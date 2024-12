Russisch-finnische Beziehungen

Für Russen ist der anti-russische Kurs Finnlands besonders schmerzhaft, denn mit Finnland verbanden die Sowjetunion und Russland seit dem Zweiten Weltkrieg eine Freundschaft und Zusammenarbeit, von der vor allem Finnland profitiert hat. Nun ist das vorbei und Finnland verarmt.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten die Sowjetunion und dann Russland ein besonderes Verhältnis zum kleinen Nachbarn Finnland. Das war möglich, weil Finnland nach dem Zweiten Weltkrieg ein neutrales Land war. Das Land profitierte von wirtschaftlichen Verbindungen zum Westen und zur Sowjetunion und wurde so zu einem der reichsten Länder Europas.

Seit den 1990er Jahren wurden russische Touristen für Finnland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, denn alleine in der nahe an Finnland liegenden Stadt St. Petersburg leben mehr Menschen, als Finnland Einwohner hat. Viele Russen aus den nordwestlichen Regionen Russlands machten in Finnland Urlaub oder kamen als Tagestouristen zum Einkaufen nach Finnland.

Seit Finnland sich der EU und vor allem der NATO zugewandt hat, ging das vorbei. Heute hat Finnland die Grenzen zu Russland komplett geschlossen und die finnischen Grenzregionen, die vom russischen Tourismus und Shopping lebten, verarmen. Die extra gebauten gigantischen Einkaufszentren sind geschlossen, die finnischen Mitarbeiter arbeitslos.

Die Russen hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Finnen, weshalb sie diese Entwicklung sehr schmerzt. Und das trotz der teilweise schwierigen finnisch-russischen Vergangenheit vor dem Zweiten Weltkrieg. Oder gerade wegen der teilweise schwierigen finnisch-russischen Vergangenheit vor dem Zweiten Weltkrieg, denn Russland und Finnland waren ein Paradebeispiel für die Aussöhnung zwischen ehemaligen Kriegsgegnern.

Darum ging es am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, in dem Finnland das Thema von gleich zwei Beiträgen war, die ich hier übersetze.

Beginn der Übersetzung des ersten Beitrages:

Das Abkommen mit den USA über die Zusammenarbeit in der Verteidigung verletzt die Souveränität Finnlands

Die Finnen ziehen es vor, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu vergessen. Erstens ist sie beschämend, und zweitens ist es so leichter, heute anti-russische Schritte zu unternehmen. Nachdem Finnland die Neutralität, die dem Land jahrzehntelang Sicherheit und Wohlstand brachte, begraben hat, hat es der NATO die Treue geschworen. Doch nicht jeder in Finnland betrachtet Russland als Feind, wie unser Korrespondent berichtet.

Die russische Sprache ist ihr Lebenswerk. Und wie könnte es anders sein, wenn die gebürtige Finnin Maria heißt, Maria Janis. Die Philologin hat die Liebe zum Russischen geerbt, wie sie erzählt, als sie mir ihre Büche zeigt: „Als ich anfing, Russisch zu lernen, war das natürlich sehr interessant für mich. Hier ist ein russisch-finnisches Wörterbuch aus dem Jahr 1912.“

Ihr Großvater reiste reiste noch im vorrevolutionären Russland als Händler nach Petrograd. Seine Enkelin ist mit der Kultur verbunden, denn sie gehört der Finnisch-Russischen Gesellschaft an. Vor nicht allzu langer Zeit enthielt der Name noch das Wort „Freundschaft“, aber die Zeit hat das verändert oder sogar ganz ausgelöscht.

Maria sagt: „Wir kämpfen dafür, dass die Menschen Russisch lernen, die russische Kultur kennenlernen, und auf einer persönlichen Ebene sind wir alle Freunde.“

Im Osten gibt es keine Freunde, dort ist der Feind, überzeugen die Medien die Finnen. Es vergeht kein Tag ohne Drohungen gegen Russland. John Rafferty, Kommandeur des 56. Artilleriekommandos der US-Streitkräfte, erklärte während eines NATO-Manövers in Finnland: „Wir sind hier, um unseren Partnern und Verbündeten die Gewissheit zu geben, dass wir in rauen und schwierigen Umgebungen operieren und unter allen Wetterbedingungen trainieren können.“

Der General aus dem Pentagon leitet die Manöver. Die US-Armee benimmt sich beim Neumitglied der NATO als sei es sein Zuhause: Für amerikanische Soldaten gilt eine vereinfachte Einreiseregelung nach Finnland und sie können im Land herumfahren und 15 Militärstützpunkte ohne zusätzliche Genehmigungen nutzen. Eine in Helsinki eingesetzte Kommission kam zu dem Schluss, dass das Verteidigungsabkommen mit den Amerikanern die finnische Souveränität verletze, was die Regierung jedoch nicht daran hinderte, das Dokument zu unterzeichnen.

Mit der NATO war es dasselbe. Der Handschlag wurde vollzogen, ohne die Finnen zu fragen. Das versprochene Referendum gab es nicht. Das lief sehr überstürzt und ohne Diskussion über die Bühne.

