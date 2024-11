Warum die Ukraine westliche Raketen nicht ohne NATO-Soldaten gegen Russland einsetzen kann

Kriegsbeteiligung

Die USA und die NATO behaupten immer noch, sie seien nicht mit Russland im Krieg. Wenn man sich jedoch anschaut, wie der Einsatz der aus dem Westen gelieferten Raketen funktioniert, mit denen Kiew nun Ziele in Russland beschießt, stellt man sofort fest, dass das gelogen ist.

Ich habe beim russischen Portal Wsgljad einen sehr interessanten Artikel gefunden, der erklärt, warum die Raketen, deren Einsatz die Biden-Regierung nun gegen Russland gestattet hat, nicht von der Ukraine eingesetzt werden können, sondern warum dazu NATO-Soldaten nötig sind. Der Artikel ist in meinen Augen etwas umständlich geschrieben, weshalb ich ihn nicht übersetze, sondern als Grundlage nehme, um aufzuzeigen, worum es bei dieser Frage geht.

Die Waffen

Die erste Frage ist, um welche Raketentypen es geht. Was hat die Ukraine bekommen und was sind die wichtigsten Leistungsdaten der Raketen?

Es geht um ballistische US-Raketen vom Typ ATACMS (Reichweite 300 Kilometer, abgefeuert aus HIMARS-Mehrfachraketenwerfern), um US-Marschflugkörper vom Typ JASSM (Reichweite 370 Kilometer, abgefeuert von Kampfflugzeugen), um die baugleichen Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow (Großbritannien) und SCALP-EG (Frankreich), die ebenfalls von Flugzeugen abgefeuert werden und eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern haben, wobei die Ukraine nach offiziellen Angaben die Exportversion dieser Marschflugkörper bekommen hat, deren Reichweite auf etwa 300 Kilometer begrenzt ist.

Ballistische Raketen fliegen auf einer ballistischen Flugbahn, steigen also sehr hoch auf und fliegen dann in ihr Ziel. Marschflugkörper sind komplizierter, denn das sind Raketen, die sehr tief fliegen, um vom Radar möglichst nicht entdeckt zu werden. Daher benötigen sie sehr detaillierte und aktuelle Flugpläne, die auch Bodenreliefkarten enthalten. Diese Karten müssen aktuell sein, damit so ein Marschflugkörper in seinem Tiefflug auf dem Weg ins Ziel nicht beispielsweise in eine neu gebaute Stromleitung oder ein neu gebautes Haus rast.

Aufklärungsdaten

Und damit sind wir beim zentralen Problem, denn die nötigen Aufklärungsdaten, also aktuelle Satellitenfotos, Bodenreliefkarten und so weiter, hat die Ukraine nicht. Diese Daten bekommt sie vom Westen, in erster Linie von den USA.

Das US-Militär verfügt über mehr als 400 Satelliten, darunter mehrere Dutzend Aufklärungssatelliten. Die EU und andere NATO-Staaten haben weit weniger Satelliten. Die Ukraine selbst hat keinen einzigen, weshalb die ukrainischen Streitkräfte, vollständig auf nachrichtendienstliche Informationen aus dem Westen angewiesen sind.

Schon die bloße Übermittlung nachrichtendienstlicher Informationen an eine Kriegspartei kann aus völkerrechtlicher Sicht eine Kriegsbeteiligung bedeuten. Ich beziehe mich bei dieser Aussage auf den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der schon im März 2022 ein 12-seitiges Gutachten zu dieser Frage erstellt hat, in dem es zur Übermittlung von Geheimdienstinformationen hieß:

„Hier sind die genauen Umstände entscheidend: Je substanzieller die Unterstützung wird und je abhängiger die unterstützte Partei, also die Ukraine in unserem Fall, davon ist, desto näher kommt man der roten Linie.“

Alleine die Tatsache, dass die USA und viele NATO-Staaten (inklusive Deutschland) kein Geheimnis daraus machen, dass sie der Ukraine operative Daten liefern (von denen die Ukraine vollkommen abhängig ist), sind diese Staaten aus völkerrechtlicher Sicht schon lange Kriegsparteien im Krieg gegen Russland. Das sagt zumindest das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

Dabei geht es nicht nur um die Weitergabe von Satellitenbildern, denn die Bilder müssen in speziellen Datenverarbeitungszentren entschlüsselt und ausgewertet werden. Weltweit gibt es nur wenige solcher Zentren, in der Ukraine gibt es kein einziges.

