Meinungsfreiheit

Letzte Woche wurden zwei russische Journalisten aus Deutschland ausgewiesen, womit de facto das Büro eines der größten russischen TV-Sender in Deutschland geschlossen wurde.

Letzte Woche wurde de facto das Büro eines großen russischen TV-Senders in Deutschland geschlossen, indem die beiden einzigen dort arbeitenden russischen Journalisten ausgewiesen wurden. Als Reaktion wurden zwei deutsche Mitarbeiter der ARD aus Russland ausgewiesen. Hier zeige ich, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber berichtet hat und übersetze den entsprechenden Beitrag.

Beginn der Übersetzung:

Unter der Parole der Meinungsfreiheit fördert der Westen Doppelmoral

Das Büro des Ersten Kanals des russischen Fernsehens in Berlin erhielt vom deutschen Migrationsamt ein mehrseitiges Dokument, in dem die Ablehnung der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung im Land informiert wurde.

Und hier ist ein sehr bemerkenswertes Zitat: „Ihr Antrag auf Verlängerung der befristeten Aufenthaltserlaubnis auf Basis von § 19c Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren zum Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Land sowie auf der Grundlage von § 18 des Ausländerbeschäftigungsbeschlusses vom 25.01.2024 wurde abgelehnt <…> Ihr weiterer Aufenthalt auf deutschem Staatsgebiet wird die Umsetzung der Sanktionsrichtlinien beeinträchtigen und damit die Interessen der Bundesrepublik erheblich beeinträchtigen, und gefährdet die Sicherheitsinteressen und sonstige öffentliche Interessen Deutschlands.“

Der Korrespondent des Sender erklärte: „Die deutsche Bürokratie hat für uns beide, den Kameramann und den Korrespondenten, ein Dokument geboren. Sein Eingang wurde am Dienstag registriert. In der ersten Dezemberhälfte müssen Ivan Blagoj und Dmitri Volkow das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlassen. Die Entscheidung ist durch die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland motiviert.“

Der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christian Wagner, äußerte auf einer Regierungspressekonferenz seine Version: „Die Regierung hat das Büro dieses Senders nicht geschlossen. Ich kann nur vermuten, dass die Situation mit den Aufenthaltsgenehmigungen im Land zusammenhängt.“

Als Reaktion darauf wurden zwei Vertreter der deutschen Mediengruppe ARD aus Moskau ausgewiesen, allerdings unter der Bedingung, dass der Sender neue Mitarbeiter nach Russland entsenden könne, wenn die Arbeit des Büros der Ersten Kanals in Berlin wieder aufgenommen würde.

Aus irgendeinem Grund meldete sich die grüne Außenministerin, das Symbol für totale Loser, Annalena Baerbock direkt zu Wort: „Die Ausweisung von ARD-Mitarbeitern ist inakzeptabel, und die Begründung ist einfach erfunden. Wir verurteilen dies ganz deutlich und haben heute den russischen Botschafter einbestellt.“

Eigentlich geht es hier um die Meinungsfreiheit, die der Westen sich seit langem auf seine Fahnen schreibt. Nun gibt es unter dem gleichen Slogan nur noch Doppelmoral, wie Sergej Lawrow erklärt: „1990 wurde im Rahmen des OSZE-Gipfels eine Sondercharta verabschiedet, die jedem Bürger eines jeden Landes freien Zugang zu allen Informationen garantiert. Als sie erkannten, dass die Welt viel vielfältiger ist als die neoliberale Ordnung, die der Westen allen aufgezwungen hat, haben sie sofort den Zugang zu Informationen unterdrückt, die ihrem Standpunkt und ihrer Position widersprechen. Übrigens, noch ein Beispiel: Dem Ersten Kanal wurde es – im Grunde durch Ausweisung von Journalisten – verboten, aus Deutschland zu berichten.“

Im Westen gibt es unzählige Fälle von Verbot der Meinungsfreiheit und Verfolgung der Wahrheit. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erinnert an einen eklatanten Vorfall: „Es ist bereits erwiesen, dass die ukrainischen Geheimdienste direkt an den gezielten Morden an den russischen Journalisten Dugina, Fomin, Zhuravlev und vielen anderen beteiligt waren. Worte der Verurteilung dieser Morde haben wir aus dem „aufgeklärten“ Westen nicht gehört. Das gilt auch für die Morde an russischen Journalisten im Donbass lange vor Beginn der Militäroperation. Der Skandal um den jüngsten Bericht des UNESCO-Sekretariats über Journalisten, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ihr Leben verloren haben, ist allen bekannt. Der Bericht enthält keine einzige Erwähnung all der bekannten Fakten zum Tod russischer Journalisten. Darum ist Frau Azoulay eine offene Teilnehmerin im Informationskrieg gegen Russland und im Grunde gegen die Wahrheit.“

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen