Ukraine-Unterstützung

Was man bisher über Trumps Friedensplan weiß, macht wenig Hoffnung. Außerdem scheinen sich einige altgediente Falken in Trumps Team erstaunlich gut mit den Falken in Bidens Team zu verstehen.

Die Lage in den USA ist derzeit unübersichtlich. In Washington laufen die Vorbereitungen für Trumps Amtseinführung und in seinem Team finden sich immer mehr Falken, die zur Ukraine unrealistische Vorschläge haben und den Kampf gegen Russland wohl lieber fortsetzen wollen. Hinzu kommt, dass Trump inzwischen offene Drohungen gegen die BRICS ausspricht und die weltweite Vormachtstellung der USA um jeden Preis erhalten will.

Die Vorgänge der letzten Woche waren hochinteressant, weshalb ich den Korrespondentenbericht aus den USA, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gesendet hat, übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Nach der russischen Antwort mit der „Oreschnik“ ist Biden in einem Nebel strategischer Unsicherheit

Viele wundern sich, warum Donald Trump, der immer so wortreich ist, den russischen Angriff auf Dnjepr mit der neuesten „Oreschnik“ bis heute nicht kommentiert hat, auch nicht nach 10 Tagen. Er hat so viel über die Ukraine geredet, darüber, wie er den Konflikt schnell beenden würde. Und jetzt – nichts.

Auf der Pressekonferenz in Astana wurde Wladimir Putin zu Trump befragt und er antwortete:

„Aber soweit ich mir den neu gewählten Präsidenten vorstelle, ist er schließlich ein intelligenter und recht erfahrener Mensch, und es scheint mir, dass er eine Lösung finden wird, insbesondere nachdem er eine so, sagen wir mal, schwere Prüfung wie den Kampf um die Rückkehr ins Weiße Haus durchlebt hat. Wissen Sie, ich denke, was auch Sie am meisten beeindruckt hat, war nicht einmal die Tatsache, dass im Kampf gegen Trump absolut unzivilisierte Mittel eingesetzt wurden, absolut unzivilisiert, bis hin zum versuchten Mord, mehr als einmal. Übrigens ist er meiner Meinung nach selbst jetzt nicht sicher. Ja was? In der Geschichte der USA gab es die alle möglichen verschiedenen Fälle. Ich denke, dass er ein intelligenter und, wie ich hoffe, vorsichtiger Mensch ist, der das alles versteht. Aber was mich noch mehr beeindruckt hat, war, dass er nicht nur selbst im Zuge der Angriffe auf ihn, im Zuge des Kampfes gegen ihn, demütigenden, unbegründeten Verfahren, Anklagen und so weiter ausgesetzt war, sondern dass es auch Angriffe auf ihn und seine Familienangehörigen, seine Kinder, gab. Bei uns tun nicht mal Banditen sowas. Wenn kriminelle Gruppen untereinander kämpfen, fassen sie Frauen und Kinder nicht an, sondern lassen sie in Ruhe, die Männer kämpfen untereinander. Aber die haben sie angefasst, verstehen Sie? Das ist so abscheulich, dass es noch einmal den gesamten Niedergang des heutigen amerikanischen politischen Systems deutlich macht.“

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Nachdem der Beschuss Russlands mit westlichen Raketen genehmigt war und Russland mit der „Oreschnik“ geantwortet hatte, verschwand Biden im Nebel einer „strategischen Unsicherheit“. Das Schweigen des Präsidenten wird vom offiziellen Washington mit Informationsrauschen überdeckt. Sie versuchen, so zu tun, als wäre nichts passiert, aber sie haben das russische Wort „Oreschnik“ schnell gelernt.

„Oreschnik, die neue ballistische Rakete, ist definitiv ein Problem. Ein Großteil Westeuropas ist gefährdet, wenn die Rakete von Westrussland aus gestartet wird“, sagte der pensionierte US-Luftwaffenoberst Cedric Leighton.

Dass die Antwort auf die US-amerikanischen ATACMS eine russische „Oreschnik“ oder eine noch leistungsfähigere Waffe werden könnte, wurde in den USA seit den ersten Tagen des Konflikts in der Ukraine befürchtet. Deshalb hat Biden die Entscheidung, Russland mit seinen Langstreckenraketen zu beschießen, bis zur letzten Minute hinausgezögert, also bis nach den Präsidentschaftswahlen. Und nachdem die scheidende Regierung in der Auseinandersetzung mit Trump nachgegeben und den Rückzug der ukrainischen Streitkräfte gesehen hatte, entzündete sie doch noch die Lunte: Innerhalb weniger Wochen trieb sie den Grad der Eskalation auf die Spitze.

„Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Miller.

Die scheidende Regierung beeilt sich, Kiew zum Abschied den Rest der versprochenen Waffen im Wert von sechs Milliarden Dollar zu geben. Biden bittet den Kongress um weitere 24 Milliarden Haushaltsmittel, um den Krieg fortzusetzen. Da der US-Präsident weiß, welche Reaktion das bei den Amerikanern hervorrufen wird, stellt er den Antrag auf Zuweisung von Mitteln an Kiew im Geheimen.

Aber die Dokumente wurden der Presse zugespielt, und darin heißt es: „Die neue Nothilfe-Tranche des Pentagons wird für den Kauf von Waffen und Ausrüstung für die Ukraine und die Auffüllung der US-Waffenbestände verwendet. Zwei Drittel der beantragten Mittel, 16 Milliarden Dollar, sind für die Aufstockung der US-Waffenbestände vorgesehen. Die verbleibenden acht Milliarden Dollar sind für die Sicherheitsunterstützungsinitiative für die Ukraine bestimmt, in deren Rahmen das Pentagon US-Unternehmen mit der Lieferung von Waffen für die ukrainischen Truppen beauftragt.“

Eine der Bedingungen für die Genehmigung dieses Militärhilfepakets könnte die Ankündigung der totalen Mobilisierung in der Ukraine sein. Ukrainische Leben im Tausch gegen Waffen. Nun berichten mehrere amerikanische Medien, dass Biden darauf besteht, das Einberufungsalter in der Ukraine auf 18 Jahre herabzusetzen. Und einige Kongressabgeordnete, die über die Zuteilung der nächsten Milliarden abstimmen müssen, fordern, dass Alte und Kinder zur Schlachtbank geschickt werden.

Ein CNN-Moderator fragte die republikanische US-Kongressabgeordnete Victoria Spartz: „Die Regierung Biden fordert die Herabsetzung des Mobilisierungsalters von 25 auf 18 Jahre und betont, dass dies für das Militär von entscheidender Bedeutung ist.“

„Wenn man einen Krieg gegen Russland gewinnen will, das sehr viele Menschen hat und dem es egal ist, wie viele sterben, muss man das ganze Land mobilisieren. Sie wissen, wie die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, von Kindern bis zu Alten, alle haben zum Krieg beigetragen“, antwortete sie.

In dieser Zeit des Machtwechsels im Weißen Haus läuft die US-Eskalationsmaschine wie auf Autopilot. Neben Stinger-Raketen und Munition für HIMARS enthält das nächste Militärhilfepaket für die Ukraine auch durch internationale Konventionen verbotene Antipersonenminen. Der Beschluss wurde von Präsident Biden unterzeichnet, aber wer steht hinter ihm?

Diese Frage stellte der Moderator von Redacted News, Clayton Morris dem Journalisten Tucker Carlson: „Biden führt nicht. Wer führt im Weißen Haus? Wer ist de facto Präsident? Anthony Blinken oder Jake Sullivan?“

„Hätte man mich gestern Morgen gefragt, hätte ich gesagt, dass Blinken von Anfang an das Sagen hatte. Aber jetzt würde ich sagen: Satan. Wir haben tatsächlich dunkle Mächte an der Macht, denn es gibt keine Rechtfertigung für den Einsatz von Antipersonenminen in diesem Konflikt, der damit in keiner Weise gelöst werden kann. Der einzige Effekt eines solchen Einsatzes ist die Tötung von Unschuldigen“, antwortete Carlson.

Das Schweigen von Trump und seinen engsten Mitarbeitern zur Eskalation in der Ukraine ist eine spektakuläre Pause vor dem 20. Januar, wenn das neue Team alle Macht und alle Hebel in der Hand haben wird, um den US-Haushalt, einschließlich der Militärausgaben, zu kontrollieren. Allerdings hat der gewählte Präsident bereits jetzt vollen Zugang zu Geheimdienstinformationen, auch zur Lage in der Ukraine. Und der von Trump ernannte künftige nationale Sicherheitsberater Michael Waltz hatte sein erstes Treffen mit Jake Sullivan, der sich darauf vorbereitet, seinen Posten aufzugeben.

Und nach diesem einen Gespräch zu urteilen, werden die Falken in Trumps Team den Ansatz der scheidenden Regierung zum Ukraine-Konflikt übernehmen, denn Waltz sagte auf Fox News: „Jake Sullivan und ich haben uns getroffen und einige Fragen besprochen. Und unsere Gegner, die denken, dass dies eine günstige Gelegenheit ist und dass sie eine Regierung gegen die andere ausspielen können, liegen falsch. Wir arbeiten Hand in Hand, wir sind ein Team, das Team USA, in dieser Übergangszeit.“

Es ist nicht bekannt, ob Trump selbst diese Meinung teilt, aber die Aussage von Waltz ist ein klares Signal, dass man keine drastischen Änderungen des derzeitigen Kurses gegenüber der Ukraine erwarten sollte. Zumal der sogenannte „Trump-Plan“ von dem 80-jährigen pensionierten Generalleutnant Keith Kellogg umgesetzt werden soll, der zum Sondergesandten für die Ukraine ernannt wurde. Kellogg, der an den US-Invasionen in Vietnam, Kambodscha, Irak und Grenada beteiligt war, soll der wichtigste Berater des designierten Präsidenten beim Ukraine-Konflikt sein. Allerdings wird er „Frieden durch Stärke“ in die Ukraine unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lage an der Front bringen müssen.

Dazu sagte der politische Analyst und Experte für nationale Sicherheit David Sanger auf CNN: „Vor fast drei Jahren war Keith Kellogg der Meinung, dass wir die Russen nicht vom Krieg profitieren lassen sollten. Jetzt meint er, wir bräuchten auf dem Weg zu einem größeren Friedensplan einen Waffenstillstand oder eine Art Einstellung der Feindseligkeiten. Das halte ich in der Tat für sinnvoll. Aber die neue Regierung wird sich mit dem Gedanken abfinden müssen, dass die Russen vielleicht 20 Prozent der Ukraine bekommen werden.“

Der „Trump-Kellogg-Plan“ sieht einen Waffenstillstand auf der Grundlage der „vorherrschenden Frontlinien“ vor. Und wenn Selensky sich weigert, an den Verhandlungstisch zu kommen, den Stopp der militärischen Tranchen für Kiew.

Russland, meint Kellogg, könne „gewarnt werden, dass die Ablehnung der amerikanischen Vorschläge eine verstärkte Unterstützung der Ukraine durch die USA nach sich ziehen wird“. Das ist die Peitsche, und als Zuckerbrot winkt eine mögliche Lockerung der Sanktionen.

Gleichzeitig sollen die Exporte russischer Energieträger mit einer Sonderabgabe belegt werden, mit der die Wiederherstellung der Ukraine finanziert werden soll. Der Handel mit Drohungen ist der traditionelle Stil amerikanischer Gangster.

Um die Vorherrschaft der USA aufrechtzuerhalten, ist Trump bereit, Handelskriege gegen ganze Blöcke zu erklären. Der multipolare „Frieden durch Stärke“ soll es nicht wagen, den Dollar aufzugeben, wie Donald Trump auf seiner Social-Media-Seite schrieb: „Die Vorstellung, dass die BRICS-Länder versuchen werden, vom Dollar wegzukommen, und wir einfach nur zusehen, ist VORBEI. Diese Länder müssen sich verpflichten, keine eigene Währung zu schaffen oder eine andere Währung zu unterstützen, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, oder sie werden einen 100-prozentigen Zoll auf ihre Waren erhalten und sich vom überlegenen US-Markt verabschieden. Sollen sie sich einen anderen Narren suchen“,

Was von diesen Drohungen zu halten ist, bleibt die große Frage. Dafür sind Drohungen bei Mitgliedern von Trumps Übergangsteam eingegangen. Mindestens sieben Vorfälle mit Bombendrohungen gegen Häuser und möglichen Anschlägen gingen bei Personen ein, die Trump nahe stehen.

Vielleicht aus Sicherheitsgründen hat Trump selbst seine Residenz in Mar-a-Lago die ganze Zeit über nicht verlassen. Auf Bildern ist er in lauter Gesellschaft neben Elon Max beim Feiern von Thanksgiving zu sehen. Gleichzeitig fallen Beamte seiner künftigen Regierung in Ministerien und Behörden ein. Die friedliche Machtübergabe, die Biden und Trump den Amerikanern versprochen haben, findet immer noch wie ein Spezialeinsatz statt.

Nach den Worten von Präsident Biden erwartet er ein weiteres Treffen mit Trump vor dem 20. Januar. Ihr letztes Gespräch unmittelbar nach der Wahl im Weißen Haus dauerte fast zwei Stunden und eines der Hauptthemen war die Ukraine. Offensichtlich werden sie angesichts der sich zuspitzenden Krise auch dieses Mal die Maßnahmen der scheidenden und der künftigen Regierung zur Unterstützung Kiews und zur Konfrontation mit Moskau erörtern.

Das demonstrative Schweigen sowohl von Biden als auch von Trump sieht immer mehr nach einem abgestimmten Spiel aus, aus dem Amerika nicht als Verlierer hervorgehen will.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen