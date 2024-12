Wer war General Kirillow, den der ukrainische Geheimdienst in Moskau ermordet hat?

Ukrainischer Staatsterror

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat sich zu einem Terroranschlag in Moskau bekannt, bei dem ein russischer General ermordet wurde. Für Medien wie den Spiegel ist Staatsterror von Seiten der Ukraine kein Problem.

In Moskau wurde am frühen Morgen des 17. Dezember Generalleutnant Igor Kirillow mit einer ferngesteuerten Bombe ermordet. Westliche Medien wie der Spiegel tun alles, um davon abzulenken, dass in Kiew ein Regime herrscht, für das Terroranschläge und Morde normal sind. So schreibt der Spiegel über die russischen Vorwürfe unmittelbar nach der Tat in Richtung Kiew:

„Zunächst hatte am Dienstag der Berater des ukrainischen Präsidenten Mychailo Podoljak den Anschuldigungen im Falle Kirillow widersprochen: Die Ukraine gehe mit rechtsstaatlichen Mitteln vor, wolle Verfahren einleiten und fordere Bestrafungen durch Gerichte. Die Ukraine wende keine »terroristischen Methoden« an.“

Das Terrorregime seit dem Maidan

Dass es sich bei dem Bombenmord in Moskau um „terroristische Methoden“ handlt, ist also keine russische Propaganda, sondern diese Bezeichnung kam direkt von einem der wichtigsten Berater von Selensky. Dass Kiew sich verhält, wie eine Terrorgruppe, finden westliche Medien wie der Spiegel vollkommen in Ordnung, denn der Spiegel schreibt im geleichen Artikel auch:

„Kirillow ist nicht der erste Militärangehörige oder Prominente aus Russland, der seit Beginn von Russlands Angriffskrieg durch einen Anschlag getötet wurde: die Tochter des ultranationalistischen Politideologen Alexander Dugin, der russische Militärblogger Wladlen Tatarski, ein ehemaliger Gefängnisdirektor in Donezk – sie alle starben durch Sprengstoffattentate. Regelmäßig beschuldigte Russland die Ukraine, die Anschläge zu verantworten.“

Was der Spiegel verschweigt, ist, dass Russland allen Grund hat, die Ukraine für die genannten Anschläge verantwortlich zu machen, denn denn ukrainische Geheimdienste haben sich der vom Spiegel genannten Mordanschläge selbst gerühmt, siehe hier, hier oder hier, um einige Beispiele zu nennen.

Was der Spiegel auch verschweigt, ist, dass die ukrainischen Geheimdienste mindestens seit 2015 ein Mordprogramm haben, um politisch Andersdenkende auszuschalten. Schon 2019 habe ich in einem Artikel 13 solche Mordopfer des ukrainischen Regimes namentlich aufgeführt, und das waren nur die bekanntesten Fälle.

Dass diese Regimekritiker Opfer des ukrainischen Mordprogramms wurden, ist auch keine „russische Propaganda“, denn das hat der damalige Chef des ukrainischen Geheimdienstes 2023 ganz offen im Interview mit dem Economist erzählt. Und die Washington Post hat kurz darauf berichtet, dass die CIA die ukrainischen Geheimdienste bei ihrem Mordprogramm unterstützt hat.

Aber davon haben Spiegel-Leser noch nie etwas gehört.

Rechtfertigung von Terror im Spiegel

Stattdessen arbeitet der Spiegel mit propagandistischen Methoden, wenn er – wie gesehen – die ermordete russische Journalistin Darja Dugina als „Tochter des ultranationalistischen Politideologen Alexander Dugin“ bezeichnet. Man kann Dugin im übrigen einiges nachsagen, aber „ultranationalistisch“ ist er sicher nicht. Er ist erzkonservativ, er ist sehr gläubig und er ist für ein Eurasien ohne Einfluss der USA. Das sind im Grunde seine Kernthesen.

Aber der Spiegel braucht solche „Einordnungen“, um seine Leser davon abzulenken, dass in Kiew ein Regime herrscht, das auf Terroranschläge gegen Journalisten und andere Kritiker setzt.

