Warum der Ukraine-Konflikt „Elemente globaler Natur angenommen“ hat und was über Russlands neue Rakete bekannt ist

Putins Warnung an den Westen

In der Nacht auf den 21. November hat Russland eine Rüstungsfabrik in der Ukraine mit einer neuartigen Rakete angegriffen, die nach russischen Angaben nicht abgefangen werden kann und die dem Westen offenbar Sorgen bereitet.

Präsident Putin hat in seiner Rede vom Abend des 21. November erklärt, durch die Erlaubnis westlicher Staaten an Kiew, Russland mit aus dem Westen gelieferten Waffen anzugreifen, hätte der Konflikt in der Ukraine „Elemente globaler Natur angenommen“. Mit anderen Worten hat Putin davon gesprochen, dass der Konflikt zu einem Weltkrieg geworden ist, auch wenn Putin es noch sehr vorsichtig umschrieben hat.

Putin hat daher erklärt, dass Russland sich im Recht sieht, auf weitere derartige Angriffe mit aus dem Westen gelieferten Waffen auf Ziele in Russland mit russischen Angriffen auf Ziele in den Ländern zu reagieren, die Kiew solche Angriffe weiterhin erlauben. Angesichts der öffentlichen Meinung in Russland und auch der internationalen Aufmerksamkeit, die diese Eskalation durch die Angriffe mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet erregt hat, sollte man sich sicher sein, dass Putin nicht blufft.

Westliche, vor allem deutsche, Medien verschweigen konsequent, was Putin gesagt und wie er es begründet hat. Deutsche Medien berichten lediglich, Russland habe eine neuartige Mittelstreckenrakete auf die Ukraine abgefeuert, was eine Eskalation von Seiten Russlands sei. Den tatsächlichen Ernst der Lage verschweigen die deutschen Medien.

Hier will ich aufzeigen, was sich in den Tagen vor Putins Ansprache ereignet hat und was über die neue russische Rakete bekannt ist.

Die Chronologie

Am 17. November meldete die New York Times, dass Biden es Kiew erlaubt hat, Ziele in Russland mit aus den USA gelieferten Raketen anzugreifen. Da Putin bereits am 12. September deutlich gewarnt hat, dass die Länder, die Kiew so eine Erlaubnis geben, sich nach derartigen Angriffen faktisch im Krieg mit Russland befinden, war klar, dass die Lage eskalieren würde, wenn solche Angriffe tatsächlich stattfinden würden.

Danach wurde gemeldet, dass auch Großbritannien der Ukraine erlaubt hat, Ziele in Russland mit britischen Storm Shadow-Marschflugkörpern anzugreifen.

Am 19. November fand ein Angriff mit sechs aus den USA gelieferten ATACMS-Raketen auf ein militärisches Ziel in der russischen Region Brjansk statt, der laut russischen Angaben abgewehrt wurde, es sei nur leichter Schaden durch Trümmerteile einer Raketen entstanden.

Offenbar gibt es noch intakte Kanäle zwischen Russland und den USA, denn die US-Botschaft in Kiew hat am 20. November verkündet, den Betrieb einzustellen, weil ein schwerer Luftangriff auf die Ukraine befürchtet wurde. Andere ausländische Botschaften reagierten ähnlich.

In der Nacht auf den 21. November fand ein russischer Raketenangriff auf eine Rüstungsfabrik im ukrainischen Dnjepropetrowsk statt. Die Bilder, die davon im Netz zu sehen sind, sind beeindruckend, denn innerhalb weniger Sekunden gehen viele Geschosse nieder, was zeigt, dass es sich offenbar um eine russische Rakete handelt, die viele Sprengköpfe auf einmal tragen kann.

Inzwischen ist bekannt, dass Russland die USA 30 Minuten vor dem Angriff über einen speziellen Kanal zur Vermeidung nuklearer Risiken vor dem Angriff gewarnt hat und dass die USA die Warnung an Kiew weitergegeben haben. Der Kanal besteht, damit Russland und die USA sich gegenseitig, zum Beispiel bei Raketentests, vor Raketenstarts warnen können, damit die jeweils andere Seite so einen Raketenstart nicht fälschlicherweise als Beginn eines nuklearen Angriffs wertet.

Die Ukraine und westliche Medien haben zunächst fälschlicherweise von einem Angriff mit einer Interkontinentalrakete gesprochen, weil offensichtlich nicht klar war, was Russland eingesetzt hat.

Ebenfalls am 21. November fand ein kombinierter Angriff mit aus Großbritannien gelieferten Storm Shadow-Marschflugkörpern und aus den USA gelieferten HIMARS-Raketen auf ein russisches Kommandozentrum im russischen Gebiet Kursk statt, bei dem es Opfer gegeben haben soll.

Am Abend des 21. November hat Präsident Putin seine knapp 8-minütige Ansprache gehalten, in der er gewarnt hat, dass diese Angriffe mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet dazu führen, dass Russland sich berechtigt sieht, darauf mit Angriffen auf Ziele in den Ländern zu reagieren, die diese Angriffe mit ihren Waffen erlauben.

Der Grund dafür ist, dass die ukrainische Armee diese Angriffe nicht selbst durchführen kann, weil dazu Spezialisten aus NATO-Staaten nötig sind. Warum das so ist, können Sie hier nachlesen.

Die neue russische Waffe

Putin sagte, dass die neue russische Waffe den Namen „Oreschnik“ (Haselnuss) bekommen habe und dass sie Mach 10 schnell sei, das ist zehnfache Schallgeschwindigkeit. Daher kann kein existierendes Luftabwehrsystem diese Waffe abfangen, weil es derzeit weltweit kein Luftabwehrsystem gibt, die so schnell fliegende Raketen erreichen kann.

Mehr ist über die neue russische Waffe bisher nicht bekannt, offenbar wusste man auch im Westen bisher wenig bis nichts über die Waffe, denn es gab bisher keine Berichte über sie und die Wikipedia-Artikel in verschiedenen Sprachen über die Waffe wurden erst nach Putins Rede, in der er die Existenz der Waffe erwähnt hat, eingerichtet.

Auf den Videos der Angriffe sind zwar sehr grelle Lichteffekte zu sehen, während die Geschosse anfliegen, aber es sind keine nennenswerten Explosionen zu sehen, weshalb russische Experten vermuten, dass die Geschosse keine Sprengköpfe getragen haben könnten und dass die angerichtete Zerstörung allein auf die kinetische Energie der sehr schnell fliegenden Geschosse zurückzuführen ist.

Erste nicht-russische Experten, die sich öffentlich zu der Waffe geäußert haben, erklären, der demonstrativer Einsatz der neuen Waffe sei eine klare Warnung an den Westen gewesen. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte einen führenden türkischen Sicherheitsexperten wie folgt:

„Diese Raketen stellen aufgrund ihrer Reichweite, Geschwindigkeit und Nutzlast eine äußerst große Bedrohung dar, die nicht nur die Ukraine, sondern auch die westliche Welt, Kontinentaleuropa und England bedroht. Das ist ein direktes Signal und eine Herausforderung an den Westen, der den Krieg in der Ukraine unterstützt, finanziert und fördert. Im Grunde hat Russland deutlich gemacht, dass es eine Antwort geben wird, wenn die aktuelle Politik des Westens fortfährt, was jetzt in der üblichen Weise demonstriert wurde, aber auch nuklear sein kann.“

Die westlichen Medien verschweigen die Gefahr

Nur sehr wenige westliche Medien erwähnen Putins Warnung, Russland könne nun mit Angriffen auf Ziele in den Ländern reagieren, die Kiew die Erlaubnis zum Einsatz ihrer Waffen gegen Ziele in Russland gegeben haben, explizit. Bei den meisten Medienberichten geht das in Nebensätzen unter. Deutsche Medien spielen die Gefahr sogar herunter, indem sie „Experten“ behaupten lassen, es bestehe keine Gefahr einer Eskalation außerhalb der Ukraine.

Die Tagesthemen, die abends immerhin 40 Minuten Nachrichten bringen, haben in ihrer Sendung am Abend des 21. November erst ab Minute 26 über die Entwicklungen berichtet. Das Thema war der Sendung nur etwa drei Minuten wert,, wobei die nun akute Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der NATO nicht einmal erwähnt wurde.

Die Öffentlichkeit im Westen soll ganz offensichtlich nicht erfahren, wie gefährlich die Lage nach den Angriffen mit westlichen Waffen auf Ziele in Russland nun geworden ist.

Wenn weitere westliche Raketen in Russland einschlagen und Russland mit Angriffen auf militärische Ziele im Westen reagiert, werden die westlichen Medien ganz überrascht tun, um Stimmung für einen großen Krieg zu machen, weil Russland angeblich unprovoziert den Westen angegriffen habe.

Die westliche Öffentlichkeit soll von ihren Medien offenbar unwissend gehalten und in einen großen Krieg getrieben werden.



