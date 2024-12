Was für die USA in Südkorea bei einer Amtsenthebung des Präsidenten auf dem Spiel steht

Geopolitik

Der südkoreanische Präsident hat vor knapp zwei Wochen einen Putschversuch durchgeführt und das Kriegsrecht ausgerufen, aber sein Putsch war nach sechs Stunden vorbei und nun läuft ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Für die USA bedeutet das, dass ihre Asienpolitik der letzten Jahre in Gefahr gerät.

Seit Herbst letzten Jahres haben die gegenseitigen Besuche des nordkoreanischen Führers Kim in Russland und des russischen Präsidenten Putin in Nordkorea für Schlagzeilen gesorgt. Außerdem hat die US-geführte NATO immer öfter erklärt, dass sie ihren Einfluss auch auf Asien ausdehnen will, denn für die USA ist es seit dem Zweiten Weltkrieg eines ihrer zentralen Ziele, auch in Asien so etwas wie die NATO zu schaffen und diese beiden US-geführten Militärblöcke de facto zu einem zu machen.

In den letzten Jahrzehnten haben die USA dazu mehrere erfolglose Anläufe gemacht und der aktuelle Versuch ist das Militärbündnis AUKUS zwischen den USA, Großbritannien und Australien, das auf weitere Staaten ausgedehnt werden soll. Interessante Details über die anderen Versuche der USA in den letzten 70 Jahren finden Sie hier.

Das größte Problem der USA bei all den Bemühungen war in Asien immer das schlechte Verhältnis zwischen den US-Vasallen Japan und Südkorea, denn für ein Militärbündnis gegen Russland und China braucht Washington diese beiden Staaten, um Basen in der Nähe von Russland und China zu haben.

Japan und Südkorea sind zwar abhängige Vasallen der USA, aber sie sind nicht in der Lage, die Wunden des Zweiten Weltkrieges zu heilen, als Japan Korea besetzt und die Menschen dort brutal ausgebeutet hat. Südkorea fordert Entschädigungen für die Opfer von Japan, während Japan bestreitet, überhaupt Verbrechen in Korea begangen zu haben. Diese Animositäten zwischen den beiden Ländern waren in den 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg das größte Problem der USA beim Aufbau einer „asiatischen NATO“, Details dazu finden Sie hier.

Im März 2022 gewann Yoon Suk-yeol die Präsidentschaftswahlen in Südkorea. Er sprach sich für alles aus, was Washington seit Jahrzehnten wollte: Eine Verbesserung der Beziehungen Südkoreas zu Japan, mehr US-Militärbasen in Südkorea und so weiter. Bei Besuchen in den USA zeigte er sich denkbar unterwürfig und er setzte seine in Südkorea unpopuläre Politik nach Kräften und sehr zur Freude Washingtons um.

Nach seinem missglückten Putschversuch von Anfang Dezember läuft ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn und in Washington muss man befürchten, dass das auch diesen Versuch, eine „asiatische NATO“ mit Japan und Südkorea zu schmieden, zum Scheitern bringt, weil Yooks Nachfolger – wer immer das sein wird – diese in Südkorea äußerst unbeliebte Politik kaum fortsetzen, sondern die Uhr wieder zurückdrehen dürfte.

Das ist nicht nur das Ergebnis meiner Analyse, diese Gefahr sieht man auch in den USA, wie ein aktueller Artikel aus der New York Times zeigt, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Amtsenthebung in Südkorea hat Washington einen treuen Verbündeten gekostet

Präsident Yoon Suk Yeol rückte sein Land näher an Washington heran und stellte sich gegen Peking. Aber diese Außenpolitik könnte in Zukunft neu kalibriert werden.

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Kurs der südkoreanischen Diplomatie verändert wie kein anderer Präsident vor ihm. Er brachte sein Land in Gleichschritt mit den USA, indem er Nordkorea mit Sanktionen und gemeinsamen Militärübungen entgegentrat. Er gewann den Beifall Washingtons, als er ein Jahrhundert historischer Streitigkeiten der Koreaner gegen Japan überwand und dazu beitrug, den Grundstein für eine trilaterale Zusammenarbeit zur Abschreckung Chinas zu legen.

Er sang Loblieder auf westliche Werte wie Freiheit. Er lobte das Bündnis mit Washington dafür, dass es Südkoreas Aufstieg zu einer globalen Wirtschafts- und Kulturmacht ermöglicht habe. Er brachte Südkorea selbstbewusster auf die Weltbühne, indem er Russlands Invasion in der Ukraine als „Verstoß gegen das Völkerrecht“ kritisierte und Waffen und Munition an Länder verkaufte, die die Ukraine unterstützten. Und er stellte sich gegen China, das Südkorea lange als Tyrann gefürchtet hatte, aber als Handelspartner brauchte, indem er sich gegen dessen „rechtswidrige maritime Ansprüche“ in der indopazifischen Region wehrte.

Jetzt, da er nach seiner Amtsenthebung von der Macht ausgeschlossen ist, droht seine Außenpolitik – und Washingtons sorgfältiger Bündnisaufbau in Nordostasien – ins Wanken zu geraten. Herr Yoon wurde nicht wegen seiner Außenpolitik des Amtes enthoben. Aber seine diplomatischen Pläne – sein größtes Vermächtnis – könnten eines der größten Opfer seines Untergangs sein.

Herr Yoon ist von seinem Amt suspendiert und das Verfassungsgericht hat am Montag mit vorläufigen Beratungen darüber begonnen, ob er wieder eingesetzt oder offiziell abgesetzt werden soll. Premierminister Han Duck-soo, ein nicht gewählter Beamter ohne Volksmandat, ist wie in der Verfassung vorgesehen als Interimspräsident eingesprungen.

„Washington hätte sich keinen besseren Verbündeten und Partner wünschen können als die Yoon-Regierung“, sagte Duyeon Kim, ein Mitarbeiter des Center for a New American Security. „Bis wir wissen, wer Südkoreas Präsident ist, haben die USA in der Führungsebene gerade einen wichtigen Partner verloren, dessen persönliche Überzeugung mit Washingtons Werten und seinem Ansatz in regionalen und globalen Fragen übereinstimmt, insbesondere im Umgang mit autoritären Staaten.“

Herr Yoon machte sein eigenes Vermächtnis zunichte, als er am 3. Dezember abrupt das Kriegsrecht ausrief und sein Land zum ersten Mal seit 45 Jahren unter Militärherrschaft stellte. Bürger und Oppositionelle versammelten sich, um ihn innerhalb von sechs Stunden zu zwingen, das zurückzunehmen. Dann organisierten sie große Abendproteste, bis das Parlament ihn am Samstag seines Amtes enthob. Herr Yoon hatte nicht auf die Aufforderung der Staatsanwaltschaft geantwortet, sich bis zum letzten Samstag zur Befragung zu der Frage zu melden, ob er während seines kurzlebigen Kriegsrechts einen Aufstand begangen habe. Am Montag luden sie ihn erneut vor.

Vor Jahrzehnten führte das Kriegsrecht in Südkorea zu Verhaftungen, Folter und blutigen Razzien. Dieses Mal erreichten friedliche Menschenmengen ihr Ziel, ohne dass auch nur ein einziges Menschenleben verloren ging – ein Zeichen dafür, wie weit die südkoreanische Demokratie ausgereift ist. Dennoch reagierten die Weltmächte mit Schock und Missbilligung.

„Yoon Suk Yeols surreale Ausrufung des Kriegsrechts offenbarte seine völlige Fehleinschätzung der Position Südkoreas in der Welt, geschweige denn als stabilisierende Kraft Nordostasiens“, sagte Alexis Dudden, Professor für Geschichte an der University of Connecticut.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte in Folge von Herrn Yoons Ausrufung des Kriegsrechts einen Besuch in Seoul ab. Medien in Japan berichteten, dass auch Premierminister Shigeru Ishiba Pläne für eine mögliche Reise nach Seoul im Januar zurückgestellt habe. Herr Ishibas Büro sagte, der Besuch sei nie bestätigt worden und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

„Ironischerweise wurde Yoon als Vorbild eines alliierten demokratischen Führers hingestellt und sein unbeholfener Versuch, das Kriegsrecht durchzusetzen, ist ein Schlag ins Gesicht“ für die scheidende Biden-Regierung, sagte John Delury, ein Korea-Experte und Gastprofessor bei Louis-Universität in Rom.

Herr Yoons Untat bringt sowohl Südkoreas als auch die US-Politik in der Region zu einer Zeit in tiefe Unsicherheit, in der Nordkorea seine nukleare Bedrohung eskaliert und die neue Regierung des unberechenbaren Donald J. Trump bereit ist, das Bündnis mit Seoul zu erschüttern.

Südkoreaner sind gegenüber Großmächten traditionell misstrauisch, was ihren tiefen Unmut über die japanische Kolonialherrschaft und die Teilung der koreanischen Halbinsel durch Moskau und Washington am Ende des Zweiten Weltkriegs widerspiegelt. Seoul hatte Japan auf Distanz gehalten, obwohl Washington seine beiden wichtigsten Verbündeten ermutigte, eng zusammenzuarbeiten, um China und Nordkorea abzuschrecken. Es hatte auch einen diplomatischen Ausgleich zwischen den USA und China angestrebt. Seine progressiveren Präsidenten, wie Mr. Yoons Vorgänger Moon Jae-in verfolgten beharrlich den Dialog mit Nordkorea und sorgten dabei sogar für Spannungen mit Washington, das tendenziell den Schwerpunkt auf Sanktionen legte.