Und auch beim aktuellen Terrormord an Kirillow hat der Spiegel am Vorgehen der Junta in Kiew nichts zu kritisieren. Stattdessen zitiert er kommentarlos die Erklärung des ukrainischen Geheimdienstes und schreibt:

„Weil er verbotene Chemiewaffen gegen die ukrainische Armee einsetze, sei »Kirillow ein Kriegsverbrecher und ein absolut legitimes Ziel«. Der Geheimdienst schreibt: »Ein solch unrühmliches Ende erwartet all jene, die Ukrainer töten.«“

Bio- und Chemiewaffen

Das Problem ist, dass die ukrainische Armee schon mindestens seit Beginn 2023 Chemiewaffen einsetzt, wie ich schon damals aus erster Hand erfahren habe. Ich habe darüber monatelang nicht berichtet, bis das russische Verteidigungsministerium, übrigens in Person des nun ermordeten Generals Kirillow, dazu Anfang 2024 eine offizielle Erklärung abgegeben hat.

Kirillow war der Chef des russischen ABC-Streitkräfte und er war es, der all die russischen Erklärungen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht hat, die die USA international in Bedrängnis bringen, weil es immer mehr Fragen zu den Aktivitäten der USA gibt. Aber beim Spiegel klingt das so:

„Igor Kirillow, 54, war Chef der atomaren, biologischen und chemischen Schutztruppen des russischen Militärs. In der Ukraine und im Westen machte er sich vorwiegend einen Namen, weil er in Pressebriefings Verschwörungsmythen über die Ukraine und den Westen verbreitete.“

Da der Spiegel behauptet, das alles seien „Verschwörungsmythen“, will ich noch einmal in Kürze auf die wichtigsten russischen Vorwürfe eingehen.

Die US-Biowaffenprogramme

Russland hat der Fachwelt in der UNO und in bei den Treffen der Staaten der Biowaffenkonvention in den letzten zwei Jahren viele Beweise für die US-Biowaffenprogramme (nicht nur) in der Ukraine präsentiert. Die westlichen Medien verschweigen die Fakten, aber die internationalen Fachleute verstehen, worum es geht und viele Länder haben begonnen, den USA kritische Fragen zu ihren biologischen Aktivitäten in aller Welt zu stellen.

Im September 2022 hat Russland eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine damaligen Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Stattdessen haben die USA die Anhörungen als „Zeitverschwendung“ bezeichnet und die Ukraine hat alles bestritten. Aber diese Dementis sind erstens nicht überraschend und zweitens kein Beleg dafür, dass sie der Wahrheit entsprechen.

Nur fragt man sich eben, warum die USA die Beantwortung der Fragen abgelehnt haben, schließlich hätten sie die russischen Vorwürfe vor der internationalen Fachwelt entkräften und als Unsinn bloßstellen können, wenn es denn Unsinn wäre. Das haben die USA aber nicht getan.

Das Problem ist nämlich, dass in der Biowaffenkonvention kein Mechanismus für eine Überprüfung von Vorwürfen vorgesehen ist. Die Konvention ist so ausgearbeitet, dass jeder jedem blind glauben muss, verpflichtende Kontrollen oder Überprüfungen, wie etwa beim Thema Atomenergie, gibt es nicht.

Genau das kritisiert Russland vehement und fordert zusammen mit anderen Staaten seit ungefähr 20 Jahren, so einen Mechanismus einzurichten und unabhängige Kontrollen in Biolabors zuzulassen. Können Sie erraten, wer das seit 20 Jahren verhindert? Genau: Die USA, die angeblich nichts zu verbergen haben, was man ihnen aber bitte blind glauben soll.

Die von Russland bei dieser und anderer Sitzungen der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention aufgeworfenen Fragen und präsentierten Beweise haben weltweit zu unangenehmen Fragen an die USA und die Ukraine geführt, deren Beantwortung die beiden Staaten mit dem Hinweis verweigern, das sei nur „russische Propaganda“ und keine Antworten wert. Kontrollen lassen die USA in vielen der fraglichen Labore weiterhin nicht zu.

