Die USA verändern die Logistik ihrer Forschung an Biowaffen in der Ukraine

US-Biowaffenprogramme

Indem Russland seit Jahren über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine berichtet, hat es die US-Regierung gezwungen, ihre Programme besser zu verschleiern und die Logistik der Transporte von Biomaterialien zu ändern.

Das russische Verteidigungsministerium hat wieder eine Erklärung zu den US-Biowaffenprogrammen veröffentlicht, in der es über die Versuche der USA berichtet, die Programme besser zu verschleiern und aus der Ukraine nach Moldawien und Rumänien zu verlagern.

Ich berichte seit Beginn der russischen Militäroperation über die Veröffentlichungen des russischen Verteidigungsministeriums über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine und übersetze alle russischen Erklärungen dazu. Für den durchschnittlichen Leser mag das eine sehr trockene und uninteressante Lektüre sein, für Experten sind das jedoch wichtige Informationen, weshalb ich mir die Mühe mache, das alles zu übersetzen.

Auch wenn die deutschen Medien diese russischen Erklärungen verschweigen, oder sie als verrückte Verschwörungstheorien und russische Propaganda lächerlich machen wollen, werden sie von internationalen (meist nicht-westlichen) Experten sehr genau verfolgt.

Hier übersetze ich die neues Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, die Folien sind aus dem Original übernommen. Nach der Übersetzung finden Sie eine Chronologie der Veröffentlichungen.

Beginn der Übersetzung:

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die Aktivitäten der USA und der Ukraine im Zusammenhang mit Verstößen gegen die internationalen Verträge über das Verbot von chemischen und biologischen Waffen.

Wir haben wiederholt festgestellt, dass Washington ein erhebliches Interesse daran hat, sich Biomaterialien von Bürgern Russlands, der Ukraine und anderer postsowjetischer Staaten zu beschaffen.

Das russische Verteidigungsministerium hat bereits Informationen veröffentlicht, die das Sammeln und den Transport von Biomaterialien in großem Umfang bestätigen. Vor Beginn der Militäroperation war es den USA und ihren Verbündeten gelungen, mindestens 16.000 Bioproben aus der Ukraine zu abzutransportieren. Allein im Rahmen des UP-8-Projekts wurden Blutproben von 4.000 ukrainischen Soldaten entnommen. Dabei wurden gefährliche Krankheitserreger und ihre Vektoren exportiert, mehr als 10.000 Proben.

Das biologische Material wurde direkt transportiert, ohne Einschaltung von Briefkastenfirmen und Zwischenhändlern. Menschliche Blut- und Gewebeproben wurden vom ukrainischen Zentrum für öffentliche Gesundheit an westliche Forschungslabors mit Verbindungen zum Pentagon geschickt. Sie wurden anschließend für die militär-biologische Forschung verwendet, unter anderem für die Auswahl biologischer Wirkstoffe, die für die Bevölkerung einer bestimmten Region gefährlich sind.

Berichten zufolge wird in den USA weiterhin an der Entwicklung von biologischen Kampfstoffen gearbeitet, die gezielt auf unterschiedliche ethnische Bevölkerungsgruppen abzielen können.

Nach den vorliegenden Informationen haben die USA damit begonnen, Moldawien und Rumänien aktiv die in logistischen Pläne für den Transport von Biomaterialien einzubeziehen, wobei sie unter ihrer Kontrolle stehende Organisationen nutzen.

Diese Taktik trägt dazu bei, den Endempfänger zu verschleiern und den Verdacht von den US-Behörden und dem US-Programm zur biologischen Kriegsführung abzulenken.

Beachten Sie das Bewegungsmuster des Biomaterials. Es wurde festgestellt, dass die Ausfuhr gefährlicher Güter nach Moldawien von ukrainischer Seite aus über die Firma „Biopartners“ abgewickelt wird, die eine Tochtergesellschaft einer amerikanischen Firma gleichen Namens ist.

An den logistischen Prozessen ist auch das Unternehmen Q2 Solution beteiligt, eine Tochtergesellschaft eines der größten Zulieferer des Pentagons. Uns liegen Informationen vor, die die Durchführung von Verträgen durch dieses Unternehmen im Rahmen von Programmen des US-Verteidigungsministeriums zur Reduzierung von Bedrohungen (DITRA) im Wert von mehr als 22 Millionen US-Dollar bestätigen.

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Eskorte der aus der Ukraine kommenden biologischen Ladungen von den Logistikunternehmen Gamma Logistics und AeroTransCargo, die von der moldawischen Präsidentin Maia Sandu kontrolliert werden, sowie von medizinischen Einrichtungen in Chisinau und westlichen Vermittlungsorganisationen übernommen wird.

Im Zeitraum von August 2022 bis Mai 2024 wurden offiziell mehr als 2.000 Transporte von Biomaterialproben durch das Gebiet der Republik Moldawien durchgeführt.

