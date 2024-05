Hat die Offensive begonnen?

Ukrainische Medien melden, dass Russland bei Charkow eine Offensive begonnen habe. Offizielle russische Bestätigungen gibt es nicht, aber russische Militärblogger berichten interessante Details.

Den ganzen Freitag lief das russische Telegram heiß, denn russische Militärblogger meldeten eine russische Offensive bei Charkow. Auch Kiew meldete den Beginn einer russischen Offensive und sogar der Spiegel hat darüber unter der Überschrift „Krieg gegen die Ukraine – Kiew meldet russische Bodenoffensive in der Region Charkiw“ berichtet. Eine der wenigen konkreten Meldungen war, dass in Charkow am Freitag der längste Luftalarm des Krieges galt, der über neun Stunden andauerte.

Ob es sich dabei bereits um den Beginn der für den Sommer erwarteten Offensive handelt, ist am ersten Tag natürlich schwer zu sagen. Aber eine russische Offensive bei Charkow wurde schon lange erwartet, denn von dort werden immer wieder russische Grenzorte im Gebiet Belgorod von Terrorkommandos aus der Ukraine oder mit Raketen und Artillerie angegriffen. Die russische Regierung spricht schon lange davon, dort eine Sicherheitszone einrichten zu wollen, die groß genug ist, um den Beschuss russischer Siedlungen zu beenden.

Das russische Verteidigungsministerium hat gemeldet, Russland habe einige Ortschaften im Gebiet Charkow eingenommen. Interessant ist, dass die Ukraine den Ort Wowtschansk (manchmal auch als Woltschansk übersetzt) an der russischen Grenze evakuiert. Offenbar greift Russland nun auch von russischer Seite an, während die russischen Angriffe auf das Gebiet Charkow bisher meist vom Süden aus dem Donbass erfolgten.

Der russische Militärblogger Juri Podoljaka, der als gut informiert gilt, meldet, Russland sei am Freitag recht problemlos auf einer Länge von 20 Kilometern bis zu fünf Kilometer tief auf ukrainisches Gebiet vorgedrungen und habe einige wichtige Anhöhen besetzt. Aber er bezeichnet die Aktionen vom Freitag eher als Aufklärung und Testen der ukrainischen Linien, deren eigentliche Befestigungen weiter im Landesinneren seien. Man müsse die Ereignisse der nächsten Tage abwarten, bis man einordnen könne, was diese Angriffe bedeuten.

Generell geht die „alte sowjetische Schule“ bei militärischen Planungen von gleichzeitigen Angriffen an mehreren Stellen der Front aus, während westliche Planer einen Großangriff an einer Stelle vorziehen. Wenn die Russen nach ihrer „alten Schule“ vorgehen, dürften wir demnächst weitere Offensiven an anderen Frontabschnitten sehen, sodass die Ukraine Probleme haben wird, zu entscheiden, an welche Front sie ihre ohnehin knappen Reserven wirft.

Aber das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, aktuell müssen wir abwarten, ob dies nur ein Test der ukrainischen Linien oder der Beginn einer echten russischen Offensive ist.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