Dabei gibt es ja Beispiele für solche Forschungen, wie alle Interessierten seit der Corona-Zeit wissen. Die von der US-Regierung in Wuhan finanzierte Gain-of-Function-Forschung, also die Forschung daran, wie man ein Fledermaus-Coronavirus ansteckend für den Menschen machen kann, haben gezeigt, dass die amerikanische Forscher mit Geldern der US-Regierung an Programmen forschen, die man als Biowaffen bezeichnen muss. Oder wie soll man die Manipulation eines Virus mit dem Zweck, es für den Menschen ansteckend zu machen, sonst nennen?

Solche Forschungen finanzieren die USA weltweit – also außerhalb ihres eigenen Landes, denn in den USA sind solche Forschungen wegen ihrer Gefährlichkeit verboten – und arbeiten daran, wie man aus Krankheitserregern Biowaffen machen kann.

Ebola und Rotz

Stattdessen behauptet der Westen, dass Russland die „Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine behindern“ wolle, in der es ja nur darum ginge, „biologische Gefahren zu verringern“. Das klingt toll und steht auch so in Erklärungen der US-Botschaft in der Ukraine oder beim Pentagon.

Wenn es dabei um die öffentliche Gesundheit in der Ukraine ginge, was die USA ja offiziell verkünden, dann müsste in den vom Pentagon finanzierten ukrainischen Labors mit Krankheitserregern gearbeitet werden, die in der Ukraine typischerweise vorkommen. Als Beispiele seien Masern oder Windpocken genannt.

Stattdessen konzentriert sich das Pentagon bei seiner „Unterstützung“ in der Ukraine aber auf Erreger, die in der Ukraine erstens gar nicht vorkommen und sich zweitens sehr gut als Biowaffen eignen. Laut den vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Unterlagen war das Ziel des Pentagon-Projekts Tap-2 beispielsweise, den Rotz-Erreger zu untersuchen, der in der Ukraine noch nie nachgewiesen wurde, von Experten aber als eine sehr wirksame potenzielle Biowaffe angesehen wird. Rotz ist eine Krankheit, die Pferde befällt und nur selten auf den Menschen überspringt, beim Menschen unbehandelt jedoch tödlich endet.

Aber Rotz wurde in der Ukraine noch nie nachgewiesen. Warum also arbeitet das Pentagon in der Ukraine an und mit dem Erreger? Mit der öffentlichen Gesundheit in der Ukraine kann das nichts zu tun haben, denn Rotz gibt es in dem Land gar nicht.

Ein weiteres Beispiel ist Ebola. Dass das Pentagon in der Ukraine an Ebola geforscht hat – ebenfalls eine Krankheit, die in der Ukraine gar nicht vorkommt -, wissen wir nicht nur vom russischen Verteidigungsministerium, sondern auch aus den Emails von Hunter Bidens Laptop. Hunter Biden hat in seinen Mails über eine Investition in die mit CIA-Geldern gegründete und Großteils für die Pentagon-Agentur DARPA arbeitende Firma Metabiota und über deren Arbeit an Ebola gesprochen. Zur Erinnerung: Die Echtheit des Laptops und der darauf enthaltenen Daten ist inzwischen unbestritten, auch wenn die deutschen Medien das wortreich bestreiten.

Warum forscht eine von der CIA gegründete und vom Pentagon finanzierte US-Firma in der Ukraine an Ebola? Mit der öffentlichen Gesundheit in der Ukraine kann das nichts zu tun haben, denn Ebola gibt es in der Ukraine nicht.

Warum das Pentagon?

Im Juni 2022 hat das Pentagon aufgrund des internationalen Drucks, den es nach den russischen Veröffentlichungen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine gegeben hat, eingeräumt, „in den letzten zwei Jahrzehnten 46 friedliche ukrainische Labors, Gesundheitseinrichtungen und Diagnosestellen für Krankheiten unterstützt“ zu haben, die Details dazu finden Sie hier.