Die Einbeziehung Moldawiens und Rumäniens in das Transportschema kann somit als Beginn eines groß angelegten Programms zur Änderung der Logistikketten für den massenhaften Export von biologischem Material in die USA angesehen werden.

Ich möchte auf die Beamten ukrainischer und amerikanischer Unternehmen eingehen, die direkt an der Ausfuhr von Biomaterialien beteiligt sind.

Zu ihnen gehören Andrej Gorkavtschuk und Svetlana Stefanenko, die Leiter der Kiewer Niederlassung des Unternehmens Biopartners, das Kryo-Container mit biologischem Material ukrainischer Bürger in die USA geliefert hat.

Marianna Gredil und Ljudmila Gorodnaja sind Mitarbeiter der amerikanischen Niederlassung desselben Unternehmens, sie sind auf die rechtliche Unterstützung bei der Ausfuhr von Biomaterialien unter Umgehung des Gesetzes spezialisiert. Unter ihrer Aufsicht haben sie im Rahmen von klinischen Versuchen mit experimentellen Medikamenten mit US-Organisationen und großen Pharmaunternehmen zusammengearbeitet.

Kachaber Saalischwili beaufsichtigt die Sammlung von klinischem und pathologisch-anatomischem Material und beteiligt sich an der Organisation von klinischen Versuchen in der Ukraine.

Dank der Handlungen dieser Beamten konnte das US-Verteidigungsministerium Moldawien als Umschlagplatz für die Ausfuhr von biologischem Material ukrainischer Bürger nutzen. Dabei waren die Nutznießer letztlich US-Pharmaunternehmen, die mit dem Pentagon verbunden sind und dubiose medizinische und klinische Versuche durchführen.

Wir haben bereits früher darauf hingewiesen, dass das Kiewer Regime zusammen mit seinen westlichen Kuratoren regelmäßig gegen die Chemiewaffenkonvention verstößt. Im Rahmen der Militäroperation wurden über 400 Fälle des Einsatzes giftiger Chemikalien durch die ukrainische Seite registriert. Darunter befinden sich die gelisteten Verbindungen BZ, Blausäure, Chlorcian sowie chemische Aufstandsbekämpfungsmittel, einschließlich solcher, die in den USA hergestellt werden.

Ich erinnere auch daran, dass unsere Spezialisten im Gebiet von Awdejewka ein Labor mit chemischer Ausrüstung entdeckt haben. In den Räumlichkeiten wurden ein halbindustrieller Rotationsverdampfer, ein Filtrationsextraktionssystem, chemische Reaktoren, Zylinder mit Kohlendioxid sowie Regale mit Laborutensilien und Reagenzien gefunden. Die Abfälle der Laborausrüstung und des Extraktionssystems wurden gemäß den Anforderungen der Chemiewaffenkonvention gesammelt und zur eingehenden Untersuchung an ein akkreditiertes Labor des russischen Verteidigungsministeriums geliefert.

Die analytischen Untersuchungen ergaben das Vorhandensein von Natriumcyanid, Schwefelsäure und Spuren von Cyanidanionen in den Proben. Das deutet eindeutig darauf hin, dass in dem vorgefundenen Labor giftige Substanzen mit allgemeiner toxischer Wirkung in einer Menge von bis zu 3 Kilogramm pro Tag, das sind mehr als 40.000 für Menschen tödliche Inhalationsdosen, hergestellt wurden.

Ich weise Sie darauf hin, dass die Russische Föderation dem Technischen Sekretariat der OPCW die Unterlagen über die nachgewiesenen Fälle von Verstößen der Ukraine gegen die Konvention vorgelegt hat. Dabei gab es von der Organisation jedoch bisher keine Reaktion.

Das liegt daran, dass die Entscheidungsfindung in der OPCW vollständig von den USA kontrolliert wird. Um mit unliebsamen Staaten abzurechnen, hat Washington in der Organisation den Zurechnungsmechanismus eingerichtet, der bei der Untersuchung des Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien zum Einsatz kam.

Gleichzeitig möchten wir der OPCW eine Frage stellen: Stellt die Ukraine der Organisation Informationen über den Kauf von Hunderten von Tonnen von Vorläufersubstanzen für toxische Chemikalien zur Verfügung, die auf den Listen der Konvention stehen?

Es geht um die Lieferung von etwa 500 Tonnen Triethanolamin nach Kiew, einer Verbindung, die zur Herstellung des chemischen Kampfstoffs Stickstoff-Senfgas verwendet werden kann.