In den letzten Jahren haben 8.000 Finnen beantragt, von der militärischen Reserve in den Zivildienst zu wechseln. Einer der Gründe für den Übergang ist der Beitritt Finnlands zur NATO.

Finnische Fernsehteams drehten in einem Zentrum, in dem Menschen von der militärischen in die zivile Reserve umgeschult werden, eine Reportage. Die Reservisten weigerten sich strikt, ihr Gesicht zu zeigen, erklärten aber, warum sie nicht zum Dienst zurückkehren wollten: „Vor dem NATO-Beitritt hatte Finnland eine unabhängige, zuverlässige Verteidigung, und ich wäre an die Front gegangen. Aber jetzt, wo wir eine Art Teil der US-Armee geworden sind, bin ich nicht interessiert“, sagte einer.

Durch die Abkehr von Russland verlor Finnland einen zuverlässigen Lieferanten von Energieträgern, von denen die Industrie lebte.

Die Journalistin Leena Hietanen erzählt uns: „Finnland fällt auseinander, aber während des Kalten Krieges haben wir dank unserer Neutralität sowohl von Ost als auch von West profitiert. Wir wurden zu einem der reichsten Länder Europas und dank der Sowjetunion haben wir eine Wohlfahrtsgesellschaft aufgebaut. Meine Generation ist entsetzt über diese NATO-Mitgliedschaft, die uns zu einem Feind Russlands macht.“

Die Finnen hatten eine besonders herzliche Beziehung zum ersten sowjetischen Führer Wladimir Lenin, weil er ihnen ihre Unabhängigkeit geschenkt hat. An den Feiertagen des 6. Dezember kamen finnische Touristen zum Smolny in St. Petersburg, um Lenin zu danken. Der Journalist Kosti Heinskanen erinnert sich: „Sie fuhren mehrmals mit dem Bus im Kreis herum, klatschten in die Hände, riefen ‚Danke Lenin für die Unabhängigkeit‘ und stießen mit Sekt an.“

Dieses Gebäude in Tampere ist berühmt, weil es der Ort ist, an dem Lenin Finnland erstmals die Unabhängigkeit versprach. Er hat sein Wort gehalten, und es war Dankbarkeit, dieses Museum zur Erinnerung an ihn zu eröffnen. Doch das Gedächtnis war kurzlebig: 80 Jahre später bezeichnet die Regierung Lenin als eine Last und das Museum als Geisel der Vergangenheit. Das Schild ist noch nicht von der Fassade entfernt worden, aber die Türen des Museums sind bereits für immer geschlossen.

Der ehemalige Direktor des Museums, der dort 30 Jahre lang gearbeitet hat, ringt die Hände über das Vorgehen seiner Kollegen. Aimo Minkkinen ist im Ruhestand, hält aber die Erinnerung an das Museum aufrecht. Er zeigt uns eine Kopie des historischen Unabhängigkeitsdekrets und erzählt: „Jetzt wollen sie die Unabhängigkeit Finnlands irgendwie nicht mehr erwähnen, weil wir alle Anweisungen von der EU und der NATO erhalten. Hier herrschen Arbeitslosigkeit und die Zerstörung von Finnlands Wohlstand.“

Pentti Stranius beschloss, die Erinnerungen seiner Landsleute, die an sowjetischen Universitäten studiert haben, in einem Buch mit dem Titel „Das Nicht-Existente erleben“ zusammenzufassen. Es zeigte sich, dass nicht alle bereit sind, über ihre Vergangenheit zu sprechen, wie er erzählt: „Das liegt an ihrer derzeitigen gesellschaftlichen Stellung. Heutzutage werden prestigeträchtige Jobs gut bezahlt, und es ist ihnen peinlich oder sie schämen sich dafür, dass sie in der Sowjetunion studiert haben.“

Der Autor des Buches hat an der Fakultät für Geschichte der Leningrader Universität studiert. Finnlands vergessene Lektionen aus der Vergangenheit können zurückkommen und das Land heimsuchen, daher das Plakat mit den Anti-NATO-Losungen: „Weniger NATO bedeutet mehr Leben.“

Das Buch steht in der gleichen friedliebenden Reihe, wie Pentti Stranius sagt: „Ich habe mich entschieden, dieses Buch gerade wegen der schlechten Beziehungen zwischen Finnland und Russland zu veröffentlichen. Die jungen Leute wissen überhaupt nichts über die Sowjetunion oder Russland, weil bei und nur Schlechtes über Russland gesagt wird.“

Das Buch ist in jeder Hinsicht ehrlich: bei den Verfolgungen, der Bürokratie, dem Mangel und dem Wissen, das aus der UdSSR mitgenommen wurde. Das Buch ist erst vor kurzem erschienen, aber in der Zentralbibliothek von Helsinki hat man es bereits 93 Mal ausgeliehen.

Interesse an Russland ist vorhanden, egal wie sehr man versucht, es zu unterdrücken. Die russischen Schulen im Osten Finnlands werden im nächsten Jahr unter dem Vorwand der Optimierung geschlossen. Gleichzeitig hat Helsinki auf Verlangen der NATO seinen Verteidigungshaushalt verdoppelt.

