Verhaftung von Durow

Die Verhaftung von Durow könnte ihren Grund auch in den französischen Wahlen haben, die Macrons Partei krachend verloren hat, meint ein russischer Analyst, und führt durchaus überzeugende Gründe an.

Noch immer wird gerätselt, was tatsächlich hinter der Verhaftung von Telegram-Gründer Pawel Durow steckt. Waren die USA oder die EU der Initiator, um Telegram endlich auf Linie zu bringen und zur Zensur von Inhalten zu zwingen? Oder geht es um Durows Weigerung, Daten von Usern an Behörden weiterzugeben?

Ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel eine andere, aber durchaus interessante These aufgestellt, für die er gute Indizien angeführt und in der er nf frühere Merkwürdigkeiten bei französischen Wahlen erinnert hat, die vielen deutschen Lesern nicht bekannt sein dürften. Daher habe ich den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Landung von Durows Flugzeug in Frankreich: no Business, just personell?

Andrej Nisamutdinow über den möglichen Hintergrund der Verhaftung des Telegram-Mitbegründers

Unter den vielen Äußerungen und Kommentaren zur Verhaftung des Telegram-Mitbegründers Pawel Durow in Frankreich ist mir die eilige Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgefallen. Er wies darauf hin, dass die Entscheidung, Durow zu verhaften, „keineswegs politisch“‚ sei und erinnerte an die „völlige Unabhängigkeit“ des Justizsystems des Landes. Aber wenn wirklich alles so ist, wie der französische Präsident behauptet, warum musste er dann diese Erklärung abgeben? Wie wir wissen, wird „haltet den Dieb“ am lautesten von denen gerufen, die den Verdacht von sich abwenden wollen.

Der Lüge beschuldigt

Macrons Erklärung erregte übrigens nicht nur meine Aufmerksamkeit. Die New York Times nannte das „einen ungewöhnlichen Schritt“ und merkte an, dass „es für französische Spitzenpolitiker üblich ist, sich in der Anfangsphase von strafrechtlichen Ermittlungen nicht zu äußern.“

Die Worte des französischen Präsidenten waren nicht überzeugend genug, wie der amerikanische Unternehmer Elon Musk, der in seinem sozialen Netzwerk X (früher Twitter) sagte: „Es wäre nützlich für die Weltgemeinschaft, mehr Details darüber zu erfahren, warum er (Durow) verhaftet wurde.“

Und Chris Pavlovski, Gründer der kanadischen Video-Hosting-Seite Rumble, beschuldigte Macron der Lüge. „Wenn Sie (Macron, Anm. d. Verf.) sagen, dass Sie sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, lügen Sie. Wir mussten Rumble in Frankreich abschalten, weil Sie sich NICHT für die Meinungsfreiheit einsetzen“, schrieb er ebenfalls auf X. Pavlovski fügte hinzu, dass „Frankreich Rumble bedroht und nun eine rote Linie überschritten hat, indem es Telegram-Chef Pawel Durow vermutlich deshalb verhaftet hat, weil er keine Zensur ausübt.“

Zusammenarbeit verweigert

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, dass gegen Durow eine Reihe sehr schwerwiegender Anklagen vorliegen, darunter Terrorismusfinanzierung, Wäsche von Erlösen, die aus Straftaten stammen, und sogar Kinderpornografie. Für jeden dieser Punkte droht eine hohen Strafe, aber vielleicht war der Hauptgrund die Weigerung des Telegram-Mitbegründers, mit der französischen Regierung zusammenzuarbeiten. Für Macron war diese Weigerung offenbar besonders schmerzhaft, da der französische Präsident, wie sich herausstellte, diesen Messenger aktiv nutzt. Und nicht nur er: Laut der europäischen Ausgabe von Politico ist Telegram bei den Mitgliedern der Regierung und den politischen Anhängern Macrons sehr beliebt, obwohl dieser Messenger im Land insgesamt deutlich hinter anderen Angeboten zurückbleibt.

Laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft wurde Durow im Rahmen einer Untersuchung festgenommen, die am 8. Juli begann. Und was war kurz davor in Frankreich? Richtig: die Parlamentswahlen, bei denen die präsidentenfreundliche Partei in der ersten Runde krachend scheiterte. Zwar gelang es ihr durch geschickte Manipulationen, sich im zweiten Wahlgang zu verbessern und schließlich den zweiten Platz zu belegen. Aber insgesamt war es eine Niederlage für Macron, und es liegt auf der Hand, dass der Präsident und sein Umfeld versucht sein könnten, ihre Misserfolge auf „russische Einmischung“ zurückzuführen (was im Westen üblich ist). Telegram war als vermeintliche Basis für eine solche Einmischung ideal geeignet, und außerdem hätte sich ein gehorsam gewordener Service als hervorragendes Instrument zur Lösung innenpolitischer Probleme erwiesen. Doch Durow verweigerte die Zusammenarbeit, und gegen ihn wurde ein Verfahren eröffnet.

Wenn Macron tatsächlich, wie Politico behauptet, ein aktiver Telegram-Nutzer ist, kann man davon ausgehen, dass ihm die zahlreichen kritischen Meinungen und scharfen Memes, die dort kursieren, bekannt waren. Und dann waren da noch die Olympischen Spiele in Paris, während derer die Zahl der Verspottungen gegen die Organisatoren der Spiele und den französischen Präsidenten persönlich um ein Vielfaches anstieg. Insgesamt hatte Macron allen Grund, eine große persönliche Antipathie gegen Durow zu hegen und die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen, sich mit „diesem Russen“ zu befassen, der sich (zu seinem Pech) als Inhaber eines französischen Passes entpuppte.

„Unabhängiges“ Gericht

Durows Verhaftung erinnerte mich an einen anderen, inzwischen vergessenen Skandal von vor 17 Jahren, bei dem es um den russischen Milliardär Michail Prochorow ging. Im Januar 2007 wurde er im Rahmen einer groß angelegten polizeilichen Spezialaktion im Skigebiet von Courchevel unter dem Verdacht festgenommen, Zuhälter zu sein und einen internationalen Prostitutionsring organisiert zu haben. Der Oligarch musste einige Zeit in einer Gefängniszelle in Lyon verbringen, wurde aber schließlich ohne Anklage freigelassen und durfte Frankreich verlassen, und der Fall wurde bald abgeschlossen.

Eine der Versionen besagt, dass der damalige Innenminister Nicolas Sarkozy, der für das Präsidentenamt kandidierte und im Rahmen des parteiinternen Kampfes beschloss, dem für seine russophilen Ansichten bekannten Präsidenten Jacques Chirac ein Bein zu stellen, hinter der Verhaftung stand. Und obwohl Sarkozy selbst schnell dementierte und die Verhaftung Prochorows als bloße „Kuriosität“ bezeichnete, blieb der Verdacht gegen ihn bestehen, denn sowohl vor als auch nach diesem Fall wurde die französische Strafverfolgungsbehörde häufig der Voreingenommenheit bezichtigt.

Man braucht nicht lange nach Beispielen für diesen Ansatz zu suchen, es reicht, sich an den Präsidentschaftswahlkampf 2017 zu erinnern, der Macron zum Präsidenten des Landes machte. Der ernsthafteste Gegner des damals nicht allzu bekannten, aber in den Medien aktiv beworbenen Kandidaten war der Vorsitzende der Partei Republikaner Francois Fillon, doch mitten im Wahlkampf wurden wie durch ein Wunder Anklagen wegen illegaler Beschäftigung von Parlamentsassistenten, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Betrug gegen ihn erhoben. In der Folge sanken Fillons Umfragewerte stark ab, so dass er im ersten Wahlgang nur den dritten Platz belegte und aus dem Rennen ausschied, während Macron schließlich den Sieg feierte. Drei Jahre später gab die ehemalige Staatsanwältin für Finanzen, Helene Oulet, bei einer Anhörung des Untersuchungsausschusses der Nationalversammlung zur Behinderung der Unabhängigkeit der Justiz zu, dass das Strafverfahren gegen Fillon unter starkem politischen Druck eingeleitet worden war.

Es gibt noch weitere Gründe, Macrons Behauptung in Frage zu stellen, dass in Frankreich „die Durchsetzung des Rechts den Gerichten mit völliger Unabhängigkeit anvertraut ist“. Ebenso fraglich ist seine Erklärung, die Inhaftierung des Telegramm-Mitbegründers sei keine politische Entscheidung. Vielmehr deutet eine Reihe von Umständen darauf hin, dass diese Verhaftung das Ergebnis einer polizeilichen Spezialaktion war, bei der Durow einfach in eine Falle gelockt wurde, die dann zugeschnappt hat. Und angesichts der Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe können wir davon ausgehen, dass er wohl kaum so leicht davonkommen wird wie Prochorow.

Ende der Übersetzung