Herr Yoon hat das alles geändert.

Er sagte, Südkorea dürfe nicht länger „zweideutig“ darüber sein, auf welcher Seite es in der Rivalität zwischen Washington und Peking stehe. In seiner gewagtesten außenpolitischen Initiative löste er den Stillstand in den Beziehungen zu Japan, indem er versprach, dass Seoul keine Entschädigung mehr für Opfer von Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft fordern werde. Der Schritt war in Südkorea unpopulär, wütende Menschen strömten auf die Straße, um ihn als Verräter anzuprangern.

„Es stützte sich vor allem auf sein persönliches Engagement, da es an breiterer Unterstützung durch die koreanische Öffentlichkeit mangelte“, sagte Daniel Sneider, Dozent für Ostasienstudien an der Stanford University. Von allen Veränderungen Yoons seien die Fortschritte in den koreanisch-japanischen Beziehungen am stärksten gefährdet, fügte er hinzu.

Ein progressiver Führer der größten Oppositionspartei Demokratische Partei dürfte die nächsten Wahlen gewinnen und die Partei befürwortet die Aufrechterhaltung eines heikleren Balanceakts zwischen Washington und Peking sowie den Dialog mit Nordkorea.

„Wenn die Demokratische Partei, was wahrscheinlich ist, die Macht zurückerlangt, scheint Südkoreas Außenpolitik bereit zu sein, sich in Richtung Appeasement gegenüber Nordkorea, Respekt gegenüber China, Feindseligkeit gegenüber Japan und Skepsis gegenüber den USA zu verlagern“, sagte Danny Russel, Vizepräsident des in New York ansässigen Asia Society Policy Institute.

In einem Interview mit der New York Times letzte Woche versuchte Lee Jae-myung, der Vorsitzende der Demokratischen Partei, solche Bedenken anzusprechen. Er sagte, Herr Yoon sei „unnötig unterwürfig“ gegenüber Japan und „zu feindselig“ gegenüber China. Er sagte jedoch, er unterstütze die trilaterale Zusammenarbeit mit Washington und Tokio.

„Wir verstehen die Haltung der USA gegenüber China voll und ganz und sollten uns daran halten“, sagte Herr Lee. „Aber wir brauchen eine Beziehung zu China, in der wir praktische Interessen verfolgen können, soweit wir noch im Einklang mit der US-Politik gegenüber China sind und wir unseren Beziehungen zu Washington nicht schaden.“

Südkorea profitiert seit langem sowohl von den starken Sicherheitsbeziehungen mit den USA, seinem einzigen Verteidigungspartner, als auch von den boomenden Wirtschaftsbeziehungen mit China, seinem größten Handelspartner. Doch in den letzten Jahren geriet das Land zunehmend in den Druck zwischen den beiden Giganten, da sich ihre Rivalität verschärfte und Washington Seoul dazu drängte, sich seiner Politik anzuschließen, China fortschrittliche Halbleiter zu verweigern.

Herr Sneider sagte, dass südkoreanische Progressive „in erster Linie koreanische Nationalisten sind – und die können recht skeptisch, sogar feindselig gegenüber China sein.“

„Aber sie sind auch nicht daran interessiert, dass Korea als Instrument der amerikanischen Weltpolitik fungiert, es sei denn, dies entspricht Koreas eigenen nationalen Interessen“, sagte er.

In seinen trotzigen Reden in den letzten zwei Wochen hat Herr Yoon Südkorea als unter Angriffen von „nordkoreanischen Anhängern und staatsfeindlichen Kräften“ im Inland und von Drohungen aus dem Ausland stehendes Land bezeichnet. Er führte zwei Fälle an, in denen chinesische Staatsangehörige Drohnen zur möglichen Spionage einsetzten.

Herr Yoons Äußerungen seien „zutiefst beunruhigend“ und sein Verdacht auf chinesische Spionage sei „unbegründet“, sagte Mao Ning, der Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts verfügt die Übergangsregierung Südkoreas nur über wenig Mandat oder Spielraum für Initiativen.

Das bringt es, wenn Herr Trump sein Amt antritt, angesichts seiner Drohung, die US-Truppen aus Südkorea abzuziehen, es sei denn, es bezahle mehr für sie, in eine geschwächte Position.

„Angesichts der transaktionalen Sichtweise der neuen Trump-Regierung auf amerikanische Allianzen könnte sich Yoons Wutanfall noch als Pjöngjangs bestes Weihnachtsgeschenk aller Zeiten erweisen“, sagte Frau sagte Dudden.

Ende der Übersetzung



