programms in Palästina sagte außerdem, die Trümmer dürften voller Blindgänger sein. Schätzungen zufolge explodieren bei Kämpfen 10 bis 15 Prozent der abgefeuerten Geschosse nicht, was eine langfristige Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellt. Die Minenräumarbeiten und auch die späteren Wiederaufbauarbeiten würden durch ein anderes Problem wesentlich erschwert:

„Schätzungsweise gibt es allein in Gaza mehr als 800.000 Tonnen Asbest.“

Die Zerstörungen im Gazastreifen seien in Umfang und Intensität mit denen des Zweiten Weltkriegs vergleichbar, erklärte Abdullah al-Dardari, der Leiter des Regionalbüros des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) für die arabischen Staaten, auf einer Pressekonferenz:

„Wir haben seit 1945, seit dem Zweiten Weltkrieg, nichts dergleichen gesehen, eine solche Intensität und ein solches Ausmaß an Zerstörung in so kurzer Zeit.“

Übrigens hat der Spiegel unter der Überschrift „Israel-Gaza-Krieg – Uno spricht von 37 Millionen Tonnen Trümmern im Gazastreifen“ auch über die Zerstörungen in Gaza berichtet. Während der Spiegel sich ständig darüber beschwert, dass Russland in der Ukraine von einer Militäroperation spricht, übernimmt der Spiegel im Falle von Gaza die israelische Sprachregelung und nennt den Gazakrieg eine „Militäroperation“. Und dass es in dem Spiegel-Artikel kein Wort der Kritik am israelischen Vorgehen gibt, ist wenig überraschend, aber der Vollständigkeit halber erwähne ich es trotzdem.