In den USA ist dafür die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) zuständig, in Frankreich das Centre d’Expertise de la Défense (CED) und in Großbritannien die Defence Intelligence Organisation. Darüber hinaus gibt es NATO-Strukturen wie die NATO Communications and Information Agency (NCIA), oder das das Allied Joint Force Command und das Allied Command Operations (ACO), die Daten zur Unterstützung militärischer Operationen verarbeiten und auswerten können. Alle Zentren sind durch duplizierte digitale Kommunikationsverbindungen miteinander verbunden. Und sie alle liefern den ukrainischen Streitkräfte aktuelle Aufklärungsdaten, was – siehe Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages – aus Sicht des Völkerrechts bereits eine direkte Kriegsbeteiligung der NATO bedeutet.

In all diesen Zentren werden vor allem – aber nicht nur –Informationen der Satellitenaufklärung in Echtzeit verarbeitet. Die verarbeiteten Informationen dienen als Grundlage für die Ermittlung der genauen Zielkoordinaten, also des Punktes, an dem eine Waffe einschlagen soll.

Bodenreliefkarten

Man könnte nun fragen, ob nicht auch öffentlich verfügbare Daten von Kartendiensten wie Google Maps, Yandex Maps oder anderen Diensten verwendet werden können. Oder mit anderen Worten: Warum behauptet Russland, dass die Ukraine diese Daten von NATO-Stellen und nicht aus öffentlichen Quellen bezieht? Schließlich sind auch da die genauen Koordinaten potenzieller Ziele zu finden.

Ja, die Koordinaten zivilen Zielen wie Infrastruktur-, Industrie- oder Energieanlagen kann man dort bekommen, aber das hilft nicht bei militärischen Objekten, denn es geht ja nicht nur darum, beispielsweise einen Militärflugplatz anzugreifen, sondern man will das tun, wenn dort gerade möglichst viele wertvolle Flugzeuge stehen. Die Daten von Kartendiensten sind dafür jedoch nicht aktuell genug, dazu braucht es Echtzeitdaten..

Das gleiche gilt für Truppenverbände, Schiffe in Häfen und vor allem für die Luftverteidigung, die man bei der Flugplanung möglichst umfliegen will. Diese Daten ändern sich rasch und müssen ständig aktualisiert und schnell verarbeitet werden.

Außerdem geht es um Daten über das Geländehöhenprofil von hoher Genauigkeit, also die erwähnten Bodenreliefkarten, die vor allem für die Marschflugkörper (im Falle der Ukraine Storm Shadow, SCALP, JASSM oder auch Taurus) unerlässlich sind, wie wir auch aus dem geleakten Telefonat der Luftwaffengeneräle wissen.

Diese Karten von Russland hat weder die Ukraine noch sind sie in den öffentlich zugänglichen Geodiensten verfügbar. Solche Karten von Russland haben nicht einmal Frankreich und Großbritannien, die haben nur die USA – und auch Deutschland, denn die Bundeswehr hat 2021 solche Karten von Russland bestellt.

Wie das in der Praxis funktioniert

Es ist also nicht so, dass ein paar ukrainische Soldaten, die einen aus den USA gelieferten HIMARS-Mehrfachraketenwerfer bedienen, der ATACMS-Raketen abschießen kann, einfach auf einen Knopf drücken und die Raketen starten und fliegen ins Ziel. Jeder dieser Angriffe braucht sehr viel Vorbereitung.

Zunächst muss der Flugplan für die Rakete erstellt und in die Rakete geladen werden. Diese Flugpläne werden nicht in der Kabine des Raketenwerfers oder Flugzeugs erstellt, sondern in den oben erwähnten Datenzentren. Das ist ein ein komplexes Verfahren, das die Mitwirkung vieler verschiedener Spezialisten erfordert.

Zunächst werden die von den NATO-Satelliten empfangenen Aufklärungsinformationen über Ziele an die ukrainischen Hauptquartiere übermittelt. Dort erfolgt die Entscheidung, welche Ziele beschossen werden sollen. An den HIMARS-Kontrollpunkten wird ein bestimmter Raketenwerfer ausgewählt, um die zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Der gesamte Informationsaustausch erfolgt über sichere digitale NATO-Kommunikationsleitungen, in erster Linie über Link-16.

Wenn der HIMARS-Raketenwerfer an der Abschussposition angekommen ist, wird mithilfe von GPS sowohl die Position des Raketenwerfers auf den Zentimeter genau bestimmt als auch die Orientierung zu den Himmelsrichtungen auf ein Hundertstel Grad genau ermittelt. Diese Daten werden an die NATO-Informationsverarbeitungszentren weitergeleitet, wo Spezialisten auf der Grundlage der empfangenen Daten den Flugplan für die Raketen erstellen. Die Spezialisten, die den Flugplan erstellen, sind Soldaten aus NATO-Ländern, in der Regel aus den USA, schließlich sitzen in den Datenzentren der NATO keine Ukrainer.

Der so erstellte Datensatz wird anschließend an den HIMARS-Raketenwerfer zurückgeschickt und der Kommandant gibt den Flugplan in den Bordcomputer der Rakete ein und feuert sie dann ab.

Bei einigen NATO-Raketensystemen können die Kommandanten in der Kabine die Zielkoordinaten selbst eingeben. Der Flugplan wird dann vom Bordcomputer berechnet. Jedoch lässt das Steuerungsprogramm die Eingabe von Parametern, die die Rakete beispielsweise auf NATO-Territorium lenken würden, schlichtweg nicht zu. Um den Einsatzbereich der Rakete zu erweitern oder die entsprechenden Sicherheitssperren zu entfernen, ist wiederum das Eingreifen von NATO-Personal in den entsprechenden Kontrollzentren erforderlich.

Übrigens ist das ein generelles Problem, das Staaten haben, die moderne US-Waffen kaufen. Die haben Sicherungen einprogrammiert, die es verhindern, dass diese Waffen gegen US-Truppen oder deren Verbündete eingesetzt werden können. Diese Sicherungen sind schwer zu deaktivieren. Wer US-Waffen kauft, kann sie also nicht nach Belieben verwenden, die USA können dabei eingreifen.

Die Eingabe von Flugplänen für Marschflugkörper auf Su-24-Bombern und F-16-Jagdbombern funktioniert ungefähr genauso. Die einzige Besonderheit besteht in der Beweglichkeit des Flugzeugs, das nicht, wie ein Raketenwerfer, an einem genauen Abschusspunkt steht. Die Marschflugkörper können ihren Kurs jedoch anhand eines Radarporträts des Geländes korrigieren. Sie verfügen sogar über Fotos des Ziels. Der Pilot des Flugzeugs bestimmt also auch hier keinesfalls, wie und wohin die Rakete fliegen wird, sondern bekommt diese Daten vom NATO-Gefechtszentrum.

Daher sind die ukrainischen Bediener von Raketenwerfern und Marschflugkörpern nichts weiter als „Fahrer“, deren Aufgabe es lediglich ist, die Abschussvorrichtung (Raketenwerfer oder Flugzeug) in Position zu bringen, die eigenen Koordinaten zu erfassen, sie an das Kontrollzentrum zu übermitteln und dann die Eingabetaste zu drücken, nachdem der von Spezialisten programmierte Flugplan eingetroffen ist. Danach müssen sie noch auf den Feuerknopf drücken.

Daher ist die russische Behauptung, dass der Einsatz dieser Waffen tief im russischen Hinterland de facto eine Kriegsbeteiligung der NATO und der USA ist, nicht von der Hand zu weisen. Sie sind es, die das letzte Wort bei der Entscheidung haben, was angegriffen wird und sie bereiten die Angriffe vor. Die Ukrainer haben bestenfalls die Aufgabe, den Feuerknopf zu drücken. Wobei es sich bei den Soldaten dort oft um Söldner aus NATO-Staaten handelt, weshalb es oft nicht einmal Ukrainer sind, die tatsächlich den Feuerknopf drücken.



