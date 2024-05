Kriegsgefahr

Due NATO und die EU haben Russland in Erklärungen gerade vorgeworfen, hybride Angriffe gegen NATO-Länder durchzuführen. Hier zitiere ich die russische Reaktion auf die Vorwürfe.

Es hat Schlagzeilen gemacht, dass die EU und die NATO Russland am gleichen Tag beschuldigt haben, hybride Angriffe gegen die Mitgliedsländer durchgeführt zu haben. Wie immer gab es in den Erklärungen jedoch keinerlei Belege für die Vorwürfe.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, wurde von Journalisten danach gefragt. Ich habe die Frage und Sacharowas Antwort komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Am 2. Mai verabschiedete der NATO-Rat eine Erklärung, in der er Russland ohne Beweise beschuldigte, hybride Angriffe gegen Mitgliedsländer dieses Militärblocks durchzuführen. Wie können Sie das kommentieren?

Sacharowa: Das Nordatlantische Bündnis und die Führung einzelner Mitgliedsstaaten tun das, was sie am besten können: Desinformation und die Steigerung der anti-russischen Hysterie, um das beispiellose Ausmaß der Militarisierung Europas zu rechtfertigen. In die gleiche Richtung geht es mit der Mittäterschaft und der Verschleierung der Untersuchung der Nord-Stream-Explosionen.

Die Erklärung des NATO-Rats passt gut zu den Bemühungen, die Menschen in Europa und Nordamerika in die Irre zu führen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den tatsächlichen Aktionen des Bündnisses abzulenken. Derzeit findet nahe der russischen Grenze Steadfast Defender, das größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg, statt. Dem Szenario zufolge führt die Koalition Aktionen gegen Russland mit allen Instrumenten, einschließlich hybriden und konventionellen Waffen, durch. Man muss konstatieren, dass sich die NATO ernsthaft auf einen „potenziellen Konflikt“ mit uns vorbereitet, worüber übrigens hochrangige NATO-Vertreter – der Leiter des Militärausschusses der Allianz Bauer und der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa Cavoli – offen sprechen.

Aber es war die NATO, die in allen operativen und in allen geografischen Richtungen einen hybriden Krieg gegen Russland gestartet hat. Und das nicht nur hybrid, denn im Konflikt um die Ukraine sind NATO-Mitglieder aktiv an einer echten militärischen Konfrontation mit unserem Land beteiligt. Sie finanzieren nicht nur das Kiewer Regime, liefern Waffen, sondern versorgen es auch mit Geheimdienstdaten, woraufhin westliche Waffen Zivilisten und zivile Infrastruktur in Russland treffen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen