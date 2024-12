Oreschnik

Vor einigen Tagen hat Putin seine Tonart gegenüber dem Westen geändert. Nach der Demonstration der Hyperschallrakete Oreschnik scheint er auch eine direkte Konfrontation mit dem Westen nicht zu fürchten, wenn der Beschuss von Zielen in Russland mit westlichen Raketen weitergeht.

Deutsche Medien haben nur sehr spärlich über die neue russische Hyperschallrakete Oreschnik berichtet, die vor einigen Tagen eine Rüstungsfabrik in der Ukraine komplett zerstört hat. Das russische Fernsehen hat Putins neue Tonart, die beim Besuch in Kasachstan zu hören war, in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick analysiert und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Putin begann in einer beispiellos harten Art und Weise mit dem Westen zu reden

Putins Ton gegenüber dem Westen war diese Woche beispiellos hart. Die Botschaft war durch wiederholte Angriffe mit Langstrecken auf die Region Kursk und die Möglichkeiten unserer Reaktion, die Russland unter Beweis gestellt hat, vorbestimmt.

Der Änderung im Tonfall des Präsidenten ist offensichtlich. Während Putin früher warnte, überzeugte, an die Logik und sogar an den Selbsterhaltungstrieb appellierte, antwortet er nun auf eine Frage nach Prognosen, dass „alles möglich ist“. Ja, in einer etwas humorvollen Form, aber solche Witze jagen dem Westen eine Gänsehaut über den Rücken:

„Wissen Sie, zu Sowjetzeiten gab es einen Witz über Wettervorhersagen. Die Vorhersage lautete: ‚Heute ist tagsüber alles möglich.’“

Gleichzeitig betonte er, dass wir als Reaktion auf Raketenangriffe auf Russland durch NATO-Offiziere „bedeutende Ziele“ zerstören werden, darunter „Entscheidungszentren“, auch in Kiew. Das bedeutet, dass es auch um welche geht, die nicht in Kiew sind. Siehe vorheriger Punkt: „Alles ist möglich.“

Putin sagte:

„So wäre es beispielsweise sinnlos, eine Hyperschallrakete auf ein scheinbar unbedeutendes Ziel mit geringem Volumen zu schießen, denn das wäre, als würde man mit einer Kanone auf Spatzen schießen. Aber wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen wichtige Ziele einsetzen, darunter, auch das habe ich gesagt, schließen wir den Einsatz von Orecshnik gegen militärische Industrieanlagen oder Entscheidungszentren, auch in Kiew, nicht aus.“

Dies war die wichtigste Warnung Putins seit Februar 2022. Härter hat sich der russische Präsident seitdem nicht geäußert. Das ist natürlich eine Reaktion auf die panische Eskalation der Taktik des Westens im Kampf gegen Russland in der Ukraine. Der Feind begann zu erkennen, dass die Dinge auf eine Katastrophe zusteuern, weil die Front zusammenbricht. Daher die panischen, krampfhaften Versuche, die Situation auf jede Weise aufrechtzuerhalten – sei es durch die Lieferung von Langstreckenraketen und die Entsendung von Offizieren zu deren Kontrolle, durch die Zuteilung neuer Multimilliarden-Dollar-Tranchen an Kiew oder durch die Entsendung verbotener Antipersonenminen an das Bandera-Regime.

Die Front bröckelt, der Ukraine droht der Verlust der Staatlichkeit. Unter diesen Bedingungen sind die westlichen Schakale bereits auf das Aas angewiesen. Nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes plant der Westen unter dem Deckmantel eines „Friedenssicherungskontingents“ die Entsendung seiner Besatzungstruppen in die Ukraine. Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson konnte nicht an sich halten und hat bereits einen kleinen Leak zu dem Plan preisgegeben:

„Ich denke nicht, dass wir Kampftruppen schicken sollten, um den Russen entgegenzutreten, aber ich denke, ein Teil der Lösung besteht darin, dass eine multinationale europäische Friedenstruppe die Grenze kontrolliert und den Ukrainern hilft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine solche Friedenssicherung ohne die Briten gibt. Wir müssen wir da sein.“

Und jetzt kommt die Meldung des russischen Auslandsgeheimdienstes:

„Die Gebiete, die zwischen den Besatzern verteilt werden sollen, wurden festgelegt: die Schwarzmeerküste geht an Rumänien, die westlichen Regionen der Ukraine an Polen, das Zentrum und der Osten des Landes an Deutschland, die nördlichen Teile inklusive der Hauptstadt an Großbritannien. Insgesamt ist geplant, 100.000 sogenannte Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden.“

Der Westen plant, die Ukraine auf der Grundlage bestehender historischer Erfahrungen, der Erfahrungen Nazi-Deutschlands, zu zerreißen und dabei Banderas Strafkolonnen einzusetzen. Der russische Geheimdienst schreibt:

„Nach den erhaltenen Informationen hat sich das deutsche Militär bereits auf die Erfahrungen der Nazis besonnen, die während des Großen Vaterländischen Krieges ein Besatzungsregime in der Ukraine errichtet haben. Dabei ist die Bundeswehr zu dem Schluss gekommen, dass es unmöglich sein wird, polizeiliche Aufgaben ohne aus ukrainischen Nationalisten bestehenden Sonderkommandos zu erfüllen. Sie werden zwar einen neuen Namen bekommen, aber im Wesentlichen werden das die gleichen Bandera-Strafkolonnen sein.“

Jetzt sind die Vorgänge verständlich. Es nähert sich seinem Ende, der Geheimdienst schreibt:

„Die NATO ist bereits dabei, Ausbildungszentren in der Ukraine einzurichten, durch die sie mindestens eine Million mobilisierte Ukrainer ziehen will.“

Es ist klar, dass Russland dieses Szenario nicht passt. Daher der radikale Wandel in Putins Tonfall in dieser Woche, einer Woche, die durchaus als Wendepunkt betrachtet werden kann. Russland wird keinen Schritt zurück machen. Es gibt Leute auf der anderen Seite des Ozeans, die die Situation ganz genau verstehen. Hier ist ein Auszug aus einem Leitartikel in The American Conservative:

„Der Westen befindet sich jetzt fast im direkten Kriegszustand mit Russland, überzeugt davon, dass Moskau alle Beleidigungen, Respektlosigkeiten und Drohungen passiv hinnehmen wird. Die Tatsache, dass Putin keinen nuklearen Präventivschlag gegen Amerika geführt hat, wird dort als Beweis dafür angesehen, dass man Russland mit Raketen beschießen kann, ohne dass das Konsequenzen hat. Eine leichtsinnige und törichte Annahme. Sie ist leichtsinnig, weil eine Konfrontation mit einer großen und noch dazu nuklearen Macht um ihre existenziellen Interessen das Risiko birgt, alles zu verlieren.“

Wir unterschreiben jedes Wort. Und auch die anderen, über die Ratschläge an Trump, denn weiter heißt es dort:

„Die USA und ihre Verbündeten versorgen Kiew mit Raketen, Geheimdienstinformationen, um sie ins Ziel zu lenken, und Personal, um sie abzufeuern. <…> Wenn Washington heute weiter auf seinem Standpunkt beharrt, könnte Moskau eine ebenso gefährliche Antwort geben. Der designierte Präsident Donald Trump hat immer wieder vor den Risiken eines nuklearen Konflikts gewarnt. Seine oberste außenpolitische Priorität muss es sein, die Kämpfe in der Ukraine zu beenden, denn andernfalls muss Amerika intervenieren. Er kann die Parteien nicht zwingen, die Kämpfe einzustellen, aber er kann aufhören, einen Konflikt zu schüren, der die USA langsam aber sicher in den Abgrund zieht.“

Das ist wirklich die Stunde der Wahrheit.

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Richard Wolff hat recht, wenn er Russlands Durchbruch mit der Oreschnik mit dem sowjetischen Sputnik im Jahr 1957 vergleicht, als die ganze Welt verblüfft war:

„Wir wurden Zeugen vom Auftauchen einer neuen Technologie, die einen völlig neuen Typus russischer Raketen darstellt. <…> Und das ist das Bemerkenswerte: Der Westen war offenbar erstaunt. Aber warum? Was war der Grund? Westliche Beobachter zogen eine Parallele zu 1957, als Russland als erstes Land einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schickte, und alle im Westen waren plötzlich überrascht. Aber was ist das Besondere daran? Ich sehe das folgendermaßen: Die Amerikaner waren davon überzeugt, dass der Status, den sie nach dem Zusammenbruch des britischen Empire und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erlangt hatten, für immer Bestand haben würde. Sie dachten, dass die USA für immer das Zentrum des Universums sein würden. Und jetzt, wo sie merken, dass das bei weitem nicht so ist, werden sie von Angst ergriffen.“

Eine interessante Schlussfolgerung zieht auch der ehemalige Beamte des US-Außenministeriums Matthew Hoch:

„In den vergangenen fast drei Jahren haben wir nur von den Wunderwaffen gehört, die die USA und ihre NATO-Verbündeten an die Ukraine geliefert haben. Aber jetzt sehen wir, dass die neue russische Oreschnik-Hyperschallrakete das Spiel verändert. Sie ist für die Luftabwehrsysteme der NATO unerreichbar und fliegt mit einer Geschwindigkeit, die weit über der Schallgeschwindigkeit liegt. Im europäischen Maßstab verschafft sie den Russen einen Vorteil, den sie bisher nicht hatten. <…> Wenn das endlich vorbei ist und wir zurückblicken, werden wir hier zweifellos einen Wendepunkt, einen wichtigen Meilenstein und eine historische Entscheidung sehen. Aber wie wird das Weiße Haus mit den NATO-Verbündeten umgehen, die zu Tode erschrocken sind, dass Trump an die Macht kommt und diesen Konflikt beendet, als ob daran etwas falsch wäre? Wir müssen die Situation, in der wir uns befinden, ernsthaft, klug und reiflich analysieren, nur erkennen Washington, London und Brüssel das nicht.“

In den Korridoren der Macht der westlichen Hauptstädte erkennt man das nicht. Und einige befürworten bereits die Rückgabe von Atomwaffen an Kiew. Russlands Antwort wird in diesem Fall grenzenlos sein. Putin hat das diese Woche in aller Deutlichkeit gesagt:

„Was glauben Sie, auf der Basis des gesunden Menschenverstandes, wenn ein Land, mit dem wir im Grunde in Kriegshandlungen verwickelt sind, zu einer Atommacht wird, was sollen wir dann tun? In diesem Fall werden wir alle – ich möchte das betonen, wirklich alle – Mittel einsetzen, die Russland zur Verfügung stehen, alle. Wir werden das nicht zulassen.“

Putin sagte das in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, wo er zu einem Staatsbesuch war. Dort fand auch die reguläre Sitzung des Rates der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) statt. In dieser Woche erörterten die Verbündeten in der kasachischen Hauptstadt die aktuelle internationale Agenda. Wie wir uns erinnern, schlagen die Langstreckenraketen, die von NATO-Offizieren gelenkt werden, von der Ukraine aus in der Region Kursk ein und verursachen Tod und Zerstörung. Es geht um amerikanische ATACMS und britische Storm Shadow. Nach den Ereignissen in Deutschland zu urteilen, sind auch die deutschen Taurus im Anmarsch.

Putin erläuterte seinen Kollegen ausführlich die Möglichkeiten der russischen Antwort:

„Das russische Pendant zu diesen Systemen ist die luftgestützte Rakete Kh-101. Sie hat einen vergleichbaren Gefechtskopf, übertrifft aber jedes der in Europa hergestellten Systeme in Bezug auf die Reichweite erheblich. Was die Produktion der entsprechenden Raketensysteme und Ausrüstung betrifft, so ist sie in Russland zehnmal größer als die Produktion aller NATO-Länder zusammen. Niemand sollte unsere Kalibr-Marschflugkörper und unsere Hyperschall-Raketensysteme Kinzhal und Zirkon vergessen, die von ihren Eigenschaften her weltweit ihresgleichen suchen. Auf unserer Speisekarte dieser Produktklasse, wenn man es so sagen kann, könnten in naher Zukunft weitere Produkte erscheinen. Wie man in solchen Fällen sagt, wird der Kunde sicherlich zufrieden sein.“

Trotzdem verhält sich das Kiewer Regime weiterhin rücksichtslos und erlaubt amerikanischen und britischen Offizieren, ukrainisches Territorium zum Zielen und Abfeuern zu nutzen. Das heißt, wir verstehen, dass nicht Amerika, England und Frankreich Kiew die Erlaubnis gegeben haben, ihre Raketen zu benutzen, sondern umgekehrt: Das Bandera-Regime hat nichts dagegen, dass die Ukraine im übertragenen Sinne zur Abschussrampe wird. Und überhaupt, wer fragt Kiew jetzt noch was? Die NATO hat bereits ihre Füße im Land.

Putin sagte zu den russischen Angriffen dieser Woche:

„Insgesamt wurden 100 Raketen der verschiedenen Klassen, die ich gerade erwähnt habe, und 466 Kampfdrohnen eingesetzt. Heute Nacht haben wir einen umfassenden Angriff mit 90 Raketen dieser Klassen und 100 Drohnen durchgeführt. Wir haben 17 Ziele getroffen. Das waren militärische Einrichtungen, Einrichtungen der Rüstungsindustrie und Systeme zu deren Unterstützung. Ich wiederhole noch einmal: Auch diese Angriffe erfolgten von unserer Seite als Reaktion auf die laufenden Angriffe mit amerikanischen ATACMS-Raketen auf russisches Territorium. Wie ich schon oft gesagt habe, wird es immer eine Antwort von unserer Seite geben.“

„Es wird immer eine Antwort geben.“ Die Kollegen baten Putin, sie näher mit den Fähigkeiten des neuen russischen Mittelstreckenraketensystems Oreschnik vertraut zu machen. Das ist eine Hyperschallwaffe, deren Geschwindigkeit drei Kilometer pro Sekunde beträgt, also Mach 10. Die NATO-Staaten haben nichts Vergleichbares. Das bedeutet, dass das Abfangen der Oreschnik für sie offensichtlich eine unrealistische Aufgabe ist.

Putin betonte:

„Nach Ansicht von Militär- und Technikexperten ist die Kraft dieser Raketen im Falle eines massiven, gruppenweisen Einsatzes, also mehrerer „Oreschniks“, eines Bündels von Raketen in einem Angriff, mit dem Einsatz von Atomwaffen vergleichbar. Dabei ist die „Oreschnik“ sicherlich keine Massenvernichtungswaffe. Erstens, weil sie eine Präzisionswaffe ist, und das hat der Test am 21. November bestätigt, und zweitens, und das ist das Wichtigste, hat sie keine nukleare Ladung und somit gibt es nach dem Einsatz keine nukleare Verseuchung.“

Die Oreschnik mit all ihren Fähigkeiten wurde den russischen strategischen Raketentruppen zur Verfügung gestellt. Putin wies Unterstellungen zurück und stellte klar, dass Russland bereits über einen Vorrat an Oreschniks verfügt, das es bereits eine Reihe solcher Systeme gibt:

„Wir haben heute einige einsatzbereite Muster dieser Art auf Lager. Und natürlich werden wir, wie bereits erwähnt, auf die andauernden Angriffe westlicher Langstreckenraketen auf russisches Territorium reagieren, auch indem wir die „Oreschnik“ möglicherweise weiterhin unter Gefechtsbedingungen testen, wie es am 21. November geschehen ist.“

Damals trafen wir als Vergeltungsschlag Ziele in Juschmasch in Dnjepropetrowsk, der größten Raketenfabrik der Ukraine. Das war ein beeindruckender Anblick. Das Gleiche erwartet nun die Entscheidungszentren in der Ukraine, darunter auch Kiew. Die Langstreckenraketen der NATO machen selbst den erbärmlichen Usurpator zur Geisel.

Putin hat bereits erwähnt, dass das Ergebnis eines nichtnuklearen Oreschnik-Clusterangriffs mit einem Atomangriff vergleichbar ist. Das heißt, ein Atomschlag verwandelt den Feind in radioaktive Asche, und auch die Oreschnik verwandelt ihn in Asche, aber nicht in radioaktive, wie Putin sagte:

„Wie ich bereits sagte, sind das ziemlich starke Elemente, die sich auf eine Temperatur von 4.000 Grad Celsius erhitzen. Ich weiß es nicht, Sie können es im Internet nachschlagen, aber auf der Oberfläche der Sonne sind es, glaube ich, 5.600 bis 6.000 Grad. Das ist vergleichbar mit der Temperatur auf der Oberfläche der Sonne. Ein kinetischer Einschlag ist ein starker Einschlag, wie der eines Meteoriten. Wir wissen aus der Geschichte, wie und welche Meteoriten wo einschlugen und was die Folgen waren. Das reichte aus, um ganze Seen entstehen zu lassen, richtig? Was hat der Tunguska-Meteorit bewirkt? Wir wissen es doch.“

Putin verglich den Einschlag des Kampfkopfes der Hyperschallrakete Oreschnik mit dem Einschlag des Tunguska-Meteoriten. Letzte Woche war das natürlich nicht so, aber potenziell könnte der Effekt vergleichbar sein. Der Tunguska-Meteorit war ein kosmischer Körper, der 1908 in der Nähe des sibirischen Flusses Podkamennaya Tunguska einschlug. Damals war die Wucht der Explosion vergleichbar mit einer Wasserstoffbombe. Jedenfalls wurden in der Taiga auf einer Fläche von 2.000 Quadratkilometern Bäume gefällt und verbrannt, was deutlich größer ist als die Fläche des heutigen London.

Anschließend umkreiste die Druckwelle die Erde zweimal, in Europa wurde ein unterirdisches Beben registriert und der Himmel erhellte sich durch den Blitz im Umkreis von 1.000 Kilometern.

Putin fuhr fort:

„Hier ist es das Gleiche. Der Schaden ist sehr groß: Alles im Zentrum wird zu Asche, zerfällt in seine Bestandteile, und auch Objekte drei oder vier, vielleicht sogar mehr Stockwerke tiefer werden betroffen. und zwar nicht einfach nur Stockwerke, sondern befestigte Strukturen. Die Wucht des Aufpralls ist enorm. Man kann natürlich noch mehr hinzufügen, und die Wirkung wird noch stärker. Die Hauptsache ist, dass das Grundmuster geschaffen wurde, dass es funktioniert, und dass es so funktioniert, wie es von seinen Schöpfern geplant war. Es ist eine präzise Waffe mit hoher Schlagkraft.“

Ende der Übersetzung



