Farbrevolution

Eigentlich hatte sich die Lage in Georgien wieder beruhigt, aber am Donnerstag hat die georgische Regierung verkündet, den EU-Beitrittsprozess bis 2028 auf Eis zu legen. Daraufhin kam es in der georgischen Hauptstadt zu spontanen Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei.

Am Sonntag habe ich das letzte Mal über die Lage in Georgien berichtet. An dem Tag bauten Demonstranten Zelte vor dem Parlament auf und planten die für Montagmorgen angesetzte Konstituierung des neu gewählten Parlaments zu verhindern. Am Montagmorgen passierte jedoch de facto gar nichts und das Parlament konnte sich problemlos zu seiner ersten Sitzung nach den Wahlen versammeln, während die Demonstranten enttäuscht ihre Zelt abbauten und nach Hause gingen.

Die versuchte Farbrevolution war damit offenbar erst einmal gescheitert, wobei eine Fortsetzung für Mitte Dezember erwartet wurde, weil das Parlament die anstehende Neuwahl des Staatspräsidenten für den 14. Dezember angesetzt hat. Diese Gelegenheit dürfte die Opposition wieder für Vorwürfe von Wahlfälschung und für Demonstrationen nutzen.

Übrigens fallen die Entscheidungen im Parlament momentan einstimmig aus, weil die Oppositionsparteien bisher bei ihrer Linie geblieben sind, ihre Parlamentssitze nicht anzunehmen. Ob und wann sie ihre Meinung noch ändern, ist nicht absehbar.

Georgische Regierung legt Gespräche mit der EU auf Eis

Nachdem das georgische Parlament im Mai dieses Jahres das Gesetz „Über die Transparenz ausländischer Einflussnahme“ verabschiedet hatte, das gemeinhin als Gesetz über ausländische Agenten bezeichnet wird, sind die EU und die USA auf Konfrontationskurs mit der georgischen Regierung gegangen, weil das Gesetz NGOs, die in Georgien medial oder politisch tätig sind und mindestens 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, verpflichtet, ihre Einnahmen offenzulegen, damit jeder sehen kann, in wessen Interesse sie tätig sind. Übrigens waren es die USA, die schon 1938 als erstes Land der Welt ein Gesetz über ausländische Agenten erlassen haben, worüber die westlichen Medien jedoch nie erwähnen, wenn sie solche Gesetze als angeblich „russische Gesetze“ kritisieren.

Die EU und die USA haben die georgische Regierung wiederholt aufgefordert, das Gesetz aufzugeben, doch die Führung der Regierungspartei „Georgischer Traum – Demokratisches Georgien“ lässt sich nicht beirren und beharrt darauf, dass der Zweck des Gesetzes darin besteht, die Transparenz von in Georgien tätigen NGOs sicherzustellen, von denen einige versuchen, im Land eine Revolution auszulösen.

Schließlich haben die USA sogar begonnen, erste Sanktionen gegen Georgier zu verhängen und die EU hat alle Gespräche mit der georgischen Regierung über den EU-Beitrittsprozess abgebrochen und dem Land zugesagte Zahlungen gesperrt. Darauf hat die georgische Regierung reagiert, indem sie auch noch ein Gesetz verabschiedet hat, dass Propaganda für LGBT unter Strafe stellt.

Da der Westen der georgischen Regierung offen Wahlfälschung vorwirft, obwohl die OSZE und andere professionelle Wahlbeobachter bei den Wahlen keine ernsthaften Unregelmäßigkeiten festgestellt haben, hat sich das Verhältnis zwischen der georgischen Regierung und dem Westen nach den Wahlen weiter verschlechtert.

Am Donnerstag hat die Regierungspartei erklärt, die Gespräche mit der EU über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur EU bis 2028 auszusetzen und bis dahin auch alle Zuschüsse von der EU abzulehnen, wie Ministerpräsident Irakli Kobachidse bei einer Pressekonferenz erklärte. Er sagte, Georgien müsse den europäischen Bürokraten zeigen, dass sie mit Georgien „nicht mit Erpressung und Beleidigungen, sondern mit Würde“ sprechen sollten.

Er führte weiter aus, dass die Georgier eine stolze Nation seien und auf eine reiche Geschichte zurückblicken. Daher sei es für Georgien „kategorisch inakzeptabel, die Integration in die EU als Almosen zu betrachten“, schließlich sei Georgien in der Lage, die EU mit seiner Kultur und seinem Potenzial genauso zu bereichern, wie die EU Georgien bereichern könne.

Kobachidse teilte mit, dass Georgien bereit sei, bis Ende 2028 Verhandlungen mit der EU aufzunehmen und der EU im Jahr 2030 beizutreten. Das Land werde all seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen über assoziierte Mitgliedschaft und Freihandel weiterhin nachkommen und diese bis 2028 zu 90 Prozent erfüllen. Georgien will die von der EU in diesen Bereichen geforderten Reformen also weiterführen, auch wenn es die Beitrittsgespräche für einige Jahre einfrieren will.

Georgien wolle sich auf dem Weg in die EU außerdem auf seine eigenen Mittel verlassen. So begründete Kobachidse die Entscheidung, bis 2028 auch keine Finanzhilfen der EU mehr anzunehmen. Kobachidse sagte, die Regierung werde ihren Weg in die EU fortsetzen, aber es niemandem erlauben, das Land „in einem Zustand ständiger Erpressung und Manipulation zu halten“, weil das „beleidigend für unser Land und unsere Gesellschaft ist“.

Spontane Proteste

Mit dieser Ankündigung hat die Regierung geschafft, was in den Wochen nach der Wahl weder die Opposition noch die vom Westen finanzierten NGOs geschafft haben, denn danach versammelte sich bald eine wütende Menge vor dem georgischen Parlament und protestierte gegen die Entscheidung der Regierung. Laut ersten Berichten ist die Zahl der Demonstranten größer als bei den Protesten der letzten Wochen, obwohl offenbar keine Organisation die Proteste organisiert hat.

Allerdings hat sich die pro-westliche Präsidentin Georgiens, die französische Staatsbürgerin Surabischwili, den Demonstranten vor dem Parlament angeschlossen. Sie fordert erneut Parlamentsneuwahlen und versuchte, das Gespräch mit Polizisten zu suchen, die darauf jedoch nicht eingingen.

Die Demonstranten haben die Hauptstraße vor dem Parlament blockiert und es gibt erste Berichte über Zusammenstöße mit der Polizei und von Gewalt der Demonstranten gegen Vertreter regierungstreuer Medien. Das hat es bei den Protesten in den Wochen zuvor ebenfalls nicht gegeben, die Stimmung scheint dieses Mal aggressiver zu sein als bei den friedlichen Protesten der letzten Wochen.