Der Journalist Kosti Heinskanen sagt: „Das moderne Finnland hat seit seinem NATO-Beitritt seine Unabhängigkeit genauso verloren, wie damals, als es mit Nazi-Deutschland befreundet war.“

Die finnische Regierung hat große Anstrengungen unternommen und spricht über die Schaffung einer NATO-Drohnenbasis und die Stationierung von Atomwaffen und über den Rückzug aus der Konvention zum Verbot von Antipersonenminen. Offenbar soll das Grenzgebiet zu Russland vermint werden, obwohl das Leben dort schon jetzt schwer ist, denn ohne die russischen Touristen sind Geschäfte, Restaurants, Hotels entweder bereits geschlossen oder stehen vor der Pleite.

Nur die Schilder auf Russisch erinnern an die gutnachbarschaftlichen Zeiten, als es hier Freundschaft und damit Wohlstand gab.

Ende der Übersetzung

In der Sendung gab es auch noch einen kurzen Beitrag über den sowjetisch-finnischen Krieg, den ich auch übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Finnisch-faschistische Bruderschaft: Wie Finnland mit Hitler gegen die UdSSR befreundet war

Unser kleines Nachbarland nutzte seine Unabhängigkeit auf seltsame Weise, denn es wurde Hitlers treuester Verbündeter und träumte von einem Großfinnland mit Grenzen vom Finnischen Meerbusen bis zum Weißen Meer. Das Projekt ist gescheitert und in Finnland redet man nicht gern darüber. Wir sollten uns daran erinnern.

Um die glänzende Zeit der finnisch-deutschen Bruderschaft und ihre Natur geht es in dem neuen Film „Der Geist von Großfinnland“ vom Chefredakteur des Fernsehsenders „History“ Alexej Denisow, aus dem wir hier einen Ausschnitt zeigen.

Der 4. Juni 1942. Die deutsche Wochenschau berichtet, dass Adolf Hitler zu einem eintägigen Besuch nach Finnland reist. Er möchte dem Oberbefehlshaber der finnischen Armee, Marschall Mannerheim, persönlich zu seinem 75. Geburtstag gratulieren.

Mannerheim empfing Hitler am Kap der Insel Saimaa. Hierher kam ein Zug mit zwei Speisewagen, in denen Tische für das festliche Abendessen gedeckt waren. Hitler gratulierte Mannerheim zu seinem Geburtstag und sagte, er bewundere den Mut der finnischen Soldaten und sei froh, dass ein so tapferes Volk an der Seite Deutschlands kämpfte.

Mannerheim dankte dem Führer für die Ehre und antwortete, dass er seinerseits von der Macht der deutschen Waffen beeindruckt sei und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass uns in diesem Jahr so starke Waffen zur Verfügung gestellt werden, um die Pest und die barbarische Horde der Bolschewiki zu neutralisieren.“

Mannerheim teilte Hitlers Ansichten über die Zukunft Russlands voll und ganz. Es sollte unter den Schlägen des vereinten Europas als ein unabhängiger Staat verschwinden. Mannerheim selbst gab bereits 1941 den Befehl, in den von Finnland besetzten Gebieten der UdSSR Konzentrationslager für die russische Bevölkerung zu errichten. Auf den von Slawen gesäuberten Gebieten sollte ein ethnisch reiner Staat, Großfinnland, geschaffen werden.

Die genaue Zahl der von den finnischen Besatzern in Karelien ermordeten Sowjetbürger ist immer noch unbekannt.

Finnland war ein vollwertiger und ergebener Verbündeter Nazideutschlands, das in diesem Krieg mehrere Ziele verfolgte. Dazu gehören die Zerstörung Leningrads, die Liquidierung und Zerstückelung Russlands und die Beschlagnahme russischer Gebiete im Norden für deren Eingliederung in Großfinnland.

Nach Hitlers Machtübernahme knüpfte Mannerheim enge Kontakte zu den Führern des Dritten Reiches. Zu Reichsmarschall Hermann Göring entwickelte er ein besonders vertrauensvolles Verhältnis.

Im Juni 1939 besuchte der Chef des deutschen Militärgeheimdienstes, Admiral Canaris, heimlich Finnland. Das Ergebnis des Besuchs war die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Eröffnung eines Geheimdienstzentrums der deutschen Abwehr in Finnland.

Am 1. März 1941 lud der Chef der SS-Hauptdirektion, Gottlieb Berger, die finnische Regierung offiziell ein, mit der Bildung nationaler SS-Militäreinheiten zu beginnen. Diese Idee wurde von Mannerheim und der gesamten finnischen Führung, einschließlich des Präsidenten und des Premierministers, nachdrücklich unterstützt.

Damit war Finnland der einzige Staat der Welt, der nicht nur freiwillig deutsche Truppen in sein Hoheitsgebiet ließ, sondern auch aus freien Stücken begann, SS-Militäreinheiten zu bilden.

Ende der Übersetzung

Übrigens war das Hakenkreuz nach dem Krieg noch 75 Jahre lang das Symbol der finnischen Luftwaffe. Erst 2020 wurde es ersetzt.



