Steht ein schwerer Luftangriff auf Kiew bevor?

Ukraine

Mehrere ausländische Botschaften in der Ukraine warnen für den 20. oder 21. November vor schweren Luftangriffen und stellen ihre Arbeit ein.

Mehrere ausländische Botschaften in Kiew haben vor erwarteten schweren Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt gewarnt und ihre Arbeit eingestellt. Die US-Botschaft schreibt beispielsweise:

„Die US-Botschaft in Kiew hat konkrete Informationen über einen möglichen schweren Luftangriff am 20. November erhalten. Aus Vorsicht wird die Botschaft geschlossen und die Mitarbeiter der Botschaft werden angewiesen, Schutz zu suchen. Die US-Botschaft empfiehlt USA-Bürgern, darauf vorbereitet zu sein, sofort Schutz zu suchen, falls Luftalarm ausgerufen wird.“

Solche expliziten Warnungen sind sehr selten. Die letzten derartigen Warnungen, an die ich mich erinnere, waren im Februar 2022, als die westlichen Botschaften bereits wussten, dass Russland militärisch eingreifen würde, und Tage vor der Eskalation ihre Botschaften und Konsulate geschlossen haben.

Auch andere Länder haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet über weitere Warnungen ausländischer Botschaften. Die aserbaidschanische Botschaft in Kiew habe die Bürger ihres Landes, die sich in der Ukraine aufhalten, darüber informiert, dass die Konsulate am 21. und 22. November aufgrund „erhöhter Risiken“ geschlossen sind. Auch die Botschaften Griechenlands, Spaniens und Italiens in Kiew gaben bekannt, dass sie an dem Tag wegen möglicher Risiken keine Dienstleistungen erbringen würden. Die kasachische Botschaft empfahl ihren Bürgern, die Gebiete in der Nähe Kampfhandlungen zu verlassen oder am besten sogar aus der Ukraine auszureisen. Das kirgisische Außenministerium forderte seine Bürger in der Ukraine auf, „die persönlichen Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken“ oder das Land zu verlassen.

Die EU hat hingegen mitgeteilt, ihre Vertretung in Kiew arbeite normal, es seien keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden.



