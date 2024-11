Putin im O-Ton

Bei einer Pressekonferenz hat der russische Präsident Putin über die von der Biden-Regierung provozierte Eskalation in der Ukraine gesprochen und darüber, ob sich die Lage nach Trumps Amtsantritt wieder verbessern könnte.

Der russische Präsident Putin hat in Kasachstan an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der OVKS teilgenommen und sich anschließend eine Stunde lang der Presse gestellt. Ich habe in insgesamt vier Artikeln aus dieser Pressekonferenz zitiert, in diesem letzten Artikel zitiere ich, was Putin über die von der Biden-Regierung provozierte Eskalation in der Ukraine und darüber gesagt hat, ob sich die Lage nach Trumps Amtsantritt wieder verbessern könnte, Putin sagte mit Blick auf die Attentate auf Trump auch, dass er befürchtet, dass Trump auch nach seinem Wahlsieg noch in Gefahr ist.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Wladimir Kulagin, Wedomosti.

Wie sehr kann und muss sich das derzeitige Ausmaß der Eskalation, die mit der Genehmigung der Biden-Regierung begann, Russland mit ATACMS anzugreifen, auf die Möglichkeit auswirken, Kontakte mit der künftigen Trump-Regierung aufzunehmen? Wie wichtig wird dieser Faktor beim Aufbau der Beziehungen sein? Oder vielleicht noch irgendwelche andere Signale, die das erschweren?

Putin: Wir wissen nicht, worüber Herr Trump und der amtierende Präsident bei ihrem Treffen gesprochen haben. Wir wissen es nicht. Und deshalb werden wir das nicht kommentieren, das ist unmöglich.

Verschiedene Optionen sind möglich. Wenn der derzeitige Präsident Biden glaubt, dass er durch die Verschärfung der Situation und die Erhöhung des Ausmaßes der Konfrontation Bedingungen für die künftige Regierung schafft, ist es einfach, aus dieser Situation herauszukommen, denn der neu gewählte Präsident wird sagen: „Das bin nicht ich, das sind die Leute, die völlig verrückt sind. Ich habe damit nichts zu tun. Lass uns reden.“ Natürlich ist das eine Option.

Es ist möglich, dass die derzeitige Regierung zusätzliche Schwierigkeiten für die Zukunft schaffen möchte. Auch das ist möglich. Aber soweit ich mir den neu gewählten Präsidenten vorstelle, ist er schließlich ein intelligenter und recht erfahrener Mensch, und es scheint mir, dass er eine Lösung finden wird, insbesondere nachdem er eine so, sagen wir mal, schwere Prüfung wie den Kampf um die Rückkehr ins Weiße Haus durchlebt hat.

Wissen Sie, ich denke, was auch Sie am meisten beeindruckt hat, war nicht einmal die Tatsache, dass im Kampf gegen Trump absolut unzivilisierte Mittel eingesetzt wurden, absolut unzivilisiert, bis hin zum versuchten Mord, mehr als einmal. Übrigens ist er meiner Meinung nach selbst jetzt nicht sicher. Ja was? In der Geschichte der USA gab es die alle möglichen verschiedenen Fälle. Ich denke, dass er ein intelligenter und, wie ich hoffe, vorsichtiger Mensch ist, der das alles versteht. Aber was mich noch mehr beeindruckt hat, war, dass er nicht nur selbst im Zuge der Angriffe auf ihn, im Zuge des Kampfes gegen ihn, demütigenden, unbegründeten Verfahren, Anklagen und so weiter ausgesetzt war, sondern dass es auch Angriffe auf ihn und seine Familienangehörigen, seine Kinder, gab.

Bei uns tun nicht mal Banditen sowas. Wenn kriminelle Gruppen untereinander kämpfen, fassen sie Frauen und Kinder nicht an, sondern lassen sie in Ruhe, die Männer kämpfen untereinander. Aber die haben sie angefasst, verstehen Sie? Das ist so abscheulich, dass es noch einmal den gesamten Niedergang des heutigen amerikanischen politischen Systems deutlich macht.

Trotzdem ist das natürlich ein großes Land. Wir sind zum Dialog mit den USA bereit, auch mit der künftigen Regierung.

Ende der Übersetzung