Offiziell geht es bei dem Programm laut Pentagon um folgendes:

„Die Kooperationsprogramme konzentrierten sich auf die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und der landwirtschaftlichen Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen“

Das ist löblich, aber es stellt sich sofort die zentrale Frage: Seit wann ist das Pentagon für die „Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und der landwirtschaftlichen Sicherheitsmaßnahmen“ zuständig? Für die öffentliche Gesundheit ist in jedem Land der Welt das Gesundheitsministerium zuständig, nicht das Verteidigungsministerium. Auch bei Covid waren es in allen Ländern, auch in den USA, die Gesundheitsministerien, die über Lockdown, Maskenpflicht, Impfstoffe und so weiter entschieden haben.

Ein Verteidigungsministerium ist für Waffen zuständig, nicht für die öffentliche Gesundheit. Warum also betreibt das Pentagon die Bioprogramme in der Ukraine und nicht das US-Gesundheitsministerium, wenn es dabei doch um die „öffentliche Gesundheit“ und nicht um Biowaffen geht?

Und was haben „öffentliche Gesundheit und landwirtschaftliche Sicherheitsmaßnahmen“ mit der „Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen“ zu tun? Beschäftigt sich das deutsche Verteidigungsministerium etwa mit der Landwirtschaft in Deutschland, während es sich um die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen kümmert? Natürlich nicht, für Landwirtschaft ist das Landwirtschaftsministerium zuständig und für die damit zusammenhängenden Gesundheitsfragen das Gesundheitsministerium. Aber eben nicht das Verteidigungsministerium.

Wenn die USA in der Ukraine nicht an Biowaffen arbeiten, warum muss das Pentagon sich dann in der Ukraine um die „Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen“ Sorgen machen? Biowaffen, die es in der Ukraine möglicherweise noch aus Sowjetbeständen gegeben hat, wurden schon lange vernichtet, wie das Pentagon selbst in seinem Factsheet stolz gemeldet hat. Würde in der Ukraine niemand an Biowaffen arbeiten, bräuchte sich heute dort auch niemand um die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu sorgen, weil es dort keine Biowaffen geben würde.

Warum verweigern die USA Antworten auf Fragen?

Russland hat, wie eingangs erwähnt, Anfang September 2022 eine Sitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention initiiert, um das Thema der US-Biowaffenprogramme in der Ukraine dort zur Sprache zu bringen, denn diese internationale Organisation ist dafür zuständig. Jedoch haben die USA sich dabei geweigert, die 20 gestellten Fragen zu beantworten, wie das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt hat, die offiziellen russischen Erklärungen dazu finden Sie hier und hier.

Lügen die Russen? Dann sollte es ja kein Problem sein, die 20 Fragen öffentlich zu beantworten und die Russen mit ihrer Lüge bloßzustellen.

Oder haben die USA etwas zu verbergen und verweigern deshalb die Antworten?

Lieber Spiegel, vielleicht kannst Du uns das erklären, anstatt einfach nur von „Verschwörungsmythen“ zu fabulieren?

In den USA verboten, im Ausland erlaubt

Die USA sind der Biowaffenkonvention zwar beigetreten, haben sich in ihrer Gesetzgebung aber Lücken geschaffen. Forschungen an Krankheitserregern, die zur Entwicklung von Biowaffen führen können (zum Beispiel die berühmten Gain-of-Function-Forschungen), sind in den USA gesetzlich verboten. Aber die US-Gesetze sehen ausdrücklich vor, dass dieses Verbot nicht für US-Amerikaner gilt, die derartige Forschungen im Auftrag von US-Behörden im Ausland betreiben.

Der Grund ist klar, denn erstens besteht die Gefahr, dass ein Erreger, der zu einer Biowaffe umfunktioniert wurde, aus dem Labor ausbrechen kann. Das Risiko verlagern die USA mit ihren Gesetzen bequem ins Ausland. Außerdem kann man im Ausland die nötigen Genproben der potenziellen Gegner sammeln und Krankheitserreger an sie anpassen. Solche, im Labor auf bestimmte Ethnien angepasste, Krankheitserreger sind kein Science Fiction, davor haben die USA selbst gewarnt.