Allein im Juli 2024 importierte das ukrainische Unternehmen Reagent mehr als 160 Tonnen Triethanolamin. Dabei gibt es keine einzige öffentlich zugängliche Tatsache, die bestätigt, dass die Waren nicht für illegale Zwecke verwendet wurden. Die einzige Ausschreibung, an der Reagent für die Lieferung von Triethanolamin an ukrainische Unternehmen, insbesondere an die Sumykhimprom AG, teilgenommen hat, datiert vom 5. Juli 2023.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Kauf solcher Chemikalien durch Syrien einen Sturm der Entrüstung seitens der westlichen Länder ausgelöst hat und damit endete, dass die OPCW im Dezember 2023 Empfehlungen für ein vollständiges Verbot der Ausfuhr von chemischen Produkten mit doppeltem Verwendungszweck in das Hoheitsgebiet der Arabischen Republik Syrien annahm.

Ein weiterer Risikofaktor ist die Einfuhr von Abfällen aus gefährlichen chemischen Produktionsanlagen und abgebrannten Kernbrennstoffen in die Ukraine, die für die Herstellung sogenannter „schmutziger Bomben“ und chemischer Provokationen „unter falscher Flagge“ verwendet werden könnten. In einem der letzten Briefings haben wir festgestellt, dass die Lieferungen über Polen und Rumänien unter der persönlichen Kontrolle von Andrej Jermak, dem Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, organisiert wurden.

In diesem Zusammenhang fordern wir die Organisation für das Verbot chemischer Waffen erneut auf, eine echte und unparteiische Untersuchung des Sachverhalts des Einsatzes giftiger Chemikalien durch die ukrainischen Streitkräfte unter Berücksichtigung der von Russland vorgelegten Beweise durchzuführen und die Vertragsstaaten der Konvention so bald wie möglich über die Ergebnisse zu unterrichten.

Die vorliegenden Informationen über die Einfuhr von chemischen Reagenzien und Schutzausrüstungen durch die Ukraine schließen nicht aus, dass Kiew im Gebiet der Militäroperationweitere Provokationen mit toxischen Chemikalien vorbereitet.

So haben wir am 13. Juli 2024 Informationen über die Lieferung von Munition mit chemischen Reizstoffen an die Einheiten des 3. ukrainischen luftmobilen Bataillons bekommen.

Im August 2024 wurden im Zuge der operativen Tätigkeiten in einem der für den Einsatz vorbereiteten Verstecke der ukrainischen Streitkräfte Substanzen gefunden, die ein Gemisch auf der Basis von Thalliumnitrat enthielten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Thalliumverbindungen starke Giftstoffe sind, die das zentrale und periphere Nervensystem sowie den Magen-Darm-Trakt angreifen. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen sie zu subversiven und kriminellen Zwecken eingesetzt wurden.

Es wurden auch taktische Mischungen von Reizstoffen gefunden, die in Liste 3 der Chemiewaffenkonvention gelistet sind.

In Anbetracht der zahlreichen Provokationen mit toxischen Chemikalien und der Versuche, Beamte in den neuen russischen Regionen zu ermorden, schließen wir ähnliche Vorfälle mit diesen Proben nicht aus.

Operativen Informationen zufolge werden ukrainische Soldaten für den Einsatz chemischer Munition für Artilleriesysteme westlicher Herkunft ausgebildet. Bitte beachten Sie die erbeutete Dokumentation, die in verlassenen ukrainischen Stellungen gefunden wurde. Das ist ein methodisches Handbuch für den Umgang mit Artilleriemunition, die mit chemischen Substanzen geladen ist.

Wir sind der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft diesen Fragen große Aufmerksamkeit schenken sollte und dass die zuständige Organisation, die OPCW, dringend Maßnahmen ergreifen sollte, um die Einhaltung der Bestimmungen der Konvention durch die Ukraine zu überwachen und die Entwicklung, Herstellung, Lagerung und den Einsatz von chemischen Waffen zu verhindern.

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal alles auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März 2022 noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April 2022 und Anfang Mai 2022 veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni 2022 fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni 2022 hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September 2022 eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2023 hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert und Anfang April 2023 weitere Details über die gefährlichen Impfstoffe veröffentlicht.

Anfang Mai 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details über die Erforschung von Zugvögeln in der Ukraine, die zur Verbreitung von Infektionskrankheiten genutzt werden können, durch das Pentagon veröffentlicht. Ende Mai 2023 wurden weitere Details darüber veröffentlicht.

Im Juni 2023 hat das russische Verteidigungsministerium begonnen, über die Rolle von Bill Gates und über die Forschungen an Mücken und Zecken im Rahmen der US-Biowaffenprogramme zu berichten und im Juli 2023 weitere Informationen darüber veröffentlicht.

Im August 2023 hat das russische Verteidigungsministerium seine Vorwürfe, die USA hätten Covid-19 erschaffen und auch die Pandemie vorbereitet, erhärtet. Dabei hat das russische Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass die USA offenbar bereits eine neue Pandemie, allerdings mit weiteraus gefährlicheren Krankheitserregern vorbereiten.

Anfang September 2023 und Anfang Oktober 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sein Augenmerk wieder darauf gelegt, darüber zu informieren, wie die USA ihre Programme vertuschen und internationale Kontrollen vermeiden.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen