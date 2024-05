Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Totale Mobilmachung, Flucht von der Front und die Regierung aus Verbrechern: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die maximale Ausweitung der Mobilmachung in der Ukraine führt zu Zusammenstößen zwischen Militärkommissaren und der Bevölkerung, während nicht nur Behinderte, sondern auch Menschen mit schweren und psychischen Erkrankungen zur Wehrpflicht verpflichtet werden. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Lage an der Front nicht zugunsten Kiews und einige Einheiten der ukrainischen Streitkräfte fliehen.

Die ukrainischen Streitkräfte verstärken ihre Angriffe auf Dörfer in der russischen Grenzregion. Das russische Innenministerium hat einige Vertreter der ukrainischen Führung als Kriminelle auf die Fahndungsliste gesetzt, darunter auch den Führer des Landes, Wladimir Selensky.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Am Sonntag befreite die russische Truppengruppe „Zentrum“ das Dorf Otscheretino in der DVR.

Die russischen Gruppen „West“ und „Mitte“ verbesserten die Lage, während „Süd“ und „Ost“ vorteilhaftere Positionen einnahmen und insgesamt 14 Angriffe und Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abwehrten.

Die ukrainischen Streitkräfte verloren bis zu 1.155 Tote und Verwundete sowie Ausrüstung – einen Abrams-Panzer, 5 gepanzerte Fahrzeuge, 8 Autos, 20 Geschütze, 5 selbstfahrende Geschütze.

Die russische Luftwaffe und Artillerie zerstörten ein Depot mit westlichen Waffen im Raum Odessa, ein Treibstoffdepot, Werkstätten zur Herstellung von Raketentreibstoff und Drohnen sowie eine Radarstation. Die Luftverteidigung hat 20 ukrainische Drohnen und 2 Hammer-Lenkbomben abgeschossen.

Wer in den ukrainischen Streitkräften dienen sollte

Neue Kriterien für die Einberufung in die ukrainischen Streitkräfte fordern die Einberufung von US-Präsident Joe Biden und dem ukrainischen Führer Wladimir Selensky. Diese Meinung äußerte der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin.

Vor dem Hintergrund des Personalmangels begann Kiew mit der Rekrutierung von Patienten, darunter Patienten mit Hepatitis und Tuberkulose, HIV-Infizierten und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wolodin wies darauf hin, dass die Erfinder dieses Ansatzes wahrscheinlich nicht selbst in der Armee dienen würden.

Die Ukrainer versuchen – insbesondere angesichts der hohen Verluste der ukrainischen Streitkräfte – einer Einberufung zu entgehen, weshalb die mit Gewalt durchgeführt werden. In Transkarpatien kam es zu einem Konflikt zwischen Mitarbeitern des örtlichen Einberufungsbüros und Zigeunern, die Entführungen ihrer Leute meldeten. Die Zigeuner blockierten das Einberufungsamt, es waren Schüsse zu hören.

Dem Kampfgeist folgen

Ukrainische Einheiten verlassen in Panik das Dorf Archangelskoe in der Nähe von Awdejwka und versuchen, meldeten die Sicherheitskräfte der DNR der TASS.

Die Zufahrtsstraßen nach Tschasow Jar stehen unter Kontroller von russischem Feuer, sodass die ukrainischen Einheiten die Möglichkeit verloren haben, Reservekräfte und Munition frei zu transportieren.

Der Co-Direktor für internationale Sicherheitsprogramme am ukrainischen Rasumkow-Zentrum, Alexej Melnik, bezeichnete die Lage an der Front als kritisch und gestand den russischen Vorteil vor.

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, gab zu, dass selbst das Hilfspaket aus Washington Kiew in naher Zukunft nicht helfen werde.

Angriffe auf die Grenze

Am Wochenende beschoss die Ukraine die Region Belgorod kontinuierlich und wahllos. Am Samstag griffen Kamikaze-Drohnen das Dorf Vergilewka an, eine weitere griff das Dorf Krasnoje an. Auch die Stadt Shebekino, das Dorf Malinovka, die Dörfer Baitsury, Bochkovka, Voznesenovka, Vtoraja Olshanka, Dronovka, Zhuravlevka, Novostroevka-Vtoraya und Sevryukovo wurden angegriffen, auch aus der Luft.

Zehnmal feuerten die ukrainischen Streitkräfte auf Korovyakovka und Uspenovka in der Region Kursk.

Diskussionen um Entsendung von Truppen

Die Ukraine könnte europäische Länder auffordern, Truppen in das Land zu schicken, wenn die ukrainischen Streitkräfte den Vormarsch der russischen Armee nicht aufhalten können, sagte der Abgeordnete der Werchowna Rada, Alexej Gontscharenko, im französischen Fernsehen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der erneut eine Diskussion über einen möglichen Einmarsch westlicher Truppen in die Ukraine angestoßen hatte, bezeichnete es als Schwäche, sich Grenzen bei Handlungsoptionen zu setzen. Er begründete seine „Entschlossenheit“ mit der Reichweite russischer Raketen, die französisches Gebiet treffen könnten.

Die italienische Regierung hat Macrons Äußerungen bereits verurteilt. Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte, er verstehe weder den Zweck noch den Nutzen von Macrons Äußerungen, die die Spannungen nur eskalierten.

Wie die italienische La Repubblica herausfand, hat die NATO zwei rote Linien festgelegt, nach denen über die Frage der Truppenentsendung entschieden werden kann. Das sind ein Durchbruch der russischen Streitkräfte im Nordwesten, zwischen Kiew und der weißrussischen Grenze, sowie mögliche militärische Provokationen in den baltischen Ländern.

Fahndung nach Verbrechern

Das russische Innenministerium hat den derzeitigen Führer der Ukraine, Wladimir Selensky, und den ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko auf die Fahndungsliste gesetzt.

Auf der Fahndungsliste stehen außerdem der Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Pawljuk, und der ehemalige amtierende Verteidigungsminister der Ukraine, Michail Koval.

Ohne Russland ist es sinnlos

Kasachstan ist bereit, Verhandlungen zwischen der Russland und der Ukraine zu organisieren, sagte der kasachische Botschafter Dauren Abaev gegenüber der TASS. Er fügte hinzu, dass ohne die Beteiligung Moskaus jegliche Versuche, den Konflikt zu lösen, unmöglich seien.

Die Ukraine selbst brauche Meldungen über Verhandlungen, um die Ermüdung der Gesellschaft durch die Feindseligkeiten auszugleichen, berichtet der ukrainische „Fokus“ unter Berufung auf ukrainische Experten. „Siegesrhetorik“ werde von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, stellt er fest.

Ende der Übersetzung