Zur Arbeit an solchen Erregern und zur Sammlung von Bioproben für eine „Gendatenbank der Ethnien“ eignen sich von den USA abhängige, arme und korrupte Länder wie die Ukraine am besten. Die stellen nämlich keine Fragen.

Lieber Spiegel, kannst Du uns erklären, warum die USA, die angeblich nicht an Biowaffen arbeiten, die Arbeit an Biowaffen für US-Bürger ausdrücklich legalisiert haben, wenn sie diese Arbeit im Auftrag von US-Behörden im Ausland betreiben?

Und dass das Pentagon an einer Datenbank mit Genproben möglichst aller Ethnien der Welt arbeitet, wird nicht bestritten. Es wird behauptet, das tue man, um Menschen vor Krankheitserregern zu schützen, die auf verschiedene ethnische Gruppen unterschiedlich wirken. Das glaube ich sofort, weil das Wissen zur Entwicklung von Biowaffen eingesetzt werden kann, die für bestimmte Ethnien tödlich, für andere jedoch weitgehend harmlos sind.

Verschlechterte öffentliche Gesundheit

Es ist außerdem auffällig, dass es in den Gegenden, in denen das Pentagon im Ausland Labors zur „Verbesserung der öffentlichen Gesundheit“ unterstützt, oft zu einer Verschlechterung der öffentlichen Gesundheit kommt und dort plötzlich Infektionskrankheiten auftreten, die es in dem Land vorher nicht oder nur sehr selten gegeben hat. Das russische Verteidigungsministerium hat in seinen Veröffentlichungen eine ganze Reihe solcher Beispiele in der Nähe von US-unterstützten Biolaboren in der Ukraine aufgezählt.

Man fragt sich also, warum seltene Infektionskrankheiten sehr oft ausgerechnet in den Gegenden ausbrechen, in denen das Pentagon Labore zur „Verbesserung der öffentlichen Gesundheit“ unterstützt. Das Phänomen ist übrigens nicht auf die Ukraine beschränkt.

Menschenversuche

Der Spiegel fühlte sich schon früher berufen, die russischen Vorwürfe über US-Biowaffenprogramme als lächerlich zu bezeichnen, und hat am 16. Februar 2023 einen Artikel mit der Überschrift „Dreiste Desinformationskampagnen – Sie verbreiten Putins Lügen in Deutschland – und was macht die Regierung?“ veröffentlicht, in dem auch ich „lobend“ erwähnt wurde. Für den Spiegel-Leser klang folgende Passage aus dem Spiegel-Artikel natürlich besonders verrückt und unglaublich:

„Im Netz breitet Röper unzählige Versionen der Biowaffenverschwörung aus – bis hin zu der Behauptung, die USA hätten hierfür »Menschenversuche« unternommen.“

Dieser Röper, das muss aber auch ein Spinner sein!

Also schauen wir mal, wie der Röper auf so etwas Verrücktes kommt. Am 7. Juli 2022 hat das russische Verteidigungsministerium über im Blut von ukrainischen Kriegsgefangenen festgestellte Werte gemeldet:

„33 Prozent der untersuchten Soldaten hatten sich mit Hepatitis A infiziert oder waren daran erkrankt, mehr als 4 Prozent an Nieren-Syndrom-Fieber und 20 Prozent an West-Nil-Fieber. Diese Zahlen sind deutlich höher als der statistische Durchschnitt. Da diese Krankheiten vom Pentagon im Rahmen ukrainischer Projekte aktiv untersucht wurden, besteht Grund zu der Annahme, dass Angehörige der ukrainischen Streitkräfte als Freiwillige an Experimenten zur Bewertung der Verträglichkeit gefährlicher Infektionskrankheiten beteiligt waren. (…) In ihrem Blut wurden hohe Konzentrationen von Antibiotika, einschließlich Sulfonylamiden und Fluorchinolonen, nachgewiesen. Diese Tatsache könnte auf die prophylaktische Verabreichung von Antibiotika und die Vorbereitung des Personals auf die Durchführung von Aufgaben unter den Bedingungen einer biologischen Kontamination, zum Beispiel mit Choleraerregern, hinweisen.“

Im Klartext: Im Blut von ukrainischen Soldaten wurden weit über dem normalen Durchschnitt liegende Infektionen und Antikörper festgestellt, auch eine weit über dem Durchschnitt liegende Anzahl von multiresistenten Erregern wurde dabei gefunden. Das sind deutliche Hinweise darauf, dass diese Soldaten bewusst mit Krankheiten infiziert wurden, um die Krankheitsverläufe zu untersuchen.

Dass die USA ein Programm zur massenweise Blutentnahme an ukrainischen Soldaten durchgeführt und die Proben zumindest teilweise in die USA gebracht haben, haben sie auf dem von Russland initiierten Sitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention nicht einmal bestritten. Nur wozu das durchgeführt wurde, darauf haben die USA keine erschöpfende Antwort gegeben.

Nun könnte man sagen, dass der Röper spinnt und dass die Russen sowieso nur Propaganda verbreiten, wenn da nicht die deutsche Zeitung „Zeit“ wäre. Die „Zeit“ hat im Juli 2022 – fast gleichzeitig mit der russischen Veröffentlichung – unter der Überschrift „Soldaten aus der Ukraine – Das Lazarett“ einen sehr langen Artikel über die Behandlung ukrainischer Soldaten in Deutschland veröffentlicht, in dem man gleich zu Anfang einen sehr interessanten Satz lesen konnte:

„Oft haben die Patienten komplexe Wundinfektionen mit multiresistenten Keimen“

Damit bestätigt die Bundeswehr genau das, was auch das russische Verteidigungsministerium gemeldet hat. Russische Propaganda ist das also offensichtlich nicht.

Lieber Spiegel, wie erklärst Du uns diese sehr auffälligen Befunde bei ukrainischen Soldaten, die sowohl die Russen, als auch die Bundeswehr gemeldet haben? Und warum hast Du dazu nie kritische Fragen gestellt?

Es gibt noch sehr viele offene Fragen zu dem Thema. Die USA verweigern jedoch die Antworten und sowohl die USA als auch die Ukraine haben in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten an die Biowaffenkonvention ihre Programme mit gefährlichen Krankheitserregern verschwiegen.

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März 2022 noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April 2022 und Anfang Mai 2022 veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni 2022 fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni 2022 hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September 2022 eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2023 hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert und Anfang April 2023 weitere Details über die gefährlichen Impfstoffe veröffentlicht.

Anfang Mai 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details über die Erforschung von Zugvögeln in der Ukraine, die zur Verbreitung von Infektionskrankheiten genutzt werden können, durch das Pentagon veröffentlicht. Ende Mai 2023 wurden weitere Details darüber veröffentlicht.

Im Juni 2023 hat das russische Verteidigungsministerium begonnen, über die Rolle von Bill Gates und über die Forschungen an Mücken und Zecken im Rahmen der US-Biowaffenprogramme zu berichten und im Juli 2023 weitere Informationen darüber veröffentlicht.

Im August 2023 hat das russische Verteidigungsministerium seine Vorwürfe, die USA hätten Covid-19 erschaffen und auch die Pandemie vorbereitet, erhärtet. Dabei hat das russische Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass die USA offenbar bereits eine neue Pandemie, allerdings mit weiteraus gefährlicheren Krankheitserregern vorbereiten.

Anfang September 2023 und Anfang Oktober 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sein Augenmerk wieder darauf gelegt, darüber zu informieren, wie die USA ihre Programme vertuschen und internationale Kontrollen vermeiden.

Im August 2024 hat das russische Verteidigungsministerium darüber berichtet, wie die USA durch die russischen Veröffentlichungen unter Druck geraten sind und daher die Logistik ihrer Biowaffenforschungen verändert haben, um sie besser zu tarnen.



