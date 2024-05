Was die Ukraine von anderen modernen Kriegen unterscheidet

Freitagsgedanken

Der Krieg in der Ukraine unterscheidet sich in einem Punkt fundamental von anderen modernen Kriegen. Allerdings werden westliche Medien darauf nie hinweisen.

Westliche Militärexperten weisen immer wieder darauf hin, dass die Kriege sich seit dem 20. Jahrhundert sehr von den Kriegen früherer Epochen unterscheiden. Der große Unterschied liegt darin, dass in früheren Kriegen fast ausschließlich Soldaten Opfer des Krieges wurden. Zivilisten haben nur gelitten, wenn sie das Pech hatten, dass eine Armee ihr Gebiet durchquert hat, weil Armeen sich ihre nötigen Vorräte oft bei der Landbevölkerung zusammengeplündert haben.

Das änderte sich spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg, als Bomberflotten ganze Städte tief im Hinterland des Gegners in Schutt und Asche legen konnten. Und natürlich war der Zweite Weltkrieg auch von Massakern an der Zivilbevölkerung geprägt. Völkermord hat es zwar gegeben, seit es die menschliche Zivilisation gibt, aber die Möglichkeiten der modernen Waffen haben das Ausmaß der Vernichtung von Zivilisten im Zweiten Weltkrieg auf ein nie gekanntes Niveau gehoben.

Amerikanische Militärexperten stellen daher nüchtern fest, dass bei modernen Kriegen 90 Prozent aller Opfer nicht mehr Soldaten, sondern Zivilisten sind. Und das stimmt auch, wenn man sich die Kriege der USA anschaut. Seien es die Bombardierungen deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg, sei es Agent Orange im Vietnamkrieg oder seien es die vielen toten Zivilisten im Jugoslawienkrieg. Vom Irak, wo dem illegalen Einmarsch der USA bis zu einer Million Zivilisten zum Opfer gefallen sind, gar nicht zu reden.

Auch Israel geht offenbar nach dieser US-Methode vor, wie die inzwischen fast 35.000 zivilen Opfer im Gazakrieg zeigen. Westliche Medien und Experten nehmen das hin, so seien moderne Kriege leider nun einmal.

Aber wie war das mit den hochpräzisen Waffen, derer die USA sich immer rühmen? Entweder sind die nicht so hochpräzise, oder sie werden bewusst auf zivile Ziele abgefeuert. Aus meiner Erfahrung an der Front in der Ukraine kann ich sagen, dass die US-Waffen tatsächlich sehr präzise sind. Ich habe von einem Fall gehört, bei dem mehrere HIMARS-Raketen auf einen russischen Kommandobunker abgefeuert wurden und eine nach der anderen exakt die gleiche Stelle getroffen haben, um die mehreren Schichten Beton zu durchschlagen, die den Bunker schützen. Das Glück der Russen war es, dass die letzte Rakete, die in den Bunker vorgedrungen wäre, ein Blindgänger war, der nicht explodiert ist.

Trotzdem unterscheidet sich der Krieg in der Ukraine sehr von all den Kriegen, die die USA geführt haben, denn in der Ukraine ist das Verhältnis anders herum: Der weitaus größte Teil der Opfer auf ukrainischer Seite sind Soldaten, keine Zivilisten. Stand Ende März 2024 hat der Krieg in der Ukraine 10.810 Zivilisten das Leben gekostet.

Die Zahl der gefallen ukrainischen Soldaten wird von Russland mit etwa einer halben Million angegeben, wobei niemand die Zahlen wirklich überprüfen kann. Die von der Ukraine gemeldeten Zahlen sind weitaus zwar geringer, aber ausgesprochen unrealistisch. In jedem Fall sind in der Ukraine, in der Russland angeblich so brutal vorgeht, weit weniger als zehn Prozent der Opfer Zivilisten. Das gab es bei Kriegen, die der Westen in den letzten hundert Jahren geführt hat, nie.

Das unterscheidet den Krieg in der Ukraine von all den Kriegen, die der Westen führt.

Nun will ich, wie bei den Freitagsgedanken üblich, noch allen danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



